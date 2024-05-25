Сикорский заявил о возможности ограничения льгот для военнообязанных украинцев: Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами
Глава МИД Польши Радослав Сикорский не поддерживает социальное обеспечение военнообязанных украинцев, которые уклоняются от призыва. Однако, по мнению министра, любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской.
Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский поддержал идею прекратить социальную поддержку для военнообязанных украинцев. Однако дипломат подчеркнул, что Украина "должна сказать, что она хочет, чтобы мы сделали с ее гражданами".
"Украина должна сказать нам, что она хочет, чтобы мы делали с ее гражданами. Я, безусловно, не верю в то, что существует право человека на социальное обеспечение за уклонение от призыва. Люди, которые воюют на фронте, также имеют права человека", - сказал Сикорский.
Также польский дипломат подчеркнул, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе те, кто избегает призыва, по его словам, "начнут покупать льготы по всей Европе".
Напомним, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за рубежа. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він би спочатку сказав, що потрібно національне законодавство змінити, та й мало своє, ще треба купу міжнародного законодавства змінити...
Так мало того, йому роботодавці ще пояснять, мудаку, що і як треба робити... Бо п***ти, не мішки тягати...
я український викладач, пішов у лютому боронити Київ, коли такі гниди як ти, пили вино і жерли мівіну в ОП, отримав поранення і контузію і мене, того який в принципі під бронею був завжди, навіть в совку, уже після реабілітації тут, в Німеччині, списали і при сприянні колег місцевих, з якими я співпрацював останні 20 років, найшов роботу.
тому ти, бидло і кінчений мудак, таких як ти я зневажаю, бо ви гімно людське, неварте навіть того, щоб забирати кисень з природи. І коли ти, чи подібні тобі мені щось пишуть, щоб вколоти, я дивлюсь на вас, примітивних гімноїдів, які здатні тільки на те, щоб тут, на форумі, обзивати людей, які довели вже свою спроможність, як на сміття. Бо ви і є сміття... серед людей...
Якщо ти галімий провінційний рагуль, що ніколи не був закордоном, то не потрібно мене з собою порівнювати. Я до ковіда жив у франкфурті, і працював в it компанії. Для мене ніколи не було проблемою знайти роботу на Заході з нормальною по місцевим міркам зарплатою - хоч віддалено хоч з переїздом, однак жити в Україні - це мій вибір, і тому ніяке ухилянське чмо, як ти, мені не указ. А тим більше , судячи з коменту, ти типовий виборець зепідра і його шапіто. Коли настав час розплачуватися за свої голосуванння, ти звалив у Німеччину і сидиш там на соціалі на шиї у місцевих платників податків. Тому пнх!
тому можеш тут понтуватися, посилати всіх і кожного куди завгодно, але запам'ятай - ти СМІТТЯ і ним здохнеш
А якщо якихось нездар і алкоголіків і депортують - то те смітття - нінащо не здатне - ні працювати ,ні воювати ...
ги-ги
коли перед урядом будь-якої європейської країни стане вибір посилати на війну свого громадянина чи мігранта-українця,
вони одразу пошлють воювати українців, нє обольщайтєсь !
і це вірно, бо свою Батьківщину треба захищати
І це говорить Сикорский який на майдані вговарював Кличко та інших підти на зустріч вимог Януковича!
« Бо інакше він вас розстріляе!»
Скільки тих чоловіків закордоном? 10%? Абсолютна більшість ухилянтів в Україні!
І що таке cuet I u4u?
Саме через це мене так здивувало що європейські ухилянти скаржаться на те що їм паспорти не продовжують.
2) За Польшу хоть ты собираешься воевать, или как наверное половина поляков будешь американцев ждать ? Куда драпать будешь, план хоть есть?
Буду воевать за ту страну, в которой живу я и моя семья. В данном случае - это Польша.
Ещё что не понятно? Мда, ты в какой бригаде воюешь, вояка мамкин?
Что касается меня, так я украинские документы уже лет 20 как не видел, мне их отказались продлевать, сказали шуруй на Украину. Поэтому непонятно мне что все так распережтвались после апреля.
Ну то навіщо патякати? Де таке приймуть в Європі? Це потрібно ж всіх біженців з близького сходу позбавляти,а не окремих українців.Та й українські чоловіки в переважній більшості працюють.Як вже всі політики ******* патякати.а наші це роздмухують.Причому роздмухують ті,хто не воює і не буде.
Ще у сирійців чи іранців спитайтесь як людям життя ускладнювати.
Хто це продукує? Божевільні!
І це не про поляків.
А досвід, це шалена міграція до війни та найчисельніша в часи війни. А сирійців та іранців я взяв до прикладу бо про їх обмеження як біженців не чути, тобто цей досвід нічого корисного для поляків не матиме.
Тому це божевільні теорії, які наш деградований піпл хаває навіть без приправи.
А тепер , коли прийшла лиха година - що пропонує держава цим людям ? Пільги , мотивацію , підтримку ? Ні державне бидлячча з тиловими патріотами ,заброньованими мєнтовсько-прокурсько -депутаською злодійською шоблою в ультимативній образливій формі ВИМАГАЄ повернутися ... Віддати неіснуючий БОРГ державі ... Стати безправним- бидло -рабом без термінів демобілізації ....
Що скажуть ці люди - які власнею тяжкою працею без допомоги держави створили своє життя за кордоном ?? Як далеко її пошлють ? і Будуть праві ...
Ні нешановні Високі патріотичні гасла ,які звучать з вуст злодійсько -ухилянтської владаної шобли пігмеїв вже НЕ ПРАЦЮЮТЬ. Томущо люди бачать РІЗНИЦЮ МІЖ ТИМ ,ЩО ВОНИ КАЖУТЬ, І ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ .
Дуже показовим є ісраїль, де у еміграції живе у рази більше євгеїв, а ніж у самому ісраїлі. Чому ж вони не їдуть воювати за свою країну?!