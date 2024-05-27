В Украине остается проблема нехватки людей на фронте, мобилизовать молодежь стало труднее по нескольким причинам, - Bloomberg
Средний возраст украинских военнослужащих превышает 40 лет. И хотя с новым пакетом военной помощи от США воевать стало немного легче, на фронте все равно ощущается нехватка людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных топ-чиновников, волонтеров и бойцов Вооруженных Сил Украины.
"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40-45 лет. Младшие - особенно моложе 30 лет - встречаются относительно редко", - заявил журналистам военный эксперт Павел Нарожный.
Также неназванный военный топ-чиновник отметил изданию, что средний возраст бойцов ВСУ - примерно 43-45 лет.
По словам украинских военных, которые уничтожают врага на передовой, последний пакет военной помощи от США облегчил ситуацию, но есть проблема - не хватает людей.
Как отмечает Bloomberg, в Украине существует проблема с рекрутингом.
Многих молодых людей, перемещенных в результате боевых действий, невозможно найти. По официальной статистике, которую приводит издание, только половина из 4,5 млн перемещенных лиц перерегистрировались по новому адресу.
Другим фактором является то, что матери, которые покинули Украину с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, когда они достигают возраста, позволяющего быть добровольцем. Поэтому меньше мужчин записываются в ряды добровольцев в возрасте 18-20 лет, отмечают журналисты.
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Якби вони хотіли реально ослаблення орків і головного бенефеціара цієї війни Китаю то б шукали іншого постачальника ресурсів... штати б вернули додаткові мита на продукцію косооких які був ввів Трамп.... Де ослаблення орків, якщо через диряві санкції доходи їх бюджету так і статки їх олігархів ростуть... тільки за перші 3 місяці 24 року орки заробили від екпорту 96 млрд. долларів що вже майже покрило витрати на війну.
Якби хотіли ослаблення то б тиснули на країни посередники які завозять в рашу електроніку, без західної електроніки орки не можуть зробити ні одного ********* озброєння... не зроблять ні ракет ні беспілотників...
Думаю що захід не відчуває загрози від орків.... просто через технологічну перевагу... у них більше літаків чим в орків та китая разом взятих, причому частина уже це ф35 та ф22 що переважають су35 та китайські аналоги.... І як показали удари атакамс по с400 що є старою зброєю, тому що йдуть розробки нових тактичних ракет... орки не мають чим їх збивати
через Каби які стрирають як позиції так і склади...
через Ланцети та Куби які б'ють по артилерії і виводять її з ладу та коли прийшли снаряди після довгої затримки то не має вже чим їх стріляти і коли підрозділи просять підтримки артилерії то командування змушене виставляти пріорітети...
І саме паскудне це перевага орків в дронах та реб... де ми могли б тримати паритет...
І людей нехватає саме через втрати, тому що не встигають поповнювати...
де немає мобілізації людей в моїй області йде повним ходом... 5 хв медкомісія і зранку вже на полігон.. і бачу що в інших регіонах те саме... просто в людей немає мотивації і військові вже жаліються в соцмережах на нове поповнення... що тікають і залишають позиції
1918 - не схотіли захищати Україну,і за 10+ років їли своїх дітей в окупацїї.
2019 не схотіли захищати,а хотіли грабувати - за менш ніж 10 років багато знищено,а більшість втекла від окупації.
Вище гляньте... є пост про Винниченка і його повернення в совок, не буду повторюватись
Теж знищеня армії,теж знищеня побудованою Порохом системи оборони і керуваня! Теж бачили мир з рашистами на 5 році війни.Такаж ПІДГОТОВЛЕНА безперешкодна здача зє 30% території за 2-3 доби!
От тільки зє з совка ніколи й не виходив.
Все військо совєтів яке було на той час захоплювало УНР було в розмірі до 20 тис... а Київ штурмувало 7 тис... смішна кількість враховуючи що на початку утворення УНР уряд міг зібрати 100 тис армію але не було в нікого з соціалістів бажання це робити... вони боялись військових
просто совєти мали артилерію, броньовики та бронепоїзди... а в армії УНР якої було десь під 1700 і то це завдяки Петлюрі та Січовим Стрільцям... не було нічого крім рушниць і кулеметів...
Нічого не нагадує... Тому звинувачувати людей це абсурд придуманий недолугими блогерами які сидять в тилу та ховаються за бронню...
То чим відрізнється,окрім техніки?
Тому що люди могли зробити проти хімзброї, артилерії і бронетехніки ніх...я
Бо вся техніка і арта була на заході,на полігонах,міні загородженя ЗНЯТІ! Наказ на спротив зє підписав ЗА ДОБУ ПІСЛЯ початку,а НАКАЗ НА ЕВАКУАЦІЮ ГПУ,ДБР,СБУ,МВС ЗА ТИЖДЕНЬ ДО!
З укріплень,яки залишились після 3 років "відведеня і розмінуваня" ули зняті війська.
Натомість дороги поремонтовані,мости через ірігаційні канали не ЗАМІНОВАНІ,а віремонтовані і ПІДСИЛЕНІ
То хто здав південь? Люди чи знов влада,на цей раз Зєленського?
Найбільше звернень щодо ухилянтів від ТЦК до поліції надійшло у Дніпропетровській області. За перші чотири місяці 2024 року - 38 282
Чернігівська обл. - 9 115
Харківська обл. - 4 664
Івано-Франківська обл. - 2 328 Житомирська обл. - 8 289
Полтавська обл. - 7 433
Рівненська обл. - 9 832
Вінницька обл. - 7 288
Кіровоградська обл. - 5 955
Хмельницька обл. - 1 085 ухилянтів.
Дніпропетровська - 38,3 тис. на 3,2 млн. населення;
Рівненська - 9,8 тис. на 1,15 млн. населення;
Чернігівська - 9,1 тис на 0,96 мнл. населення.
P.S.: Київ та Київська область виконала плани по мобілізації ще навесні 2022, коли десятки тисяч пішли добровольцями із "калашами" на кацапські танки. Хто вижив, потім пішли в ЗСУ.
Тому не дуже на Київ кивайте, порозбирайтесь там у себе в областях...
Ну або в патрульні перевести дільничних ментів, все рівно толку від них НУЛЬ!
Неожиданно... Чего это ни их ВУЗы отправляют, а не добровольцами? Странные мамы...
Недавно поїхав в Швецарію на заробітки - щоб виплатити борг за маленький будиночок ,які купив за позичені кошти . І розрахуватися з боргами - бо його бізнес в провінційному містечку - зараз ледь животіє .
Мало того ,що держава хєр особливо клала на його потреби - так ще й податкова оштрафувала його з а неподачу звітності та єдиний податок (за один місяць - хоча він тоді вже служив) ..
Була ідея податися на грант для бізнесу ветеранів щодо працевлаштування . Але знайомі ,які в темі - сказали ,що навряд - оскільки в нього зіпсована кредитна історія
А ще в нього є два рідних брати . Обоє служать . Один отримав поранення - не знаю точно суті - але з його слів - виведений за штат - і виплат,які мали йому бути виплачені до цих пір не отримав .
А ще в кума - старший син віиться в Польщі - йому правда ,ще не має 18 . Але чи захоче кум ,щоб він повертався - питання риторичне ...
А ще кум патріот - і був готовий воювати до останнього . Але в світлі останніх подій ,він вже мовчить - і думки мабуть в нього стосовно цього мабуть самі темні...
Але яка різниця?!
1. Мобилизация на сейчас - билет в один конец. Уволиться из армии сейчас можно только если комисуют.
2. Зарплаты тех, кто реально воюет аж нигде не маленькие. Посмотрите статистику покупок новых машин - вы наверное думаете, что это олигархи. А вот и нет - это те, кто на нуле прибарахляются. Поэтому либо не воевал, либо что-то не так. Да, зарплата сапера в ДСНС стартует с 40 тыс.
3. Все мои знакомые, кто закрывал бизнесс, первым делом сделали всю документацию именно для того, что бы избежать подобного. Лично мне еще через год звонили - банк не закрыл счет. Так, что косяк его лично, а не государства.
1, Він -БАТЬКО 5 ДІТЕЙ ,ДОБРОВОЛЕЦЬ. Багатодітні батьки МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТСЯ ПО НИНІШНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ З ЗСУ.
2,Що таке зарплата 40 тисяч і навіть з доплатами ,коли в тебе 5 !!! дітей ?? Плюс борг за будинок ?
Але ти навіть тих грошей не можеш отримати в повному обємі - бо тобі потрібно постійно скидатися на різні потреби - пальне ,транспорт ,ремонт - і т.д ?
3, Він закрив всі питання. ДПС нарахувала вже після того як отримала довідку від нього .
П,С стосовно косяків від держави - в мене брат вже 3 місяць не може отримати кошти бо виконавча з ощадом блоканули карту ю. Він в ЗСУ . При чому це незаконно , і вже другий раз за півтори роки . Що це як не політика злодійскої банди під назвою держава ?
Не нужно пользоваться Ощадбанком - это один из самых низколевельных в плане обслуживания банков. Опять же - государство тут не при чем.
Як не любий друже то кримінальне впровадженням, слідство, приниження людської гідності, звільнення тощо. За таким принципом крана програє, бо логіка виходить дуже проста : якщо боятися, то яка різниця чого і кого боятися, пана в вишиванці або пана в лаптях.
Могли б бути менші, але ні мільйона дронів ні укріплень на -5 поверхів бетону немає, ще й розумних генералів познімали.
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Які дивні матері
А 45-50-річні хай би тримали економіку - на це здоров'я їм вистачить, та й досвіду і навичок в них більше, ніж у 23-річних після універу!
Чи ти сподіваєшся щоб самому проскочити, а ти потім сидіти як на футбольному матчі вболівати за 20-30 річних? Так це сама малочисельніша група населення - за 2 роки закінчиться, з залишками майбутнього України і все одно повернеться до того самого.
Армія - це велике фізичне навантаження! Тому після 40 варто призивати або добровольців, або небойові посади, або офіцерів-пенсіонерів із досвідом, як у Ізраїлі.
Воювали там 20+ і навіть менше лише тому що цієї категорії було до-ху-ї-ща.
Зараз же ії взагалі мізер, вибити ії - значить вибити цю націю взагалі. Тоді воювати сенсу немає.
Ми - не Ізраїль. Наша народжуваність в декілька разів гірше. Тому ці порівняння лише для задоволення пузатих любителів пива, які хочуть щоб війна йшла в режимі футбольного матчу та їх не чіпали.
І в Ізраїлі також демографічна криза, якщо що... Ну немає там по 5 дітей у родинах (є хіба в ортодоксів, які НЕ СЛУЖАТЬ).
Вбити на війні залишки молоді - це вбити українців взагалі. Більше повторювати це не буду.
Є історичний досвід, воюють МОЛОДІ ЗАВЖДИ!
Молодь воює завжди в умовах відсутності демографічної кризи. Оскільки планета вперше зіштовхнулась з такою проблемою і всі 2000 років ії не було, то і умови зараз інші.
Тож не скигли, молодь в гіршому разу доб'ють останньою, хочеш ти цього чи ні.
ВСІ ВОНИ кажуть, що краще призивати з 21-23 років, аніж брати 45-60-річних! Або ще було інтерв'ю з одним комбатом, який скаржився, що підрозділ не зміг захопити територію, бо більшість складу там 40-50-річні, які банально не здатні подолати елементарну смугу перешкод!
Яку смугу теріторій треба зараз подолати, якщо Україна вже місяців 8 сидить в оброні?
Знаєте, якби у нас ще ВЛК нормально працювали, то можна було б і 40-50-річних ЗДОРОВИХ брати, а у нас ж діабетиків/гіпертоніків/сердешників гребуть аж бігом!
Ви реально не розумієте, що від хронічних хвороб у віці після 40 нікуди не дітися?