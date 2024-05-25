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Новости Война
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Сикорский заявил о возможности ограничения льгот для военнообязанных украинцев: Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами

Сікорський не підтримує соцзабезпечення для українців, що ухиляються від призову

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не поддерживает социальное обеспечение военнообязанных украинцев, которые уклоняются от призыва. Однако, по мнению министра, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский поддержал идею прекратить социальную поддержку для военнообязанных украинцев. Однако дипломат подчеркнул, что Украина "должна сказать, что она хочет, чтобы мы сделали с ее гражданами".

"Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами. Я, безусловно, не верю в то, что существует право человека на социальное обеспечение за уклонение от призыва. Люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.

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Также польский дипломат подчеркнул, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе те, кто избегает призыва, по его словам, "начнут покупать льготы по всей Европе".

Напомним, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за рубежа. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.

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Автор: 

Сикорский Радослав (406) МИД Польши (332) мужчины (132) мобилизация (2753)


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Топ комментарии
+16
Поляки легко замінять ці втрати а от мій брат і друзі які на нулі дуже чекають ухилянтів з Польщі на нулі
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25.05.2024 21:27
+16
Дуже багато українців виїхало давно до війни - томущо держава клала на них хєр . Присилали мільярди доларів своїм сім'ям , підтримували таким чином економіку України .

А тепер , коли прийшла лиха година - що пропонує держава цим людям ? Пільги , мотивацію , підтримку ? Ні державне бидлячча з тиловими патріотами ,заброньованими мєнтовсько-прокурсько -депутаською злодійською шоблою в ультимативній образливій формі ВИМАГАЄ повернутися ... Віддати неіснуючий БОРГ державі ... Стати безправним- бидло -рабом без термінів демобілізації ....


Що скажуть ці люди - які власнею тяжкою працею без допомоги держави створили своє життя за кордоном ?? Як далеко її пошлють ? і Будуть праві ...

Ні нешановні Високі патріотичні гасла ,які звучать з вуст злодійсько -ухилянтської владаної шобли пігмеїв вже НЕ ПРАЦЮЮТЬ. Томущо люди бачать РІЗНИЦЮ МІЖ ТИМ ,ЩО ВОНИ КАЖУТЬ, І ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ .
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25.05.2024 22:26
+14
Халява для українського бидла у Польщі закінчується. Як і в Німеччині для Ukrainische Schweine. Така доля всіх сикунів, ухилянтів, дезертирів, зрадників та решти підарасів. Шукатимете нову "родіну" десь у Африці, мерзотники? Там ваших жінок поротимуть негри, а вас - негри - підараси.
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25.05.2024 21:12
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Правила форума Совет форумчан
ляхи, я бачу, мають велике бажання втратити українські робочі руки... блін, аж тошнить цей махровий популізм... тупо для дебілів...

Він би спочатку сказав, що потрібно національне законодавство змінити, та й мало своє, ще треба купу міжнародного законодавства змінити...
Так мало того, йому роботодавці ще пояснять, мудаку, що і як треба робити... Бо п***ти, не мішки тягати...
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25.05.2024 21:02 Ответить
о-о-о... ти знову з'явилося, гімно дермаковське? ... нехай тебе, мудака, не пре хто і куди мене видасть... без тебе, опешного хробака, розберуться... . На відміну від тебе, гниди, я своє вже відвоював, а ти готове до війська піти, чи ти готове тільки тут вонякати під подляковською бронею?
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25.05.2024 21:17 Ответить
Поляки легко замінять ці втрати а от мій брат і друзі які на нулі дуже чекають ухилянтів з Польщі на нулі
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25.05.2024 21:27 Ответить
а ти чого не у ЗСУ? молодий? йди добровольцем, так як я пішов...
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25.05.2024 21:33 Ответить
Тобі німецький соціал поперек горла ще не стоїть, воїн хєров?!
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25.05.2024 21:44 Ответить
не стоїть, бо на відміну від тебе, мудака, котрий шестерить під дермаком чи подоляком, я є викладач в німецькому університеті. запам'ятай, мудло, бо ти ніколи таким не будеш - я викладаю в німецькому університеті. прочитав? отож... це я тобі про виселку мене з Німеччини, і тобі подібним про мої знання про німецьку освітню систему і про німецьке життя...
я український викладач, пішов у лютому боронити Київ, коли такі гниди як ти, пили вино і жерли мівіну в ОП, отримав поранення і контузію і мене, того який в принципі під бронею був завжди, навіть в совку, уже після реабілітації тут, в Німеччині, списали і при сприянні колег місцевих, з якими я співпрацював останні 20 років, найшов роботу.

тому ти, бидло і кінчений мудак, таких як ти я зневажаю, бо ви гімно людське, неварте навіть того, щоб забирати кисень з природи. І коли ти, чи подібні тобі мені щось пишуть, щоб вколоти, я дивлюсь на вас, примітивних гімноїдів, які здатні тільки на те, щоб тут, на форумі, обзивати людей, які довели вже свою спроможність, як на сміття. Бо ви і є сміття... серед людей...
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25.05.2024 22:53 Ответить
Настало врємя *********** історій, де галімий ухилянт, який сидить на соціалі у Німеччині розказує, що він вже викладач. Клоун "золоте очко", вище у темі ти писав, що зараз воюєш🤣🤣🤣.

Якщо ти галімий провінційний рагуль, що ніколи не був закордоном, то не потрібно мене з собою порівнювати. Я до ковіда жив у франкфурті, і працював в it компанії. Для мене ніколи не було проблемою знайти роботу на Заході з нормальною по місцевим міркам зарплатою - хоч віддалено хоч з переїздом, однак жити в Україні - це мій вибір, і тому ніяке ухилянське чмо, як ти, мені не указ. А тим більше , судячи з коменту, ти типовий виборець зепідра і його шапіто. Коли настав час розплачуватися за свої голосуванння, ти звалив у Німеччину і сидиш там на соціалі на шиї у місцевих платників податків. Тому пнх!
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26.05.2024 03:37 Ответить
ти сміття міг жити де завгодно, але від цього не перестав бути сміттям... і почався час ох***х історій... кого ти лікуєш, бик? працював він в it-компанії і зараз в Україні... то іди до ЗСУ - чого тут пасешся, на форумі і іншим кажеш ідти?, хоча там такого сміття непотрібно... бо буде більше біди чим толку... тебе підібрали дермаковсько-подляцьку ботоферму - ти там свій, там такі гниди безпринципні потрібні...

тому можеш тут понтуватися, посилати всіх і кожного куди завгодно, але запам'ятай - ти СМІТТЯ і ним здохнеш
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26.05.2024 13:01 Ответить
Так як ти пішов? *****? 😁 Ну ти і ***@н!!!...
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25.05.2024 22:32 Ответить
Ты в какой бригаде служишь, воин?
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25.05.2024 22:06 Ответить
Ну і як, когось вже дочекались?
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25.05.2024 22:19 Ответить
Ні але дуже чекають і я дуже хочу щоб вони туди потрапили
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26.05.2024 22:01 Ответить
А ухилянти безпосередньо з України їм ніяк не підійдуть? Ой біда, біда.
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25.05.2024 22:30 Ответить
Ухилянти, в своїй переважній більшості - це ті, хто або голосував за зелю ("хоть пасмеемся", "зделаім іх вмєстє", "сайдйомся пасредине"), або ті, хто не голосував взагалі ("всйо по%уй", "какая разніца"). Перші (які голосували за зєлю) мають слухати свого президента, якого обрали. Другі підходять під давньогрецьке визначення ідіота (ідіот - той хто не бере участь в голосуванні на агорі) Ні перших, ні других не жалко.
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25.05.2024 22:28 Ответить
Так там сказано лише протих , хто сидить на пільгах . А на пільгах в основному жінки та діти . Чоловіки працюють та створюють бізнес . А тих ,хто працює - ніхто ніколи не вишле . В уряді Польщі не дебіли з корупціонерами - а люди, які вміють рахувати вигоди .
А якщо якихось нездар і алкоголіків і депортують - то те смітття - нінащо не здатне - ні працювати ,ні воювати ...
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25.05.2024 22:15 Ответить
а воювати з кацапи пошлють поляків ?

ги-ги
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25.05.2024 22:18 Ответить
Я думаю краще воювати в складі армії НАТО , чим в напівсовковій армії)))
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25.05.2024 22:30 Ответить
такі як ти будуть воювати попереду армій нато, як гарматне м'ясо аби поляки чи німці даремно не гинули.
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26.05.2024 03:39 Ответить
Совок завжди судить по собі)
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26.05.2024 04:40 Ответить

коли перед урядом будь-якої європейської країни стане вибір посилати на війну свого громадянина чи мігранта-українця,

вони одразу пошлють воювати українців, нє обольщайтєсь !
і це вірно, бо свою Батьківщину треба захищати
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25.05.2024 22:17 Ответить
І правильно зроблять. Ібо нєх@й☝️
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25.05.2024 22:36 Ответить
Не парьтесь -українці поїдуть далі)
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26.05.2024 04:42 Ответить
Безнадіине це діло
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25.05.2024 21:04 Ответить
Пітляють… курви!

І це говорить Сикорский який на майдані вговарював Кличко та інших підти на зустріч вимог Януковича!

« Бо інакше він вас розстріляе!»
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25.05.2024 21:08 Ответить
польський цирк продовжує гастролі. То один клоун розказує, що всіх ухилянтів видадуть Україні, а на наступний день, інший клоун розказує, що ухилянтів не видадуть. Не перемикайте канал, скоро буде продовження
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25.05.2024 21:11 Ответить
Як прийде час мобілізувати поляків, то він і не таке закукурікає
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25.05.2024 21:12 Ответить
Халява для українського бидла у Польщі закінчується. Як і в Німеччині для Ukrainische Schweine. Така доля всіх сикунів, ухилянтів, дезертирів, зрадників та решти підарасів. Шукатимете нову "родіну" десь у Африці, мерзотники? Там ваших жінок поротимуть негри, а вас - негри - підараси.
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25.05.2024 21:12 Ответить
А що з тими хто виїхав на закордон на постійне проживання ще до 24 лютого, вони також ухилянти?
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25.05.2024 21:18 Ответить
Ну так паспорт треба було здати до 24.02. зараз би проблем не було. А то хочуть cuet i u4u, а інші мають за це вмирати. Ні, так не має бути.
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25.05.2024 21:21 Ответить
Тільки хто його забере той паспорт? Всім потрібні воїни на фронт, і владі і ухилянтам що в Україні ховаються?
Скільки тих чоловіків закордоном? 10%? Абсолютна більшість ухилянтів в Україні!
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25.05.2024 21:25 Ответить
До війни не було проблем відмовитися від українського громадянства. У мене однокласниця вже більше 15 років живе у Австрії, при отриманні їхнього громадянства, відмовилася від нашого.
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25.05.2024 21:41 Ответить
Здати у якому плані? Я майже 20 років як дійсних українських документів не бачив, знявся з обліку у воєнкома, тому що продав хату, ще 25 років тому, то я ухилянт чи ні?
І що таке cuet I u4u?
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25.05.2024 21:38 Ответить
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25.05.2024 22:26 Ответить
Цікаво. Ну і як це взагалі фізично зробити, яка логістика? Подзвоню наступного тижня спитаю. Бо коли я мешкував за 300 метрів від посольства у Вашингтоні, мене й знати ніхто не хотів і відправляли на продовження паспорта до України. Це було ще при Ющенко.

Саме через це мене так здивувало що європейські ухилянти скаржаться на те що їм паспорти не продовжують.
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25.05.2024 22:52 Ответить
Це яка конституція - не те випадково ,яку харант - поставив на паузу?))))
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25.05.2024 23:02 Ответить
А жінок звичайних військових,які в Європі,хто поротиме?
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25.05.2024 21:19 Ответить
підкажи но мені, ти вже у війську? чи навіть на фронті? чи може взагалі на нулі? так чи ні? і чого тебе так негри цікавлять і їх секс? дуже тебе ця тема болить....
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25.05.2024 21:21 Ответить
Ухилянт "річард золоте очко" тобі яке діло? Ти чекай депортації в Україну
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25.05.2024 21:23 Ответить
А він і такі як тут ошиваються цілодобово танчики, супермуни, старий зольДати і є "ухилянтами" бо є тцКашні боти, що служити самі не хочуть, А всіх би тільки і відправляли на службу. Робота у них така, всіх громадян України називати ухилянтами. будучи ними самим
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25.05.2024 22:05 Ответить
Дебил. Мы в Польше живём по ,5-8 лет, совершенно легально. Хочешь воевать? Вперёд до тцк.
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25.05.2024 22:08 Ответить
А чому ти тут сидиш, ***@н!? Якщо ти з'***** лєгально, то закрий свій пис дак і проходь мимо!
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25.05.2024 22:34 Ответить
Да наблюдаю за придурками, которые что то о себе возомнили. И да, ****** в зеркале увидишь.
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25.05.2024 23:23 Ответить
1) Что мешало отказаться от украинского гражданства за эти годы?
2) За Польшу хоть ты собираешься воевать, или как наверное половина поляков будешь американцев ждать ? Куда драпать будешь, план хоть есть?
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26.05.2024 05:21 Ответить
До получения польского гражданства оказаться от украинского нельзя. Получение гражданства занимает около 10 лет.
Буду воевать за ту страну, в которой живу я и моя семья. В данном случае - это Польша.
Ещё что не понятно? Мда, ты в какой бригаде воюешь, вояка мамкин?
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26.05.2024 11:08 Ответить
Есть масса стран где гражданство дают быстрее в разы, ты чего туда не поехал? В любом случае чего тебе переживать, вряд ли тебе уже понадобится паспорт если постоянный вид на жительство есть. Просто не вернёшься никогда и все. Разве что не продлят ВНЖ, ну так останешься нелегалом.
Что касается меня, так я украинские документы уже лет 20 как не видел, мне их отказались продлевать, сказали шуруй на Украину. Поэтому непонятно мне что все так распережтвались после апреля.
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26.05.2024 12:39 Ответить
Що значить робити з громадянами? Це не річ,щоб щось там робити.І переважна більшість там працює і платить за все.
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25.05.2024 21:18 Ответить
Він то чеше язика для своїх виборців, для роботодавців заготовлена інша методичка.
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25.05.2024 21:20 Ответить
Та це зрозуміло.Я нижче написав.
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25.05.2024 21:24 Ответить
Також польський дипломат наголосив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською. Інакше ті, хто уникає призову, за його словами, "почнуть купувати пільги по всій Європі". Джерело:
Ну то навіщо патякати? Де таке приймуть в Європі? Це потрібно ж всіх біженців з близького сходу позбавляти,а не окремих українців.Та й українські чоловіки в переважній більшості працюють.Як вже всі політики ******* патякати.а наші це роздмухують.Причому роздмухують ті,хто не воює і не буде.
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25.05.2024 21:23 Ответить
Номера нашивати,газові камери для українців.Для якої ще нації в Європі додумались ввести окремі правила та вимоги ,де той Хан?Виписуй ордер на пана, вже дотерендівся.
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25.05.2024 21:34 Ответить
Рано чи пізно всіх чоловіків повернуть в Україну, бо якщо пуйло окупує Україну, то потім полізе далі! А европейці помирати не хочуть.
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25.05.2024 21:39 Ответить
Да ты что! Что, прямо всех- всех?
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25.05.2024 22:10 Ответить
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25.05.2024 23:54 Ответить
Мало розвинута країна може поділитись досвідом з більш розвинутою? Ви поламали мій устрій(
Ще у сирійців чи іранців спитайтесь як людям життя ускладнювати.
Хто це продукує? Божевільні!
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25.05.2024 21:46 Ответить
Ну і коменти. Європейці кажуть валіть додому ухилянти. А коментатори пишуть про клятих нерозвинених сирійців і негрів-підарасів в Африці.
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25.05.2024 22:04 Ответить
Тільки в чиїсь уяві можна побачити що люди не потрібні. В уяві пихатих та недалеких.
І це не про поляків.
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25.05.2024 23:06 Ответить
Тут мало розвинута країна - Україна.
А досвід, це шалена міграція до війни та найчисельніша в часи війни. А сирійців та іранців я взяв до прикладу бо про їх обмеження як біженців не чути, тобто цей досвід нічого корисного для поляків не матиме.
Тому це божевільні теорії, які наш деградований піпл хаває навіть без приправи.
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26.05.2024 00:31 Ответить
Купувати пільги. Невисокої думки вони про українців.
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25.05.2024 21:47 Ответить
Воювати будуть всі і це стосується не тільки українців, а і поляків, грузин, молдаван та всіх європейців.
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25.05.2024 21:50 Ответить
Сформульовані стратегії і тактики не враховують, скільки солдатів загине, і, звичайно, ніхто не піде в армію.
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25.05.2024 22:01 Ответить
Самая большая льгота для украинцев сейчас - остаться живым. А на хлеб люди сами заработают. Времени было достаточно язык выучить
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25.05.2024 22:16 Ответить
О, любітєльніца чорних члєнов під'їхала. Ми вже вкурсі, як ти заробляєш у Бельгії
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26.05.2024 03:17 Ответить
Дуже багато українців виїхало давно до війни - томущо держава клала на них хєр . Присилали мільярди доларів своїм сім'ям , підтримували таким чином економіку України .

А тепер , коли прийшла лиха година - що пропонує держава цим людям ? Пільги , мотивацію , підтримку ? Ні державне бидлячча з тиловими патріотами ,заброньованими мєнтовсько-прокурсько -депутаською злодійською шоблою в ультимативній образливій формі ВИМАГАЄ повернутися ... Віддати неіснуючий БОРГ державі ... Стати безправним- бидло -рабом без термінів демобілізації ....


Що скажуть ці люди - які власнею тяжкою працею без допомоги держави створили своє життя за кордоном ?? Як далеко її пошлють ? і Будуть праві ...

Ні нешановні Високі патріотичні гасла ,які звучать з вуст злодійсько -ухилянтської владаної шобли пігмеїв вже НЕ ПРАЦЮЮТЬ. Томущо люди бачать РІЗНИЦЮ МІЖ ТИМ ,ЩО ВОНИ КАЖУТЬ, І ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ .
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25.05.2024 22:26 Ответить
А чому з тоді мільйони поляків не хочуть повертатися до себе в країну із британій, німеччин, сша, канади і тд? Тобто виходить польська держава клала хєр на своїх громадян?
Дуже показовим є ісраїль, де у еміграції живе у рази більше євгеїв, а ніж у самому ісраїлі. Чому ж вони не їдуть воювати за свою країну?!
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26.05.2024 03:22 Ответить
Томущо поляки в ЄС. І в них є вибір працювати в Польщі за 2 штуки чи в Британії за 4
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26.05.2024 04:43 Ответить
Як можна лишити того чого немає? Які пільги, який соціал - коли все за свій кошт? Сікорський Польшу з Німеччиною попутав..
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25.05.2024 23:53 Ответить
Більшість тих хто на соціалі - то багатодітні цигани та мадьяри. Вони і дома не працюють та не воюють.
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26.05.2024 00:23 Ответить
Згідно статистики, близько 70% біженців у Німеччині не працюють. Тобто ти або циган або мадяр, або ухилянт😁
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26.05.2024 03:15 Ответить
До примусового повернення ще дуже довго, а швидше за все його зовсім не буде. Хто прорвався, той прорвався. "Закордон - це міф по загробне життя. Хто туди потрапить, той назад не повертається" (О. Бендер)
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26.05.2024 02:17 Ответить
польща, сша, канада, чехія, німеччина, швейцарія, нідерланди, італія... це неповний перелік країн з яких повернулися в Україну біженки з мого кола знайомих і родичів.
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26.05.2024 03:24 Ответить
БіженКИ
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26.05.2024 03:41 Ответить
Не мають права видавати людей,які є біженцями в руки злочинного режиму ZEзлодюг та запроданців.Ці хлописька,є майбутнє України,що буде відбудовувати Україну післє войни.
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26.05.2024 07:47 Ответить
Та перестаньте мусолити цю тему: не провернете ви своїх громадян в Україну. Вже ніколи. Тому що такі ідіоти як ви все побите для того, шоп громадяни тікали. Шо під час війни, шо після. А Європа ніколи, НІКОЛИ! не поверне людей у країну де йде війна. А ці всі розмови - звичайне політичне балабольств
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26.05.2024 09:50 Ответить
Ну, не хотите идти на войну, значит война прийдёт к вам. Или вы тоже думаете что американцы приедут вместо вас отдуваться? Рискуя получить ядеркой по собствнным городам? Держите карман шире.
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26.05.2024 18:13 Ответить
Ось,нехай зевлада скаже уряду Польщі,що вона хоче від українців у Польщі,а потім поляки опублікують їх хотєлки.
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26.05.2024 10:27 Ответить
 
 