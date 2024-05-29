Несоответствие данных военного билета и Реестра "Оберіг" является основанием для доставки в ТЦК, - СМИ

Военно-учетный документ будет считаться недействительным, если сведения, указанные в нем, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных "Оберіг".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сведения в военно-учетном документе должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Если сведения в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Реестре "Оберіг", он считается недействительным, говорится в постановлении Кабмина №559.

Соответствие сведений будут проверять через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а также через районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

Также читайте: 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, - Минобороны

Так, пишет издание, в графе 1 указывается принадлежность к воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист). В случае, если гражданин Украины исключен из воинского учета, указывается категория воинского учета, из которой он был исключен.

В графе 2 указывается номер карточки налогоплательщика, в случае его отсутствия - серия и номер паспорта.

В графе 3 для военнообязанных и резервистов указывается состав в соответствии с положениями статьи 5 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников - не заполняется.

В графе 4 для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для граждан, исключенных с воинского учета, указывается воинское звание на дату исключения с воинского учета), для призывников - не заполняется.

В графе 5 цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная гражданину в соответствии с перечнями, утвержденными Минобороны (для военнообязанных и резервистов СБУ отмечается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ).

В графе 13 указываются дата постановки на воинский учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту пребывания на воинском учете. В случае снятия или исключения гражданина с воинского учета указываются дата и причина снятия (исключения) с воинского учета в соответствии с положениями статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Графа 14 заполняется в соответствии с положениями статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" в случае: снятия с воинского учета по таким причинам, как призыв, направление или принятие на военную службу или поступление на обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений; направление на альтернативную (невоенную) службу; направление для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний; исключение с воинского учета по таким причинам, как признание непригодным к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Также читайте: Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

Из-за несоответствия данных гражданина могут задержать

В то же время военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, то есть, до 18 мая, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца.

Однако, если во время проверки документов, в частности, на улице, будет установлено несоответствие данным "старого" военно-учетного документа и Реестра "Оберіг", то лицо могут даже задержать.

Если расхождения будут обнаружены, то старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательных органов) проследовать в районный (городской) ТЦК для уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Реестра "Оберіг".

С этой целью оформляется повестка и вручается гражданину.

Читайте также: В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы о работе приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА

Если лицо отказалось от получения повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки подается руководителю районного (городского) ТЦК для принятия мер к привлечению правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа проследовать в ТЦК полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУОАН.

"Таким образом, хотя военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона об усилении мобилизации, и является действующим и не требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа, однако, если в Реестре "Оберіг" будут иметь место расхождения с "бумажной" версией ВОД, то лицо могут позвать в ТЦК для уточнения данных - и даже задержать", - подытожило издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, - СМИ