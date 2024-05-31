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Новости мобилизации
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Мукачевский ТЦК задержал 23-летнего водителя, который вез критические лекарства: парня заставили пройти ВВК и вручили повестку

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

Сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации. Они сорвали поставки критически важных препаратов для людей с ВИЧ и онкологией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Дмитрий Шерембей.

Что случилось?

Как отмечается, водитель сообщил, что везет лекарства и важную деталь - при транспортировке должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились.

"Если бы это произошло - сотни людей могли бы пострадать, что имело бы непоправимые последствия. То есть, ради незаконной мобилизации 23-летнего водителя, была сорвана поставка жизненно важных лекарств для людей с ВИЧ", - пишет Шерембей.

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Так, неправомерные действия сотрудников Мукачевского РТЦК и СП привели к срыву поставок препаратов в Тернополь и Ивано-Франковск: 29 мая груз лекарств не доехал до места назначения.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків
Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

Правозащитник отметил, что персонал ТЦК проигнорировал не только возраст мужчины, но и тот факт, что при остановке работы рефрижератора, или при полном использовании топлива, лекарства могут испортиться.

Водителя заставили пройти ВВК

"За 4 часа, под конвоем, водителя заставили пройти ВВК и вручили повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день. Я повторяю: парню 23 года, он в принципе не подлежит мобилизации! Вез АРВ-терапию в условиях специального температурного режима, для пациентов, нуждающихся в пожизненном ежедневном лечении. В результате, после прохождения принудительных и незаконных процессов в ТЦК водитель был вынужден вернуться в Киев, лекарства не попали в место назначения", - отмечает Шерембей.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несоответствие данных военного билета и Реестра "Оберіг" является основанием для доставки в ТЦК, - СМИ

Лекарства были чувствительны к условиям хранения

Общественный деятель также добавил, что более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя и могли бы просто испортиться, если бы в машине не было достаточно топлива для поддержания температурного режима, или возник сбой.

Из-за таких действий ТЦК пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые зависимы от ежедневного приема препаратов, к примеру онкобольные, или пациенты заместительной поддерживающей терапией имели реальную угрозу для своей жизни, отмечает правозащитник.

Мукачівський ТЦК зірвав поставку критичних ліків

"Если кто-то думает, что это какой-то единичный случай, мне жаль вас разочаровывать. Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют всю коммуникацию государства относительно процесса мобилизации. Мы уже имеем дефицит водителей, а если такие истории, которые не являются единичными, будут продолжаться, то система медицинских поставок будет напрочь парализована. От этих поставок зависят жизни всех - военных, гражданских и самих сотрудников ТЦК", - пояснил Шерембей.

Нужна реакция на действия Мукачевского РТЦК и СП

Правозащитник требует отреагировать на действия Мукачевского РТЦК и СП, которые, по его мнению, нарушили закон о мобилизации в отношении 23-летнего водителя гуманитарного груза и своими действиями поставили под угрозу жизнь пациентов.

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Кроме того, он подготовил письмо к Министру здравоохранения Виктору Ляшко о необходимости совместно с Командованием Сухопутных войск ВСУ срочно разработать алгоритм, который обеспечит беспрепятственную работу водителей медицинских и гуманитарных грузов.

"В целом эта история вместе с другими случаями актуализирует вопрос о целесообразности существования ТЦК в том виде как они есть. Я считаю, что мы можем передать их функции на уровень бригад и батальонов, которые являются более мотивированными. Уровень бригад и батальонов - это больший уровень доверия, большая мотивация и тот же объем работы, который сейчас делает ТЦК по сути дублируя функционал. ТЦК - это прослойка, которая по факту демотивирует и что самое страшное нередко берет деньги, становясь источником коррупции. Как только бригады и батальоны напрямую будут работать с населением, мы статистически увидим рост количества добровольцев", - резюмировал Шерембей.

Официальная реакция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК и СП подтвердили, что действительно доставили 23-летнего водителя в центр комплектования, потому что он не имел военно-учетных документов.

"Сообщаем, что 29.05.2024 года на блокпосту в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого был гражданин, который не имел при себе военно-учетных документов. Напоминаем, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны при себе иметь военно-учетные документы. Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и территориальных центра комплектования и социальной поддержки, гражданин был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства. Не впервые мы вынуждены напомнить логистическим компаниям и автоперевозчикам ответственнее относиться к военному учету своих работников", - говорится в сообщении.

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Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".

Автор: 

лекарства (1223) Мукачево (345) мобилизация (2761) ТЦК (526) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+40
Зараз держава Україна - це конгломерат корпоративних утворень, які,
нібито виконуючи функції держави, захищають насамперед самі себе.
Суддівська мафія, прокурорська мафія, міліцейська мафія ДАЇшна зокрема,
митна, податкова - підствавте практично будь яку державну установу або функцію.
Додамо до переліку ТЦК.
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31.05.2024 08:43
+39
Це не виправдання злісного порушення працівниками ТЦК ЗАКОНУ про мобілізацію, який передбачає мобілізацію із 25 років.
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31.05.2024 08:52
+34
Хтось чув, бачив, щоб ТЦК витягували когось силоміць із крутого джипа?
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31.05.2024 08:51
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Забронйований чи студент?!
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31.05.2024 09:28 Ответить
та не п**ди ти, до 18 липня він абсолютно спокійно може ходити без ВОДа, бо є процес оновлення данних.
і друге, по барабану що він там віз
йому 23 роки. в ТЦК набрали дебілів, які від дати народження вік не можуть визначити. чи їм просто пох.

2 порушення на одному місці. і ладно був би ухилянт, людина при роботі, нікуди не тікає.
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31.05.2024 09:30 Ответить
"Зараз, на кожного в пікселі дивляться як на ізгоя" - не пиши більше таку гидоту. Люди проклянуть.
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31.05.2024 10:00 Ответить
Я читав, що військові знимають форму, коли виходять у місто. Щоб їх з ТЦК не переплутали.
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31.05.2024 10:04 Ответить
Такі слова прямо ображають приблизно мільйон людей. Не пишіть так, будь ласка.
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31.05.2024 10:16 Ответить
Ну так люди вже проклинають. І далеко не тих "хто пише таку гидоту".
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31.05.2024 11:22 Ответить
Деякі люди. Це важлива поправка. Тому що абсолютно переважаюча частина суспільства добре знає різницю між воїнами і щурами. Тому не проклинають всіх хто одягнув форму ЗСУ, а просять перевдягнути щурів, наприклад у райдужні тріко
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31.05.2024 11:29 Ответить
Влада озвіріла на звичайних людей, я б не повірив але знаю двох людей особисто яких мучить ТЦК з проходженням ВЛК. Один без правої руки, йому знову повістку дали на липень місяць, а другий - інвалід першої групи, паралізована половина тіл, а саме права сторона. Йому на 10 серпня знову в ТЦК.
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31.05.2024 09:18 Ответить
хай не являються. навряд чи суд засудить їх хоч на якесь покарання. І хай подають зустрічний позов до тцк.
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31.05.2024 10:13 Ответить
Мабуть "зустрічний позов на тцк"
У нас, щоб судитися, треба мати фінанси і час. Тим паче - судитися з державою...
Сумніваюся, що у згаданих людей знайдуться кошти на юристів. А без них ви лише даремно витратите час.
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31.05.2024 11:34 Ответить
З статті на УП спеціально для фанатів мобілізації по ЗЕлупленому.
Говорить головний сержант гірсько-штурмової роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Анатолій Банацький:

"Недавно я їздив за поповненням і переді мною вишикували 50 чоловіків, що пройшли кількамісячну підготовку на полігоні. Хтось стоїть напоготові з пачкою медичних документів про хвороби, на когось поглянеш і розумієш - усе життя пив. То я зміг вибрати тільки одного! У нас страшний дефіцит бійців, але брати людей, щоб просто заповнити штатку, я не буду. Бо толку з них ніякого, скоріше тягар…

Причину, чому здорові чоловіки не хочуть воювати, Анатолій бачить не тільки у відсутності мотивації, але й особливостях мобілізації.

- Зараз мобілізують заради показників, на якість не дивляться. Оці відео з ТЦК-шниками, котрі хапають перехожих на вулицях, б'ють, знущаються й запихають у бусики… Думаю, ці люди там просто прижилися, вони не були на передовій. Той, хто був, так не поводиться."
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31.05.2024 09:21 Ответить
Давно их надо распустить и заменить рекрутинговыми центрами от боевых бригад. Всё это сафари на военнообязанных превратилось в цирк на дроти, где 200 тысяч здоровенных охотников гоняются по всей стране за случайными бедолагами, чтобы самим не идти на фронт.
Да сейчас их прикрыли, набрав туда 10 процентов получивших ранения, но это не изменит общее положение дел.
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31.05.2024 09:25 Ответить
Їх судити треба у всіх регіонах !Всіх воєнкомів за грати !
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31.05.2024 11:21 Ответить
Пздць! вони що зовсім здуріли??
Чому ніколи не затримують та не кидають у бусік дітей чиновників? може вони хоч трохи позахищають награбоване?
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31.05.2024 09:26 Ответить
Харків

І це норм?

https://t.me/kharkivlife/86821
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31.05.2024 09:28 Ответить
То йому ж тільки 23! Там же з 25 ти. Які повістки? Навіщо!
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31.05.2024 09:32 Ответить
Мукачівське ТЦК, відпрацьовує та служить Орбану з Сіярто ...?
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31.05.2024 09:33 Ответить
Ні, зеленому лайну.
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31.05.2024 12:03 Ответить
А людоловам їм пох. Якщо нікого не зловлять їх самих заберуть. Ввійдіть в положення.
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31.05.2024 09:35 Ответить
Вспомнилась "пиар-акция" ТЦК с походами в спортклубы и курорты... Там уже все порешали, больше не ходят?)
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31.05.2024 09:49 Ответить
"ви не понимаєтє,то другоє"...
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31.05.2024 10:13 Ответить
Коли я служив срочку "при совкє", то вважалося, що ти прийшов після армії в двадцять років і ти - чоловік. Навіть якщо не "справжній", то чоловік, без сумнівів.
А зараз - 23 роки, а він все ще хлопець
мабуть не голився ще ні разу
мамці видніше
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31.05.2024 09:51 Ответить
Довбню, по-перше є закон. По-друге - ЛІКИ для хворих! Але такі як и впороті сучища зачаровані і їм ніколи не доведеться, щоб їх життя від ліків залежало. Успіхів, виродку.
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31.05.2024 10:27 Ответить
гинули в армії у мирний час і за совка. навіть якийсь допуск був у відсотках. Але армія совкова була не армією а в більшості збродом дегенератів. сержантів і офіцерів із ненуставними поняттями.
Багато молодих людей поверталися після служби із надірваним здоров'ям. Тому в незалежній Україні більшість старалися оминути цю даремну справу - службу в ЗСУ. Бо частину здоров'я вже втратили на сильноалкогольному пиві та ігроманії.
У 18 років більшість ще не є такими вже завершеними людьми, ще відбувається ріст і формування органів. У 21 вважається вже більш менш доросла людина. але пік сил настає трохи пізніше і спадає вже після тридцяти. В принципі підхід до мобілізації після 21 чи 25 років - правильний.
Інша справа - до цих 25 років моллоду людину треба вести лікуючи певні проблемні питання, стимулюючи фізичну кондицію через якісь можливо і грошові засоби. Скажімо якщо навчання платне, то зацікавлена держава могла б оплачувати частину за договором про майбутню військову службу як у штатах. Нормально придумано - бідний, але хочеш учитися? - ну то йди на кілька років відслужи. Дехто із моїх знайомих молодих людей отримав технічні знання у військовому вузі. Потім коли мав як офіцер малу оплату і житлові проблеми, то звільнився і пішов у досить ннепоганий бізнес. а зараз служить як то вимагає його обов'язок.
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31.05.2024 10:28 Ответить
При 'совкє' він служив... С'є...бахтун на...уй шнель? Розплодили військових пенсів більше робітників. Відділення пошти хоч напиши, відправлю набір для гоління. А тож нічого в житті окрім сокири та господарського мила не бачив. Чоловік блін...
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31.05.2024 10:37 Ответить
совок розвалився навіть без війни і його армія добре до того доклалась
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31.05.2024 12:40 Ответить
Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Джерело:
Брешут, як дихають. На фото адреса в м. Мукачево, а не за місцем проживання.
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31.05.2024 10:00 Ответить
ТЦк вже стали "державою" в державі.?
Чи це не перевищення їх обов'язків..?!
А влада пустила все на "самотік" заради рейтингу,піару та "кількості"..?!
Така ситуація довго не протриває,бо десь таки злам станеться...і постраждає економіка а потім і Фронт...
До цього ведуть свідомо...
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31.05.2024 10:11 Ответить
"Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників"
Сцяти в очі - головна забава по всій вертикалі влади. В повістці чітко написано, що місце проживання - Київ, а з'явитись 30 травня треба в Мукачево за адресою: Духновича, 89.
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31.05.2024 10:21 Ответить
Хтось знає хоча би один випадок щоб працівники ТЦК понесли відповідальність? Цей випадок виглядає як навмисно завдана шкода. Це вже не просто обурює.
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31.05.2024 10:28 Ответить
ТЦК діють командую зверху.а таку команду міг тільки надати офіс презилдента ніхто інший .В поліції у всіх областях на тцк гори заяв,які ігноруютья бо знову ж таки команда зверху поліції не відривати справи і ігнорувтаи зверненя.Лише тяжкі.
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31.05.2024 11:23 Ответить
Це все російський шпигун зєля. Він навмисно гадить. Не уявляю, як будуть воювати ті, кого силоміць привезуть на фронт. Не буде з них вояків. Ось, де набільша шкода чмирька хриплявого.

Вибори. Всі аргументи проти виборів - брехливі.
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31.05.2024 10:29 Ответить
Ні. Він кукла з рукою в сраці. А рука ця Єрмака
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31.05.2024 10:54 Ответить
Під чиїм керівництвом він гадить - байдуже. Гадить він свідомо. Вибори
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31.05.2024 11:01 Ответить
А от прізвище полковника не треба було замазувати. Україна має знати своїх "хероїв".
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31.05.2024 10:43 Ответить
тилові щури героїчно воюють на західному кордоні!
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31.05.2024 11:01 Ответить
https://unn.ua/news/na-zakhoplenii-luhanshchyni-okupanty-zbilshuiut-kilkist-blokpostiv-rozshukuiuchy-cholovikiv-ova https://unn.ua/news/na-zakhoplenii-luhanshchyni-okupanty-zbilshuiut-kilkist-blokpostiv-rozshukuiuchy-cholovikiv-ova

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31.05.2024 11:01 Ответить
Закарпатские менты и ТЦК омазывают контабандистов а в замен хватают людей на дорогах.
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31.05.2024 11:03 Ответить
ТЦК потрібно сажати і на великі сроки давати по 10 років за їх злочини .Тоді це припинитьсяч.Зараз всі дії ТЦК це дозвіл з офсу презилдкента !Саме там надана команда на їх незаконні бандитьскі дії тероризувати населення.Ніякого відношення до мобілізації це не має .Це саме бандитскі дії.Ї їх дії саме кваліфікувати як злочини перед народ без сроку данини.
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31.05.2024 11:17 Ответить
Саме так. Такий закон про мобілізацію міг прийняти тільки ворог. Заохочувати треба надійним соціальним пакетом, агітацією і пропагандою, а не брутальним примусом. Покищо все робиться навпаки.
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31.05.2024 11:25 Ответить
Так ,населення потрібно згуртувати і мотивувати щоб кожна людина не тільки йшла туди з розумом і розуміла наслідки але і знала якщо щось трапиться його сім'я буде під захистом.А те що зараз робить влада це вже злочини перед народом.І на стівльки треба ненавидіти свій народ щоб приймати такі закони і такі репресії.Вкотре верховні тварюки прийняли підвищення тарифів на електрику.Підніяли ціни на топливо і автоматом зараз піднімуться ціни на логістику і продукти а також на воду.Ця влада відверто вжєе знущається над населенням.Яке і так загнали в бідність і нестачу коштів.Це не просто злочин перед народом це вже геноцид народу !Ця вся зелена пліснява буде відповідати за свої злочини.
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31.05.2024 23:03 Ответить
При таких поцах тцкакашніках і ворогів не потрібно!
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31.05.2024 11:46 Ответить
повісили на совкові воєнкомати вивіску ТЦК, а по суті те ж лайно
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31.05.2024 12:42 Ответить
Захист Батьківщини є набагото більш критично важливішим. Сикуни і ухилянти тут хором роспоясалися, але це їм уже не допоможе. На фронт, боягузи!
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31.05.2024 13:52 Ответить
Ухилянт, ти чому ще не на фронті, жити захотів?
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31.05.2024 14:11 Ответить
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31.05.2024 16:45 Ответить
Яб таку погань як ти на мінні поля відправляв.Який прикриває злочини і нехтування КУ війною.Війна не дає право нехтувати законами і конституцією і утворювати бандиське угруповування для терору народу.Саме ставлення країни залежить від демократичних процесів і основ конституцій і свобод.А те що зараз творить влада це вже бандатизмІ всі хто підримує цей бандитизм і нехтування КУ самі злочинців.І ніяка війна немає виправдань таких дій.
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31.05.2024 23:05 Ответить
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