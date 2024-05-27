Черниговский драмтеатр закрывают на неопределенный срок из-за мобилизации актеров и работников
В Чернигове закроют на неопределенное время драматический театр, поскольку работников и актеров мобилизуют.
Об этом Суспільному рассказал художественный руководитель театра и Заслуженный артист Украины Андрей Бакиров, передает Цензор.НЕТ.
"Я сейчас не готов сказать точно, сколько это человек. Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, именно распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных Силах Украины", - рассказал он.
По словам Бакирова, 7-8 человек в ТЦК и СП отправили на дообследование, а остальных отправили на обучение.
"У нас Заслуженному артисту Украины Кукаверову уже 56 лет. И там есть в этих списках водитель наш, которому 59, наверно, будет. Его отпустили пока на дообследование", - добавил он.
Бакиров говорит, что драмтеатр не получил статус критически важного предприятия для региона, хотя запрос на это с соответствующими документами делали. Из-за этого в театре не имели возможности бронировать своих сотрудников.
"Наш театр, не понятно на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, которые имеют по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Тож неправильно казати, що квартал95 не має стосунку до війни, він весь на культурному фронті і почувається там як риба у воді.
Тепер прийшла черга акторам театру йти на фронт, щоби помститись за свій дім.
Зараз вистави показує тцк з мєнтами - на всіх площадках країни ....
Головне військових пенсів до 60 не чіпати і дєпутатів - це ж цінний ресурс для країни ..
Навіть бездумна бідкалася на засилля тупоголових совкових старших/вищих офіцерів-м'ясників. Дивіться самі: бригад тих наплодили до чорта, а вони пусті-особового складу на один добрий бат з ротою підтримки, зате штаби бригади, батів/дивізіонів укомплектовані на 200%!
Такими темпами скоро у кожної роти з 30÷40 калік буде штаб з 5÷6 полковниками та 50 їх холуями.
Ілюстрація цього: минулого тижня анонсували скорочення Генерального Штабу. Тепер уявіть яка муйня у низових штабах відбувається.
А тепер починайте верещать що я "солдафон"!
Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?
Військових, ментовських і прокурорських пенсіонерів в Україні разом близько 500 тис,
Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?