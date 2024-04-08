Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову

Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада", потрапила до переліку критично важливих підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.

Журналісти нагадують, що саме з цим "критично важливим" підприємством державний канал "Рада" підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.

Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал "Рада" вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з "Кінокітом" за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень.

BIHUS.Info також повідомляли про зв'язок "Кінокіта" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канали телемарафону мають статус критично важливих, а працівники підлягають бронюванню, - Мінкульт