Примусове повернення військовозобов’язаних в Україну неможливе, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко зробив заяву щодо примусового повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону. За його словами, наразі шляхів або можливостей для цього немає. Ба більше, парламентар вважає, що така процедура неможлива.
Про це Мережко розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Депутат зазначив, що представники деяких європейських держав не виключали можливість розробки механізму повернення військовозобов’язаних чоловіків в Україну. Проте у цьому механізмі, як уточнив Мережко, не йшлося про те, що українських громадян повертатимуть примусово.
За словами народного обранця, Україна ніяким чином не може впливати на окремі політичні рішення міжнародних партнерів, які ухвалюються на підставі принципів правової держави і демократії. Він також додав, що для примусового повернення військовозобов’язаних громадян України демократичні держави повинні мати якісь підстави.
"Більшість українських чоловіків, які перебувають в країнах ЄС, здебільшого перебувають там на законних підставах, або виїхали ще до повномасштабного вторгнення російського агресора. Тобто вони не є злочинцями та не підлягають екстрадиції", - сказав парламентар.
Голова зовнішньополітичного комітету ВР сказав, що наразі він не бачить якихось способів для примусового повернення військовозобов’язаних в Україну. На його думку, це в принципі неможливо.
"Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі", - заявив Мережко.
Депутат також сказав, що питання примусового повернення військовозобов’язаних наразі не стоїть на порядку денному на рівні міжпарламентської дипломатії.
Наостанок Мережко додав, що питання повернення українців, які можуть зі зброєю в руках захищати державу, це - питання моралі.
"Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості", - сказав представник франкції "Слуга народу".
Мережко також нагадав, що українська влада зверталася із закликом до чоловіків призовного віку, які можуть тримати зброю у руках, щоб ті поверталися на Батьківщину і допомагали захищати країну.
Раніше віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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захист Батьківщини, сплату налогів і т.д. ?
тоді на кой ляд вони нам потрібні - колишні недо українці ?
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.
Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
А біженці вони і в ЄС біженці, і ніякого відношення до армії вони мати не можуть.
Нема чого всіх в солдати записувати заочно, як в совку, бо чим тоді ви від ворога відрізнятися будете?
А не повоював в штабі, втомився, пішов відпочивати в іншій країні.
Чомусь для солдат зовсім інша схема працює, де демобілізація можлива хіба що після втрати кінцівок... і героя мало кому після цього дають.
А тепер внаслідок тупих дій зевлади Україна отримає за кордоном не сильну діаспору, яка активно донатить і шле в Україну кожного року 10-12 мільярдів доларів валютної виручки, а злих людей, які будуть отримувати громадянства інших країн 🤦🤦🤦
Шо вони добилися тими мітингами, крім як розізлити місцевих .
Негра́ждане Латвии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латыш. Latvijas nepilsoņi) - постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] проживающие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии бывшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии или другой страны
..... дивіться завтра "СБУ постукає у двері"
Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
Тому долар по 40, це ще квіточки, подивитеся за декілька місяців
щури !!!
Чи як ?
Як?
Наприклад: гарантія відпустки, належної, за стандартами НАТО (від країни проживання людини з можливістю виїхати з України на час відпустки щоб провідати родину). Гарантія медичного страхування та виплат у разі загибелі (від країни проживання людини яка підпише контракт з ЗСУ а не від брехливої Зе-влади).
Призначення З/П НЕ НИЖЧЕ ніж людина отримувала останні 6 місяців в країні проживання.
Контракт з терміном (1,2 -5 років) а не безстроковий. Єдинаразова виплата при підписанні контракту.
Гарантія забезпечення транспортом, амуніцію від країни проживання (бо ЗЕкоМанді вже мало хто вірить при розуму).
Це так, навскидку, можна сісти й подумати як стимулювати людей а не гнати силою..... аби був розум у ЗЕкоМанди щось робити корисне а не тільки красти, схемки-мутки.
Арештуйте спочатку усіх тих прикордонників, митників, посадових осіб, які за гроші, дозволили незаконний перетин кордону, осудіть їх, а потім вже займайтеся тими, хто там перебуває.
А якщо влада цього не робить, то вона сама приймала участь і рубала бабло.....
https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-zrobili-novu-zayavu-shchodo-povernennya-1714496995.html
У Литві:
https://glavcom.ua/world/world-politics/departament-mihratsiji-litvi-pojasniv-jak-ukrajinskikh-cholovikiv-mozhna-povernuti-dodomu-998509.html