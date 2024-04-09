Телестудія Кирила Тимошенка просить про "фінансову підтримку", щоб продовжувати працювати на "інформаційному фронті"

Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада" та напередодні отримала статус "критично важливе підприємство" просить про "фінансову підтримку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті компанії.

Там зазначили, що фінансова допомога потрібна, "щоб надалі виконувати свої професійні обов’язки на інформаційному фронті в цей надзвичайно складний для України час".

Зокрема, кошти необхідні для "450 досвідчених журналістів, ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів, яким потрібні хоча б мінімальні засоби для існування їх та їхніх сімей".

"Технічне забезпечення та його обслуговування: сервери, генератори, пультові, камери. Все має працювати безперебійно та під величезним навантаженням. Автотранспорт та пальне: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д.

Забезпечення елементарної життєдіяльності головного офісу: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про зв'язок "Кінокіт" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.

12 січня 2023 року ЗМІ розповіли, що парламентський телеканал "Рада" уклав угоду на виробництво програм для телемарафону на 120 млн гривень з компанією "Кінокіт", яку пов’язують із Кирилом Тимошенком.

8 квітні 2024 року стало відомо, що "Кінокіт" отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову.

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