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На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик

ТЦК

У Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

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У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.

Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади", - йдеться у повідомленні.

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Чернівецький обласний ТЦК та СП про напад на співробітника

Автор: 

Буковина (847) напад (1125) мобілізація (3054) ТЦК та СП (570)


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Топ коментарі
+33
Жоден боєць який пройшов пекло війни не піде працювати в ТЦК СП щоб заганти інших в пекло.НІКОЛИ.. Не знаю жодного який би був переведений в тцк сп по пораненю це пропозиція добровільна.Скільки знайомих і близкьких зараз на фронті і коли тут в відпустці вони ненавидять тцкшніків і дивляться на них як на не потріб.Ті хто дійсно можливо був перед вибором і зараз по пораненю якимось дивом в тцк сп буде спокійно ходити по вулицях і не чіпати суспільство ,або сидіти в тцк сп і робити рутинну працю.Але не бігатиме по вулиці як вовк і травити народ з криками та я там був ! В 90% таких і близко не були в бойових діях або імутувалим бурну діяльність там.Є статистика офіційна яка вказує що половина тцкшніків навіть в армії не служили і не мають бойовиго досвіду.Оці всі байки це лише спроба відбілшитися.Але я нагдаю що всі воєнкоми отриммують сроки за незаконну діяльність згідно ст 17 КУ не кажучи про інші пунки де тцк сп немає під собою законних і юридичних норм.А влада створила угруповування яке використовує з однією метою затравити суспільство і проводити мобілізацію щоб потім ні за що не відповідати.Бо офіційно ТЦК СП не існує в жодних реєстрахї законах і адресно !.Вкотре кажу не хочуть вони проводити мобілізацію згідно ку ст 65 НЕ ХОЧУТЬ ! А також не хочуть приймати тцк сп по закону вже який рік війни !Чому?ОЧЕВИДНЩоб не мати відповідальність.Бо потім скажуть ти був на конракті сам або сам пішов добровольцем от і все.Не джарамно зараз масові пішли рекрутингові центри .Ці утвореня змінять тцк сп .Але сроки давнини злочинів проти народу немає.
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31.05.2024 22:55
+28
Тцкуни самі їбашать балонами в ояі, а плтім зе й шамселять толпою. А тцт одна карма прилетіла - і одразу жертва.
Окрім огиди інших емоцій немає. Хоча, ні, є. Блювотний рефлекс
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31.05.2024 22:47
+24
В соцмережах пишуть, що в Мукачево, ТЦКашники мобілізували водія який віз фурою дуже цінні ліки онкохворим. Прикол у тому, що водію 23 роки. Карл, 23 роки, а не 25 як цього вимагає закон!
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31.05.2024 22:43
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Служба в армії має бути добровільною? Не можна посягати на свободу людини ?

розповіш це кацапо-китайським слєдоватєлям в концтаборі буча-уйгурського типу в пустелі Такла-Макан, ідіоте !

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01.06.2024 01:55 Відповісти
як не хочуть воювати разом з НАТО, то
будуть воювати проти НАТО
в передових мьясних загонах путлєра
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01.06.2024 02:02 Відповісти
Ну хорошо хоть только от баллончика пострадал... А пришли бы в какой ни будь ночной клуб столичный, могли бы вообще подстрелить. Хотя, о чем это я. По ночным клубам они не ходят, по долгу службы по крайне мере.
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01.06.2024 01:01 Відповісти
Ніт, ну як то - не ходять? Ходять. Та ще й як ходять! Але в цивільному. В якості відвідувачів. У вільний від важкої та небезпечної роботи час. Для зняття перманентного стресу.
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01.06.2024 02:22 Відповісти
Пацаны знакомые з ДШБ после ранений,ушли работать в военкоматы в своей области, ***** ты *******,чмоня? Или ДШБ это ненормальные военные?
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01.06.2024 07:09 Відповісти
що ти там ******? Ні одного з ДШВ немає в ТЦК чи частин? Ти або дятел або провокатор! Переводятс хто куди може тому що несписують
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01.06.2024 08:46 Відповісти
Я тобі про що?
Це ти йому скажи.
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01.06.2024 10:47 Відповісти
Треба озброювати і на будь яку загрозу, нехай одразу стріляють. Треба чиститись від прокацапських потвор.
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01.06.2024 07:07 Відповісти
"... військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів."
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Звізду хероя йому!
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01.06.2024 08:44 Відповісти
46-річний головний сержант гірсько-штурмової роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький:

Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…

Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.

- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться.
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01.06.2024 09:05 Відповісти
а раненный боец прошел реабилитацию?
воевавшие люди в неладах с психикой. и допускать на работу с людьми без реабилитации преступно
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01.06.2024 10:21 Відповісти
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