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Новости Война
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Принудительный возврат военнообязанных в Украину невозможен, - глава внешнеполитического комитета ВР Мережко

Повернення чоловіків з-за кордону неможливе – Мережко

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и член фракции "Слуга народа" Александр Мережко сделал заявление относительно принудительного возвращения военнообязанных украинцев из-за границы. По его словам, сейчас путей или возможностей для этого нет. Более того, парламентарий считает, что такая процедура невозможна.

Об этом Мережко рассказал в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат отметил, что представители некоторых европейских государств не исключали возможность разработки механизма возвращения военнообязанных мужчин в Украину. Однако в этом механизме, как уточнил Мережко, речь не шла о том, что украинских граждан будут возвращать принудительно.

По словам народного избранника, Украина никоим образом не может влиять на отдельные политические решения международных партнеров, которые принимаются на основании принципов правового государства и демократии. Он также добавил, что для принудительного возвращения военнообязанных граждан Украины демократические государства должны иметь какие-то основания.

"Большинство украинских мужчин, которые находятся в странах ЕС, в основном находятся там на законных основаниях, или выехали еще до полномасштабного вторжения российского агрессора. То есть они не являются преступниками и не подлежат экстрадиции", - сказал парламентарий.

Глава внешнеполитического комитета ВР сказал, что пока он не видит каких-либо способов для принудительного возвращения военнообязанных в Украину. По его мнению, это в принципе невозможно.

"Сейчас я не вижу каких-то путей или возможностей, чтобы наших граждан как-то принудительно передавали Украине. И мне кажется, это невозможно в принципе", - заявил Мережко.

Депутат также сказал, что вопрос принудительного возвращения военнообязанных пока не стоит на повестке дня на уровне межпарламентской дипломатии.

Читайте также: Достаточно сложно представить, что Польша будет возвращать мужчин призывного возраста в Украину силой, - посол Гузы

Напоследок Мережко добавил, что вопрос возвращения украинцев, которые могут с оружием в руках защищать государство, это - вопрос морали.

"Возвращение наших людей домой - это вопрос морали. А повлиять на них какими-то правовыми средствами я не вижу возможности", - сказал представитель франкции "Слуга народа".

Мережко также напомнил, что украинская власть обращалась с призывом к мужчинам призывного возраста, которые могут держать оружие в руках, чтобы те возвращались на Родину и помогали защищать страну.

Читайте также: В Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами: нужно общенациональное решение

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Автор: 

мужчины (132) мобилизация (2751) Мережко Александр (49)


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Топ комментарии
+30
Кінець серіалу "ухилянти". Цікаво, яку нову шнягу придумають для тупого електорату зеленського?
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23.05.2024 23:20
+29
А вони ті прості українці до війни ніколи і не потрібні були державі. Мєнти ,прокурори та інше шобло - так . І після війни теж не будуть потрібні . Вже зараз інваілди війни державі не потрібні.
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.

Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
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23.05.2024 23:32
+27
Мухарський, він же Орест Лютий, вже заявив, що скасовує всі заходи закордоном на підтримку ЗСУ по причині того, що українці перестали донатити і підтримувати. Замість донату, на жаль, мусять вирішувати проблеми насущні, які створила зелена влада.

Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
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23.05.2024 23:30
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Жираф шоле?
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23.05.2024 23:18 Ответить
Тогда зачем вы все это затеяли? Сделать другим плохо, ничего не получив взамен? Можете для партии брать в качестве рекламного слогана. Дарю!
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23.05.2024 23:18 Ответить
що від дезертира можна отримати ?

захист Батьківщини, сплату налогів і т.д. ?

тоді на кой ляд вони нам потрібні - колишні недо українці ?
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23.05.2024 23:22 Ответить
А вони ті прості українці до війни ніколи і не потрібні були державі. Мєнти ,прокурори та інше шобло - так . І після війни теж не будуть потрібні . Вже зараз інваілди війни державі не потрібні.
Але держава Україна без українця зникне . А українець спокійно проживе безе неї.

Так і не потрібно забувати - козаки воювали не за Гетьманщину - а за козацькі вольності . Але підпанкам і гайдукам цього не зрозуміти ...
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23.05.2024 23:32 Ответить
українець, який НЕ захищає Україну є гівнюк
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23.05.2024 23:57 Ответить
То ви з окопа це строчите? Чи ви теж гівнюк?
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24.05.2024 00:05 Ответить
Але ви жостко про мєнтів,прокурорів,дєпутатів
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24.05.2024 00:16 Ответить
Врєдім понємножку, росіянин? Гадиш значить .
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24.05.2024 10:35 Ответить
Все лижеш дупу владі? Язик не болить ?
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24.05.2024 10:48 Ответить
Перед тим як до людей звертаєшся, виймай язицюру із ведмедчука. А краще тримай його там постійно. Премію випишуть
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24.05.2024 21:01 Ответить
Дезертир - це військовий що покинув свою службу (привіт Залужному і ко).
А біженці вони і в ЄС біженці, і ніякого відношення до армії вони мати не можуть.
Нема чого всіх в солдати записувати заочно, як в совку, бо чим тоді ви від ворога відрізнятися будете?
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23.05.2024 23:55 Ответить
Троль, не фєрмі зачьота не поставлять. Одні твої росіни тебе пролайкали
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24.05.2024 10:37 Ответить
Лапоть, а до чого тут Залужний?
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24.05.2024 10:44 Ответить
Тампону не зрозуміти, що обов'язок будь-якого кадрового генерала служити країні під час війни аж до смерті.
А не повоював в штабі, втомився, пішов відпочивати в іншій країні.

Чомусь для солдат зовсім інша схема працює, де демобілізація можлива хіба що після втрати кінцівок... і героя мало кому після цього дають.
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24.05.2024 23:38 Ответить
Ти, лапоть зайвехромосомний, в чергове підтвердив шо всі ви, лапті та пензюки, тупі на генетичному рівні.
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25.05.2024 05:57 Ответить
Тампон бушний, ти з якої дірки мені пишеш?
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25.05.2024 06:15 Ответить
Перш ніж кидатися такими словами, поцікався хто такий дезертир???
А тепер внаслідок тупих дій зевлади Україна отримає за кордоном не сильну діаспору, яка активно донатить і шле в Україну кожного року 10-12 мільярдів доларів валютної виручки, а злих людей, які будуть отримувати громадянства інших країн 🤦🤦🤦
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24.05.2024 07:11 Ответить
Воно 🤡🤢🎪 НЕЛЕГЕТИМНЕ , вже війну в своїй макітрі закінчило! НАЦZRaDA МЕТОДІЧКИ РОЗСИЛАЄ , щоб не сміли загарбника , ґвалтівника кацапського , вбивцю руськоФашистського називати Своїми іменами , а тільки лагідно - супротивник ! А завтра ******** заявить , що він вас туди не посилав
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24.05.2024 08:59 Ответить
щось з твого рота дустом несе )) де ті 73% поцреотів, що обрали чотирижди ухилянта , сидять чекають, поки їх заробітчани визволять? державі завжди було плювати на тих, хто виїхав .. а тут згадала
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24.05.2024 09:47 Ответить
Думаю вони робили це спеціально, знаючи наперед, чим все закінчиться.
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23.05.2024 23:29 Ответить
А я гадаю, що в цього дійства є ціль. Коли рф вторглася 24 лютого по всіх столицях світу відбулися великі мітинги в підтримку України. Весь світ знав про те, що відбувається. І це стало однією з проблем для тих, хто хотів домовитися посередині. А зараз вони вирішують це шляхом відрізання цих людей від України. Тим паче піднасрали якраз тим, хто за кордоном вже давно. Якщо Зе тихенько підпише капітуляцію з Пу, ніхто вже не вийде. От і все.
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23.05.2024 23:29 Ответить
Самі щирі українці де завгодно, але не в Україні.
Шо вони добилися тими мітингами, крім як розізлити місцевих .
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23.05.2024 23:40 Ответить
Не видумуйте, будь ласка, про злість місцевих. Така величезна кількість людей тут відкрила свої домівки, щоб прийняти наших жінок та дітей. Але невдячних українців як видно в Ураїні предостатньо.
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23.05.2024 23:45 Ответить
тяжко бути щирим під страхом бути вбитим
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24.05.2024 12:08 Ответить
Це фірмові прості та легкі рішення української влади, яка є лицем народу.
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23.05.2024 23:32 Ответить
Это называется - нас*ать в тапки
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24.05.2024 10:57 Ответить
Кінець серіалу "ухилянти". Цікаво, яку нову шнягу придумають для тупого електорату зеленського?
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23.05.2024 23:20 Ответить
путін нападе і відправить тебе у Польщу. Принаймні зараз оці бугаї, які кажуть "інваліди" поголовно, коли пакують людей таке говорять
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24.05.2024 12:07 Ответить
у республіках Балтії є гарна класифікація для подібних персонажів - "негромадяни"

Негра́ждане Латвии (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA латыш. Latvijas nepilsoņi) - постоянноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8#cite_note-1 [1] проживающие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвии бывшие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD граждане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии или другой страны
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23.05.2024 23:20 Ответить
Та Зе не підписує указ про припинення громадянства тим хто подали заявку на відмову а Ви кажете "не громадяни"....
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24.05.2024 00:36 Ответить
Шо й сини Умерова, Мосейчук, Порошенко, а головне Портнова та іньших зробити "не громодянами" пропонуєте?
..... дивіться завтра "СБУ постукає у двері"
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24.05.2024 00:38 Ответить
А ти хто ? Ти ,перелякане бурятом настільки що обсцикаєшся від згадки про нього,репетуєш на весь світ,звинувачуючи в своїх жахах та істериках простих українців,не ворогів,не владу що не підготовилась, і навіть зараз безсоромно краде кошти з війська, а простих людей?Хто є ти?Отой твій гівнюк це ти і є.Привикло скубии ближнього та срати на нижнього,когут ти з курника,і життя все твоє таке.
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24.05.2024 06:52 Ответить
Авжеж, в цивілізованій Европі насильну бусифікацію не дозволять робити
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23.05.2024 23:22 Ответить
Мухарський, він же Орест Лютий, вже заявив, що скасовує всі заходи закордоном на підтримку ЗСУ по причині того, що українці перестали донатити і підтримувати. Замість донату, на жаль, мусять вирішувати проблеми насущні, які створила зелена влада.

Таких зелених ідіотів ще треба пошукати...
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23.05.2024 23:30 Ответить
А ще не з слухів знаю, що велика кількість українських громадян закордоном почали з допомогою довіреностей виводити з рахунків укр банків всі кошти, так як повністю рочарувалися в незаконних діях теперішньої влади. Ті, хто зараз очолює укр фін систему все прекрасно бачать...

Тому долар по 40, це ще квіточки, подивитеся за декілька місяців
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23.05.2024 23:41 Ответить
ну так це роблять і ті ,хто ще живе в Україні *(ще, бо вони звалять і їхні сім"ї як тільки так і одразу) - всі рахунки, з яких приходило хоч шось, а особливо валюта - переводять хто куди, або у крипту. Тому тут ще світить недополучення пару ярдів у валюті. Гетьманцев -просто бог
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24.05.2024 12:06 Ответить
Для мене одне дивно - що все це підтримують військові, наприклад з 3ошб і Азову.
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24.05.2024 10:10 Ответить
Правда,та ви що?а-я-яй,яка несподіванка.А коли ви цей зелений цирк,спецоперація "ухилянт",влаштовували,то про це не знали?
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23.05.2024 23:37 Ответить
Нарешті хоч чтось із політиків про це сказав відверто. Але вангую, що вже завтра забудуть і знову по кругу почнуть мантру про ухилянтів за кордоном та їх повернення.
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23.05.2024 23:48 Ответить
бо
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23.05.2024 23:58 Ответить
криси !!!
щури !!!
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23.05.2024 23:59 Ответить
Бгг ) "питання моралі" ) Про "мораль" лопоче представник "слуги уроду", з якої велика кількість здриснула за бугор і жодного депутата нема в лавах ЗСУ .
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24.05.2024 00:02 Ответить
Все як казав Портников. Він ще говорив, що ніхто нікого не поверне і все це просто вистава. Держава Україна шукала об'єкт, на який звернути негатив суспільства. Знайшла - ті хто виїхав. Поки всі жваво обговорювали які вони погані, наприймали купу всяких законів і продовжують приймати. Шоу маст го он.
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24.05.2024 00:27 Ответить
А зробити умови щоб люди, хто має можливість, самі приїхали на захист у ЗЕкоМанди мородерів розуму не вистачає......
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24.05.2024 00:34 Ответить
Видати кожному ядерний зонтік?
Чи як ?
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24.05.2024 00:56 Ответить
Ні. До чого тут "зонтік"(парасолька). Ви теж без мізків - ЗЕкоМанда.
Як?
Наприклад: гарантія відпустки, належної, за стандартами НАТО (від країни проживання людини з можливістю виїхати з України на час відпустки щоб провідати родину). Гарантія медичного страхування та виплат у разі загибелі (від країни проживання людини яка підпише контракт з ЗСУ а не від брехливої Зе-влади).
Призначення З/П НЕ НИЖЧЕ ніж людина отримувала останні 6 місяців в країні проживання.
Контракт з терміном (1,2 -5 років) а не безстроковий. Єдинаразова виплата при підписанні контракту.
Гарантія забезпечення транспортом, амуніцію від країни проживання (бо ЗЕкоМанді вже мало хто вірить при розуму).
Це так, навскидку, можна сісти й подумати як стимулювати людей а не гнати силою..... аби був розум у ЗЕкоМанди щось робити корисне а не тільки красти, схемки-мутки.
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24.05.2024 13:10 Ответить
нащо повертати. Штрафувати тих, хто виїхав незаконно.
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24.05.2024 03:03 Ответить
раз эта проблема с уклонистами , ложными инвалидами стала на слуху, то можно сказать что процесс пошёл.
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24.05.2024 06:57 Ответить
А чому громадяни РФ із далекого Зауралля, за тисячі кілометрів від України їдуть вбивати її громадян ? Не тільки ж пропаганда є причиною цього?
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24.05.2024 07:01 Ответить
А як вони будуть вертати своїх дітей
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24.05.2024 07:05 Ответить
Про яку мораль воно виплітає, коли Верховний - ортодоксальний ухилянт, брехло та корупціонер !?
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24.05.2024 07:56 Ответить
Дивує те, що ніхто із політиків ні пари з вуст про тих, хто за великі гроші випустив за кордон чоловіків призовного віку!
Арештуйте спочатку усіх тих прикордонників, митників, посадових осіб, які за гроші, дозволили незаконний перетин кордону, осудіть їх, а потім вже займайтеся тими, хто там перебуває.
А якщо влада цього не робить, то вона сама приймала участь і рубала бабло.....
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24.05.2024 08:19 Ответить
Наволоч сказала про наволочів, що переховуються від мобілізації. Сикунів, зрадників, паразитів і дизертирів.
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24.05.2024 08:28 Ответить
Останне речення -то якраз про абсолютну більшість поліцаїв.
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24.05.2024 08:59 Ответить
Клоун, ти хоч трохи знаєш дефініціїї цих понятть, що перерахував? Дезертир пишеться так.
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24.05.2024 09:14 Ответить
Цікаво, а ось цей Мережко, він може "тримати зброю в руках і захищати", чи ні? Якщо так все погано, чому мережко не можуть призвати?! Невже якась жінка не може замінити таких мережків на їх дуже важливих посадах?
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24.05.2024 09:10 Ответить
Україною - ні. А от створити умови для унеможливлення подальшого перебування у ЄС - так. На законодавчому рівні країни ЄС це зробити можуть дуже легко...
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24.05.2024 09:25 Ответить
А навіщо ? Це ж не тоталітарні режими, на відміну від України.
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24.05.2024 10:35 Ответить
Ну у Польщі вже припустили таку можливість:

https://www.rbc.ua/rus/news/polshchi-zrobili-novu-zayavu-shchodo-povernennya-1714496995.html

У Литві:

https://glavcom.ua/world/world-politics/departament-mihratsiji-litvi-pojasniv-jak-ukrajinskikh-cholovikiv-mozhna-povernuti-dodomu-998509.html
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24.05.2024 10:49 Ответить
Так, але має бути спочатку Європарламент. А то шо ви показали - політична болтовня
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24.05.2024 12:03 Ответить
вони не Зе-влада! ))
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24.05.2024 11:11 Ответить
Як це так це? А шо буси з тцкшниками на кордоні поляки блокують?
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24.05.2024 10:32 Ответить
Відкрию вам невиличку тайну: це було ясно з самого початку)) І все тому, шо у Європі закони ставлять на початок -життя окремої людини, а потім всього іншого. Тому там не можуть заставити помирати людину, якшо вона не хоче
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24.05.2024 12:02 Ответить
 
 