РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7015 посетителей онлайн
Новости
2 785 52

Соцсети вытесняют телевидение как источник получения информации, - Институт социологии НАН

телевизор,телевидение

Телевидение постепенно теряет свои позиции как источник получения общественно-политической информации, его вытесняют социальные сети и мессенджеры.

Об этом во время презентации ежегодного исследования "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" рассказала старшая научная сотрудница Института социологии НАН Марта Наумова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Основным источником получения общественно-политической информации являются социальные сети и разные мессенджеры - Телеграм, Вотсап, Вайбер, а телевидение постепенно теряет свои позиции. Если говорить о "едином телемарафоне", то если в 2022 году его смотрели 41% респондентов, то в 2023 году - только 31% опрошенных", - рассказала Наумова.

дослідження

По ее словам, в возрастной группе 18-65 лет только 32% опрошенных ответили, что смотрели телевидение в последней недели, а главными источниками информации указали соцсети и мессенджеры.

Также читайте: Телестудия Кирилла Тимошенко получила статус "критически важное предприятие" и забронировала сотрудников от призыва

дослідження

"Мы исследовали и группу пенсионеров. Выяснилось, что в ней телевидение остается ключевым источником информации", - добавила социолог.

По ее словам, согласно полученным результатам, медиаграмотность 3% украинцев низкая, у 21% - ниже средней, 62% респондентов имеют выше среднего уровня медиаграмотности и 14% - высокий.

Количественное исследование "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" состоялось методом интервью "лицом к лицу" с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI). Объем выборки составил 1200 респондентов – взрослое население Украины (18+). Полевой этап осуществлен компанией New Image Marketing Group с 15 по 29 января 2024 года.

Читайте также: Если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что телемарафон изменил формат, то нужно будет думать о его завершении, - Юрчишин

Автор: 

информация (379) СМИ (3833) социальные сети (643) телевидение (897)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Я його не дивлюсь років 15 вже.
показать весь комментарий
23.04.2024 11:53
+12
"зедєрьмаковській міръ в апасності!" ))
показать весь комментарий
23.04.2024 11:56
+10
А в нас є Телебачення?
Воно ж припинило існування два роки тому!
Та й до того існувало виключно в реанімації...
показать весь комментарий
23.04.2024 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я його не дивлюсь років 15 вже.
показать весь комментарий
23.04.2024 11:53 Ответить
мабуть навіть вже ближче до 20
показать весь комментарий
23.04.2024 12:01 Ответить
за те мільйони людей після 55-60ти дивляться і далі голосують.
мої батьки сидять і чуть не плачуть бо на боневтіка знову замах.
і це їм сказав марафон
показать весь комментарий
23.04.2024 12:25 Ответить
хіба що кур'єр кокаїну замахнувся - велику дозу дав
показать весь комментарий
23.04.2024 12:26 Ответить
Та ну мені 70 я не дивлюсь з 14го,правда телік є,якому 160 каналів,вибрав кілька спортивних і кілька пізнавальних(під сон),всього 10,і багато знайомих також без марафона,так що не *коти бочку*на пенсів,теперішній молодняк уже навибирав в 19му ржемо по повній.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:51 Ответить
так він і не котить, а констатує факт із власного життя...
Ніхто не узагальнює, але згодіться, що адекватні це ТВгуано не дивляться, бо стануть Г+Гнутими. Щодо кілька спортивних і кілька пізнавальних(під сон),всього 10, підтримую.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:21 Ответить
Раджу використовувати тб як монітор + пк(тв приставка) + "миша".
Є все,і лежачі керуєш контентом! На кухні тв + ТВ BOX - на столі " миша".
показать весь комментарий
23.04.2024 13:52 Ответить
Купіть їм планшети. Нехай дивляться садівництво та кулінарію.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:50 Ответить
"зедєрьмаковській міръ в апасності!" ))
показать весь комментарий
23.04.2024 11:56 Ответить
Так телебачення вже давно втратило актуальність. Людям треба спілкування, хліба і видовищ! Телебачення - зомбоящик!
показать весь комментарий
23.04.2024 11:57 Ответить
дайте їм побільше бабла із держбюджету, вони зліплять ще кращу картинку Боневтіка Хрінпіду, щоб нарід соцмережам не довіряв... Або, верніть Альбертовича взад із "******* в Дії", вонол так файно описувало в мережі песика дЄрмака, Вавубубу.

Якщо говорити про "Єдиний телемарафон", то у 2022 році його дивилися 41% респондентів, то у 2023 році - тільки 31% опитаних" Джерело:
показать весь комментарий
23.04.2024 12:01 Ответить
Сумно.... й досі 31% розумова слабких які бажають "солодку" казочку на ніч.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:14 Ответить
А в нас є Телебачення?
Воно ж припинило існування два роки тому!
Та й до того існувало виключно в реанімації...
показать весь комментарий
23.04.2024 12:06 Ответить
Здається, Береза розказував, що його знайомий (дуже розумний з кучою вищіх освіт) похвалився, що перестав дивитися Телемарафон. На питання, звідкіля він тепер отримує новини, той почав перечисляти телеграмм-канали такі, що йому сказали "Краще ти б дивився Телемарафон"
показать весь комментарий
23.04.2024 12:12 Ответить
Справа не у джерелах інформації , справа у можливості людини мислити критично, порівнювати інформацію з різних джерел, спілкуватися з тими кого знає ОСОБИСТО.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:16 Ответить
Більше 90 % людей в любому суспільстві не вміють мислити критично, і це нормальна ситуація. Більше 95 % не знають, що ними маніпулюють, або не знають методів маніпуляції, і тому беззахисні перед ними. А ще більше 80 % мають смішну думку, що треба дивитися новини з різних джерел з метою "правда десь посередині", і в підсумку піддаються великим маніпуляціям і отримують "кашу в голові"
показать весь комментарий
23.04.2024 12:22 Ответить
Світова статистика стверджує дещо інше!
80% населеня планети мають IQ ниче середнього,і тльки 20% - вище.
Вибори 2019 проілюстрували цю статистику. Можна побачити,що в Україні розподіл трохи(25%) кращій.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:59 Ответить
Тільки не забувайте, що: " Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи...
Явка: 62,88% (перший тур): Зебіленський - 30,24% Порошенко -15,95%
61,42% (другий тур) 73,22% та 24,45%
показать весь комментарий
23.04.2024 14:20 Ответить
Це тільки підтверджує,що в Україні середній IQ трохи вищій від середньосвітового.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:27 Ответить
Ви, автоматично прирівнюєте тих, хто члін забив на вибори (38%) до кого?
показать весь комментарий
23.04.2024 14:31 Ответить
А ви як гадаєте?
показать весь комментарий
23.04.2024 15:26 Ответить
гадаю, як ви гадаєте (зверху вже написано)... Чи хто ж вони, оті, що не дійшли до бюлетенів?
показать весь комментарий
23.04.2024 15:48 Ответить
Зрозуміло. Ви,разом з тими ~38% відноситесь до більшості.
показать весь комментарий
23.04.2024 21:52 Ответить
однозначно, якщо ви до сексуальних меншин.
показать весь комментарий
23.04.2024 21:57 Ответить
Взагалі то ми дискутували за розподіленя IQ до вашого "кульбіту" на таку болючу для вас тему,то може дасте світову статистику по розподіленю сексуального і гендерного розподіленя?
показать весь комментарий
24.04.2024 09:10 Ответить
Вас це мордує, так успіхів у пошуку... Нахіба мені знову, відповідь у стилі: "А ви як гадаєте?", на пряме запитання, хоча я й відповів.
показать весь комментарий
24.04.2024 10:53 Ответить
Ага! То повернемось до визнаня,що ви відноситесь до більшості,а я до меншості у розподілені IQ?
Чи вас питаня не цікавлять,тільки свої безапеляційні випорожненя?
показать весь комментарий
24.04.2024 11:02 Ответить
Те, що мене цікавило, я вже почув... До кого ви б себе не прилаштовували, відповіді чи скоріше їхня відсутність- продемонстрували краще.
показать весь комментарий
24.04.2024 11:15 Ответить
Ви вперто намагаєтесь мене переконати,що ви на найнижчій щаблі з тих 80% більшості?
О'к! Переконали!
показать весь комментарий
24.04.2024 13:04 Ответить
Я? Ніколи не витрачаю час на доведення власної правоти у сформованих людей із залізобетонними переконаннями- це марно. Щодо вашо самореклами, дійсно маю сумніви, оскільки не вбачаю знаку дорівнює у відповідях на питання із самооцінкою. Особливо, якщо людина сама собі ж заперечує. Досить флуду, але обов'язково відпишіть, щоб усвідомити свою перемогу без мого наступного допису.
показать весь комментарий
24.04.2024 13:14 Ответить
сергей юрко "каша в голові" у Вас. Тільки порівнянням інформації з різних джерел (до яких є довіра) можливо таки з'ясувати (скласти якусь картину) більш меньш достовірно що було/що є зараз.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:40 Ответить
P. S. Ви неуважно читаєте сергій юрко, навчіться уважно читати. Я писав про критичне мислення й отримання інформації а не "сліпу віру" у те що чуєш.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:42 Ответить
І застосовувати "бритву Окама"!
показать весь комментарий
23.04.2024 13:54 Ответить
Не радійте завчасно.

Соц. мережі набагато небезпечніші. Вони тільки створюють ілюзію "свободи вибору" інформації.

Інфо-бульбашки забеспечують повне "окуклювання" людини, яка отримує тільки "від своїх", тобто одностороннє висвітлювання.

Група ризику - діти і особи з відсутнім глуздом (критичним мисленням). А таких - більшість.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:17 Ответить
Хоча 20 років назад дуже раділи приходу "свободі інформації", що тепер люди будуть перевіряти інформацію, оскільки тепер це буде просто робити. А виявилося, що ніхто нічого не перевіряє, а зазвичай ковтають фейки і просять іще. В старі добрі часи фейків було набагато менше, бо телеканали і газети більш-менш думали про свою репутацію і багато разів перепровіряли інформацію
показать весь комментарий
23.04.2024 12:28 Ответить
Або тупо брехали,а перевірити бло неможливо.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:01 Ответить
Але це не заважає владі красти з бюджету міліардами через фінансування "єдиного марафєту" і пов'язаних з цим компаній
показать весь комментарий
23.04.2024 12:18 Ответить
НЕ СОЦ МЕРЕЖИ .А ЗЕРМАК выьтснил своим ГОВНОМАРАФОНОМ ,ДА ХЕР С ТЕМ ТЕЛЕВИДЕНЬЕМ,
показать весь комментарий
23.04.2024 12:26 Ответить
Инет вообще (а не соцсети в частности) является источником инфы (фильтр должен стоять у каждого в мозгах, у кого они есть). ТВ уже более 20 лет не смотрю!!!
показать весь комментарий
23.04.2024 13:07 Ответить
Уже забыл что такое телевизор лет 10. Не знаю зачем его купил. Одна говнореклама по нем и старые тупые фильмы.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:23 Ответить
Про интернет не слышали наверное.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:03 Ответить
Люди потребують свободи вибору джерел інформації. ТБ, чисто технічно, не здатне таку свободу надати. Навіть якщо поставити супутникову тарілку з 2000+ різних каналів, то треба годинами клацати, поки знайдеш те, що потрібно. А телефон чи інший інтернет-пристрій завжди під рукою і за кілька натисків маєш доступ до джерела, яке у тебе викликає якусь довіру, чи до різних джерел, які можна зіставляти
показать весь комментарий
23.04.2024 13:41 Ответить
І хто заважє поєднати ці пристрої з теліком 32"-55"?!!
показать весь комментарий
23.04.2024 14:05 Ответить
Може і так, але зелена ботва так само заполонила і соцмережі.
Хто починає сумніватись в їхній правдивості все ж таки вмикає телебачення переперевірити. А там вгадайте що- марафон його яйценосності. Тобто порочне коло.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:08 Ответить
ну ещё бы. телек давно не смотрю и не жалею. превратили всё это в хавчик для быдла. что там сейчас крутят - новости с подоляками и прочими негодяями, хату на тата, поющих дебилов в каких-то х-факторах очередных, дантеса... рукалицо. спрашивается, надо это всё человеку с высшим образованием и просто из приличной семьи? ответ очевиден.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:36 Ответить
Як там, у класика - от така х......, малята!
показать весь комментарий
23.04.2024 15:48 Ответить
Дерьмаку потрібно терміново новий вид Бидломарафону придумати.
показать весь комментарий
23.04.2024 16:00 Ответить
Якщо у людини немає розуму, то її всеодно чим інформувати - хоч телебачення, хоч соціальними мережами, хоч 95 кварталом!
показать весь комментарий
23.04.2024 16:07 Ответить
тівілізорь - то ж дібілізаторЪ
правда, в інтернетрях теж майстерно ампутують свідомість, але ж присутня хоча п якась ілзія вибору
показать весь комментарий
23.04.2024 17:04 Ответить
*ілюзія, ***
показать весь комментарий
23.04.2024 17:06 Ответить
а хіба в месенджерах новини публікують? шось воно не те ляпнуло...
більшість мені відомих людських істот послуговується ютубом (рецепти та поради), пінтерестом..
Особисто йа дивлюся блоги.. та вже й перестав, бо мене всі розчарували: андрій луганський подавав надії, але зібрав антиукраїнську тусу кацапорилих ухилянтів та скотився в шарійобщину, Остап Дроздов мені видавався генератором ******** національних смислів, але останній місяць несе йкусь чужеродну пургу... без лютої огиди можу ше слухати провокативного, але місцями примітивного, дмитра корчинського та завжди корисну і натхненну пані Ірину Фаріон. Ну, із кацапорилих шейтельман з приколами, але обережно, бо кацапорилість завжди приводить до антиукраїнського болота..
ну, а на цензорі, бо тут мона шось своє вставити, своїх пять копійок.. але дуже обережно, бо оте .нєт, то, таки, да
показать весь комментарий
23.04.2024 17:23 Ответить
"Соцмережі витісняють телебачення як джерело отримання інформації" - Інститут соціології НАН.
Не так. Якщо і витісняють,то це здичавілий зетелемарафон,про який вже анекдоти скоро будуть ходити.
показать весь комментарий
23.04.2024 17:47 Ответить
 
 