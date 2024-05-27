Главред "Экономической правды" Денков, которого почти сутки удерживали в ТЦК на Одесщине, вышел на связь и сообщил, что присоединяется к ВСУ
Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков после того, как его почти на сутки задержали сотрудники ТЦК, заявил, что вскоре он присоединится к одному из подразделений Сил обороны Украины.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Главный редактор "Экономической Правды" Дмитрий Денков вышел на связь после того, как появилась информация, что его задержали и около суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования Белгород-Днестровска Одесской области.
Журналист заверил, что с ним все в порядке. Денков написал, что пришел к согласию с Белгород-Днестровским ТЦК и вскоре присоединится к желаемому подразделению.
"Друзья, большое спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все в порядке, мы нашли общий язык с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, в которое хотел еще до этого инцидента. Вскоре расскажу", - написал журналист.
Напомним, в понедельник, 27 мая, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что сотрудники территориального центра комплектования города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживают главного редактора "Экономической правды", "не давая ему возможности выйти на связь с родными".
Пожалуйста, подождите...
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Посадовець Приморського РТЦК та СП Одеси організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, які хочуть уникнути мобілізації. Відомо про 138 військовозобов'язаних, яких він фіктивно зробив непридатними для військової служби.
1. Ігнор првісток і ігнор оновлення облікових даних( 90 відсотків не спішать це робитм).
2. Хайп журналістів із метою привернення уваги до видання.
3. Ну і як же без вас, тролів ведмедчуківських ?
Можна поважать.
Мотивацію повагою пробували???
- Даю $20 якщо скажете, де моя донька
- Та за кого ви нас маєте, ми незалежні журналісти
- $50
- Гляньте за стадіоном
Во вторых, что мешает им воевать вахтовым методом? Месяц там воюешь, месяц дома бабушек с семечками глянешь
, что то в таком роде
Люди зі зв'язками можуть собі це дозволити
Ухилялі з нього вже ікону стилю зробили, а він виявився нормальним чоловіком...
@RudijLis
Стандарти НАТО Узеленського
Я думаю ті хто по тій чи іншій причині прийняв рішення покинути/не захищати Україну, також усвідомлюють хто і що вони є (якщо звісно коректно застосовувати слово ''що'' до людей), так само як і ті хто прийняв рішення взяти до рук зброю. З вашою риторикою ви здається століттям помилились
Я чуть не прослезилась...
Гориш патріотизмом ? Влада Зеленського це виправить швидко.
Родовий - Білгорода-Дністровського
Давальний - Білгороду-Дністровському
Знахідний - Білгорода-Дністровського
Орудний - Білгородом-Дністровським
Місцевий - Білгороді-Дністровському
Кличний - Білгороде-Дністровський