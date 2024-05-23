Принудительный возврат военнообязанных в Украину невозможен, - глава внешнеполитического комитета ВР Мережко
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за границы. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.
Об этом Мережко рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
Депутат отметил, что представители некоторых европейских государств не исключали возможность разработки механизма возвращения военнообязанных мужчин в Украину. Однако в этом механизме, как уточнил Мережко, речь не шла о том, что украинских граждан будут возвращать принудительно.
По словам народного избранника, Украина никоим образом не может влиять на отдельные политические решения международных партнеров, которые принимаются на основании принципов правового государства и демократии. Он также добавил, что для принудительного возвращения военнообязанных граждан Украины демократические государства должны иметь какие-то основания.
"Большинство украинских мужчин, которые находятся в странах ЕС, в основном находятся там на законных основаниях, или выехали еще до полномасштабного вторжения российского агрессора. То есть они не являются преступниками и не подлежат экстрадиции", - сказал парламентарий.
Глава внешнеполитического комитета ВР сказал, что пока он не видит каких-либо способов для принудительного возвращения военнообязанных в Украину. По его мнению, это в принципе невозможно.
"Сейчас я не вижу каких-то путей или возможностей, чтобы наших граждан как-то принудительно передавали Украине. И мне кажется, это невозможно в принципе", - заявил Мережко.
Депутат также сказал, что вопрос принудительного возвращения военнообязанных пока не стоит на повестке дня на уровне межпарламентской дипломатии.
Напоследок Мережко добавил, что вопрос возвращения украинцев, которые могут с оружием в руках защищать государство, это - вопрос морали.
"Возвращение наших людей домой - это вопрос морали. А повлиять на них какими-то правовыми средствами я не вижу возможности", - сказал представитель франкции "Слуга народа".
Мережко также напомнил, что украинская власть обращалась с призывом к мужчинам призывного возраста, которые могут держать оружие в руках, чтобы те возвращались на Родину и помогали защищать страну.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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захист Батьківщини, сплату налогів і т.д. ?
тоді на кой ляд вони нам потрібні - колишні недо українці ?
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.
Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
А біженці вони і в ЄС біженці, і ніякого відношення до армії вони мати не можуть.
Нема чого всіх в солдати записувати заочно, як в совку, бо чим тоді ви від ворога відрізнятися будете?
А не повоював в штабі, втомився, пішов відпочивати в іншій країні.
Чомусь для солдат зовсім інша схема працює, де демобілізація можлива хіба що після втрати кінцівок... і героя мало кому після цього дають.
А тепер внаслідок тупих дій зевлади Україна отримає за кордоном не сильну діаспору, яка активно донатить і шле в Україну кожного року 10-12 мільярдів доларів валютної виручки, а злих людей, які будуть отримувати громадянства інших країн 🤦🤦🤦
Шо вони добилися тими мітингами, крім як розізлити місцевих .
Негра́ждане Латвии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латыш. Latvijas nepilsoņi) - постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] проживающие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии бывшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии или другой страны
..... дивіться завтра "СБУ постукає у двері"
Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
Тому долар по 40, це ще квіточки, подивитеся за декілька місяців
щури !!!
Чи як ?
Як?
Наприклад: гарантія відпустки, належної, за стандартами НАТО (від країни проживання людини з можливістю виїхати з України на час відпустки щоб провідати родину). Гарантія медичного страхування та виплат у разі загибелі (від країни проживання людини яка підпише контракт з ЗСУ а не від брехливої Зе-влади).
Призначення З/П НЕ НИЖЧЕ ніж людина отримувала останні 6 місяців в країні проживання.
Контракт з терміном (1,2 -5 років) а не безстроковий. Єдинаразова виплата при підписанні контракту.
Гарантія забезпечення транспортом, амуніцію від країни проживання (бо ЗЕкоМанді вже мало хто вірить при розуму).
Це так, навскидку, можна сісти й подумати як стимулювати людей а не гнати силою..... аби був розум у ЗЕкоМанди щось робити корисне а не тільки красти, схемки-мутки.
Арештуйте спочатку усіх тих прикордонників, митників, посадових осіб, які за гроші, дозволили незаконний перетин кордону, осудіть їх, а потім вже займайтеся тими, хто там перебуває.
А якщо влада цього не робить, то вона сама приймала участь і рубала бабло.....
https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-zrobili-novu-zayavu-shchodo-povernennya-1714496995.html
У Литві:
https://glavcom.ua/world/world-politics/departament-mihratsiji-litvi-pojasniv-jak-ukrajinskikh-cholovikiv-mozhna-povernuti-dodomu-998509.html