Сікорський заявив про можливість обмеження пільг для військовозобов’язаних українців: Україна повинна сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили з її громадянами

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський не підтримує соціальне забезпечення військовозобов’язаних українців, які ухиляються від призову. Проте, на думку міністра, будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський підтримав ідею припинити соціальну підтримку для військовозобов'язаних українців. Проте дипломат наголосив, що Україна "повинна сказати, що вона хоче, щоб ми зробили з її громадянами".

"Україна повинна сказати нам, що вона хоче, щоб ми робили з її громадянами. Я, безумовно, не вірю в те, що існує право людини на соціальне забезпечення за ухилення від призову. Люди, які воюють на фронті, також мають права людини", - сказав Сікорський.

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Також польський дипломат наголосив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською. Інакше ті, хто уникає призову, за його словами, "почнуть купувати пільги по всій Європі".

Нагадаємо, що раніше голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко зробив заяву щодо примусового повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону. За його словами, наразі шляхів або можливостей для цього немає. Ба більше, парламентар вважає, що така процедура неможлива.

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