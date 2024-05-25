Сикорский заявил о возможности ограничения льгот для военнообязанных украинцев: Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не поддерживает социальное обеспечение военнообязанных украинцев, которые уклоняются от призыва. Однако, по мнению министра, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский поддержал идею прекратить социальную поддержку для военнообязанных украинцев. Однако дипломат подчеркнул, что Украина "должна сказать, что она хочет, чтобы мы сделали с ее гражданами".

"Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами. Я, безусловно, не верю в то, что существует право человека на социальное обеспечение за уклонение от призыва. Люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.

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Также польский дипломат подчеркнул, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе те, кто избегает призыва, по его словам, "начнут покупать льготы по всей Европе".

Напомним, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за рубежа. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.

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