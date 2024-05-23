Принудительный возврат военнообязанных в Украину невозможен, - глава внешнеполитического комитета ВР Мережко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за границы. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.

Об этом Мережко рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат отметил, что представители некоторых европейских государств не исключали возможность разработки механизма возвращения военнообязанных мужчин в Украину. Однако в этом механизме, как уточнил Мережко, речь не шла о том, что украинских граждан будут возвращать принудительно.

По словам народного избранника, Украина никоим образом не может влиять на отдельные политические решения международных партнеров, которые принимаются на основании принципов правового государства и демократии. Он также добавил, что для принудительного возвращения военнообязанных граждан Украины демократические государства должны иметь какие-то основания.

"Большинство украинских мужчин, которые находятся в странах ЕС, в основном находятся там на законных основаниях, или выехали еще до полномасштабного вторжения российского агрессора. То есть они не являются преступниками и не подлежат экстрадиции", - сказал парламентарий.

Глава внешнеполитического комитета ВР сказал, что пока он не видит каких-либо способов для принудительного возвращения военнообязанных в Украину. По его мнению, это в принципе невозможно.

"Сейчас я не вижу каких-то путей или возможностей, чтобы наших граждан как-то принудительно передавали Украине. И мне кажется, это невозможно в принципе", - заявил Мережко.

Депутат также сказал, что вопрос принудительного возвращения военнообязанных пока не стоит на повестке дня на уровне межпарламентской дипломатии.

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Напоследок Мережко добавил, что вопрос возвращения украинцев, которые могут с оружием в руках защищать государство, это - вопрос морали.

"Возвращение наших людей домой - это вопрос морали. А повлиять на них какими-то правовыми средствами я не вижу возможности", - сказал представитель франкции "Слуга народа".

Мережко также напомнил, что украинская власть обращалась с призывом к мужчинам призывного возраста, которые могут держать оружие в руках, чтобы те возвращались на Родину и помогали защищать страну.

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Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.