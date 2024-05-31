На Буковині проти представника ТЦК застосували газовий балончик

У Чернівецькій області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП та застосував газовий балончик.

Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

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У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.

Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади", - йдеться у повідомленні.

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