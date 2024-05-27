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Одесская область (3372) мобилизация (2601) Белгород-Днестровский (37) ТЦК (387)

Главред "Экономической правды" Денков, которого почти сутки удерживали в ТЦК на Одесщине, вышел на связь и сообщил, что присоединяется к ВСУ

Дєнков повідомив, що долучається до ЗСУ

Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, заявил, что вскоре он присоединится к одному из подразделений Сил обороны Украины.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков вышел на связь после того, как появилась информация, что его задержали и около суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования Белгород-Днестровска Одесской области.

Журналист заверил, что с ним все в порядке. Денков написал, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению.

"Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу", - написал журналист.

Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".

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Топ комментарии
+19
Ожидаем серию историй про "службу" этого редактора. Уверен, будет рассказывать как все замечательно в армии. А Сырский/Зеленский/Ермак - лучшие главнокомандующие... И фортификации у нас самые лучшие в мире.
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27.05.2024 21:16
+17
По поводу ментов, депутатов и прочих с "бронью". Во первых, учитывая что миллионы уехали или остались на Тоте, нужно ли их столько, сколько и раньше? Вроде как и так их было под полмиллиона.

Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
, что то в таком роде
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27.05.2024 21:17
+17
Якась мутна історія. Якщо хотів у конкретний підрозділ, то чому не подав заявку саме туди через найближчий рекрутинговий центр ЗСУ та не підписав контракт? Малоймовірно, що в такому разі його б хтось затримував, аби влаштувати черговий скандал. Скоріше за все, випадково попався, але враховуючи посаду змогли домовилися - він отримує тепле місце в тилу і буде ходити як на звичайну роботу добу через три або й рідше (саме так чергують блатники в тилових частинах) за гарну платню та без жодного ризику, а за це не висуває жодних претензій, розповідає що рвався служити, а "Українська Правда" менше приділяє уваги порушенням прав людини в Україні (особливо, коли мова йде про ТЦК).
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27.05.2024 21:22
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ось і чудово.
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27.05.2024 21:08 Ответить
Он де не из цырка. Там брон
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27.05.2024 22:00 Ответить
Хорошо бути головним редактором...
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27.05.2024 21:09 Ответить
Молодці ТЦК,допомогли йому долучитись до підрозділу,до якого він сам хотів до інциденту .Правда чомусь висунувся у транзитну зону в бік Молдови
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27.05.2024 22:39 Ответить
ТЦК усім допоможуть і все вирішать.
========
Посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації. Відомо про 138 військовозобов'язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.
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27.05.2024 22:45 Ответить
Я ж кажу-молодці,усім допомагають
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27.05.2024 22:53 Ответить
Можливо це Паланка. Там транзитні десяток км Молдови, яку арендує Україна (траса Одеса - Рені).
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27.05.2024 23:47 Ответить
там живуть його батьки
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28.05.2024 15:02 Ответить
З чим ми його всі дружньо вітаємо!
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27.05.2024 21:10 Ответить
Забираю все що я про нього нехороше писав і навіть те що думав...
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27.05.2024 21:38 Ответить
А журналюгам головне підняти хвилю.
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27.05.2024 21:10 Ответить
Отож. А виявляється співробітник сам давно хотів на нуль в штурмову бригаду.
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27.05.2024 21:26 Ответить
...в пресслужбу бригади.Причому по місцю базування.
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27.05.2024 22:41 Ответить
А може це наслідок тої причини, що підняли хвилю?
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27.05.2024 21:26 Ответить
Це наслідок трьох факторів.
1. Ігнор првісток і ігнор оновлення облікових даних( 90 відсотків не спішать це робитм).
2. Хайп журналістів із метою привернення уваги до видання.
3. Ну і як же без вас, тролів ведмедчуківських ?
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27.05.2024 21:39 Ответить
Ну от. Достойна людина.
Можна поважать.
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27.05.2024 21:10 Ответить
На відміну від тебе, сраного ухилянта.
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27.05.2024 21:41 Ответить
Агов, влада, для економічної правди нам не треба журналісти, достатньо закони читати і профвидання, кого ви переграли блд***
Мотивацію повагою пробували???
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27.05.2024 21:12 Ответить
Ну, то як не треба - то й хай послужить. Тим більше, він туди давно хотів. Так хотів, так хотів - і врешті, після доби на нарах в ТЦК, дозволив собі туди піти
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27.05.2024 22:57 Ответить
Да нагадуйте хто тут ворог і за що воюєм наступники сталіна
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28.05.2024 02:39 Ответить
Ожидаем серию историй про "службу" этого редактора. Уверен, будет рассказывать как все замечательно в армии. А Сырский/Зеленский/Ермак - лучшие главнокомандующие... И фортификации у нас самые лучшие в мире.
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27.05.2024 21:16 Ответить
Це нагадує діалог з фільму:
- Даю $20 якщо скажете, де моя донька
- Та за кого ви нас маєте, ми незалежні журналісти
- $50
- Гляньте за стадіоном
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27.05.2024 21:25 Ответить
ціково на чому базується твоя "уверенность"? Ти його особисто знаєш? Чи по собі міряєш?
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27.05.2024 23:04 Ответить
По поводу ментов, депутатов и прочих с "бронью". Во первых, учитывая что миллионы уехали или остались на Тоте, нужно ли их столько, сколько и раньше? Вроде как и так их было под полмиллиона.

Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
, что то в таком роде
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27.05.2024 21:17 Ответить
Я уже писал, что надо чтобы каждыц кто в армии был 3 мечяца в год на нуле. Потому что держать одних и тех же, когда большинство воинов фронт видели лишь по телевизору это дикость. Люди устают и чаще гибнут.
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27.05.2024 21:28 Ответить
Вболтали?
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27.05.2024 21:17 Ответить
зробили фізичне зауваження.
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27.05.2024 21:19 Ответить
ага, удивительно, после суток в тцк- все подписывают повестку как доброволец
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27.05.2024 21:24 Ответить
Ще б 95 кагал так само долучили.
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27.05.2024 21:19 Ответить
Я чув вони вже свої ордени і медалі здобули, тобто вже батьківщину відвоювали та звільнили
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27.05.2024 21:24 Ответить
Пікалов з 95 кагалу от числиться в видавничому центрі Нацгвардії і може чомусь на концерти їздити. Знаєте, в мене, на відміну від Пікалова, є досвід у поліграфії - 5 років працював у видавництві, рекламі. Візьміть мене на це місце добровольцем - від мене БІЛЬШЕ ТОЛКУ БУДЕ!
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27.05.2024 21:28 Ответить
Цікаво, що вони там таке видають в тому центрі
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27.05.2024 21:29 Ответить
Рекламні плакати "Кваралу 95", "Мамахахатала", "Дізельшоу" і т.п. лайна.
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27.05.2024 22:04 Ответить
Піднімаєте всіх знайомих, аби вийти на тилових офіцерів (як правило, вони з офіцерських династій і влаштовані татусями, отже, мають надійний "дах" і будь-які перевірки їм до одного місця) проплачуєте $2000-3000 першого внеску, підписуєте контракт і ходите охороняти порожню в/ч, блокпост чи щось подібне добу через три по місцю проживання, не забуваючи віддавати половину платні своєму поручителю.
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27.05.2024 21:44 Ответить
майже все правильно, тільки діапазон сум дещо більший)
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27.05.2024 23:26 Ответить
Вже було 10 000 американських грошей.
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28.05.2024 07:48 Ответить
Він далеко не перший і не останній. Край боронити від скажених кацапів-окупантів - почесний обов'язок кожного нормального громадянина України.
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27.05.2024 21:22 Ответить
По-вашому, якщо у людини умовно сколіоз 3 ступеня чи зір -7, то він ненормальний тільки тому, що не може боронити свій край в силу непридатності?
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27.05.2024 21:25 Ответить
Я сам пішов 24 лютого 22 року хоча по трьох позиціях стану здоров'я міг не йти.
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27.05.2024 21:39 Ответить
Не дуже віриться, бо непридатність по трьох пунктах - це інвалідом треба бути...
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28.05.2024 09:29 Ответить
В останньому переліку хвороб по яких не можуть мобілізувати є ці три пункти.
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28.05.2024 19:49 Ответить
Якась мутна історія. Якщо хотів у конкретний підрозділ, то чому не подав заявку саме туди через найближчий рекрутинговий центр ЗСУ та не підписав контракт? Малоймовірно, що в такому разі його б хтось затримував, аби влаштувати черговий скандал. Скоріше за все, випадково попався, але враховуючи посаду змогли домовилися - він отримує тепле місце в тилу і буде ходити як на звичайну роботу добу через три або й рідше (саме так чергують блатники в тилових частинах) за гарну платню та без жодного ризику, а за це не висуває жодних претензій, розповідає що рвався служити, а "Українська Правда" менше приділяє уваги порушенням прав людини в Україні (особливо, коли мова йде про ТЦК).
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27.05.2024 21:22 Ответить
якісь хворі фантазії ухиллєсів...
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27.05.2024 21:25 Ответить
А ты с какого лагеря чума???Или ты с окопа строчиш,мужу патроны подаешь,детей там своих прикрываешь???
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27.05.2024 21:55 Ответить
Що ви зразу -тепле місце. буде воювати в ТЦК.
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27.05.2024 21:29 Ответить
Схема проста - де б не воювати, якби не воювати
Люди зі зв'язками можуть собі це дозволити
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27.05.2024 21:27 Ответить
Теперь не ухылянт, а наша гордость.
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27.05.2024 21:27 Ответить
А обідно ж як.
Ухилялі з нього вже ікону стилю зробили, а він виявився нормальним чоловіком...
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27.05.2024 21:40 Ответить
Ви назвіть підрозділ, впевнений буде багато охочих долучитися до Дмитра у цей підрозділ.
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27.05.2024 21:30 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Стандарти НАТО Узеленського
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27.05.2024 21:34 Ответить
Якби його з вибаченнями відпустили то було б "продалась". А як виглядає продажа можна глянуть на концерті Кварталу...
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27.05.2024 21:43 Ответить
Такого поняття, як "непідкупний журналіст" чи "непідкупна людина" не існує. Купуються і продаються абсолютно усі - питання лише в ціні.
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27.05.2024 21:46 Ответить
от ти не повіриш, але я журналіст, і я непідкупний журналіст, бо не пишу нічого
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27.05.2024 22:24 Ответить
Русскаязичні в Україні мільйон причин знайдуть, щоб не вчити, не знати і не розмовляти українською, а ухилянти стільки ж причин знайдуть, щоб не йти служити і не захищати свою рідну українську землю!.... І тих і тих - зневажаю.
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27.05.2024 21:45 Ответить
Якщо чесно, то вашу зневагу я думаю вони переживуть ....
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27.05.2024 23:29 Ответить
Не сумніваюсь, але з ними назавжди залишиться їх сцикливість і не розуміння що і хто вони є таке.
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27.05.2024 23:39 Ответить
Бажаю вам всього хорошого, і це все пережити, але запам'ятайте те, що ви сказали це - ЛИШЕ ВАША ДУМКА!!!!
Я думаю ті хто по тій чи іншій причині прийняв рішення покинути/не захищати Україну, також усвідомлюють хто і що вони є (якщо звісно коректно застосовувати слово ''що'' до людей), так само як і ті хто прийняв рішення взяти до рук зброю. З вашою риторикою ви здається століттям помилились
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28.05.2024 00:22 Ответить
Повторюю ''ухилянти стільки ж причин знайдуть, щоб не йти служити і не захищати свою рідну українську землю!....''
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28.05.2024 19:50 Ответить
ну бачу подальша дискусія тут безтолкова.... Всього вам доброго
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28.05.2024 21:41 Ответить
Воїн ухилянту не товариш.
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28.05.2024 21:51 Ответить
Бачу вас знатно поплавило)
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29.05.2024 03:17 Ответить
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29.05.2024 11:01 Ответить
Він з пісчєго марафона. Йому ніззя. Зараз Мусасаєва відкличе.
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27.05.2024 21:50 Ответить
Яка нєожіданность. Після викрадення і добового незаконного утримання людина рєзко спалахнула бажанням приєднатися до лав ЗСУ. Дуже благородно і достойно всячєскіх похвал!! Але чогось зовсім не правдоподібно
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27.05.2024 21:52 Ответить
Служба в ЗСУ дєло добровольноє. Хочеш - служи, не хочеш - посадим.
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27.05.2024 23:46 Ответить
Пишуть вже шо він був ухилянтом, не обновляв дані.
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27.05.2024 21:56 Ответить
Логічно, бо тих, у кого дані оновлені і не в розшуку - силою до ТЦК не везуть. Дають повістку і відпускають.
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27.05.2024 23:02 Ответить
Севгіль Мусаєва - головний редактор "Української правди", головний редактор "Економічної правди" - Дєнков.
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27.05.2024 22:22 Ответить
Буде оператором дронів на західному кордоні
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27.05.2024 23:47 Ответить
Какой прекрасный хеппи - енд !
Я чуть не прослезилась...
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28.05.2024 00:06 Ответить
Кончена совкодрочерна влада Зеленського - голову ломали яки звести патріотичний порив служити у ЗСУ на НУЛЬ і придумали хапати людей на вулиці і посилати до ЗСУ, а ще недолікованих поранених бійців ЗСУ у госпіталях теж посилати на передову, у разі відмови виводити поза штат і саджати до СІЗО.
Гориш патріотизмом ? Влада Зеленського це виправить швидко.
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28.05.2024 00:09 Ответить
Після занурення у відро з водою, із звʼязаними за спиною руками, затриманий журналіст захоче бути добровольцем. Такі реалії(
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28.05.2024 00:15 Ответить
Журналіст завжди може домовитися. Шабунін півтора року служить бойовим медиком не з'являючись в частині.
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28.05.2024 03:51 Ответить
Є один журналізд, теж мобілізувався, але в 2023, прізвище таке суворе - лиховій. Я думав він в піхоту йде чи в штурмовики, а виявилось що його речником бригади зробили.
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28.05.2024 01:30 Ответить
Я так понимаю Підрозділ рро який він мріяв.Это сидеть где то в штабе как Андрей Ковалев.И размахивать руками о перемогах.Хороший аыбор.
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28.05.2024 07:07 Ответить
ТЦК и просветление в мозгах!
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28.05.2024 08:05 Ответить
Таких історій дуже багато і саме в Білгород-Дністровскому ТЦК. Велика вирогідність, що була спроба претнути кордон, судячи із всього не дуже законним способом. Але щоби не кидати тінь на таке поважне видання як Українська правда і, звичайно, не отримати ще кримінальну справу за наміри незаконного перетину кордону він прийняв єдине прийнятне в цій ситуації рішення, не без гуманної поради ТЦК. Потім це все буде ним спростовуватись з точки зору "патріотизму", але повторюся, що таких історій дуже багато.
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28.05.2024 09:18 Ответить
Називний - Білгород-Дністровський
Родовий - Білгорода-Дністровського
Давальний - Білгороду-Дністровському
Знахідний - Білгорода-Дністровського
Орудний - Білгородом-Дністровським
Місцевий - Білгороді-Дністровському
Кличний - Білгороде-Дністровський
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28.05.2024 21:32 Ответить
 
 