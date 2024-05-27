В Украине остается проблема нехватки людей на фронте, мобилизовать молодежь стало труднее по нескольким причинам, - Bloomberg

Средний возраст украинских военнослужащих превышает 40 лет. И хотя с новым пакетом военной помощи от США воевать стало немного легче, на фронте все равно ощущается нехватка людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на военных топ-чиновников, волонтеров и бойцов Вооруженных Сил Украины.

"Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40-45 лет. Младшие - особенно моложе 30 лет - встречаются относительно редко", - заявил журналистам военный эксперт Павел Нарожный.

Также неназванный военный топ-чиновник отметил изданию, что средний возраст бойцов ВСУ - примерно 43-45 лет.

По словам украинских военных, которые уничтожают врага на передовой, последний пакет военной помощи от США облегчил ситуацию, но есть проблема - не хватает людей.

Как отмечает Bloomberg, в Украине существует проблема с рекрутингом.

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Многих молодых людей, перемещенных в результате боевых действий, невозможно найти. По официальной статистике, которую приводит издание, только половина из 4,5 млн перемещенных лиц перерегистрировались по новому адресу.

Другим фактором является то, что матери, которые покинули Украину с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, когда они достигают возраста, позволяющего быть добровольцем. Поэтому меньше мужчин записываются в ряды добровольцев в возрасте 18-20 лет, отмечают журналисты.