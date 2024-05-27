Чернігівський драмтеатр закривають на невизначений термін через мобілізацію акторів та працівників

У Чернігові закриють не невизначений час драматичний театр, оскільки працівників та акторів мобілізують.

Про це Суспільному розповів художній керівник театру та Заслужений артист України Андрій Бакіров, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних Силах України", - розповів він.

За словами Бакірова, 7-8 осіб в ТЦК та СП відправили на дообстеження, а решту відправили на навчання.

"В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження", - додав він.

Бакіров каже, що драмтеатр не отримав статусу критично важливого підприємства для регіону, хоча запит на це з відповідними документами робили. Через це в театрі не мали можливості бронювати своїх співробітників.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери", - підсумував він.

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