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Черниговский драмтеатр закрывают на неопределенный срок из-за мобилизации актеров и работников

Чернігівський драмтеатр закривається через мобілізацію акторів

В Чернигове закроют на неопределенное время драматический театр, поскольку работников и актеров мобилизуют.

Об этом Суспільному рассказал художественный руководитель театра и Заслуженный артист Украины Андрей Бакиров, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас не готов сказать точно, сколько это человек. Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, именно распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных Силах Украины", - рассказал он.

По словам Бакирова, 7-8 человек в ТЦК и СП отправили на дообследование, а остальных отправили на обучение.

"У нас Заслуженному артисту Украины Кукаверову уже 56 лет. И там есть в этих списках водитель наш, которому 59, наверно, будет. Его отпустили пока на дообследование", - добавил он.

Бакиров говорит, что драмтеатр не получил статус критически важного предприятия для региона, хотя запрос на это с соответствующими документами делали. Из-за этого в театре не имели возможности бронировать своих сотрудников.

"Наш театр, не понятно на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, которые имеют по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", - подытожил он.

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Топ комментарии
+47
"найцінніших акторів" не мобілізують. Без них обрушиться вся культура.

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27.05.2024 16:39
+25
А 95 квартал не закривають ? А-а, ета другоє...
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27.05.2024 16:40
+21
Правидльно - тож не мєнтам -прокурорам-військовим пенсіонерам до 60 йти воювати . Не для того вони служили ,шоб родіну защіщать...
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27.05.2024 16:54
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эх, надо было актерам переквалифицироваться в футболистов или циркачей.....
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27.05.2024 16:38 Ответить
"найцінніших акторів" не мобілізують. Без них обрушиться вся культура.

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27.05.2024 16:39 Ответить
Кварталівцям не тільки мільйони та бронь, а ще й бойові ордена дають...
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27.05.2024 17:07 Ответить
Ага -"Гвардии ухилянт".
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27.05.2024 19:01 Ответить
6 чи 7 з них нацгвардійці. В тому числі Сашок Пєкалов, що на фото, воює з лютого 2022го Нацгвардії іміджмейкером. Інші офіційні волонтери, що дозволяє їм "асваівать" кошти не тільки Мінкульта, а Міноборони, інших міністерств та військових адміністрацій. Та й відпустки/відрядження без проблем і держкоштом, бо для "своїх" кордон завжди відкритий.
Тож неправильно казати, що квартал95 не має стосунку до війни, він весь на культурному фронті і почувається там як риба у воді.
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27.05.2024 17:32 Ответить
В тому-то і справа, що "Сашок Пєкалов, що на фото, "воює" з лютого 2022го Нацгвардії іміджмейкером", поки інші, набагато старші і слабші здоров'ям, сплять, воюють в холодних, брудних, смертельно небезпечних окопах.
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27.05.2024 17:35 Ответить
Вам казали 2019 ДУМАЙ те,а ви чим думали ?!
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27.05.2024 17:45 Ответить
А 95 квартал не закривають ? А-а, ета другоє...
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27.05.2024 16:40 Ответить
Рік назад рашистські ракети зруйнували будівлю драмтеатру в Чернігові, загинули люди.
Тепер прийшла черга акторам театру йти на фронт, щоби помститись за свій дім.
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27.05.2024 16:41 Ответить
Правидльно - тож не мєнтам -прокурорам-військовим пенсіонерам до 60 йти воювати . Не для того вони служили ,шоб родіну защіщать...
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27.05.2024 16:54 Ответить
ага. особливо 56 та 59-ти річному діду вдасться там дуже навоювати. Ти реально так думаєш, чи так аби поговорить?
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27.05.2024 18:28 Ответить
Треба було вивіску змінити на "Драматичний цирк"
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27.05.2024 16:41 Ответить
Театр закрили зате в ТЦК аншлаг , десятки вгодованих хлопців готові піти на будь яке порушення закону хапаючи людей на вулицях тільки б самим не піти на фронт .
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27.05.2024 16:46 Ответить
то інваліди. Мало того, вони вас порвуть буквально, розказуючи "явоєвал", з усією пролєтарською силою
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27.05.2024 18:27 Ответить
В них девіз з сталінських ГУЛАГів "Умри ты сегодня, а я завтра". Плюс тягнуть бабло з кого можна витягнути.
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27.05.2024 18:27 Ответить
95 квартал ? ось це справді КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА !
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27.05.2024 16:46 Ответить
Чернігівські актори-це не "шарікови" з кварталу 95,вони на відмінну від кварталівців не є стратегічною галузю економіки
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27.05.2024 16:46 Ответить
пиду в циркачи може вийна мине
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27.05.2024 16:47 Ответить
Тихою сапою нищення культурного генофонду
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27.05.2024 16:50 Ответить
По списках Портнова, а з мене колись сміялися, коли я це писав, що буде нищення культурної спадщини,не всю ,але якнайбільше.
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27.05.2024 16:52 Ответить
активісти , українознавці , журналісти і т.д.
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27.05.2024 16:55 Ответить
Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв'язку Джерело:
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27.05.2024 17:13 Ответить
А для чого вони ?
Зараз вистави показує тцк з мєнтами - на всіх площадках країни ....

Головне військових пенсів до 60 не чіпати і дєпутатів - це ж цінний ресурс для країни ..
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27.05.2024 16:52 Ответить
З військовими пенсіонерами не "фсьо так адназначна".
Навіть бездумна бідкалася на засилля тупоголових совкових старших/вищих офіцерів-м'ясників. Дивіться самі: бригад тих наплодили до чорта, а вони пусті-особового складу на один добрий бат з ротою підтримки, зате штаби бригади, батів/дивізіонів укомплектовані на 200%!
Такими темпами скоро у кожної роти з 30÷40 калік буде штаб з 5÷6 полковниками та 50 їх холуями.
Ілюстрація цього: минулого тижня анонсували скорочення Генерального Штабу. Тепер уявіть яка муйня у низових штабах відбувається.
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27.05.2024 17:46 Ответить
Коли почнуть різні квартали,бувші варьяти,та інший "гламурний" сброд,разом з стендаперами закривати, та призивати на військову службу.
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27.05.2024 16:57 Ответить
Ви при своєму розумі? Тоша тимашонка себе не береже, все рекламні роліки штампує, тримає економічний фронт на собі: ну 10% воєнкому, 10% ОПі за "бронь" і ось готовий придула 2.0!
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27.05.2024 17:02 Ответить
Коли операторів БПЛА та артилеристів з-за нестачі техніки переводили в штурмовики - чомусь "вереску" не було! Люблю драматичну творчість Для мене драматугри - не "пусте місце" Кілька разів ходив на вистави Чернігівського драматичного Потім плюнув і перестав Може хоч роль захисників країни у них вийде краще? Чи фермери з токарями не такі важливі для держави?
А тепер починайте верещать що я "солдафон"!
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27.05.2024 17:08 Ответить
з 56-59 річного Воїн ніякий, "таваріщь салдафон"
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27.05.2024 19:29 Ответить
"Мишкевич"! Якби у мене не була нога протезована - я ще був-би цілком нормальним (зараз кульгаю) А мені більше 60-ти! І взагалі - чого ти мені з трьох аккаунтів "у сраку лізеш"? Ти не помітив що я на тебе "х*й поклав" та не звертаю уваги? Чи саме в цьому у тебе "проблема"?
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27.05.2024 19:37 Ответить
Мобілізовують заради кількості будь-кого, а потім бойові бригади отримують поповнення, у якому зі ста чоловік придатні троє і відповідно, не можуть тримати позиції. Тобто, реального поповнення по-факту немає, але витрачено кошти на непридатних людей, які ще й розповзуться по шпиталях перевантажуючи лікарів, яким і без них є чим зайнятися. А тим часом, закриваються не лише театри, а й бізнес, бо одних забрали, а інші звільняються та ховаються і тікають, відповідно, ледь жива економіка вмирає дедалі швидше. Зате, горя не знають молоді пенсіонери "силовики" у них гарні пенсії, оздоровчі, пільги, а ще їх колеги з МВС та ціла армія блатників, яка мужньо охороняє західні кордони, блокпости в глибокому тилу, порожні в/ч. і т.п. Не для війни вони лізли в силові структури - для війни є цивільні, які мають їх годувати в мирний час та захищати у військовий.
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27.05.2024 17:14 Ответить
не на часі. спочатку перемога потім вистави. тим більше справжнім акторам не має значення кого грати - жінок, чоловіків та ін.
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27.05.2024 17:14 Ответить
Військових, ментовських і прокурорських пенсіонерів в Україні разом близько 500 тис,

Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?
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28.05.2024 00:17 Ответить
якщо питання не риторичне, то відповім: тому що сімейні клани в декілька поколінь та гарантії спокійного життя теперішніх "правоохоронців"
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28.05.2024 09:11 Ответить
Клоуни усувають конкурентів?
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27.05.2024 17:37 Ответить
а як же Шапіто?...
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27.05.2024 17:45 Ответить
Не дотягнув до пересувного цирку... Недостатнью культурки несе в маси...(((
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27.05.2024 17:51 Ответить
А поліція все так й охороняє будинки відпочинку Бені в Буковелі?
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27.05.2024 17:59 Ответить
10% з кожного підприємства, казали вони...Про 56 та 59 - це вже смішно. ТЦК-ашники - ви такі тупі? Я розумію шо наказ, я розумію, шо вам начхати на совість. Я розумію, шо ви думаєте, шо вас хтось прикриє після війни... Але ні. Мєнти хитріші вас наразі
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27.05.2024 18:25 Ответить
Зачем нам театр если есть квартал?
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27.05.2024 20:11 Ответить
якщо ухилянти не підуть служити в ВСУ то прийдуть рашисти і не питаючі мобілізують і відправлять далі воювати з цивілізацією. як це вони зробили в Донбасі, де вже чоловіча стать можно заносити в червону книгу.
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27.05.2024 20:59 Ответить
какая разніца
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28.05.2024 09:12 Ответить
В Україні налічується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, які ніде не працюють та не служать у Збройних силах України.

Військових, ментовських і прокурорських пенсіонерів в Україні разом близько 500 тис,

Чому вони недоторкані? Чому їх не можна на рядові посади у військо?
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28.05.2024 00:00 Ответить
 
 