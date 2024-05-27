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Новости мобилизации
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мобилизация (2601) ТЦК (387)

Комиссия при ТЦК сможет отказать в предоставлении отсрочки по любым причинам, - СМИ

ТЦК зможе відмовити у відстрочці з будь-яких причин

Постановление Кабмина не устанавливает конкретных оснований для отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, Комиссия при ТЦК будет иметь широкую дискрецию относительно одобрения или отказа в предоставлении отсрочки всем, кто подаст такое заявление, кроме забронированных за органами власти.

Так, Кабмин постановлением №560 утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации.

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"В нем определен порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформления. Именно этот порядок сейчас является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет. Ведь закон об усилении мобилизации только отсылает к этому порядку призыва в вопросе отсрочки, не давая непосредственно ответа на вопрос об основаниях для отказа в предоставлении отсрочки. "Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление осуществляется ТЦК" - это все, что сказано в законе.

Как правило, в нормативно-правовых актах устанавливается, хотя бы в общих чертах, перечень оснований для отказа органом власти гражданину в его обращении, как-то "недостаточность" или "несоответствие" документов, неверное оформление и тому подобное. Но в постановлении №560 вообще не выписаны какие-либо основания для отказа. При этом закон об административной процедуре, который устанавливает принципы обоснованности, верховенства права, прозрачности и т.д. не распространяется на ТЦК", - пишет издание.

Поэтому в постановлении установлено, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки создаются комиссии, в которые входит руководитель РТЦК и представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

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Процедура предоставления отсрочки

При наличии оснований для получения отсрочки военнообязаные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению к постановлению.

Комиссия изучает полученные заявление и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

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Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом. О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или по почте заявителю не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки по форме, определенной в приложении 6.

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В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают письменно с указанием причин отказа по форме, определенной в приложении 7. В приложении указано, что комиссия должна указать причины отказа, но, опять-таки, эти причины, судя по постановлению Кабмина, она может указать по своему усмотрению. Такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

В случае потери (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю письменно не позднее чем на следующий день после принятия такого решения по форме, определенной в приложении 10.

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Таким образом, отмечает автор материала, нет никакой конкретизации относительно перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки в постановлении 560.

"Вызывает вопрос, как суд, который должен оценить законность принятого комиссией решения в случае обращения лица, будет определять, было ли решение комиссии при ТЦК законным, то есть, соответствовало ли оно закону о мобилизации и постановлению 560.

Проблема не будет касаться только чиновников, которые подлежат бронированию. Так, постановление 560 предусматривает, что вопрос предоставления отсрочек забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются", - добавили в Судебно-юридической газете.

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Топ комментарии
+53
У мене лише одне запитання: такий хаос створюється свідомо, чи то просто трускавецькі курси дають таку кваліфікацію?
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27.05.2024 14:28
+40
Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин

Наприклад, несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх або бажання лівої ноги.
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27.05.2024 14:26
+33
Розумно зробили, наділили ТЦК повною владою і повністю дистанціювалися від процесу.

Тепер у разі чого - морду набили, силоміць відвезли, не подивилися на бронь та інвалідність, ВЛК за 20 хвилин - це все перегини на місцях, ми не винні

І тепер уже на запитання, а чому ваш чоловік/батько на фронті воює/отримав інвалідність/загинув, буде відповідь - "тому що ТЦК забрало"
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27.05.2024 14:33
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Правила форума Совет форумчан
Комісія при ТЦК зможе відмовити у наданні відстрочки з будь-яких причин

Наприклад, несприятливе розташування зірок Сад-ад-Забіх або бажання лівої ноги.
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27.05.2024 14:26 Ответить
Причина відмови завжди одна - мало нулів
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27.05.2024 14:52 Ответить
Буква закону завжди програє цифрі беззаконня...
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27.05.2024 16:56 Ответить
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27.05.2024 18:08 Ответить
А скіки росіяни за таки вкиди платять ?
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27.05.2024 20:13 Ответить
У мене лише одне запитання: такий хаос створюється свідомо, чи то просто трускавецькі курси дають таку кваліфікацію?
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27.05.2024 14:28 Ответить
Розумно зробили, наділили ТЦК повною владою і повністю дистанціювалися від процесу.

Тепер у разі чого - морду набили, силоміць відвезли, не подивилися на бронь та інвалідність, ВЛК за 20 хвилин - це все перегини на місцях, ми не винні

І тепер уже на запитання, а чому ваш чоловік/батько на фронті воює/отримав інвалідність/загинув, буде відповідь - "тому що ТЦК забрало"
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27.05.2024 14:33 Ответить
Колись закінчеться війна і прийдуть солдати додому, злі і знаючи свою справу, вбивати і калічити. Буде готовий «реєстр» ТЦКашників та ВЛКашників.
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27.05.2024 14:38 Ответить
Та я боюся, що деякі можуть не чекати і, наприклад, у відпустку з гранатою приїхати...
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27.05.2024 14:39 Ответить
чомусь думаю що нічого того не буде
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27.05.2024 14:42 Ответить
Я впевнений, що буде. І навіть не дочекаюсь повернення з фронту. Або вони зроблять нормальний, зрозумілий, прозорий закон про мобілізацію. Або скоро ці ТЦК палати почнуть... терпець людей не безмежний цей бардак терпіти...
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01.06.2024 19:25 Ответить
а чому ви розраховуєте на когось?
хто ви у цій країні?
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27.05.2024 20:57 Ответить
Емм, ви закликаєте мене ні з того ні з сього дурню вчинити? Чому я маю то робити, якщо не маю до того ніяких мотивів персональних? Я лише побоювання висловив...
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27.05.2024 21:40 Ответить
Чим закінчиться ця війна - коли повторюється історія України при Петрлюрі - тоді дуже втомлені від війни українці теж паплюжили армію. Це призвело до повної поразки України у війні з рашистами членіна. А щей все рожеве на марафоні.
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27.05.2024 14:52 Ответить
В часи Петлюри треба було жити, щоб зараз повчати. А з того, що дуже гарно видно зараз, то це те, що чиновники усіх мастей будуть мати бронь і не збираються брати участь у цій війні таким чином розколюючи суспільство. Ну а результатом може стати якраз те, що сталось при Петлюрі. Але пересічні українці на це не можуть вплинути аж ніяк.
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28.05.2024 01:17 Ответить
не можна чекати закінчення війни при сонцесяйному, бо нікого не залишиться. треба змінювати ситуацію зараз. невже народ та військові не розуміють причинно-наслідкових зв,язків?
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27.05.2024 20:56 Ответить
А потім скажуть " я тебе туди не посилав
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27.05.2024 15:56 Ответить
Вони ще й будуть усі з УБД, не сімнівайтесь. Свита Зеленського теж будуть усі УБД, бо вони ж їздять разом піаритись біля передової.
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28.05.2024 01:23 Ответить
Це як з аварією на ЧАЕС . Усе керівництво поробило ліквідаторів 1 категорії та інвалідів ЧАЕС1 групи
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28.05.2024 05:04 Ответить
Думаю це комбінація. Повний хаос + свідоме шкідництво
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27.05.2024 14:37 Ответить
постанова 560 передбачає, що питання надання відстрочок заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються
Це теж випадково з'явилось, ага.
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27.05.2024 14:43 Ответить
Тут якраз нічого дивного немає - адже бронювання затверджує Міноборони, і якимось там комісіям в ТЦК переглядати ці рішення трохи не по чину
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27.05.2024 15:17 Ответить
Але ж вони це підкреслити не забули.
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27.05.2024 17:03 Ответить
Лично я сторонник видения Наполеона который писал что, не следует путать хитрый замысел с обыкновенной человеческой тупостью.
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27.05.2024 15:52 Ответить
Пісок у нирках після вживання Трусквецької створив надлишковий тиск у нирках.
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27.05.2024 17:38 Ответить
Свідомо , стопудово...
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28.05.2024 02:40 Ответить
Не дав грошей на віллу теж підходить, чи що?
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27.05.2024 14:30 Ответить
В родича відсутня права рука, нещасний випадок, думаєте списали, дали повістку на липень. Надіюсь рука в нього виросте щоб честь командирам віддавати.
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27.05.2024 14:34 Ответить
Інвалідів не мобілізують. Це прямо в законі сказано
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27.05.2024 16:04 Ответить
Тільки це право всупереч Закону можна реалізувати виключно через дозвіл...ТЦК (вірніше якоїсь придуманої шмигалем "комісії", якої ще ніде немає).
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27.05.2024 20:13 Ответить
Що ви маєте на увазі? Про який дозвіл йде мова?
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27.05.2024 23:13 Ответить
Вірніше це називається Рішення комісії про надання відстрочки, або у відмові її надати , передбочені Постановою КМ №560).
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28.05.2024 07:21 Ответить
зараз щоб підтвердити/отримати інвалідність - тільки через тцк і влк, все. До моменту коли зірки зійдуться в тцк - ви не інвалід.
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28.05.2024 08:29 Ответить
Закон про мобілізацію на колінці збацали а весь основний трешак будуть придумувати постановами Кабміну. Крайніх не має. Зайшов в ТЦК...100% в окоп.А потім як в 125 бригаді із сотні поповнення 97 непридатні.
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27.05.2024 14:35 Ответить
тада кабмин радует по пару раз на день....
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27.05.2024 14:52 Ответить
.. все залежить від платоспроможності клієнта..
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27.05.2024 14:36 Ответить
100%, і ще й розцінки зростуть.
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27.05.2024 16:13 Ответить
Знакомый дембельнулся из ВСУ в 2023 г. В 2022 г. добровольно пошел в ВСУ. Попал в серьезный замес под Бахмутом, был ранен. Месяц по госпиталям и решил, что навоевался. Отпускать, естественно не хотели. Но у него жена - инвалид 2-й группы. Получил два решения суда на основании которых его и демобилизовали.
После 18.05 пришел в ТЦК обновлять данные, как велит закон. Военком отказался обновлять его данные.
- У меня приказ сверху никому не предоставлять отсрочек.
- Так у меня жена инвалид и 2 решения судов.
- Знаю. Поэтому я и не буду обновлять твои данные. Если не дам отсрочку, то нарушу закон и решения судов. А если дам (подтвержу) отсрочку, то нарушу прямой приказ и поеду на фронт. Короче, иди - я тебя не видел.
- Так а штраф за не обновление данных?
Этот вопрос остался без ответа. Данные не обновили.
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27.05.2024 14:41 Ответить
щось ви вже з фантазіями перегинаєте. По перше - воєнком не оновлює дані. дані оновлються в обліковому відділі. по друге - якщо людину вже демобілізували, то йому ні оновлювати, ні підтверджувати відсрочку не тре..
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27.05.2024 14:44 Ответить
Его дембельнули с формулировкой "предоставляется отсрочка от воинской службы в связи с уходом за инвалидом 2-й группы". Инвалидность необходимо ежемесячно подтверждать в МСЭК с предоставлением данных в ТЦК.
В законе нет прямой нормы: "запрещена мобилизация ...". Там написано "имеет право на отсрочку ...". А это право определяет именно ТЦК. Со студентами такая же история.
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27.05.2024 14:56 Ответить
знову ж таки. Щомісячно підтверджувати інвалідність в МСЕК? та то здуріти. видають на 1 рік, 2 роки або пожиттєво. А от продовжувати відсрочку за доглядом - кожні 90 наче, як хрипле чмо черговий папірець підписує..
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27.05.2024 15:14 Ответить
Дані оновлює чувак в кабінеті - працівник ТЦК. По - друге, описаний випадок - не демобілізація
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27.05.2024 15:02 Ответить
похоже ты из розовых пони тупых поцреотов. Все прекрасно да жертва телдемарафона?
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27.05.2024 15:55 Ответить
слухай, ти трохи борзость зменши, хоч і в інтернеті. нормально люди спілкуються, поки таке хамло не лізе.

Те що тцк взагалі плюють на закон, це одне питання. Але з того що автор написав - половина не налазить одне на одне, більше на перебільшення схоже, щоб більше емоцій закинути.

на поведінку тцк, особливо бидла, яке типу "воювало" можна розповідати довго.. і там є про шо..
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27.05.2024 16:17 Ответить
Тут интернет и я не знаю с человеком ли я вообще говорю. Поэтому обычно в интернете говорят как хотят. Странно что вы обижаетесь на это.
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27.05.2024 17:12 Ответить
Через Резерв + же можна.
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27.05.2024 14:45 Ответить
Это да. Протупил. Он на 100% был уверен, что без проблем в ТЦК обновит. Теперь будет обновлять или через приложение или в ЦНАП.
Это история не о том что его забрали в ВСУ и не о том, что невозможно обновить данные. Эта история о "приказах" (причем устных), которые выше закона, история о наших ТЦК.
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27.05.2024 15:00 Ответить
ну так тцк змінювали єрмаки з зеленськими . І перед цим звільнили всіх воєнкомів, коли з мобілізацією взагалі проблем не було не просто так же.
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27.05.2024 15:06 Ответить
Через Резерв+ не можна. Тому що там тільки оновлення адреси, електронної пошти та номеру телефона.
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27.05.2024 15:57 Ответить
Так само і через ЦНАП.
ТількиТЦК.
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27.05.2024 15:58 Ответить
Брєд якийсь! Так хай у ЦНАП іде ну чи онлайн оновлює...
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27.05.2024 14:52 Ответить
Походу завтра черги в тцк почнуть спадати.Бо більшість там якраз за відстрочками,хто студік хто інвалід,та багатодітний...
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27.05.2024 14:42 Ответить
Тільки їх нікому не дають. Якщо помиляюсь - спростуйте.
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27.05.2024 20:17 Ответить
Знайомий викладач легко продовжив собі відсрочку...
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27.05.2024 21:45 Ответить
взагалі-то умови для відсрочки перераховані в законі, прийнятим верховною радою. Постанова кабміна лише уточнює, як ТЦК і люди мають виконувати цей закон - власне ніяк не виконувати, бо слідувати постанові практично неможливо (без взяток).
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27.05.2024 14:43 Ответить
ак, Комісія при матиме широку дискрецію щодо схвалення чи відмови у наданні відстрочки усім, хто подасть таку заяву, крім заброньованих за органами влади.

Хто би сумнівався, закон "один для всіх"
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27.05.2024 14:45 Ответить
При цьому в останньому абзаці написано, що мова йде все ж таки про всі бронювання.
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27.05.2024 15:06 Ответить
Ні, ви не праві. В постанові КМУ №560 чітко вказано, що Комісії при тцк займаються питанням надання відстрочки від мобілізації в особливий період. Питання бронювання військовозобов'язаних в особлий період стосується Мінекономіки за погодженням Міноборони (раніше Генштабу), порядок КМУ №76.
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27.05.2024 17:33 Ответить
А можна детальніше, у чому я неправий? Бо щось мені здається, що дехто просто неуважно прочитав ланцюжок коментарів.
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27.05.2024 18:27 Ответить
В попередньому коментарі все розписав.
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27.05.2024 19:18 Ответить
мені цікаво, що значить "зможе"?
вони без варіантів будуть всім рубати відсрочку..
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27.05.2024 14:45 Ответить
Маячня. Умови відстрочки передбачені Законом. Нах їх дублювати ще і в постанові? Очевидно, що в разі, передбаченому Заклном, надається відстрочка, а якщо під аідстрочку не попадаєш, відповідно, тобі в ній відмовляють. Для нашого чиновника як не напишеш, все одно буде читати сракою
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27.05.2024 15:02 Ответить
Ага, тільки тепер закон це тцк, пох що вони там наприймали
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27.05.2024 15:37 Ответить
Рро це я ісвказав в останньому реченні. В нас кругом так
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27.05.2024 17:00 Ответить
https://youtu.be/PPGA1lfPVn0?si=HoEkj-annNeEW8YV
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27.05.2024 15:02 Ответить
Написали б одразу,що воювати повинні бідні,хворі та пенсіонери,то й не було б всієї цієї плутанини.
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27.05.2024 15:05 Ответить
Були ТЦКашники мільонери, стануть міліардерами!
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27.05.2024 15:16 Ответить
Стояти годинами, щоб подати особисто і в результаті отримати смс про відмову. Для чого обовязкова особиста присутність? Щоб передати 3 папірчика, при тому, що вся інфа і так доступна ТЦК з баз, людина приносить просто паперове підтвердження.... Видимість роботи для начальства більш важлива, як результат. Головне, щоб в результаті бурної паперової роботи не вийшла теракотова армія...
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27.05.2024 15:17 Ответить
Подвти особисто не значить прийти особисто. Подайте особисто поштою, електронною поштою. Раз підаисали Ви - це і є особисто
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27.05.2024 17:01 Ответить
Основна причина відмови: ТЦК не виконує план по "придатному" особовому складові.
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27.05.2024 15:22 Ответить
Судячи з усього, вони проаналізували дані тих, хто прийшов оновлювати і виявилося, що прийшли ті, хто має бронь, відстрочки, хворі, багатодітні і т.п. Тобто, по-факту дійшли до того моменту, коли залишилися ті, кого жодні погрози чи каральні дії не змусять піти до війська. Як наслідок, хапатимуть всіх, кого зможуть зловити, а ті в свою чергу бігтимуть в СЗЧ, кидатимуть позиції, чинитимуть саботаж і т.п.
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27.05.2024 15:23 Ответить
фотка - агонь! ))
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27.05.2024 15:39 Ответить
Головне питання, що ніяких дій по створенню цих комісій нема! Принаймні у Харкові. Голови ТЦК розводять руками і говорять, що нічого не знають, як і коли будуть створені ці комісії. І відповідно ніякого руху по відсрочкам немає!
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27.05.2024 15:42 Ответить
Це що за бред,як що у чьоловіка жінка інвалід 1 чи2й групи і він вимушений доглядати за неї,оформивши документи на піклування в місцевому відділі охорони здоров'я,то якась комісія,незрозуміло з чого,може відмовити просто що дебілам і уродам в зе-банді забажалось набрати в армію усіх для колічества як в совку.Я маю на увазі чьоловіків,яким за 50 які все своє життя віддали на предприємствах і вимушені доглядати за жінкою-інвалідом,оформленою до 2022р,яка навіть не може діїти до туалета.Тіки не кажіт про "молодь" і генофонд.Бо скіки вимушен їздити(не в таксі),і бачу чмирей з смартфонами-розкормлених боровів.Навіщо тоді приймали закон про мобілізацію.
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27.05.2024 15:44 Ответить
Та ви смієтесь ... Хто ж з корупційного уряду регіонала Шмигаля віддасть такий потік в унормованому вигляді ? Це ж золоте дно (с)

https://x.com/tZEinform/status/1795074407939117314
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27.05.2024 15:51 Ответить
Походу у просроченного левое полушарие не знает что думает правое.... Когда пироги печет сапожник, а президент......
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27.05.2024 16:00 Ответить


Розкішне життя начальника Лозівського РТЦК та СП на Харківщині.

Десятки звернень https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R пишуть мешканці Лозівської громади щодо вибіркової мобілізації на її території.

Є гроші і зв'язки - тебе не мобілізують. У разі відсутності - ласкаво просимо до військ.

При цьому, кожного вечора начальник ТЦК разом із підлеглими відвідують ресторани міста https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Лозова , розпивають спиртні напої, не бояться сідати на підпитку за кермо службових автомобілів. Яскравий приклад - ситуація із начальником відділення Близнюківського РТЦК, на якого, між іншим, було складено адміністративний протокол про керування на підпитку.

З чого заробляють начальник Лозівського https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R РТЦК ні для кого не є секретом. Прайс відомий кожному: «списатись» військовозобовʼязоному «за станом здоров'я коштує 5000 $, зняти з військового обліку автомобільну техніку - 1500 $, заплющити очі та не внести до бази «https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Оберіг » призовників - 1000$.

«Керівників підприємств та установ Лозівської громади полковник Артем https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=************************************************************************************************************************************************************************************-_ndhuwvWt16mWV_ULzI6VtqccfytOcMGVqy&__tn__=*NK-R Требесов обклав даниною, за те щоб їх працівники не пішли воювати за нашу державу.»

Відповідальності ніхто не боїться - в місті кожен знає один одного, хабарі можна сміливо брати.
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27.05.2024 16:29 Ответить
Якщо ти бідний,хворий або старий,то ласкаво просимо до армії!
А якщо ти багатий,здоровий та впливовий,то ти армії не потрібен!
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27.05.2024 16:33 Ответить
Привіт із Закарпаття. Прайс у поліцаів від 1000 до 6000$ від відпустити до 2 х місячної відстрочкі. Психлікарні теж на конвеєрі, дають довідки навіть дезертирам, і все в шоколаді.
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27.05.2024 16:38 Ответить
А до чого тут "поліцаї"?
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27.05.2024 20:20 Ответить
Якщо будуть мобілізувати примусово ,буде масове дизертирство.
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27.05.2024 17:08 Ответить
Постанова кабміну легалізує корупцію в тцк! Вже оті всі переліки для відстрочки це фількіна грамота. З тцк влада робить богів. Отож хай не дивується що ще збільшиться кількість нападів на тцкашників.
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27.05.2024 17:15 Ответить
Багато хто плутає відстрочку та бронювання. Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці. Питання відстрочки військовозобов'язаних в особливий період регулюються вже зараз Порядком КМУ №560 від 16.05.24. Бронювання військовозобов'язаних в особливий період регулюється Порядком КМУ №76 від 23.01.23. От комісії при тцк мають керуватися Постановою №560 і стосуються вони виключно відстрочки.
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27.05.2024 17:38 Ответить
І що?
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27.05.2024 19:58 Ответить
так-так... ще пару таких провалів, як під Харковом через набраних "бо план" дідів-інвалідів, то вам вже просто не буде кого звинувачувати у провалах на фронті або "російському ІПСО". Вам просто не буде кого у цьому звинувачувати. Ідіоти - ви війну виграти хочете, чи всім розказувати "шо на Польщу у складі російської армії підеш воювати?". Який нафіг план? Альо, командування Сухопутних? Прокиньтесь! Це ж ваших рук діло! Ви спочатку набираєте за своїми наказами грести всіх підряд через ТЦК, а потім шукаєте крайніх у командуванні 125-ї бригади!
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27.05.2024 18:17 Ответить
Та шо тут вже дивуватись...вітя хіедорович шапкокрад просто ангелочок в порівнянні з цим проклятим до десятого коліна дияволом
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27.05.2024 19:30 Ответить
Що далі ? Трійки НКВД ТЦК?
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27.05.2024 19:41 Ответить
А есть какие то физические параметры с которыми не берут а армию сейчас? Например рост 140см или вес 200кг?
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27.05.2024 21:11 Ответить
У вас в кацапстані, чи у нас?
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27.05.2024 22:45 Ответить
вага тіла менше 45 кг або зріст нижче 150 см
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28.05.2024 00:09 Ответить
То для чоловіків))
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03.06.2024 08:31 Ответить
замасковано під правову державу з комісіями і судами) , але по факту, будуємо "північну корею"..
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27.05.2024 21:47 Ответить
https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133 https://youtu.be/7iGf3kOq8nc?t=133

"Він там должен буть вмісто мене" говорить рагуль в пікселі
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27.05.2024 22:22 Ответить
Це все росіянське ІПСО, ВЛК Це комісія з найліпших лікарів, вони навіть руки ноги навчилися відрощувати тим хто ту комісію проходить )))
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27.05.2024 22:44 Ответить
 
 