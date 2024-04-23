Соцсети вытесняют телевидение как источник получения информации, - Институт социологии НАН
Телевидение постепенно теряет свои позиции как источник получения общественно-политической информации, его вытесняют социальные сети и мессенджеры.
Об этом во время презентации ежегодного исследования "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" рассказала старшая научная сотрудница Института социологии НАН Марта Наумова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Основным источником получения общественно-политической информации являются социальные сети и разные мессенджеры - Телеграм, Вотсап, Вайбер, а телевидение постепенно теряет свои позиции. Если говорить о "едином телемарафоне", то если в 2022 году его смотрели 41% респондентов, то в 2023 году - только 31% опрошенных", - рассказала Наумова.
По ее словам, в возрастной группе 18-65 лет только 32% опрошенных ответили, что смотрели телевидение в последней недели, а главными источниками информации указали соцсети и мессенджеры.
"Мы исследовали и группу пенсионеров. Выяснилось, что в ней телевидение остается ключевым источником информации", - добавила социолог.
По ее словам, согласно полученным результатам, медиаграмотность 3% украинцев низкая, у 21% - ниже средней, 62% респондентов имеют выше среднего уровня медиаграмотности и 14% - высокий.
Количественное исследование "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" состоялось методом интервью "лицом к лицу" с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI). Объем выборки составил 1200 респондентов – взрослое население Украины (18+). Полевой этап осуществлен компанией New Image Marketing Group с 15 по 29 января 2024 года.
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мої батьки сидять і чуть не плачуть бо на боневтіка знову замах.
і це їм сказав марафон
Ніхто не узагальнює, але згодіться, що адекватні це ТВгуано не дивляться, бо стануть Г+Гнутими. Щодо кілька спортивних і кілька пізнавальних(під сон),всього 10, підтримую.
Є все,і лежачі керуєш контентом! На кухні тв + ТВ BOX - на столі " миша".
Якщо говорити про "Єдиний телемарафон", то у 2022 році його дивилися 41% респондентів, то у 2023 році - тільки 31% опитаних" Джерело:
Воно ж припинило існування два роки тому!
Та й до того існувало виключно в реанімації...
80% населеня планети мають IQ ниче середнього,і тльки 20% - вище.
Вибори 2019 проілюстрували цю статистику. Можна побачити,що в Україні розподіл трохи(25%) кращій.
Явка: 62,88% (перший тур): Зебіленський - 30,24% Порошенко -15,95%
61,42% (другий тур) 73,22% та 24,45%
Чи вас питаня не цікавлять,тільки свої безапеляційні випорожненя?
О'к! Переконали!
Соц. мережі набагато небезпечніші. Вони тільки створюють ілюзію "свободи вибору" інформації.
Інфо-бульбашки забеспечують повне "окуклювання" людини, яка отримує тільки "від своїх", тобто одностороннє висвітлювання.
Група ризику - діти і особи з відсутнім глуздом (критичним мисленням). А таких - більшість.
Хто починає сумніватись в їхній правдивості все ж таки вмикає телебачення переперевірити. А там вгадайте що- марафон його яйценосності. Тобто порочне коло.
правда, в інтернетрях теж майстерно ампутують свідомість, але ж присутня хоча п якась ілзія вибору
більшість мені відомих людських істот послуговується ютубом (рецепти та поради), пінтерестом..
Особисто йа дивлюся блоги.. та вже й перестав, бо мене всі розчарували: андрій луганський подавав надії, але зібрав антиукраїнську тусу кацапорилих ухилянтів та скотився в шарійобщину, Остап Дроздов мені видавався генератором ******** національних смислів, але останній місяць несе йкусь чужеродну пургу... без лютої огиди можу ше слухати провокативного, але місцями примітивного, дмитра корчинського та завжди корисну і натхненну пані Ірину Фаріон. Ну, із кацапорилих шейтельман з приколами, але обережно, бо кацапорилість завжди приводить до антиукраїнського болота..
ну, а на цензорі, бо тут мона шось своє вставити, своїх пять копійок.. але дуже обережно, бо оте .нєт, то, таки, да
Не так. Якщо і витісняють,то це здичавілий зетелемарафон,про який вже анекдоти скоро будуть ходити.