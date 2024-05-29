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Новости мобилизации
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мобилизация (2607) ТЦК (394)

Несоответствие данных военного билета и Реестра "Оберіг" является основанием для доставки в ТЦК, - СМИ

Особу можуть доставити до ТЦК через невідповідність даних

Военно-учетный документ будет считаться недействительным, если сведения, указанные в нем, не будут соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре военнообязанных "Оберіг".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сведения в военно-учетном документе должны соответствовать сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Если сведения в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Реестре "Оберіг", он считается недействительным, говорится в постановлении Кабмина №559.

Соответствие сведений будут проверять через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а также через районный (городской) ТЦК или его отдел (орган СБУ, разведывательный орган).

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Так, пишет издание, в графе 1 указывается принадлежность к воинской обязанности (призывник, военнообязанный, резервист). В случае, если гражданин Украины исключен из воинского учета, указывается категория воинского учета, из которой он был исключен.

В графе 2 указывается номер карточки налогоплательщика, в случае его отсутствия - серия и номер паспорта.

В графе 3 для военнообязанных и резервистов указывается состав в соответствии с положениями статьи 5 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский), для призывников - не заполняется.

В графе 4 для военнообязанных и резервистов указывается воинское звание (для граждан, исключенных с воинского учета, указывается воинское звание на дату исключения с воинского учета), для призывников - не заполняется.

В графе 5 цифрами указывается военно-учетная специальность, определенная гражданину в соответствии с перечнями, утвержденными Минобороны (для военнообязанных и резервистов СБУ отмечается профиль в соответствии с перечнем, утвержденным СБУ).

В графе 13 указываются дата постановки на воинский учет, наименование районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту пребывания на воинском учете. В случае снятия или исключения гражданина с воинского учета указываются дата и причина снятия (исключения) с воинского учета в соответствии с положениями статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Графа 14 заполняется в соответствии с положениями статьи 37 Закона "О воинской обязанности и военной службе" в случае: снятия с воинского учета по таким причинам, как призыв, направление или принятие на военную службу или поступление на обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений; направление на альтернативную (невоенную) службу; направление для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний; исключение с воинского учета по таким причинам, как признание непригодным к военной службе или достижение предельного возраста пребывания в запасе.

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Из-за несоответствия данных гражданина могут задержать

В то же время военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, то есть, до 18 мая, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца.

Однако, если во время проверки документов, в частности, на улице, будет установлено несоответствие данным "старого" военно-учетного документа и Реестра "Оберіг", то лицо могут даже задержать.

Если расхождения будут обнаружены, то старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательных органов) проследовать в районный (городской) ТЦК для уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Реестра "Оберіг".

С этой целью оформляется повестка и вручается гражданину.

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Если лицо отказалось от получения повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки подается руководителю районного (городского) ТЦК для принятия мер к привлечению правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа проследовать в ТЦК полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 КУОАН.

"Таким образом, хотя военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона об усилении мобилизации, и является действующим и не требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа, однако, если в Реестре "Оберіг" будут иметь место расхождения с "бумажной" версией ВОД, то лицо могут позвать в ТЦК для уточнения данных - и даже задержать", - подытожило издание.

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Топ комментарии
+39
Ніколи не бачив аби "промоутери" ходили в місцях масового скупчення мажорів у Києві. Так само ніколи ніхто не бачив, як співробітники ТЦК і поліції зупиняють "кубік" чи "брабус", а потім витягують із-за керма чувака і кидають його у бус для влк. зепідр створив із країни якесь гетто, де бідні люди - це кріпаки діючої влади, у яких не має не має взагалі ніяких прав. Зато мусора, які розстрілювали беззбройних громадян на Майдані - вільні люди, яким насрати на закони і мобілізацію.
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29.05.2024 10:06
+27
Теперь любой ***** может поменять в Обырвалге одну букву в любой графе понравившегося ему зажиточного гражданина, объявить в "розыск" и ему доставят его под белы рученьки.
Браво, зеленые гниды, "джиджитализация победит коррупцию"!
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29.05.2024 10:00
+26
Ота всратая бумажка приписное у меня уже 20 лет (приписное, бо тогда сказали что книжечек типография не напечатала и ваще иди отсюда нах, обмеженопридатный хитрожопый чел, зато щас иди сюда на). Она как бы первоисточник всего того пути что я прошел за все годы через военкомат, но всратый оберег конечно же точнее будет, ага
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29.05.2024 09:54
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Правила форума Совет форумчан
У меня до сих пор данные с оберега не подтянуло. Пишет вас нету в реестре Хотя ємеил, адрес и телефон приняло
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29.05.2024 09:50 Ответить
Не паліться!!)))

А взагалі - дебільна ситуація. Бо серваки можуть лягти через звичайний DDoS, відсутність світла..через відсутність світла й серваки/передавачі оператора можуть лягти..в цьому випадку теж затримувати будуть? І на тиждень до КПЗ? Бо он зелені прогнозують відсутність світла на тижні..
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29.05.2024 10:20 Ответить
серваки за кордоном
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29.05.2024 10:24 Ответить
Зате ретранслятори мобзв'язку у нас й без ЕЕ працювати не хочуть.
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29.05.2024 10:27 Ответить
Типу заддосити навіть в Австралії сервак неможливо.
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29.05.2024 10:57 Ответить
і що з того що вони за кордоном?
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29.05.2024 16:09 Ответить
Марина, это не ситуация дебильная, это 73 процента приколистов выбрали себе такую власть. Теперь страдают. Кто им доктор?
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29.05.2024 18:09 Ответить
А коли це ''косяки'' тцк, то напевне пора оте тцк притягувати! Досить робити крайніми народ!
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29.05.2024 09:51 Ответить
Ота всратая бумажка приписное у меня уже 20 лет (приписное, бо тогда сказали что книжечек типография не напечатала и ваще иди отсюда нах, обмеженопридатный хитрожопый чел, зато щас иди сюда на). Она как бы первоисточник всего того пути что я прошел за все годы через военкомат, но всратый оберег конечно же точнее будет, ага
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29.05.2024 09:54 Ответить
йди до тцк і приготуй 17000 штрафу!
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29.05.2024 10:27 Ответить
за чьто? за тымчасове посвидчення штраф? Так я там был в декабре и 3 недели назад. какой штраф?
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29.05.2024 10:29 Ответить
а хер тцк а не штраф. ты людям предлагаешь добровольно признать свою вину? зачем ты это делаешь интересно?
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29.05.2024 12:25 Ответить
ти хоч раз там був? дуже хочу подивитися, як ти покажеш хєр майору з п'ятого кабінету.
особливо зараз, коли ти пройшов кпп, твої яйця в жмені цього майора.
так що, гуляй лісом, балабол!
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29.05.2024 12:43 Ответить
то, ось де, всі герої ховаються.
буду знати.
школу, вже закінчив?
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29.05.2024 13:58 Ответить
просто змирись з істиною, що є не такі сцикуни, як ти в цьому світі.
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29.05.2024 14:01 Ответить
повторюєшся.
це, вказує не відсутність інтелекту.
може, ти тупий бот?
кажи правду!
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29.05.2024 14:05 Ответить
я повторив тільки для того, щоб ти хоч з другої спроби зрозумів.
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29.05.2024 14:06 Ответить
Майор мабудь забув, що він по вулицях колись ходить і мабудь родина є, а люди різні бувають, особливо в цей час...
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29.05.2024 18:20 Ответить
Короче, как уже убедился один мой знакомый, решивший обновить данные в ТЦК, без разницы обновил ты данные или нет в разных там приложениях. Все равно штраф 17000 обеспечен и если мусора на дороге поймают то доставят в ТЦК для прохождения ВЛК
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29.05.2024 09:54 Ответить
А тем у кого нету военного билета по каким то причинам, в ТЦК вообще лучше не появляться. Вы джекпот для начальника ТЦК и его гарема
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29.05.2024 10:00 Ответить
Приписного достаточно, билета у меня нету. В декабре проходил ВЛК никто не доколупывался. Правда данные мои тогда нахер никому не упали и никто их не обновлял, сразу иди по врачам, так что хз короче
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29.05.2024 10:02 Ответить
Ну видимо то было в декабре. Сейчас власть рисует законы и правила каждый день новые.
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29.05.2024 10:09 Ответить
vin-код вклеили недели 3 назад, притензий не было
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29.05.2024 10:11 Ответить
Я хз что в етой стране происходит и правила в каждом ТЦК разные. Или может вам нет 25 лет
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29.05.2024 10:15 Ответить
у меня бронь, но я не клован
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29.05.2024 10:19 Ответить
Скоріш за все залежить від людей, які там працюють..
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29.05.2024 10:22 Ответить
Теперь любой ***** может поменять в Обырвалге одну букву в любой графе понравившегося ему зажиточного гражданина, объявить в "розыск" и ему доставят его под белы рученьки.
Браво, зеленые гниды, "джиджитализация победит коррупцию"!
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29.05.2024 10:00 Ответить
Ніколи не бачив аби "промоутери" ходили в місцях масового скупчення мажорів у Києві. Так само ніколи ніхто не бачив, як співробітники ТЦК і поліції зупиняють "кубік" чи "брабус", а потім витягують із-за керма чувака і кидають його у бус для влк. зепідр створив із країни якесь гетто, де бідні люди - це кріпаки діючої влади, у яких не має не має взагалі ніяких прав. Зато мусора, які розстрілювали беззбройних громадян на Майдані - вільні люди, яким насрати на закони і мобілізацію.
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29.05.2024 10:06 Ответить
Бачили очі...
На 100% впевнений, що оті в брабусах за зелене лайно не голосували, принаймні серед моїх знайомих, чим бідніше та тупіше, тим більше було прихильників шмарклів.
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29.05.2024 10:17 Ответить
Тому що змісту туди ходити не має там або всі звільнені або бронь або троє дітей... вже ходили по готелях і спортклубах і що був присутній при такому, тільки одному із всіх присутніх виписали повістку і то він мав підставу просто до них ще не ходив... так само дорогі авто, якщо людина має 70-100 на таке авто то вже і 10-15 за два роки знайшов а десь і 3-5 було, щоб мати можливість вільно пересуватись...
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29.05.2024 10:41 Ответить
Якби це не звучало, але так, постанова №559 чітко визначило права таких от груп оповіщення. А от відповідальність посадових осіб за не належне виконання посадових обов'язків, от як внесення в "Оберіг" даних якось в цій постанові оминули. Тому, у разі, якщо дані в "Оберіг" не співпадають з ВОД не з вашої провини, то цілком можна писати скаргу на неналежне виконання посадовими особами свої функціональних обов'язків та вимагати притягнути їх до дисциплінарної відповідальності.
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29.05.2024 10:06 Ответить
З окопа будеш писати.
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29.05.2024 10:08 Ответить
От ВЛК і моб. розпорядження це вже інша історія.
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29.05.2024 10:23 Ответить
И еще два вопроса: что мешает при звонке гицелей, проверяющих документы, в свое гестапо, "оператору" на том конце умышленно сообщить неправдивые сведения, или самим людоловам заявить об этом гражданину без всяких подтверждений своих слов, ведь нигде не написано, что они обязаны демонстрировать экран планшета с данными пересичному?
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29.05.2024 10:07 Ответить
14 дописів мовою росіян, 6 мовою українців. Це про щось говорить?...
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29.05.2024 10:30 Ответить
"ви" - це хто?
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29.05.2024 10:36 Ответить
Ставлення до української мови - це ставлення до України та українців. Ти сам хто по національності?
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29.05.2024 10:45 Ответить
Напівкацап-напівукраїнець, рідна мова російська, але давно не маю труднощів в письмовому спілкуванні обома мовами, вербально українська дається складніше, співбесіднику завжди відповідаю мовою оригіналу, а новий пост можу написати 50/50, як карта ляже. Ще питання?
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29.05.2024 10:55 Ответить
Треба вичавлювати з себе кацапа літрами та кілограмами, але лише в туалеті! згоден?
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29.05.2024 11:01 Ответить
Взагалі-то я себе не асоціюю ані з Україною, ані з парашею (жодного разу там не був навіть, хоча жив у 40 км від кордону), все життя ментально живу Заходом і заробляю теж там, за допомогою англійської мови у тому числі. А тут просто волею долі застряг.
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29.05.2024 11:09 Ответить
Взагалі-то мова твоїх зелених панів - саме російська.
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29.05.2024 10:36 Ответить
Федорович, это говорит всего лишь о том, что ты на русскоязычной версии цензора. Если не ошибаюсь, из 3. Было раньше, во всяком случае. Только и всего
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29.05.2024 18:13 Ответить
Це говорить лише про те, що недоукраїнців бісить, що у Фаріон, на відміну від них, нема комплексу неповноцінності по відношенню до російськомовних. Не подобається українська мова, хочєцца гаваріть на язикє путіна?...
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29.05.2024 18:39 Ответить
В мене ВОС різний
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29.05.2024 10:34 Ответить
Так "в'яжіть" обморочених з ТЦК-військовозобов'язані не самі собі квитки виписують і реєстри ведуть!
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29.05.2024 10:39 Ответить
Из всего этого передвижного цирка с конями непонятно одно. Как! Какблдь мы еще держимся?!
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29.05.2024 10:47 Ответить
Получается штраф и последующие арест майна и его конфискация обеспечены для всех,для всех кто посмел не откупиться,потому что в эти обериги тцкашники захотели внесли данные,захотели не внесли им пох.
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29.05.2024 11:22 Ответить
Зелені узурпатори непосильно працюють на виправдання ворожої пропаганди, щоб їхній шеф прутєн міг ткнути пальцем західним союзникам, - он подивіться що у них коється, хіба ж вони не нацисти? Кого ви захищаєте?
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29.05.2024 13:21 Ответить
кварталівські дєрьмачєлли вже з шкіри вилазять щоб насєлєніє Майданило , а вкраїнчики такі ж як і росіянчики
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29.05.2024 12:36 Ответить
В цивилизованном мире НАОБОРОТ - документ имеет преимущество !

Так как в документ который был выдан государством этим же государством и заполнялось, о чем имеется запись и печать в документе! И внести в этот документ односторонне НИКТО НЕ МОГ И НЕ МОЖЕТ, в отличии от некого "реестра", в который непонятно кто без ведома человека может вести, удалить, изменить ВСЁ ЧТО УГОДНО!!!!
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29.05.2024 13:39 Ответить
В цивилизованном мире, государство живёт по конституции.
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29.05.2024 13:54 Ответить
100000% ты прав!
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29.05.2024 14:01 Ответить
Ой, где цивилизация, а где зелёная Украина,!
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29.05.2024 18:16 Ответить
Я розумію що мобілізація потрібна, щоб змінити втомлених хлопців та дівчат (воїнів) на передовій. Честь їм та хвала. Найкращі люди у світі. Краще просто немає.

Але мені цікаво, квартальний сцикл**ий лисий під*р, втікач та ухилянт, з якимось орденом, вже обновив свої особисті данні?
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29.05.2024 14:23 Ответить
Вы очень наивны
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30.05.2024 12:12 Ответить
А невідповідність напиз.дженого за роки роботи на державній посаді офіційній зарплаті за той самий період не є підставою для посадки з конфіскацією?
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29.05.2024 14:34 Ответить
Пора купляти РЕБ,возити в машині.
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29.05.2024 15:25 Ответить
"Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту прослідувати до районного (міського)ТЦК" Джерело: Джерело:
Слово пропонувати-означає давати людині що-небудь на розгляд, вибирати . Це слово не тотожне слову затриманий, запханий та доставлений як баран у загін.
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29.05.2024 15:44 Ответить
Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов'язаному прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних. Із цією метою оформлюється повістка та вручається громадянину.

Нюанс в тому, що підписувати повістку має право тільки керівник ТЦК, про це говориться в тій же постанові КМУ 560, п.30. Де вони візьмуть повістку на випадкового перехожого? Цей старший групи (при наявності відповідного посвідчення), має право тільки роздавати, вже сформовані, пропечатані, підписані і внесені в реєстр повістки
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29.05.2024 15:59 Ответить
Так підпишуть а прізвище впишуть любе.
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29.05.2024 16:22 Ответить
Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу
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30.05.2024 00:38 Ответить
Если непонятно, в чем хитрость: ТЦКшники ловят тебя при выходе из дома, отправляют запрос своему предводителю, а тот формирует повестку и накладывает ЭЦП - все в электронном виде, после чего такая повестка показывается тебе или даже распечатывается на месте, с атрибутами ЭЦП. Хочешь - проверяй подпись.
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30.05.2024 00:43 Ответить
Ну технически, предводитель может в тот момент находиться в сауне с секретутками, а его ЭЦП будет бодро наложена на электронный документ.
Похоже, народ не вдуплил этот подвох.
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30.05.2024 00:46 Ответить
вертів я ваш квартал на шампурі
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29.05.2024 18:59 Ответить
нажаль, усе навпаки...
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29.05.2024 19:50 Ответить
ти зовсім "не палений" москалик, іди там затоплені райони вичищай, а не бзди тут..
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29.05.2024 19:51 Ответить
Це спроба влади обдурити простих українців🤬
https://www.yahoo.com/news/life-ukraine-front-line-worse-110315225.html
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29.05.2024 22:11 Ответить
І старший групи і молодший і головний підуть козі в тріщину.Згідно кму 560 вони самі себе закопали. А саме по 560 П,І,Б приналежність ТЦК СП ,І і головне посвыдчення ТЦК СП.Якого в природі й досі не існує.Тому находження всіх зараз тцк сп на вулицях це профанація і сходу козі в тріщину.
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29.05.2024 23:33 Ответить
Відповідність - теж
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29.05.2024 23:56 Ответить
Хорошо, что я успел свалить и получить американский паспорт. Сейчас бы ехал на мясокомбинат со всеми
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30.05.2024 14:38 Ответить
 
 