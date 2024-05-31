Мукачевский ТЦК задержал 23-летнего водителя, который вез критические лекарства: парня заставили пройти ВВК и вручили повестку

Сотрудники Мукачевского ТЦК и СП на Закарпатье остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации. Они сорвали поставки критически важных препаратов для людей с ВИЧ и онкологией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Дмитрий Шерембей.

Что случилось?

Как отмечается, водитель сообщил, что везет лекарства и важную деталь - при транспортировке должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились.

"Если бы это произошло - сотни людей могли бы пострадать, что имело бы непоправимые последствия. То есть, ради незаконной мобилизации 23-летнего водителя, была сорвана поставка жизненно важных лекарств для людей с ВИЧ", - пишет Шерембей.

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Так, неправомерные действия сотрудников Мукачевского РТЦК и СП привели к срыву поставок препаратов в Тернополь и Ивано-Франковск: 29 мая груз лекарств не доехал до места назначения.





Правозащитник отметил, что персонал ТЦК проигнорировал не только возраст мужчины, но и тот факт, что при остановке работы рефрижератора, или при полном использовании топлива, лекарства могут испортиться.

Водителя заставили пройти ВВК

"За 4 часа, под конвоем, водителя заставили пройти ВВК и вручили повестку с требованием явиться с вещами в Мукачевский военкомат на следующий день. Я повторяю: парню 23 года, он в принципе не подлежит мобилизации! Вез АРВ-терапию в условиях специального температурного режима, для пациентов, нуждающихся в пожизненном ежедневном лечении. В результате, после прохождения принудительных и незаконных процессов в ТЦК водитель был вынужден вернуться в Киев, лекарства не попали в место назначения", - отмечает Шерембей.

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Лекарства были чувствительны к условиям хранения

Общественный деятель также добавил, что более шести часов лекарственные средства находились в машине без водителя и могли бы просто испортиться, если бы в машине не было достаточно топлива для поддержания температурного режима, или возник сбой.

Из-за таких действий ТЦК пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые зависимы от ежедневного приема препаратов, к примеру онкобольные, или пациенты заместительной поддерживающей терапией имели реальную угрозу для своей жизни, отмечает правозащитник.

"Если кто-то думает, что это какой-то единичный случай, мне жаль вас разочаровывать. Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют всю коммуникацию государства относительно процесса мобилизации. Мы уже имеем дефицит водителей, а если такие истории, которые не являются единичными, будут продолжаться, то система медицинских поставок будет напрочь парализована. От этих поставок зависят жизни всех - военных, гражданских и самих сотрудников ТЦК", - пояснил Шерембей.

Нужна реакция на действия Мукачевского РТЦК и СП

Правозащитник требует отреагировать на действия Мукачевского РТЦК и СП, которые, по его мнению, нарушили закон о мобилизации в отношении 23-летнего водителя гуманитарного груза и своими действиями поставили под угрозу жизнь пациентов.

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Кроме того, он подготовил письмо к Министру здравоохранения Виктору Ляшко о необходимости совместно с Командованием Сухопутных войск ВСУ срочно разработать алгоритм, который обеспечит беспрепятственную работу водителей медицинских и гуманитарных грузов.

"В целом эта история вместе с другими случаями актуализирует вопрос о целесообразности существования ТЦК в том виде как они есть. Я считаю, что мы можем передать их функции на уровень бригад и батальонов, которые являются более мотивированными. Уровень бригад и батальонов - это больший уровень доверия, большая мотивация и тот же объем работы, который сейчас делает ТЦК по сути дублируя функционал. ТЦК - это прослойка, которая по факту демотивирует и что самое страшное нередко берет деньги, становясь источником коррупции. Как только бригады и батальоны напрямую будут работать с населением, мы статистически увидим рост количества добровольцев", - резюмировал Шерембей.

Официальная реакция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК и СП подтвердили, что действительно доставили 23-летнего водителя в центр комплектования, потому что он не имел военно-учетных документов.

"Сообщаем, что 29.05.2024 года на блокпосту в районе н.п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого был гражданин, который не имел при себе военно-учетных документов. Напоминаем, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны при себе иметь военно-учетные документы. Совместной группой оповещения, состоящей из представителей национальной полиции и территориальных центра комплектования и социальной поддержки, гражданин был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства. Не впервые мы вынуждены напомнить логистическим компаниям и автоперевозчикам ответственнее относиться к военному учету своих работников", - говорится в сообщении.

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Задержание 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 7 мая работники Закарпатского ТЦК остановили и доставили в местный военкомат 25-летнего украинского футболиста из ФК "Хуст" Николая Сираша. Сейчас связь со спортсменом отсутствует.

ФК "Хуст" просит отреагировать на инцидент УАФ.

Позже в ОК "Захід" прокомментировали доставку в ТЦК и СП 25-летнего футболиста ФК "Хуст" Николая Сираша и назвали заявление клуба "эмоциональным".