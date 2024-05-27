Головред "Економічної правди" Дєнков, якого майже добу утримували в ТЦК на Одещині, вийшов на зв’язок та повідомив, що долучається до ЗСУ
Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков після того, як його майже на добу затримали співробітники ТЦК, заявив, що незабаром він долучиться до одного із підрозділів Сил оборони України.
Про це він написав у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Головний редактор "Економічної Правди" Дмитро Дєнков вийшов на зв'язок після того, як з'явилася інформація, що його затримали та близько доби утримували працівники територіального центру комплектування Білгород-Дністровська Одеської області.
Журналіст запевнив, що з ним усе гаразд. Дєнков написав, що дійшов згоди з Білгород-Дністровським ТЦК і незабаром долучиться до бажаного підрозділу.
"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту. Незабаром розповім", - написав журналіст.
Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора "Економічної правди", "не даючи йому змоги вийти на зв'язок з рідними".
Будь ласка, зачекайте...
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Посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації. Відомо про 138 військовозобов'язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.
1. Ігнор првісток і ігнор оновлення облікових даних( 90 відсотків не спішать це робитм).
2. Хайп журналістів із метою привернення уваги до видання.
3. Ну і як же без вас, тролів ведмедчуківських ?
Можна поважать.
Мотивацію повагою пробували???
- Даю $20 якщо скажете, де моя донька
- Та за кого ви нас маєте, ми незалежні журналісти
- $50
- Гляньте за стадіоном
Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
, что то в таком роде
Люди зі зв'язками можуть собі це дозволити
Ухилялі з нього вже ікону стилю зробили, а він виявився нормальним чоловіком...
@RudijLis
Стандарти НАТО Узеленського
Я думаю ті хто по тій чи іншій причині прийняв рішення покинути/не захищати Україну, також усвідомлюють хто і що вони є (якщо звісно коректно застосовувати слово ''що'' до людей), так само як і ті хто прийняв рішення взяти до рук зброю. З вашою риторикою ви здається століттям помилились
Я чуть не прослезилась...
Гориш патріотизмом ? Влада Зеленського це виправить швидко.
Родовий - Білгорода-Дністровського
Давальний - Білгороду-Дністровському
Знахідний - Білгорода-Дністровського
Орудний - Білгородом-Дністровським
Місцевий - Білгороді-Дністровському
Кличний - Білгороде-Дністровський