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Новини Мобілізація
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Чернігівський драмтеатр закривають на невизначений термін через мобілізацію акторів та працівників

Чернігівський драмтеатр закривається через мобілізацію акторів

У Чернігові закриють не невизначений час драматичний театр, оскільки працівників та акторів мобілізують.

Про це Суспільному розповів художній керівник театру та Заслужений артист України Андрій Бакіров, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних Силах України", - розповів він.

За словами Бакірова, 7-8 осіб в ТЦК та СП відправили на дообстеження, а решту відправили на навчання.

"В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження", - додав він.

Бакіров каже, що драмтеатр не отримав статусу критично важливого підприємства для регіону, хоча запит на це з відповідними документами робили. Через це в театрі не мали можливості бронювати своїх співробітників.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери", - підсумував він.

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Автор: 

театр (158) Чернігів (787) мобілізація (3048)


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Топ коментарі
+47
"найцінніших акторів" не мобілізують. Без них обрушиться вся культура.

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27.05.2024 16:39
+25
А 95 квартал не закривають ? А-а, ета другоє...
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27.05.2024 16:40
+21
Правидльно - тож не мєнтам -прокурорам-військовим пенсіонерам до 60 йти воювати . Не для того вони служили ,шоб родіну защіщать...
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27.05.2024 16:54
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эх, надо было актерам переквалифицироваться в футболистов или циркачей.....
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27.05.2024 16:38 Відповісти
"найцінніших акторів" не мобілізують. Без них обрушиться вся культура.

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27.05.2024 16:39 Відповісти
Кварталівцям не тільки мільйони та бронь, а ще й бойові ордена дають...
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27.05.2024 17:07 Відповісти
Ага -"Гвардии ухилянт".
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27.05.2024 19:01 Відповісти
6 чи 7 з них нацгвардійці. В тому числі Сашок Пєкалов, що на фото, воює з лютого 2022го Нацгвардії іміджмейкером. Інші офіційні волонтери, що дозволяє їм "асваівать" кошти не тільки Мінкульта, а Міноборони, інших міністерств та військових адміністрацій. Та й відпустки/відрядження без проблем і держкоштом, бо для "своїх" кордон завжди відкритий.
Тож неправильно казати, що квартал95 не має стосунку до війни, він весь на культурному фронті і почувається там як риба у воді.
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27.05.2024 17:32 Відповісти
В тому-то і справа, що "Сашок Пєкалов, що на фото, "воює" з лютого 2022го Нацгвардії іміджмейкером", поки інші, набагато старші і слабші здоров'ям, сплять, воюють в холодних, брудних, смертельно небезпечних окопах.
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27.05.2024 17:35 Відповісти
Вам казали 2019 ДУМАЙ те,а ви чим думали ?!
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27.05.2024 17:45 Відповісти
А 95 квартал не закривають ? А-а, ета другоє...
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27.05.2024 16:40 Відповісти
Рік назад рашистські ракети зруйнували будівлю драмтеатру в Чернігові, загинули люди.
Тепер прийшла черга акторам театру йти на фронт, щоби помститись за свій дім.
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27.05.2024 16:41 Відповісти
Правидльно - тож не мєнтам -прокурорам-військовим пенсіонерам до 60 йти воювати . Не для того вони служили ,шоб родіну защіщать...
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27.05.2024 16:54 Відповісти
ага. особливо 56 та 59-ти річному діду вдасться там дуже навоювати. Ти реально так думаєш, чи так аби поговорить?
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27.05.2024 18:28 Відповісти
Треба було вивіску змінити на "Драматичний цирк"
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27.05.2024 16:41 Відповісти
Театр закрили зате в ТЦК аншлаг , десятки вгодованих хлопців готові піти на будь яке порушення закону хапаючи людей на вулицях тільки б самим не піти на фронт .
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27.05.2024 16:46 Відповісти
то інваліди. Мало того, вони вас порвуть буквально, розказуючи "явоєвал", з усією пролєтарською силою
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27.05.2024 18:27 Відповісти
В них девіз з сталінських ГУЛАГів "Умри ты сегодня, а я завтра". Плюс тягнуть бабло з кого можна витягнути.
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27.05.2024 18:27 Відповісти
95 квартал ? ось це справді КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА !
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27.05.2024 16:46 Відповісти
Чернігівські актори-це не "шарікови" з кварталу 95,вони на відмінну від кварталівців не є стратегічною галузю економіки
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27.05.2024 16:46 Відповісти
пиду в циркачи може вийна мине
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27.05.2024 16:47 Відповісти
Тихою сапою нищення культурного генофонду
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27.05.2024 16:50 Відповісти
По списках Портнова, а з мене колись сміялися, коли я це писав, що буде нищення культурної спадщини,не всю ,але якнайбільше.
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27.05.2024 16:52 Відповісти
активісти , українознавці , журналісти і т.д.
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27.05.2024 16:55 Відповісти
Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв'язку Джерело:
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27.05.2024 17:13 Відповісти
А для чого вони ?
Зараз вистави показує тцк з мєнтами - на всіх площадках країни ....

Головне військових пенсів до 60 не чіпати і дєпутатів - це ж цінний ресурс для країни ..
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27.05.2024 16:52 Відповісти
З військовими пенсіонерами не "фсьо так адназначна".
Навіть бездумна бідкалася на засилля тупоголових совкових старших/вищих офіцерів-м'ясників. Дивіться самі: бригад тих наплодили до чорта, а вони пусті-особового складу на один добрий бат з ротою підтримки, зате штаби бригади, батів/дивізіонів укомплектовані на 200%!
Такими темпами скоро у кожної роти з 30÷40 калік буде штаб з 5÷6 полковниками та 50 їх холуями.
Ілюстрація цього: минулого тижня анонсували скорочення Генерального Штабу. Тепер уявіть яка муйня у низових штабах відбувається.
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27.05.2024 17:46 Відповісти
Коли почнуть різні квартали,бувші варьяти,та інший "гламурний" сброд,разом з стендаперами закривати, та призивати на військову службу.
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27.05.2024 16:57 Відповісти
Ви при своєму розумі? Тоша тимашонка себе не береже, все рекламні роліки штампує, тримає економічний фронт на собі: ну 10% воєнкому, 10% ОПі за "бронь" і ось готовий придула 2.0!
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27.05.2024 17:02 Відповісти
Коли операторів БПЛА та артилеристів з-за нестачі техніки переводили в штурмовики - чомусь "вереску" не було! Люблю драматичну творчість Для мене драматугри - не "пусте місце" Кілька разів ходив на вистави Чернігівського драматичного Потім плюнув і перестав Може хоч роль захисників країни у них вийде краще? Чи фермери з токарями не такі важливі для держави?
А тепер починайте верещать що я "солдафон"!
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27.05.2024 17:08 Відповісти
з 56-59 річного Воїн ніякий, "таваріщь салдафон"
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27.05.2024 19:29 Відповісти
"Мишкевич"! Якби у мене не була нога протезована - я ще був-би цілком нормальним (зараз кульгаю) А мені більше 60-ти! І взагалі - чого ти мені з трьох аккаунтів "у сраку лізеш"? Ти не помітив що я на тебе "х*й поклав" та не звертаю уваги? Чи саме в цьому у тебе "проблема"?
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27.05.2024 19:37 Відповісти
Мобілізовують заради кількості будь-кого, а потім бойові бригади отримують поповнення, у якому зі ста чоловік придатні троє і відповідно, не можуть тримати позиції. Тобто, реального поповнення по-факту немає, але витрачено кошти на непридатних людей, які ще й розповзуться по шпиталях перевантажуючи лікарів, яким і без них є чим зайнятися. А тим часом, закриваються не лише театри, а й бізнес, бо одних забрали, а інші звільняються та ховаються і тікають, відповідно, ледь жива економіка вмирає дедалі швидше. Зате, горя не знають молоді пенсіонери "силовики" у них гарні пенсії, оздоровчі, пільги, а ще їх колеги з МВС та ціла армія блатників, яка мужньо охороняє західні кордони, блокпости в глибокому тилу, порожні в/ч. і т.п. Не для війни вони лізли в силові структури - для війни є цивільні, які мають їх годувати в мирний час та захищати у військовий.
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27.05.2024 17:14 Відповісти
не на часі. спочатку перемога потім вистави. тим більше справжнім акторам не має значення кого грати - жінок, чоловіків та ін.
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27.05.2024 17:14 Відповісти
Військових, ментовських і прокурорських пенсіонерів в Україні разом близько 500 тис,

Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?
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28.05.2024 00:17 Відповісти
якщо питання не риторичне, то відповім: тому що сімейні клани в декілька поколінь та гарантії спокійного життя теперішніх "правоохоронців"
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28.05.2024 09:11 Відповісти
Клоуни усувають конкурентів?
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27.05.2024 17:37 Відповісти
а як же Шапіто?...
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27.05.2024 17:45 Відповісти
Не дотягнув до пересувного цирку... Недостатнью культурки несе в маси...(((
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27.05.2024 17:51 Відповісти
А поліція все так й охороняє будинки відпочинку Бені в Буковелі?
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27.05.2024 17:59 Відповісти
10% з кожного підприємства, казали вони...Про 56 та 59 - це вже смішно. ТЦК-ашники - ви такі тупі? Я розумію шо наказ, я розумію, шо вам начхати на совість. Я розумію, шо ви думаєте, шо вас хтось прикриє після війни... Але ні. Мєнти хитріші вас наразі
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27.05.2024 18:25 Відповісти
Зачем нам театр если есть квартал?
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27.05.2024 20:11 Відповісти
якщо ухилянти не підуть служити в ВСУ то прийдуть рашисти і не питаючі мобілізують і відправлять далі воювати з цивілізацією. як це вони зробили в Донбасі, де вже чоловіча стать можно заносити в червону книгу.
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27.05.2024 20:59 Відповісти
какая разніца
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28.05.2024 09:12 Відповісти
В Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють та не служать у Збройних силах України.

Військових, ментовських і прокурорських пенсіонерів в Україні разом близько 500 тис,

Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?
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28.05.2024 00:00 Відповісти
 
 