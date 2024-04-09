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Телестудія Кирила Тимошенка просить про "фінансову підтримку", щоб продовжувати працювати на "інформаційному фронті"

тимошенко

Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада" та напередодні отримала статус "критично важливе підприємство" просить про "фінансову підтримку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті компанії.

Там зазначили, що фінансова допомога потрібна, "щоб надалі виконувати свої професійні обов’язки на інформаційному фронті в цей надзвичайно складний для України час".

Кінокіт

Зокрема, кошти необхідні для "450 досвідчених журналістів, ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів, яким потрібні хоча б мінімальні засоби для існування їх та їхніх сімей".

"Технічне забезпечення та його обслуговування: сервери, генератори, пультові, камери. Все має працювати безперебійно та під величезним навантаженням. Автотранспорт та пальне: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д.

Забезпечення елементарної життєдіяльності головного офісу: для оперативного пересування наших знімальних груп, техніки і т.д", - йдеться в повідомленні.

Кінокіт

Читайте також: Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про зв'язок "Кінокіт" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.

12 січня 2023 року ЗМІ розповіли, що парламентський телеканал "Рада" уклав угоду на виробництво програм для телемарафону на 120 млн гривень з компанією "Кінокіт", яку пов’язують із Кирилом Тимошенком.

8 квітні 2024 року стало відомо, що "Кінокіт" отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову.

Читайте: Хвилина трансляції каналу "Ради" коштує платникам податків 1 692 грн, - нардеп Железняк

Автор: 

телебачення (1170) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+60
ДНО?
ДНИЩЕ!
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09.04.2024 10:24
+36
В нормальній країні цей кіріл отримав би років 15 за мародерство.
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09.04.2024 10:27
+32
У цих мерзотників на місті совісті йух виріс,тільки обламать нема кому.Поки їх не будуть вішать,толку не буде нажаль.
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09.04.2024 10:36
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Ця зелена скотобаза випробовує терпіння людей?
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09.04.2024 11:55 Відповісти
Тимошенко во время президентской кампании 2019 года работал в штабе кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского,

отвечал за медиа и

креатив ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кампании.

Хіба ви не розумієте, що ЗЄ готується до виборів і йому на...рать на все інше
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09.04.2024 11:58 Відповісти
Віслюк і младориги єрмака своєю діяльністю добилися, що США від нас відсахнулися. Далі що?
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09.04.2024 12:02 Відповісти
Треба створити в США третью партію, бо вже ні демократи, ні республіканці нас підтримувати не будуть.
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09.04.2024 22:10 Відповісти
Хоч 10, але нашу Зе-шоблу розкусили
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09.04.2024 22:56 Відповісти
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09.04.2024 12:04 Відповісти
І хто з них у ВСУ?
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09.04.2024 12:28 Відповісти
Далі, як мінімум мудрому наріду треба знову не всадити на трон ЗЄ,

наслухавшись зеленої шобли, яка буде працювати на так званому

"інформаційному фронті", тобто передвиборному.
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09.04.2024 12:33 Відповісти
Какие отвратительные рожи!!! (с)🤬
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09.04.2024 12:52 Відповісти
"ні андаво рускава ліца!"
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09.04.2024 21:34 Відповісти
У мультику про Шрека,кирюха грав принца,ви що не помітили?
Він дуже потужно захищав там нашу країну,а ви то з машинами до нього чипляєтесь,то з великим крадівництвом то з обороною спорудою типу стінакулівлоба2.
Ну що ви,він же справжній велікан!!!
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09.04.2024 12:06 Відповісти
самозакохане *мо!
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09.04.2024 19:21 Відповісти
Кирилл Владленович Тимошенко - заместитель главы Офиса президента Украины (2019-2023),

советник министра обороны https://file.liga.net/persons/umerov-rustem Рустема Умерова .

Был координатором правительственной программы Большая стройка
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09.04.2024 12:09 Відповісти
Во время президентской кампании 2019 года Кирилл Тимошенко сосредоточился на сотрудничестве с Владимиром Зеленским.

Тогда среди самых известных работ его команды был видеоролик Зеленского на стадионе с вызовом Петра Порошенко на дебаты.

Тимошенко также отвечал за инаугурацию Зеленского.
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09.04.2024 12:12 Відповісти
в том видеоролике на борте стадиона была цифра "73" совпадение
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09.04.2024 21:35 Відповісти
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09.04.2024 12:19 Відповісти
Отих 450 досвідчених журналістів, ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів, яким потрібні хоча б мінімальні засоби для існування їх та їхніх сімей треба в повному складі відправити на передову щоб там за рахунок бойових вони годували свої сім'ї. До речі, і щоб Кірюшу не забули.
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09.04.2024 12:26 Відповісти
мова оригіналу- у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.
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09.04.2024 12:30 Відповісти
А куди цей телеканал правди подів старих фахівців і обладнання?
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09.04.2024 12:34 Відповісти
закатать в асфальт
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09.04.2024 12:34 Відповісти
"Зокрема, кошти необхідні для "450 досвідчених журналістів, ведучих, операторів, режисерів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів, яким потрібні хоча б мінімальні засоби для існування їх та їхніх сімей"

- На фронті зарплатню справно платять.
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09.04.2024 12:44 Відповісти
Кто будет грабить Украину. Теневой штаб Владимира Зеленского (+видео)

Пт, 19/04/2019

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского условно разделен на четыре группы, которые контролируют отдельные направления работы и имеют своих лидеров, при этом есть как официальные члены команды, так и тайные.

Об этом говорится в расследовании программы https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu Bihus.Info .

https://crime-ua.com/node/25435
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09.04.2024 12:45 Відповісти
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09.04.2024 12:50 Відповісти
В переговорах Украины с агрессором участвует скандальный представитель «пятой колонны» Ср, 30/03/2022

Александр Чалый известен как последовательный лоббист российских интересов.

Сначала появились неподтвержденные сообщения, что Александр Чалый (не путать с Валерием Чалым) участвует в переговорах с Россией.

Сейчас это стало известно официально, к сожалению.

Конечно, есть вопросы и к ряду других переговорщиков: Давид Арахамия, Михаил Подоляк, КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО (все - выдающиеся дипломаты).

https://crime-ua.com/node/29669
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09.04.2024 12:51 Відповісти
КирюхА собирай донаты , а не лезь в казну ......чтобы рейтинг презика не упал
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09.04.2024 12:52 Відповісти
Вы думаете, найдутся идиоты, которые станут донатить на это лайно под названием марахвон?
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09.04.2024 13:08 Відповісти
Так, знайдуться. Хоча насправді це будуть відкати постачальників товару на МО.
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09.04.2024 13:46 Відповісти
Защитник Украины Дмитрий Олийнык просит помочь собрать средства на реабилитацию после сложного ранения. ФОТО Источник:

ВОТ КОМУ НАДО ПОМОГАТЬ .......... А НЕ кирюхам балаболам
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09.04.2024 22:47 Відповісти
писать. репортажи с нулевки- правду, а не с теплых кабинетов в киеве- завтра возьмем крым
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09.04.2024 13:37 Відповісти
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09.04.2024 13:41 Відповісти
Що таке є той інформаційний фронт? Це ж треба так вміти користуватися словами щоб дурити, дурити, дурити і дурити. Написав би що 450 чоловік моїх не хочуть ні мобілізуватися, ні працювати у впк, ні волонтерити, ні взагалі працювати. А хочуть безбідно жити ще і родини безбідно утримувати. Немає за що підтримувати страусів?. То на біржу їх. Віктор Федорович принаймні втік від страусів щоб вже і навіть не підтримувати. А цей розумніший. Він хоче сам шинкувати і ще півтори тисячі ротів, таких як він із однієї шобли. Чого я це пишу? Просто більшість уявлення не має яка робота навіть не в солдата, а в того якоби журналіста. Можна описати один чи два дня роботи? Можна . Зранку в машину сідає група якоби медіа. По норм. дорозі доїжджають до Краматорська або Дружківка.Ночують в готелі. Зранку встають і їдуть в сторону Часового Яру. В Костантинівці на заправці п'ють каву і далі на Часік. Приїжджають на пів години до офіцера чи сержанта. Зробили запис і гайда назад. Все. А можна із Краматорська навіть не виїжджати, а в штабі взяти інтерв'ю у штабіста. То за що платити їм? Зараз нейромережа малює любі фотки. Текст як завжди проговорений наперед. Можна навіть із Києва не виїжджати. Зробив запис на замовлення і все. Дайте завдання любому замполіту зробити картинку як воюють, живуть, готуються солдати. Назнімає любі розриви. Візьме інтерв'ю у любого офіцера чи солдата. Таке яке потрібне. Навіть у того, хто ні до чого не причетний. Просто видали форму і сказали каву колотити. В кожній бригаді є прес-офіцер. Для чого утримувати тих 450 , якщо на них не вистачає? Який фронт? Та продавчиня що робить каву у Костантинівці більше знаходиться на фронті ніж якийсь журналіст. Чи про який фронт взагалі йдеться? В Куп'янську маршрутки ходять. Люди на роботу виходять. Хоча кожен день обстріл. Чи може це про відрядження у Давос до філантропів. Де з шампанським у руці переконувати мільярдера не підтримувати страусів, а його бідненького журналіста? Ха ха ха.
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09.04.2024 13:49 Відповісти
та чи не кожен бригадний замполіт постить у соцмережах відосики з текстами, як воює його бригада.
Постять навіть батальоні замполіти, https://t.me/s/berezoview варто наприклад, переглянути телеграм Тараса Березовця , колишнього журналіста з Прямого телеканалу; це лише один з тих, кого я дивлюся... Бери і користуйся...
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09.04.2024 14:04 Відповісти
Так отож бо і воно. Який фронт може представляти оте 450. Ще й з родинами? Що вони можуть висвітлити краще ніж ті хто безпосередньо є на місцях? Не можете на себе заробити? То це ваші проблеми. В ЗСУ з голоду не дадуть вмерти. Підписуйте контракти. Ніт. Це напевне навіть не той рівень. Ха ха ха.
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09.04.2024 15:23 Відповісти
Намагався слухати Березовця кілька разів, але не зміг бо воно стало ******* російською.
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09.04.2024 23:02 Відповісти
Березовець молодчина , дуже якісно, стисло, зрозуміло подає інформацію.
Чудовий журналіст у ЗСУ.
Прекрасно володіє українською, грамотноюТараса
Веде програму також російською. Але він справжній патріот, на відміну від деяких чисто україномовних, які "стелються" під рашку , тільки що українською мовою.
З задоволенням слухаю, приємно послухати освічену, розумну людину
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10.04.2024 04:19 Відповісти
Тара́с Вале́рійович Березове́ць - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 політтехнолог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82 журналіст
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну долучився до ЗСУ.
Майор https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D1%88%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC._%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0 1-шої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна

Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики у 1997 році.

У 2003 році закінчив з відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Королівський коледж оборонних наук у Лондоні.

Закінчив у 2004 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6 Кінгс-коледж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Лондонського університету , магістр міжнародних відносин.

Вільно володіє українською, російською, польською та англійською мовами
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10.04.2024 04:32 Відповісти
Все знаю, але чому російською?Якщо для москалів то нехай краще агітує вошей не пити кров, результат одинаковий.
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10.04.2024 11:48 Відповісти
І розказує, і агітує дуже розумно.
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10.04.2024 12:41 Відповісти
ГОВНО ВСПЛЫЛО
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09.04.2024 13:55 Відповісти
Зельц выходец из шоубиза, это дерьмо даже хлоркой не вытравить.
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09.04.2024 14:10 Відповісти
Українці пора просинатись знову,ці Зелені падлюки зовсім оху*ли!!!!Скільки це буде тривати?
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09.04.2024 14:48 Відповісти
Та ні ! Ми почекаємо! От же і перемога за поворотом !
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09.04.2024 22:03 Відповісти
Народжується питання.А якого хріна пенсіонери переводять для хлопців у ВСУ свої копійки,а отака погань кормиться безсоромно з рук єрмака???
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09.04.2024 15:11 Відповісти
Нахабство росте пропорційно до поступок!
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09.04.2024 17:01 Відповісти
Это классика! " Не учите жить, помогите материально"! Только читаЯ заголовки, не вникая в суть, крыша едет!
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09.04.2024 17:49 Відповісти
І не питайте чому така квола допомога США та інших друзів. Ось саме по тому. Ніхто не годуватиме нероб і злодюг та зелену ермачню.
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09.04.2024 18:26 Відповісти
А я ж казав ***** 🤬
@iborisua
·
5 год
Вася не буде служить, бо знімає сюжет про дойку кози для марафону;
Коля не буде служить, бо виступає з дресированим медведем;
Пєтя не буде служить, бо платить 20к в місяць.
А ти довбойоб, будеш служить до смерті, ну бо «А хто ж вас поміняє, нема кому мінять, зовсім»
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09.04.2024 19:35 Відповісти
Це ***** сюрр: корупціонер просить більше бабла
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09.04.2024 21:01 Відповісти
Він ще один маєток побудує на Маямі біч.
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09.04.2024 22:00 Відповісти
Ужас
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09.04.2024 21:18 Відповісти
Така нахабнюща пика, наче каже : мав я вас усіх із вашіми коментами на увазі!
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09.04.2024 21:22 Відповісти
Дешевше Кірюху відправити на фронт. І користі більше для країни.
А так - лише для нього за наші кошти.
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09.04.2024 21:48 Відповісти
Не треба цього робити! Потім це буде за гроші Заходу !
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09.04.2024 21:59 Відповісти
Щоб ти здох!
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09.04.2024 22:03 Відповісти
Зовсім охерелі мразі?
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09.04.2024 22:26 Відповісти
Дайте денег самому бедному корупционеру !!!
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10.04.2024 01:55 Відповісти
***** Порш Тайкан продай и будут тебе деньги !!! Мразь
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10.04.2024 01:56 Відповісти
пропоную надати йому довічну підтримку з тюремної баланди і місця на параші
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10.04.2024 03:11 Відповісти
ОТАКОЇ...А МО ДЕ КОПІЙЧИНА ЗАКОТИЛАСЯ З ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГОИ В ЗАПОРІЖЖІ??..ТИМОШЕНКО ВЕСЬ В ЕКІПІРОВАНИЙ АЛЕ БЕЗ КОШТІВ НЕ ГОТОВИЙ ІТИ В "СМЕРТЕЛЬНИЙ" БІЙ З ГЕБЕЛЬСАМИ КРЕМЛЯ.. ТО ФАЙНО БУДЕ....ПО ЗАКОННОМУ ВІДІЛЕННЮ КОШТІВ,...ТИМОШЕНКО ТО ФАХОВО ЗРОБИТЬ ЦІ КОШТІ НЕВИДИМИМИ.... ГОЛОВНЕ - ДАЙТЕ ЙОМУ АВТІВКУ НАЙКРАЩУ З ГУМДОПОМОГОИ І ОСОБИСТУ ОХОРОНУ..
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10.04.2024 05:52 Відповісти
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