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Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову

кінокіт

Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада", потрапила до переліку критично важливих підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Журналісти нагадують, що саме з цим "критично важливим" підприємством державний канал "Рада" підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.

Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал "Рада" вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з "Кінокітом" за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень.

BIHUS.Info також повідомляли про зв'язок "Кінокіта" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт

Автор: 

телебачення (1170) бронювання (336) телеканал Рада (27)


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Топ коментарі
+81
тобто, гальм нема!
сцуть всім у лице, і не паряться.
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08.04.2024 22:55
+64
такого президента нам не треба. може тому скоротилась підтримка України, що на Заході побачили в Зеленськом маленького *****. Той теж починав з малого
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08.04.2024 22:55
+53
Оппа, виявляється, я бачив ще не все...
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08.04.2024 22:53
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Одразу видно що команда робить стратегічні рішення!
Намагається відділити сміття від полови.
Тепер треба дати їм індульгенцію за особливим статусом. Типу - prima noctis.
Чи ще якусь недоторканість до своїх даних.
Дивовижно, з якою швидкістю вчинки кажуть більше ніж обіцянки. Невже ширма спаде, коли вже не буде точок звороту.
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09.04.2024 07:51 Відповісти
Якщо Рада не вспромозі зробити свій канал то хай оплачує свої потреби за свій рахунок А НЕ З БЮДЖЕТУ ........!!!
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09.04.2024 08:04 Відповісти
Так низько Україну і Українців не опускав жоден президент. Навіть Янукович.
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09.04.2024 08:11 Відповісти
бо Яниковощ не обрізаним був...
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09.04.2024 10:45 Відповісти
Что там слышно с Балаганом 95 ?Уверен что их признали стратегическим оборонным предприятием .
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09.04.2024 08:14 Відповісти
Не, это важное экономическое предприятие... Налоги правда в офшоры платят, но то не важно.
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09.04.2024 09:21 Відповісти
После визита в Вашингтон Голобородьки и дЕрмака все закончилось,включая Лэнд-Лиз... Мафию не обслуживанием...сказал Байден
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09.04.2024 08:30 Відповісти
Оголосіть, будь ласка, весь список офіційних заброньованих ухилянтів. Чи це залежить від занесеного бабла зеленій шоблі? Із фейкового відоса у блогера, такого самого гівна, як і зеленський, про нібито закатованого ухилянтики в трусіках, виросло ціле мільйонне ухилянтське збіговисько яке вже тепер узаконене і має назву шось там про критичне економічне, фізкультурно-розважальне. Ок. Мораль у всіх різна. Чим більші різні різниці, тим краще. Ок. Права трактує хто, як кому заманеться. Ок. Обов'язки - взагалі це вже стало не відомо що і про що. Закони відповідно також всі розуміють по різному. Адвокати нехай сперечаються з адвокатами. Ок. Тоді тепер є повне моральне і не моральне право солдату не виконувати наказів будь, яких командирів. Або які хочеться і які не хочеться. В нас вже зараз є накази які протирічать один одному. Командувач сухопутних військ дає одне доручення, а комбриги дають прямо протилежні накази. Відмовників виконувати накази комбрига до сотні за один наказ. Бо є наказ від командувача інший і хлопцям він більш подобається. А командувач нічого не зробить тому комбригу, бо за нього мазу тягне оперативне командування. Так що наближається той момент, що всі працівники цирків скажімо Харкова будуть самі собі копати окопи по площі руднєва. ХТЗ буде як останній коксохім. Не захочуть захищати свої цирки? То більшості солдатів вони також не потрібні. Не виконуй наказ і іди в ряди критично важливих ухилянтів. Любий адвокат піднімає злочинний наказ бойового розпорядження і ніякий суд нікого на реальний термін не засудить. Так що я думаю відступати від населених пунктів простому солдату буде комфортніше без всяких " угризєній моралі" , а по критично важливих , для нього, солдата, аргументів. Ха ха ха.
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09.04.2024 08:33 Відповісти
Не удивлюсь если ракетный комплекс Пэтриот уже на помойке путлера...якобы его уничтожили путлера бандюганы...
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09.04.2024 08:34 Відповісти
Технологии стран НАТО очень интересуют Мавзолейных подонков..а тут такой случай... Пэтриот на Донбассе...
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09.04.2024 08:38 Відповісти
увага! працюють схемщики і аферисти, заперечувати їм не на часі... с.ки
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09.04.2024 08:53 Відповісти
дно вже було,чи щє стукають?
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09.04.2024 09:11 Відповісти
А нічо дивного, що в перелік «критично важливих» потрапили саме вони - провладні медія-проститутки й пересувний цирк. Що по суті одне й те саме.

На зашквар зухвалої несправедливості, звісно, можна скаржитися й нарікати, але хіба країна власноруч не вручила скіпетр абсолютної царської влади саме їм - циркачам зі сфери медія-розваг?

От тепер і нема чо дивуватися, що держава мародерів бронює від війни своїх придворних нахвалювачів, сраколизів, прутнесмоків, увесь свій інформаційний ескорт, усіх своїх медія-гейш, цей лупанарій прислуговувачів, бордель піярщиків за державний кошт.

Журналіст Остап Дроздов
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09.04.2024 09:18 Відповісти
А токар Петро, чи тракторист Василь мусить іти захищати оте кодло. А най би ви виздихали!
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09.04.2024 09:21 Відповісти
що наголосували те і захищають
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09.04.2024 14:16 Відповісти
Під час Другої світової війни вся королівська родина Англії була залучена до війська і в членів королівської родини не виникало думки відкосити отака англійська єліта. В Україні .........- виконуючий обов"язки Мінкульту щоб залишитись при посаді вирішив лизнути як слідує типам оголосив "критично важливе підприємства" (Телекомпанії і пересувний цирк) - шапітолій в дії.
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09.04.2024 09:38 Відповісти
Зеблазня будуть судити публічно, на майдані !
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09.04.2024 09:42 Відповісти
От читаю тут всі ті гнівні дописи і відразу чомусь згадую події 5-річної давнини. Практично, ті ж голоси, таким ж тоном: барига, збагатився 100500, брата з`їв..., хатім весело і па-пріколу... хоть паржьом...
А що, невесело, не ржьотся? І може навіть неприкольно? А що ж так? А вас попереджали, вам пояснювали, вас просили... та куди там! Новіє літца! Свой парєнь із народа! З народу, кажете? ну, ну...
Як то кажуть - жрітє то зелене гімно, не обляпайтесь ...
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09.04.2024 09:49 Відповісти
А хто обляпується із зеленого гівна? Тільки ЗСУ і причетні до війни. Тобто відсотків з 90 інших не проти бути клоуном з харківського цирку. Кому від цих рішень погано? Та майже нікому. Цивільні виходять з бомбосховищ і далі думають як урвати премію з бюджету і все. Все що цікавить тільки власна кишеня. Біля Часового Яру за 10 років війни викопали тільки траншею 500 метрів. Навіть не там де треба. Кожен охочий розумник міг і може проїхати і сам в цьому впевнитись. Нікого не було і не буде. Тому що краще підготувати папери по цирку шапіто. Обстріли цивільних нічому не вчать. А я даю сто відсотків що всі колективи всіх цирків зверталися до мін. культу про ці броні. Всі як один. Бо їх зелена політика повністю влаштовує. Тому він і наложив на них бронь. Так само мєнти. Так само і всі інші верблюдоведи. В чому проблема? Немає ніяких проблем ні в кого, крім ЗСУ. Ще ряд покинутих населених пунктів також нічого не дасть. Ну хіба що призов опустять до 20 років. Але це буде потім. Можливо. А може й нє. Ха ха ха.
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09.04.2024 11:21 Відповісти
10 років... Часів Яр? А так, між іншим, де проходила лінія розмежування, скажімо, в лютому 2019-го, а потім в лютому 2020-го, 21-го, ну і де тепер. І, відповідно, стан оборонних споруд по тій лінії в ті роки?
На якій відстані від тої лінії перебував той Часів Яр в ті роки і сьогодні?
Якщо хто забув, як там "заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска..."
Думок, ніяких? Зовсім, зовсім? О тож...
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09.04.2024 16:32 Відповісти
,За десять років треба щоб біля кожного міста і містечка в Донецькій, Луганській, Харківській обл. і інших, була лінія оборони. Перша, друга , двадцять п'ята лінії оборони. Кацапи ще до 14 року казали, що будуть окупувати Україну. Ніхто не вірив. В нас люди в селі Нижнє сподівалися на переговори про заморожування війни, в той самий час як через поле вже було знищене село Світличне. Це біля Тошківки у 22році. Там постійно літали міни з 14 року і ніхто навіть пальцем не поворухнув щоб хоча б по Сіверському Донцю зробити хоч подібність лінії оборони. Були лише локальні ропи і вопи. На Новотощківці якесь укріплення. По всіх більш менш значимих висотах бажано б було мати укріпрайони. Часів Яр в тому ж числі. Бахмут знаходиться нижче Часового Яру. І з 14 року в Бахмут з'їзджалися на закупи люди з окупованих днр. Кожен день кілометрові черги. Невже не зрозуміло, що в час ч Бахмут буде атакований? Що не зрозумілого? І в Бахмут і мала бути лінія оборони, і в Часовому Ярі і далі у Костантинівці, і далі у Дружківці, Краматорську, Слов'янську. Це був десять років сектор обстрілу. Нічого не робилося . Те що було це не лінія оборони, а що сам солдат склепає із того що є. Відстані що тоді, що зараз це формальність для норм. арти, реактивної арти, авіації. Я скажу навіть більше. Зараз доцільно робити лінії по ріці Дніпро. Це класний природній рубіж. Хоча б для техніки і піхоти. Отож... Ха ха ха.
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09.04.2024 18:55 Відповісти
"критически важное предприятие" - это бездонное и бессовестное вымогательство бабла для зеленых выборов
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09.04.2024 09:50 Відповісти
Цирк, студії... далі що? А давайте зробимо окремою постановою критично важливим арістовіча))) Нє, ну а чє, най людина зможе назад приїхати. Мудрий наріт чекає продовження історії про "бойовий шлях гражданіна".
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09.04.2024 09:59 Відповісти
а згодом ще й циркачів забронювали - "підприємства критичної інфраструктури, які важливі для функціонування економіки" як не як. (хто не знає - всі цирки збиткові)

отже, що ми маємо: депутати, стендапери-кошові, мохнатіки-потапові, шоубіз-********, поліція, прокурори, судді, чиновники, лайномарафонці і циркачі - мають бронь, але ж лохам впарюють що ВОЮВАТИБУДУТЬВСІ......
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09.04.2024 10:46 Відповісти
Дивлюсь наріт зовсім уху поїв, а ну бігенько працювати або в воєнкомати! ГолобВалодьці потрібно ще більше здерти з України і бігенько її здати іншому Валодці, корєшу і подвійному тезці.
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09.04.2024 15:17 Відповісти
зеленая плесень активно пожирает страну...
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09.04.2024 21:01 Відповісти
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