На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик
У Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.
Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.
У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.
Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади", - йдеться у повідомленні.
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розповіш це кацапо-китайським слєдоватєлям в концтаборі буча-уйгурського типу в пустелі Такла-Макан, ідіоте !
будуть воювати проти НАТО
в передових мьясних загонах путлєра
Це ти йому скажи.
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Звізду хероя йому!
Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…
Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.
- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться.
воевавшие люди в неладах с психикой. и допускать на работу с людьми без реабилитации преступно