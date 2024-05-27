Черниговский драмтеатр закрывают на неопределенный срок из-за мобилизации актеров и работников

В Чернигове закроют на неопределенное время драматический театр, поскольку работников и актеров мобилизуют.

Об этом Суспільному рассказал художественный руководитель театра и Заслуженный артист Украины Андрей Бакиров, передает Цензор.НЕТ.

"Я сейчас не готов сказать точно, сколько это человек. Семь актеров, два звукооператора, один монтировщик, один музыкант-скрипач. Я не хочу кого-то там забыть. Список у нас большой. Письмо пришло на 34 человека, именно распоряжение вызова в военкомат. Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных Силах Украины", - рассказал он.

По словам Бакирова, 7-8 человек в ТЦК и СП отправили на дообследование, а остальных отправили на обучение.

"У нас Заслуженному артисту Украины Кукаверову уже 56 лет. И там есть в этих списках водитель наш, которому 59, наверно, будет. Его отпустили пока на дообследование", - добавил он.

Бакиров говорит, что драмтеатр не получил статус критически важного предприятия для региона, хотя запрос на это с соответствующими документами делали. Из-за этого в театре не имели возможности бронировать своих сотрудников.

"Наш театр, не понятно на какое время, но будет закрыт. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, которые имеют по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", - подытожил он.

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