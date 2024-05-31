Мукачевский ТЦК задержал 23-летнего водителя, который вез критические лекарства: парня заставили пройти ВВК и вручили повестку
Сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации. Они сорвали поставки критически важных препаратов для людей с ВИЧ и онкологией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Дмитрий Шерембей.
Что случилось?
Как отмечается, водитель сообщил, что везет лекарства и важную деталь - при транспортировке должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились.
"Если бы это произошло - сотни людей могли бы пострадать, что имело бы непоправимые последствия. То есть, ради незаконной мобилизации 23-летнего водителя, была сорвана поставка жизненно важных лекарств для людей с ВИЧ", - пишет Шерембей.
Так, неправомерные действия сотрудников Мукачевского РТЦК и СП привели к срыву поставок препаратов в Тернополь и Ивано-Франковск: 29 мая груз лекарств не доехал до места назначения.
Правозащитник отметил, что персонал ТЦК проигнорировал не только возраст мужчины, но и тот факт, что при остановке работы рефрижератора, или при полном использовании топлива, лекарства могут испортиться.
Водителя заставили пройти ВВК
"За 4 часа, под конвоем, водителя заставили пройти ВВК и вручили повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день. Я повторяю: парню 23 года, он в принципе не подлежит мобилизации! Вез АРВ-терапию в условиях специального температурного режима, для пациентов, нуждающихся в пожизненном ежедневном лечении. В результате, после прохождения принудительных и незаконных процессов в ТЦК водитель был вынужден вернуться в Киев, лекарства не попали в место назначения", - отмечает Шерембей.
Лекарства были чувствительны к условиям хранения
Общественный деятель также добавил, что более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя и могли бы просто испортиться, если бы в машине не было достаточно топлива для поддержания температурного режима, или возник сбой.
Из-за таких действий ТЦК пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые зависимы от ежедневного приема препаратов, к примеру онкобольные, или пациенты заместительной поддерживающей терапией имели реальную угрозу для своей жизни, отмечает правозащитник.
"Если кто-то думает, что это какой-то единичный случай, мне жаль вас разочаровывать. Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют всю коммуникацию государства относительно процесса мобилизации. Мы уже имеем дефицит водителей, а если такие истории, которые не являются единичными, будут продолжаться, то система медицинских поставок будет напрочь парализована. От этих поставок зависят жизни всех - военных, гражданских и самих сотрудников ТЦК", - пояснил Шерембей.
Нужна реакция на действия Мукачевского РТЦК и СП
Правозащитник требует отреагировать на действия Мукачевского РТЦК и СП, которые, по его мнению, нарушили закон о мобилизации в отношении 23-летнего водителя гуманитарного груза и своими действиями поставили под угрозу жизнь пациентов.
Кроме того, он подготовил письмо к Министру здравоохранения Виктору Ляшко о необходимости совместно с Командованием Сухопутных войск ВСУ срочно разработать алгоритм, который обеспечит беспрепятственную работу водителей медицинских и гуманитарных грузов.
"В целом эта история вместе с другими случаями актуализирует вопрос о целесообразности существования ТЦК в том виде как они есть. Я считаю, что мы можем передать их функции на уровень бригад и батальонов, которые являются более мотивированными. Уровень бригад и батальонов - это больший уровень доверия, большая мотивация и тот же объем работы, который сейчас делает ТЦК по сути дублируя функционал. ТЦК - это прослойка, которая по факту демотивирует и что самое страшное нередко берет деньги, становясь источником коррупции. Как только бригады и батальоны напрямую будут работать с населением, мы статистически увидим рост количества добровольцев", - резюмировал Шерембей.
Официальная реакция ТЦК
В Закарпатском областном ТЦК и СП подтвердили, что действительно доставили 23-летнего водителя в центр комплектования, потому что он не имел военно-учетных документов.
"Сообщаем, что 29.05.2024 года на блокпосту в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого был гражданин, который не имел при себе военно-учетных документов. Напоминаем, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны при себе иметь военно-учетные документы. Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и территориальных центра комплектования и социальной поддержки, гражданин был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства. Не впервые мы вынуждены напомнить логистическим компаниям и автоперевозчикам ответственнее относиться к военному учету своих работников", - говорится в сообщении.
Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.
ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.
Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і друге, по барабану що він там віз
йому 23 роки. в ТЦК набрали дебілів, які від дати народження вік не можуть визначити. чи їм просто пох.
2 порушення на одному місці. і ладно був би ухилянт, людина при роботі, нікуди не тікає.
У нас, щоб судитися, треба мати фінанси і час. Тим паче - судитися з державою...
Сумніваюся, що у згаданих людей знайдуться кошти на юристів. А без них ви лише даремно витратите час.
Говорить головний сержант гірсько-штурмової роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький:
"Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…
Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.
- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться."
Да сейчас их прикрыли, набрав туда 10 процентов получивших ранения, но это не изменит общее положение дел.
Чому ніколи не затримують та не кидають у бусік дітей чиновників? може вони хоч трохи позахищають награбоване?
І це норм?
https://t.me/kharkivlife/86821
А зараз - 23 роки, а він все ще хлопець
мабуть не голився ще ні разу
мамці видніше
Багато молодих людей поверталися після служби із надірваним здоров'ям. Тому в незалежній Україні більшість старалися оминути цю даремну справу - службу в ЗСУ. Бо частину здоров'я вже втратили на сильноалкогольному пиві та ігроманії.
У 18 років більшість ще не є такими вже завершеними людьми, ще відбувається ріст і формування органів. У 21 вважається вже більш менш доросла людина. але пік сил настає трохи пізніше і спадає вже після тридцяти. В принципі підхід до мобілізації після 21 чи 25 років - правильний.
Інша справа - до цих 25 років моллоду людину треба вести лікуючи певні проблемні питання, стимулюючи фізичну кондицію через якісь можливо і грошові засоби. Скажімо якщо навчання платне, то зацікавлена держава могла б оплачувати частину за договором про майбутню військову службу як у штатах. Нормально придумано - бідний, але хочеш учитися? - ну то йди на кілька років відслужи. Дехто із моїх знайомих молодих людей отримав технічні знання у військовому вузі. Потім коли мав як офіцер малу оплату і житлові проблеми, то звільнився і пішов у досить ннепоганий бізнес. а зараз служить як то вимагає його обов'язок.
Брешут, як дихають. На фото адреса в м. Мукачево, а не за місцем проживання.
Чи це не перевищення їх обов'язків..?!
А влада пустила все на "самотік" заради рейтингу,піару та "кількості"..?!
Така ситуація довго не протриває,бо десь таки злам станеться...і постраждає економіка а потім і Фронт...
До цього ведуть свідомо...
Сцяти в очі - головна забава по всій вертикалі влади. В повістці чітко написано, що місце проживання - Київ, а з'явитись 30 травня треба в Мукачево за адресою: Духновича, 89.
Вибори. Всі аргументи проти виборів - брехливі.