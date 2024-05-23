Примусове повернення військовозобов’язаних в Україну неможливе, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко зробив заяву щодо примусового повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону. За його словами, наразі шляхів або можливостей для цього немає. Ба більше, парламентар вважає, що така процедура неможлива.

Про це Мережко розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат зазначив, що представники деяких європейських держав не виключали можливість розробки механізму повернення військовозобов’язаних чоловіків в Україну. Проте у цьому механізмі, як уточнив Мережко, не йшлося про те, що українських громадян повертатимуть примусово.

За словами народного обранця, Україна ніяким чином не може впливати на окремі політичні рішення міжнародних партнерів, які ухвалюються на підставі принципів правової держави і демократії. Він також додав, що для примусового повернення військовозобов’язаних громадян України демократичні держави повинні мати якісь підстави.

"Більшість українських чоловіків, які перебувають в країнах ЄС, здебільшого перебувають там на законних підставах, або виїхали ще до повномасштабного вторгнення російського агресора. Тобто вони не є злочинцями та не підлягають екстрадиції", - сказав парламентар.

Голова зовнішньополітичного комітету ВР сказав, що наразі він не бачить якихось способів для примусового повернення військовозобов’язаних в Україну. На його думку, це в принципі неможливо.

"Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі", - заявив Мережко.

Депутат також сказав, що питання примусового повернення військовозобов’язаних наразі не стоїть на порядку денному на рівні міжпарламентської дипломатії.

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Наостанок Мережко додав, що питання повернення українців, які можуть зі зброєю в руках захищати державу, це - питання моралі.

"Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості", - сказав представник франкції "Слуга народу".

Мережко також нагадав, що українська влада зверталася із закликом до чоловіків призовного віку, які можуть тримати зброю у руках, щоб ті поверталися на Батьківщину і допомагали захищати країну.

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Раніше віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.