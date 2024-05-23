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Примусове повернення військовозобов’язаних в Україну неможливе, - голова зовнішньополітичного комітету ВР Мережко

Повернення чоловіків з-за кордону неможливе – Мережко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва і член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко зробив заяву щодо примусового повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону. За його словами, наразі шляхів або можливостей для цього немає. Ба більше, парламентар вважає, що така процедура неможлива.

Про це Мережко розповів у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат зазначив, що представники деяких європейських держав не виключали можливість розробки механізму повернення військовозобов’язаних чоловіків в Україну. Проте у цьому механізмі, як уточнив Мережко, не йшлося про те, що українських громадян повертатимуть примусово.

За словами народного обранця, Україна ніяким чином не може впливати на окремі політичні рішення міжнародних партнерів, які ухвалюються на підставі принципів правової держави і демократії. Він також додав, що для примусового повернення військовозобов’язаних громадян України демократичні держави повинні мати якісь підстави.

"Більшість українських чоловіків, які перебувають в країнах ЄС, здебільшого перебувають там на законних підставах, або виїхали ще до повномасштабного вторгнення російського агресора. Тобто вони не є злочинцями та не підлягають екстрадиції", - сказав парламентар.

Голова зовнішньополітичного комітету ВР сказав, що наразі він не бачить якихось способів для примусового повернення військовозобов’язаних в Україну. На його думку, це в принципі неможливо.

"Наразі я не бачу якихось шляхів або можливостей, щоб наших громадян якось примусово передавали Україні. І мені здається, це неможливо в принципі", - заявив Мережко.

Депутат також сказав, що питання примусового повернення військовозобов’язаних наразі не стоїть на порядку денному на рівні міжпарламентської дипломатії.

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Наостанок Мережко додав, що питання повернення українців, які можуть зі зброєю в руках захищати державу, це - питання моралі. 

"Повернення наших людей додому - це питання моралі. А вплинути на них якимись правовими засобами я не бачу можливості", - сказав представник франкції "Слуга народу".

Мережко також нагадав, що українська влада зверталася із закликом до чоловіків призовного віку, які можуть тримати зброю у руках, щоб ті поверталися на Батьківщину і допомагали захищати країну.

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Раніше віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Автор: 

чоловіки (157) мобілізація (3040) Мережко Олександр (55)


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Топ коментарі
+30
Кінець серіалу "ухилянти". Цікаво, яку нову шнягу придумають для тупого електорату зеленського?
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23.05.2024 23:20
+29
А вони ті прості українці до війни ніколи і не потрібні були державі. Мєнти ,прокурори та інше шобло - так . І після війни теж не будуть потрібні . Вже зараз інваілди війни державі не потрібні.
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.

Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
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23.05.2024 23:32
+27
Мухарський, він же Орест Лютий, вже заявив, що скасовує всі заходи закордоном на підтримку ЗСУ по причині того, що українці перестали донатити і підтримувати. Замість донату, на жаль, мусять вирішувати проблеми насущні, які створила зелена влада.

Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
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23.05.2024 23:30
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Жираф шоле?
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23.05.2024 23:18 Відповісти
Тогда зачем вы все это затеяли? Сделать другим плохо, ничего не получив взамен? Можете для партии брать в качестве рекламного слогана. Дарю!
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23.05.2024 23:18 Відповісти
що від дезертира можна отримати ?

захист Батьківщини, сплату налогів і т.д. ?

тоді на кой ляд вони нам потрібні - колишні недо українці ?
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23.05.2024 23:22 Відповісти
А вони ті прості українці до війни ніколи і не потрібні були державі. Мєнти ,прокурори та інше шобло - так . І після війни теж не будуть потрібні . Вже зараз інваілди війни державі не потрібні.
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.

Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
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23.05.2024 23:32 Відповісти
українець, який НЕ захищає Україну є гівнюк
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23.05.2024 23:57 Відповісти
То ви з окопа це строчите? Чи ви теж гівнюк?
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24.05.2024 00:05 Відповісти
Але ви жостко про мєнтів,прокурорів,дєпутатів
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24.05.2024 00:16 Відповісти
Врєдім понємножку, росіянин? Гадиш значить .
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24.05.2024 10:35 Відповісти
Все лижеш дупу владі? Язик не болить ?
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Перед тим як до людей звертаєшся, виймай язицюру із ведмедчука. А краще тримай його там постійно. Премію випишуть
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24.05.2024 21:01 Відповісти
Дезертир - це військовий що покинув свою службу (привіт Залужному і ко).
А біженці вони і в ЄС біженці, і ніякого відношення до армії вони мати не можуть.
Нема чого всіх в солдати записувати заочно, як в совку, бо чим тоді ви від ворога відрізнятися будете?
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23.05.2024 23:55 Відповісти
Троль, не фєрмі зачьота не поставлять. Одні твої росіни тебе пролайкали
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24.05.2024 10:37 Відповісти
Лапоть, а до чого тут Залужний?
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24.05.2024 10:44 Відповісти
Тампону не зрозуміти, що обов'язок будь-якого кадрового генерала служити країні під час війни аж до смерті.
А не повоював в штабі, втомився, пішов відпочивати в іншій країні.

Чомусь для солдат зовсім інша схема працює, де демобілізація можлива хіба що після втрати кінцівок... і героя мало кому після цього дають.
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24.05.2024 23:38 Відповісти
Ти, лапоть зайвехромосомний, в чергове підтвердив шо всі ви, лапті та пензюки, тупі на генетичному рівні.
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25.05.2024 05:57 Відповісти
Тампон бушний, ти з якої дірки мені пишеш?
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25.05.2024 06:15 Відповісти
Перш ніж кидатися такими словами, поцікався хто такий дезертир???
А тепер внаслідок тупих дій зевлади Україна отримає за кордоном не сильну діаспору, яка активно донатить і шле в Україну кожного року 10-12 мільярдів доларів валютної виручки, а злих людей, які будуть отримувати громадянства інших країн 🤦🤦🤦
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24.05.2024 07:11 Відповісти
Воно 🤡🤢🎪 НЕЛЕГЕТИМНЕ , вже війну в своїй макітрі закінчило! НАЦZRaDA МЕТОДІЧКИ РОЗСИЛАЄ , щоб не сміли загарбника , ґвалтівника кацапського , вбивцю руськоФашистського називати Своїми іменами , а тільки лагідно - супротивник ! А завтра ******** заявить , що він вас туди не посилав
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24.05.2024 08:59 Відповісти
щось з твого рота дустом несе )) де ті 73% поцреотів, що обрали чотирижди ухилянта , сидять чекають, поки їх заробітчани визволять? державі завжди було плювати на тих, хто виїхав .. а тут згадала
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24.05.2024 09:47 Відповісти
Думаю вони робили це спеціально, знаючи наперед, чим все закінчиться.
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23.05.2024 23:29 Відповісти
А я гадаю, що в цього дійства є ціль. Коли рф вторглася 24 лютого по всіх столицях світу відбулися великі мітинги в підтримку України. Весь світ знав про те, що відбувається. І це стало однією з проблем для тих, хто хотів домовитися посередині. А зараз вони вирішують це шляхом відрізання цих людей від України. Тим паче піднасрали якраз тим, хто за кордоном вже давно. Якщо Зе тихенько підпише капітуляцію з Пу, ніхто вже не вийде. От і все.
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23.05.2024 23:29 Відповісти
Самі щирі українці де завгодно, але не в Україні.
Шо вони добилися тими мітингами, крім як розізлити місцевих .
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23.05.2024 23:40 Відповісти
Не видумуйте, будь ласка, про злість місцевих. Така величезна кількість людей тут відкрила свої домівки, щоб прийняти наших жінок та дітей. Але невдячних українців як видно в Ураїні предостатньо.
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23.05.2024 23:45 Відповісти
тяжко бути щирим під страхом бути вбитим
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24.05.2024 12:08 Відповісти
Це фірмові прості та легкі рішення української влади, яка є лицем народу.
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23.05.2024 23:32 Відповісти
Это называется - нас*ать в тапки
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24.05.2024 10:57 Відповісти
Кінець серіалу "ухилянти". Цікаво, яку нову шнягу придумають для тупого електорату зеленського?
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23.05.2024 23:20 Відповісти
путін нападе і відправить тебе у Польщу. Принаймні зараз оці бугаї, які кажуть "інваліди" поголовно, коли пакують людей таке говорять
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24.05.2024 12:07 Відповісти
у республіках Балтії є гарна класифікація для подібних персонажів - "негромадяни"

Негра́ждане Латвии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латыш. Latvijas nepilsoņi) - постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] проживающие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии бывшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии или другой страны
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23.05.2024 23:20 Відповісти
Та Зе не підписує указ про припинення громадянства тим хто подали заявку на відмову а Ви кажете "не громадяни"....
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24.05.2024 00:36 Відповісти
Шо й сини Умерова, Мосейчук, Порошенко, а головне Портнова та іньших зробити "не громодянами" пропонуєте?
..... дивіться завтра "СБУ постукає у двері"
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24.05.2024 00:38 Відповісти
А ти хто ? Ти ,перелякане бурятом настільки що обсцикаєшся від згадки про нього,репетуєш на весь світ,звинувачуючи в своїх жахах та істериках простих українців,не ворогів,не владу що не підготовилась, і навіть зараз безсоромно краде кошти з війська, а простих людей?Хто є ти?Отой твій гівнюк це ти і є.Привикло скубии ближнього та срати на нижнього,когут ти з курника,і життя все твоє таке.
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24.05.2024 06:52 Відповісти
Авжеж, в цивілізованій Европі насильну бусифікацію не дозволять робити
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23.05.2024 23:22 Відповісти
Мухарський, він же Орест Лютий, вже заявив, що скасовує всі заходи закордоном на підтримку ЗСУ по причині того, що українці перестали донатити і підтримувати. Замість донату, на жаль, мусять вирішувати проблеми насущні, які створила зелена влада.

Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
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23.05.2024 23:30 Відповісти
А ще не з слухів знаю, що велика кількість українських громадян закордоном почали з допомогою довіреностей виводити з рахунків укр банків всі кошти, так як повністю рочарувалися в незаконних діях теперішньої влади. Ті, хто зараз очолює укр фін систему все прекрасно бачать...

Тому долар по 40, це ще квіточки, подивитеся за декілька місяців
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23.05.2024 23:41 Відповісти
ну так це роблять і ті ,хто ще живе в Україні *(ще, бо вони звалять і їхні сім"ї як тільки так і одразу) - всі рахунки, з яких приходило хоч шось, а особливо валюта - переводять хто куди, або у крипту. Тому тут ще світить недополучення пару ярдів у валюті. Гетьманцев -просто бог
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24.05.2024 12:06 Відповісти
Для мене одне дивно - що все це підтримують військові, наприклад з 3ошб і Азову.
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24.05.2024 10:10 Відповісти
Правда,та ви що?а-я-яй,яка несподіванка.А коли ви цей зелений цирк,спецоперація "ухилянт",влаштовували,то про це не знали?
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23.05.2024 23:37 Відповісти
Нарешті хоч чтось із політиків про це сказав відверто. Але вангую, що вже завтра забудуть і знову по кругу почнуть мантру про ухилянтів за кордоном та їх повернення.
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23.05.2024 23:48 Відповісти
бо
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23.05.2024 23:58 Відповісти
криси !!!
щури !!!
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23.05.2024 23:59 Відповісти
Бгг ) "питання моралі" ) Про "мораль" лопоче представник "слуги уроду", з якої велика кількість здриснула за бугор і жодного депутата нема в лавах ЗСУ .
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24.05.2024 00:02 Відповісти
Все як казав Портников. Він ще говорив, що ніхто нікого не поверне і все це просто вистава. Держава Україна шукала об'єкт, на який звернути негатив суспільства. Знайшла - ті хто виїхав. Поки всі жваво обговорювали які вони погані, наприймали купу всяких законів і продовжують приймати. Шоу маст го он.
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24.05.2024 00:27 Відповісти
А зробити умови щоб люди, хто має можливість, самі приїхали на захист у ЗЕкоМанди мородерів розуму не вистачає......
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24.05.2024 00:34 Відповісти
Видати кожному ядерний зонтік?
Чи як ?
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24.05.2024 00:56 Відповісти
Ні. До чого тут "зонтік"(парасолька). Ви теж без мізків - ЗЕкоМанда.
Як?
Наприклад: гарантія відпустки, належної, за стандартами НАТО (від країни проживання людини з можливістю виїхати з України на час відпустки щоб провідати родину). Гарантія медичного страхування та виплат у разі загибелі (від країни проживання людини яка підпише контракт з ЗСУ а не від брехливої Зе-влади).
Призначення З/П НЕ НИЖЧЕ ніж людина отримувала останні 6 місяців в країні проживання.
Контракт з терміном (1,2 -5 років) а не безстроковий. Єдинаразова виплата при підписанні контракту.
Гарантія забезпечення транспортом, амуніцію від країни проживання (бо ЗЕкоМанді вже мало хто вірить при розуму).
Це так, навскидку, можна сісти й подумати як стимулювати людей а не гнати силою..... аби був розум у ЗЕкоМанди щось робити корисне а не тільки красти, схемки-мутки.
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24.05.2024 13:10 Відповісти
нащо повертати. Штрафувати тих, хто виїхав незаконно.
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24.05.2024 03:03 Відповісти
раз эта проблема с уклонистами , ложными инвалидами стала на слуху, то можно сказать что процесс пошёл.
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24.05.2024 06:57 Відповісти
А чому громадяни РФ із далекого Зауралля, за тисячі кілометрів від України їдуть вбивати її громадян ? Не тільки ж пропаганда є причиною цього?
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24.05.2024 07:01 Відповісти
А як вони будуть вертати своїх дітей
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24.05.2024 07:05 Відповісти
Про яку мораль воно виплітає, коли Верховний - ортодоксальний ухилянт, брехло та корупціонер !?
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24.05.2024 07:56 Відповісти
Дивує те, що ніхто із політиків ні пари з вуст про тих, хто за великі гроші випустив за кордон чоловіків призовного віку!
Арештуйте спочатку усіх тих прикордонників, митників, посадових осіб, які за гроші, дозволили незаконний перетин кордону, осудіть їх, а потім вже займайтеся тими, хто там перебуває.
А якщо влада цього не робить, то вона сама приймала участь і рубала бабло.....
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24.05.2024 08:19 Відповісти
Наволоч сказала про наволочів, що переховуються від мобілізації. Сикунів, зрадників, паразитів і дизертирів.
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24.05.2024 08:28 Відповісти
Останне речення -то якраз про абсолютну більшість поліцаїв.
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24.05.2024 08:59 Відповісти
Клоун, ти хоч трохи знаєш дефініціїї цих понятть, що перерахував? Дезертир пишеться так.
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24.05.2024 09:14 Відповісти
Цікаво, а ось цей Мережко, він може "тримати зброю в руках і захищати", чи ні? Якщо так все погано, чому мережко не можуть призвати?! Невже якась жінка не може замінити таких мережків на їх дуже важливих посадах?
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24.05.2024 09:10 Відповісти
Україною - ні. А от створити умови для унеможливлення подальшого перебування у ЄС - так. На законодавчому рівні країни ЄС це зробити можуть дуже легко...
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24.05.2024 09:25 Відповісти
А навіщо ? Це ж не тоталітарні режими, на відміну від України.
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24.05.2024 10:35 Відповісти
Ну у Польщі вже припустили таку можливість:

https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-zrobili-novu-zayavu-shchodo-povernennya-1714496995.html

У Литві:

https://glavcom.ua/world/world-politics/departament-mihratsiji-litvi-pojasniv-jak-ukrajinskikh-cholovikiv-mozhna-povernuti-dodomu-998509.html
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24.05.2024 10:49 Відповісти
Так, але має бути спочатку Європарламент. А то шо ви показали - політична болтовня
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24.05.2024 12:03 Відповісти
вони не Зе-влада! ))
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24.05.2024 11:11 Відповісти
Як це так це? А шо буси з тцкшниками на кордоні поляки блокують?
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24.05.2024 10:32 Відповісти
Відкрию вам невиличку тайну: це було ясно з самого початку)) І все тому, шо у Європі закони ставлять на початок -життя окремої людини, а потім всього іншого. Тому там не можуть заставити помирати людину, якшо вона не хоче
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24.05.2024 12:02 Відповісти
 
 