РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10488 посетителей онлайн
Новости мобилизации
9 672 114

На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик

ТЦК

В Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.

Об этом сообщила служба связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский мужчина совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции.

Читайте также: 4% украинцев, обновивших данные в "Резерв+", имеют статус "в розыске": Минобороны объяснило, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске". СПИСОК

В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он госпитализирован.

Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мукачевский ТЦК задержал 23-летнего водителя, который вез критические лекарства: парня заставили пройти ВВК и вручили повестку

Чернівецький обласний ТЦК та СП про напад на співробітника

Автор: 

Буковина (894) нападение (2215) мобилизация (2761) ТЦК (526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Жоден боєць який пройшов пекло війни не піде працювати в ТЦК СП щоб заганти інших в пекло.НІКОЛИ.. Не знаю жодного який би був переведений в тцк сп по пораненю це пропозиція добровільна.Скільки знайомих і близкьких зараз на фронті і коли тут в відпустці вони ненавидять тцкшніків і дивляться на них як на не потріб.Ті хто дійсно можливо був перед вибором і зараз по пораненю якимось дивом в тцк сп буде спокійно ходити по вулицях і не чіпати суспільство ,або сидіти в тцк сп і робити рутинну працю.Але не бігатиме по вулиці як вовк і травити народ з криками та я там був ! В 90% таких і близко не були в бойових діях або імутувалим бурну діяльність там.Є статистика офіційна яка вказує що половина тцкшніків навіть в армії не служили і не мають бойовиго досвіду.Оці всі байки це лише спроба відбілшитися.Але я нагдаю що всі воєнкоми отриммують сроки за незаконну діяльність згідно ст 17 КУ не кажучи про інші пунки де тцк сп немає під собою законних і юридичних норм.А влада створила угруповування яке використовує з однією метою затравити суспільство і проводити мобілізацію щоб потім ні за що не відповідати.Бо офіційно ТЦК СП не існує в жодних реєстрахї законах і адресно !.Вкотре кажу не хочуть вони проводити мобілізацію згідно ку ст 65 НЕ ХОЧУТЬ ! А також не хочуть приймати тцк сп по закону вже який рік війни !Чому?ОЧЕВИДНЩоб не мати відповідальність.Бо потім скажуть ти був на конракті сам або сам пішов добровольцем от і все.Не джарамно зараз масові пішли рекрутингові центри .Ці утвореня змінять тцк сп .Але сроки давнини злочинів проти народу немає.
показать весь комментарий
31.05.2024 22:55
+28
Тцкуни самі їбашать балонами в ояі, а плтім зе й шамселять толпою. А тцт одна карма прилетіла - і одразу жертва.
Окрім огиди інших емоцій немає. Хоча, ні, є. Блювотний рефлекс
показать весь комментарий
31.05.2024 22:47
+24
В соцмережах пишуть, що в Мукачево, ТЦКашники мобілізували водія який віз фурою дуже цінні ліки онкохворим. Прикол у тому, що водію 23 роки. Карл, 23 роки, а не 25 як цього вимагає закон!
показать весь комментарий
31.05.2024 22:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Служба в армії має бути добровільною? Не можна посягати на свободу людини ?

розповіш це кацапо-китайським слєдоватєлям в концтаборі буча-уйгурського типу в пустелі Такла-Макан, ідіоте !

показать весь комментарий
01.06.2024 01:55 Ответить
як не хочуть воювати разом з НАТО, то
будуть воювати проти НАТО
в передових мьясних загонах путлєра
показать весь комментарий
01.06.2024 02:02 Ответить
Ну хорошо хоть только от баллончика пострадал... А пришли бы в какой ни будь ночной клуб столичный, могли бы вообще подстрелить. Хотя, о чем это я. По ночным клубам они не ходят, по долгу службы по крайне мере.
показать весь комментарий
01.06.2024 01:01 Ответить
Ніт, ну як то - не ходять? Ходять. Та ще й як ходять! Але в цивільному. В якості відвідувачів. У вільний від важкої та небезпечної роботи час. Для зняття перманентного стресу.
показать весь комментарий
01.06.2024 02:22 Ответить
Пацаны знакомые з ДШБ после ранений,ушли работать в военкоматы в своей области, ***** ты *******,чмоня? Или ДШБ это ненормальные военные?
показать весь комментарий
01.06.2024 07:09 Ответить
що ти там ******? Ні одного з ДШВ немає в ТЦК чи частин? Ти або дятел або провокатор! Переводятс хто куди може тому що несписують
показать весь комментарий
01.06.2024 08:46 Ответить
Я тобі про що?
Це ти йому скажи.
показать весь комментарий
01.06.2024 10:47 Ответить
Треба озброювати і на будь яку загрозу, нехай одразу стріляють. Треба чиститись від прокацапських потвор.
показать весь комментарий
01.06.2024 07:07 Ответить
"... військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів."
=========================================================
Звізду хероя йому!
показать весь комментарий
01.06.2024 08:44 Ответить
46-річний головний сержант гірсько-штурмової роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький:

Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…

Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.

- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться.
показать весь комментарий
01.06.2024 09:05 Ответить
а раненный боец прошел реабилитацию?
воевавшие люди в неладах с психикой. и допускать на работу с людьми без реабилитации преступно
показать весь комментарий
01.06.2024 10:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 