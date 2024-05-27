Главреда "Экономической правды" Денкова без связи около суток удерживают в ТЦК в Одесской области

Сотрудники ТЦК города Белгород-Днестровский около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", - рассказала она.

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