Головреда "Економічної правди" Дєнкова майже добу утримують в ТЦК на Одещині без зв’язку

Співробітники ТЦК міста Білгород-Дністровський близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, не даючи йому можливості вийти на зв’язок.

Про це повідомила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського", - розповіла вона.

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