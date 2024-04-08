Телестудія Кирила Тимошенка отримала статус "критично важливе підприємство" та забронювала співробітників від призову
Приватна компанія "Кінокіт", яка виробляє контент для державного телеканалу "Рада", потрапила до переліку критично важливих підприємств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BIHUS.Info.
Журналісти нагадують, що саме з цим "критично важливим" підприємством державний канал "Рада" підписав угоду на 105 млн грн на 2024 рік.
Замість того, щоб розвивати власне виробництво і продакшн, канал "Рада" вже третій рік платить мільйони з бюджету приватній компанії. Сума угод з "Кінокітом" за 3 роки сягнула 350 мільйонів гривень.
BIHUS.Info також повідомляли про зв'язок "Кінокіта" з одним з колишніх бізнес-партнерів президента Зеленського.
Топ коментарі
+81 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар08.04.2024 22:55
+64 Frol Fedoroff
показати весь коментар08.04.2024 22:55
+53 ПП Уксусов
показати весь коментар08.04.2024 22:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Намагається відділити сміття від полови.
Тепер треба дати їм індульгенцію за особливим статусом. Типу - prima noctis.
Чи ще якусь недоторканість до своїх даних.
Дивовижно, з якою швидкістю вчинки кажуть більше ніж обіцянки. Невже ширма спаде, коли вже не буде точок звороту.
На зашквар зухвалої несправедливості, звісно, можна скаржитися й нарікати, але хіба країна власноруч не вручила скіпетр абсолютної царської влади саме їм - циркачам зі сфери медія-розваг?
От тепер і нема чо дивуватися, що держава мародерів бронює від війни своїх придворних нахвалювачів, сраколизів, прутнесмоків, увесь свій інформаційний ескорт, усіх своїх медія-гейш, цей лупанарій прислуговувачів, бордель піярщиків за державний кошт.
Журналіст Остап Дроздов
А що, невесело, не ржьотся? І може навіть неприкольно? А що ж так? А вас попереджали, вам пояснювали, вас просили... та куди там! Новіє літца! Свой парєнь із народа! З народу, кажете? ну, ну...
Як то кажуть - жрітє то зелене гімно, не обляпайтесь ...
На якій відстані від тої лінії перебував той Часів Яр в ті роки і сьогодні?
Якщо хто забув, як там "заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска..."
Думок, ніяких? Зовсім, зовсім? О тож...
отже, що ми маємо: депутати, стендапери-кошові, мохнатіки-потапові, шоубіз-********, поліція, прокурори, судді, чиновники, лайномарафонці і циркачі - мають бронь, але ж лохам впарюють що ВОЮВАТИБУДУТЬВСІ......
поїв, а ну бігенько працювати або в воєнкомати! Голо бВалодьці потрібно ще більше здерти з України і бігенько її здати іншому Валодці, корєшу і подвійному тезці.