Телестудія Кирила Тимошенка просить про "фінансову підтримку", щоб продовжувати працювати на "інформаційному фронті"
Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада" та напередодні отримала статус "критично важливе підприємство" просить про "фінансову підтримку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті компанії.
Там зазначили, що фінансова допомога потрібна, "щоб надалі виконувати свої професійні обов’язки на інформаційному фронті в цей надзвичайно складний для України час".
Зокрема, кошти необхідні для "450 досвідчених журналістів, ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів, яким потрібні хоча б мінімальні засоби для існування їх та їхніх сімей".
"Технічне забезпечення та його обслуговування: сервери, генератори, пультові, камери. Все має працювати безперебійно та під величезним навантаженням. Автотранспорт та пальне: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д.
Забезпечення елементарної життєдіяльності головного офісу: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про зв'язок "Кінокіт" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.
12 січня 2023 року ЗМІ розповіли, що парламентський телеканал "Рада" уклав угоду на виробництво програм для телемарафону на 120 млн гривень з компанією "Кінокіт", яку пов’язують із Кирилом Тимошенком.
8 квітні 2024 року стало відомо, що "Кінокіт" отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову.
Будь ласка, зачекайте...
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отвечал за медиа и
креатив ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кампании.
Хіба ви не розумієте, що ЗЄ готується до виборів і йому на...рать на все інше
наслухавшись зеленої шобли, яка буде працювати на так званому
"інформаційному фронті", тобто передвиборному.
Він дуже потужно захищав там нашу країну,а ви то з машинами до нього чипляєтесь,то з великим крадівництвом то з обороною спорудою типу стінакулівлоба2.
Ну що ви,він же справжній велікан!!!
советник министра обороны https://file.liga.net/persons/umerov-rustem Рустема Умерова .
Был координатором правительственной программы Большая стройка
Тогда среди самых известных работ его команды был видеоролик Зеленского на стадионе с вызовом Петра Порошенко на дебаты.
Тимошенко также отвечал за инаугурацию Зеленского.
- На фронті зарплатню справно платять.
Пт, 19/04/2019
Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского условно разделен на четыре группы, которые контролируют отдельные направления работы и имеют своих лидеров, при этом есть как официальные члены команды, так и тайные.
Об этом говорится в расследовании программы https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu Bihus.Info .
https://crime-ua.com/node/25435
Александр Чалый известен как последовательный лоббист российских интересов.
Сначала появились неподтвержденные сообщения, что Александр Чалый (не путать с Валерием Чалым) участвует в переговорах с Россией.
Сейчас это стало известно официально, к сожалению.
Конечно, есть вопросы и к ряду других переговорщиков: Давид Арахамия, Михаил Подоляк, КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО (все - выдающиеся дипломаты).
https://crime-ua.com/node/29669
ВОТ КОМУ НАДО ПОМОГАТЬ ..........
А НЕ кирюхам балаболам
Постять навіть батальоні замполіти, https://t.me/s/berezoview варто наприклад, переглянути телеграм Тараса Березовця , колишнього журналіста з Прямого телеканалу; це лише один з тих, кого я дивлюся... Бери і користуйся...
Чудовий журналіст у ЗСУ.
Прекрасно володіє українською, грамотноюТараса
Веде програму також російською. Але він справжній патріот, на відміну від деяких чисто україномовних, які "стелються" під рашку , тільки що українською мовою.
З задоволенням слухаю, приємно послухати освічену, розумну людину
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до ЗСУ.
Майор https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0 1-шої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна
Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики у 1997 році.
У 2003 році закінчив з відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Королівський коледж оборонних наук у Лондоні.
Закінчив у 2004 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Кінгс-коледж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Лондонського університету , магістр міжнародних відносин.
Вільно володіє українською, російською, польською та англійською мовами
@iborisua
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5 год
Вася не буде служить, бо знімає сюжет про дойку кози для марафону;
Коля не буде служить, бо виступає з дресированим медведем;
Пєтя не буде служить, бо платить 20к в місяць.
А ти довбойоб, будеш служить до смерті, ну бо «А хто ж вас поміняє, нема кому мінять, зовсім»
А так - лише для нього за наші кошти.