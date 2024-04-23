Соцсети вытесняют телевидение как источник получения информации, - Институт социологии НАН

Телевидение постепенно теряет свои позиции как источник получения общественно-политической информации, его вытесняют социальные сети и мессенджеры.

Об этом во время презентации ежегодного исследования "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" рассказала старшая научная сотрудница Института социологии НАН Марта Наумова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Основным источником получения общественно-политической информации являются социальные сети и разные мессенджеры - Телеграм, Вотсап, Вайбер, а телевидение постепенно теряет свои позиции. Если говорить о "едином телемарафоне", то если в 2022 году его смотрели 41% респондентов, то в 2023 году - только 31% опрошенных", - рассказала Наумова.

По ее словам, в возрастной группе 18-65 лет только 32% опрошенных ответили, что смотрели телевидение в последней недели, а главными источниками информации указали соцсети и мессенджеры.

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"Мы исследовали и группу пенсионеров. Выяснилось, что в ней телевидение остается ключевым источником информации", - добавила социолог.

По ее словам, согласно полученным результатам, медиаграмотность 3% украинцев низкая, у 21% - ниже средней, 62% респондентов имеют выше среднего уровня медиаграмотности и 14% - высокий.

Количественное исследование "Индекс медиаграмотности украинской аудитории" состоялось методом интервью "лицом к лицу" с помощью планшета по стандартизированному опроснику (CAPI). Объем выборки составил 1200 респондентов – взрослое население Украины (18+). Полевой этап осуществлен компанией New Image Marketing Group с 15 по 29 января 2024 года.

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