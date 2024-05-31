На Буковине против представителя ТЦК применили газовый баллончик
В Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК и СП и применил газовый баллончик.
Об этом сообщила служба связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский мужчина совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции.
В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он госпитализирован.
Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады", - говорится в сообщении.
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розповіш це кацапо-китайським слєдоватєлям в концтаборі буча-уйгурського типу в пустелі Такла-Макан, ідіоте !
будуть воювати проти НАТО
в передових мьясних загонах путлєра
Це ти йому скажи.
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Звізду хероя йому!
Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…
Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.
- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться.
воевавшие люди в неладах с психикой. и допускать на работу с людьми без реабилитации преступно