В Україні залишається проблема з нестачею людей на фронті, мобілізувати молодь стало важче з кількох причин, - Bloomberg

Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років. І хоча з новим пакетом військової допомоги від США воювати стало трохи легше, на фронті все одно відчувається нестача людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на військових топчиновників, волонтерів і бійців Збройних Сил України.

"Більшості людей, з якими я спілкуюся, близько 40-45 років. Молодші – особливо молодше 30 років – зустрічаються відносно рідко", - заявив журналістам військовий експерт Павло Нарожний.

Також неназваний військовий топчиновник зазначив виданню, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

За словами українських військових, які нищать ворога на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але є проблема – не вистачає людей.

Як зазначає Bloomberg, в Україні існує проблема з рекрутингом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"

Багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.

Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем. Тому менше чоловіків записуються до лав добровольців у віці 18−20 років, зазначають журналісти.