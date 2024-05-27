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В Україні залишається проблема з нестачею людей на фронті, мобілізувати молодь стало важче з кількох причин, - Bloomberg

ЗСУ

Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років. І хоча з новим пакетом військової допомоги від США воювати стало трохи легше, на фронті все одно відчувається нестача людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на військових топчиновників, волонтерів і бійців Збройних Сил України.

"Більшості людей, з якими я спілкуюся, близько 40-45 років. Молодші – особливо молодше 30 років – зустрічаються відносно рідко", - заявив журналістам військовий експерт Павло Нарожний.

Також неназваний військовий топчиновник зазначив виданню, що  середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.

За словами українських військових, які нищать ворога на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але є проблема – не вистачає людей.

Як зазначає Bloomberg, в Україні існує проблема з рекрутингом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров назвав професії, які мають найбільший попит у рекрутингових центрах: "Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити"

Багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.

Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем. Тому менше чоловіків записуються до лав добровольців у віці 18−20 років, зазначають журналісти.

Автор: 

Bloomberg (235) мобілізація (3048) ЗСУ (7536) Рекрутинг (142)


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Топ коментарі
+42
Молодь рівняється на "лідера нації" Зеленського:

https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU

Поки це зелене лайно буде при владі - не чекайте ентузіазму - його не буде.
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27.05.2024 08:36
+33
@ "Орлуша:

Завтра была война.
В это никто не верил.
"Через неделю весна!"
"В кремле же сидят не звери!

Нет, оказалось, звери.
Нет, оказалось -- хуже.
Зверю, по крайней мере,
Чужой унитаз не нужен.

Что танковые колонны
Попрут по чужой земле --
Не верили миллионы,
Но верил маньяк в кремле.

Что гром прогремит из тучи
Чёрной, нависшей низко,
Не верили люди в Буче,
Не зная о смерти близкой.

До Киева стрелки-клещи
На карте оперативной.
Не верили в план зловещий?
Верили прессе сливной?

В переговоры с уродом
Вы верили? Ё-моё!
С 14-го ведь года
На сцене висит ружьё!

Кровавому кукловоду
Лишь крови река нужна.
Назад бы вернуть два года...
Но завтра была война."
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27.05.2024 08:39
+23
На виборах 2019 р. було зареєстровано 30.1 М виборців, з яких участь взяли 18 М. За Зеленського проголосували 13.5 М, тобто 45% ВСІХ ВИБОРЦІВ, за Порошенка - 4.5 М, тобто 15%. Решта 12.1 М, тобто 40% ВСІХ ВИБОРЦІВ на вибори не прийшли. Таким чином, 45% мають виконувати те, за що голосували ("хоть посмеемся", "сделаем их вместе"), тобто за покликом Зеленського мають бігти в черги до ТЦК. Ще 40%, яким було "все по%уй", мають зараз виконувати свій громадянський обов'язок за Конституцією України, тобто стати в ті самі черги. Тоді чому ж немає кому воювати, хто ж такі ухилянти? Мабуть ті, хто голосував за Вальцмана, який рідного брата убив і з'їв.
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27.05.2024 08:53
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Абрамовічь, ти?
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27.05.2024 09:33 Відповісти
Альфре́д Рейнгольдович Кох
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27.05.2024 09:46 Відповісти
Думаю що на заході банальний business as usual. екпорт дешевих ресурсів в Азію яка промплощадкою ЄС та штатів, де фактично більшість виробництва це міліарди прибутку та стримує інфляцію

Якби вони хотіли реально ослаблення орків і головного бенефеціара цієї війни Китаю то б шукали іншого постачальника ресурсів... штати б вернули додаткові мита на продукцію косооких які був ввів Трамп.... Де ослаблення орків, якщо через диряві санкції доходи їх бюджету так і статки їх олігархів ростуть... тільки за перші 3 місяці 24 року орки заробили від екпорту 96 млрд. долларів що вже майже покрило витрати на війну.

Якби хотіли ослаблення то б тиснули на країни посередники які завозять в рашу електроніку, без західної електроніки орки не можуть зробити ні одного ********* озброєння... не зроблять ні ракет ні беспілотників...

Думаю що захід не відчуває загрози від орків.... просто через технологічну перевагу... у них більше літаків чим в орків та китая разом взятих, причому частина уже це ф35 та ф22 що переважають су35 та китайські аналоги.... І як показали удари атакамс по с400 що є старою зброєю, тому що йдуть розробки нових тактичних ракет... орки не мають чим їх збивати

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27.05.2024 09:37 Відповісти
Так уже недавно Штати ввели якраз мито на китайські авто і ЄС от-от введе...
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27.05.2024 13:13 Відповісти
А як би була проведена своєчасна мобілізація ще 6 місяців тому, як цього вимагав Залужний чи була б така критична ситуація на фронті ? ні все було по іншому ,але "найвеличніший" і його слуги все робили що б зірвати ,рейтинг це може понизити і ось тепер маємо.
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27.05.2024 09:24 Відповісти
Було би теж саме.
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27.05.2024 09:26 Відповісти
Критична ситуація на фронті через те що орки зносять та роблять пусткою населені пункти і через те що на один постріл нашої арти відповідають десятьма...
через Каби які стрирають як позиції так і склади...
через Ланцети та Куби які б'ють по артилерії і виводять її з ладу та коли прийшли снаряди після довгої затримки то не має вже чим їх стріляти і коли підрозділи просять підтримки артилерії то командування змушене виставляти пріорітети...

І саме паскудне це перевага орків в дронах та реб... де ми могли б тримати паритет...

І людей нехватає саме через втрати, тому що не встигають поповнювати...
де немає мобілізації людей в моїй області йде повним ходом... 5 хв медкомісія і зранку вже на полігон.. і бачу що в інших регіонах те саме... просто в людей немає мотивації і військові вже жаліються в соцмережах на нове поповнення... що тікають і залишають позиції
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27.05.2024 09:44 Відповісти
Вони це все роблять ще з 2014 року,і з 2019 вже у владі. Історія повторюється,пришвичується.
1918 - не схотіли захищати Україну,і за 10+ років їли своїх дітей в окупацїї.
2019 не схотіли захищати,а хотіли грабувати - за менш ніж 10 років багато знищено,а більшість втекла від окупації.
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27.05.2024 09:45 Відповісти
В 1918 році ніхто не сформував армію а не хотіли захищати... на момент утворення УНР була величезна кількість людей які готові були йти у військо, та тодішній владі соціалістів це було не потрібно... вони бачили мир з совєтами... і армію так і не сформували

Вище гляньте... є пост про Винниченка і його повернення в совок, не буду повторюватись
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27.05.2024 10:05 Відповісти
То чим відрізняється Зє і його виборці у 2019?!
Теж знищеня армії,теж знищеня побудованою Порохом системи оборони і керуваня! Теж бачили мир з рашистами на 5 році війни.Такаж ПІДГОТОВЛЕНА безперешкодна здача зє 30% території за 2-3 доби!
От тільки зє з совка ніколи й не виходив.
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27.05.2024 10:44 Відповісти
Ви написали що "не схотіли захищати Україну,і за 10+ років їли своїх дітей в окупацїї" але тоді було багато бажаючих воювати тільки от тодішній владі армія була не потрібна, навіть артилерійські полки не сформували...

Все військо совєтів яке було на той час захоплювало УНР було в розмірі до 20 тис... а Київ штурмувало 7 тис... смішна кількість враховуючи що на початку утворення УНР уряд міг зібрати 100 тис армію але не було в нікого з соціалістів бажання це робити... вони боялись військових

просто совєти мали артилерію, броньовики та бронепоїзди... а в армії УНР якої було десь під 1700 і то це завдяки Петлюрі та Січовим Стрільцям... не було нічого крім рушниць і кулеметів...

Нічого не нагадує... Тому звинувачувати людей це абсурд придуманий недолугими блогерами які сидять в тилу та ховаються за бронню...
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27.05.2024 12:40 Відповісти
Ці блогери цілком свідомо, за конкретний прайс відробляють "замовлення" на такі тези. Власне, за це їм й дали також і "бронь" від "зеленого офісу", та трохи "зелених американських президентів".
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27.05.2024 13:18 Відповісти
Нагадує! Зєленського з посіпаками з 2004 року і дотепер!
То чим відрізнється,окрім техніки?
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Щоб захопити мости через Дніпро совєти примінили хімзброю а у захисників не було протигазів, хоча вони в реальності були на складах але всім було пох ... на військо...

Тому що люди могли зробити проти хімзброї, артилерії і бронетехніки ніх...я
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27.05.2024 12:46 Відповісти
Те саме,що у 2022 люди робили з пляшок і стрілецкої зброї проти гарамат і кулеметів у броні!
Бо вся техніка і арта була на заході,на полігонах,міні загородженя ЗНЯТІ! Наказ на спротив зє підписав ЗА ДОБУ ПІСЛЯ початку,а НАКАЗ НА ЕВАКУАЦІЮ ГПУ,ДБР,СБУ,МВС ЗА ТИЖДЕНЬ ДО!
З укріплень,яки залишились після 3 років "відведеня і розмінуваня" ули зняті війська.
Натомість дороги поремонтовані,мости через ірігаційні канали не ЗАМІНОВАНІ,а віремонтовані і ПІДСИЛЕНІ
То хто здав південь? Люди чи знов влада,на цей раз Зєленського?
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27.05.2024 14:56 Відповісти
Коротше кажучи, поки в нас през суперухилянт, і його оточення таке ж нічого хорошого не буде!
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27.05.2024 09:36 Відповісти
Проблеми? Ну знімайте бронь з клованів! А скільки ще різних радників в різних д'єрмаків. Чому їм повістки не виписують. Про армію блатних та мажорів вже не писатиму
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27.05.2024 09:39 Відповісти
І як це допоможе?
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27.05.2024 15:29 Відповісти
Станом на кінець квітня-2024 статистика наступна:

Найбільше звернень щодо ухилянтів від ТЦК до поліції надійшло у Дніпропетровській області. За перші чотири місяці 2024 року - 38 282
Чернігівська обл. - 9 115
Харківська обл. - 4 664
Івано-Франківська обл. - 2 328 Житомирська обл. - 8 289
Полтавська обл. - 7 433
Рівненська обл. - 9 832
Вінницька обл. - 7 288
Кіровоградська обл. - 5 955
Хмельницька обл. - 1 085 ухилянтів.
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27.05.2024 09:40 Відповісти
Як бачите, лідерами по кількрсті ухилянтів є:
Дніпропетровська - 38,3 тис. на 3,2 млн. населення;
Рівненська - 9,8 тис. на 1,15 млн. населення;
Чернігівська - 9,1 тис на 0,96 мнл. населення.

P.S.: Київ та Київська область виконала плани по мобілізації ще навесні 2022, коли десятки тисяч пішли добровольцями із "калашами" на кацапські танки. Хто вижив, потім пішли в ЗСУ.
Тому не дуже на Київ кивайте, порозбирайтесь там у себе в областях...
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27.05.2024 09:58 Відповісти
Докерувались зелені совки-довбойоби
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27.05.2024 09:41 Відповісти
Давайте чесно, поки процес мобілізації та рекрутингу не буде максимально справедливим, то й далі тцкашним опричникам для виконання планів доведеться "калєсіть" бусіками. Момент другий, поліція. Біля 300 тис. вже озброєних та підготовлених людей. Я розумію, що всі 300 тис. не можуть бути відправлені в бойові частини. Але... ну мінімум тис. 50 цілком можливо, можна міксувати, типу щось ротацій по пару місяців. При бажанні систему налагодити можна. Державні службовці, ок, розумію, так само, не можна тупо всіх вигребсти, але ж 50% військовозобов'язаних з них бронюються. Погоджуюсь, є спеціалісти без яки обійтись не можливо. Але... знову ж таки при бажанні можна робити ротаці і т.д. і т.п. Головне, щоб були конкретні терміни. І питання мотивації. Це саме цікаве. Поки не буде досить суттєвого грошового забезпечення та соціальних гарантій для самих мобілізованих та їх сімей, про вдалу загальну мобілізацію можна забути. Якщо методи з силовими структурами та державними службовцями можна якось там напрацювати, але вони не перекриють всю потребу. Якщо коротко: Менше п...здити, більше вкладати у ЗСУ.
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27.05.2024 10:05 Відповісти
50 000 силовиков отправят на фронт. Решение уже принято. Справедливость понятие относительное, как и размер грошового забеспечення.
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27.05.2024 10:23 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/223944 Просимо Президента внести до Верховної Ради України для першочергового розгляду законопроєкт про негайний призов до Сил Оборони України правоохоронців, держслужбовців та інших робітників бюджетної сфери та про приорітетний прийом на роботу в державні установи, комунальні підприємства та правоохоронні органи України осіб, які звільнені з підрозділів Сил Оборони після початку повномасштабної російської агресії. Електронні петиції - Офіційне інтернет-представництво Президента України (president.gov.ua) З 15 квітня петиція на розгляді президента...
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27.05.2024 10:46 Відповісти
Ну от замість мобілізованої поліції можна набрати, умовно, з ДФТГ в патрулі чи тих же військовозобов'язаних без досвіду. І робити змішані патрулі - умовно один коп і один цивільний. Навчити патрульного легше, ніж навчити військового...
Ну або в патрульні перевести дільничних ментів, все рівно толку від них НУЛЬ!
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27.05.2024 13:19 Відповісти
А давайте совсем честно. Какую бы формулу мобилизации не предложили мамины бусинки воевать не захотят. Поэтому хоть 50 тыс полицейских, хоть все 300 + сверху всех депутатов мотивации у бусинок не появится. От слова совсем. Не хотят воевать и точка. А отмазку придумать всегда можно.
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27.05.2024 13:41 Відповісти
В моем окружении больше десятка мужиков. Все, как один, скрываются от мобилизации, хотя и работают. Все в той или иной мере друзья и коллеги, так-что язык не поворачивается сделать им замечание. Думаю: выбирая между опасностью и позором они выбирают позор. В итоге получат и то и другое.
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27.05.2024 10:06 Відповісти
В итоге получат калаш в руки и заградотряд кадировцев за спиной
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28.05.2024 00:51 Відповісти
матери, которые покинули Украину с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно Источник:
Неожиданно... Чего это ни их ВУЗы отправляют, а не добровольцами? Странные мамы...
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27.05.2024 10:13 Відповісти
В мого кума 5 дітей. Він сапер і учасник місій в Косово та Іраку . Заключив контракт з перших днів війни - пішов добровольцем . Демобілізувався десь півроку назад . Заіпало як відношення начальства так і постійна потреба скидатися на різну муйню .
Недавно поїхав в Швецарію на заробітки - щоб виплатити борг за маленький будиночок ,які купив за позичені кошти . І розрахуватися з боргами - бо його бізнес в провінційному містечку - зараз ледь животіє .

Мало того ,що держава хєр особливо клала на його потреби - так ще й податкова оштрафувала його з а неподачу звітності та єдиний податок (за один місяць - хоча він тоді вже служив) ..

Була ідея податися на грант для бізнесу ветеранів щодо працевлаштування . Але знайомі ,які в темі - сказали ,що навряд - оскільки в нього зіпсована кредитна історія

А ще в нього є два рідних брати . Обоє служать . Один отримав поранення - не знаю точно суті - але з його слів - виведений за штат - і виплат,які мали йому бути виплачені до цих пір не отримав .

А ще в кума - старший син віиться в Польщі - йому правда ,ще не має 18 . Але чи захоче кум ,щоб він повертався - питання риторичне ...

А ще кум патріот - і був готовий воювати до останнього . Але в світлі останніх подій ,він вже мовчить - і думки мабуть в нього стосовно цього мабуть самі темні...
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27.05.2024 10:14 Відповісти
Якщо держава Україна не перестане ставитися до своїх військових ,як до бидла - вона буде викинута на смітник історії. Хоть двацять вишиванок на себе надінь та обстався іконами з Бандерою - поки ти не почнеш вести порядно і вдповідально з людьми - українцем ти не станеш
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27.05.2024 10:18 Відповісти
Особливо,якщо вишиванка на зє є звичайною косовороткою!
Але яка різниця?!
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27.05.2024 15:01 Відповісти
Правка . Він був миротворцем не в Іраці та Косово ,а Лівані та Іраці...
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27.05.2024 11:37 Відповісти
Что-то вы не договариваете.
1. Мобилизация на сейчас - билет в один конец. Уволиться из армии сейчас можно только если комисуют.
2. Зарплаты тех, кто реально воюет аж нигде не маленькие. Посмотрите статистику покупок новых машин - вы наверное думаете, что это олигархи. А вот и нет - это те, кто на нуле прибарахляются. Поэтому либо не воевал, либо что-то не так. Да, зарплата сапера в ДСНС стартует с 40 тыс.
3. Все мои знакомые, кто закрывал бизнесс, первым делом сделали всю документацию именно для того, что бы избежать подобного. Лично мне еще через год звонили - банк не закрыл счет. Так, что косяк его лично, а не государства.
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27.05.2024 13:56 Відповісти
Ви неуважно читаєте :

1, Він -БАТЬКО 5 ДІТЕЙ ,ДОБРОВОЛЕЦЬ. Багатодітні батьки МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТСЯ ПО НИНІШНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ З ЗСУ.
2,Що таке зарплата 40 тисяч і навіть з доплатами ,коли в тебе 5 !!! дітей ?? Плюс борг за будинок ?
Але ти навіть тих грошей не можеш отримати в повному обємі - бо тобі потрібно постійно скидатися на різні потреби - пальне ,транспорт ,ремонт - і т.д ?

3, Він закрив всі питання. ДПС нарахувала вже після того як отримала довідку від нього .

П,С стосовно косяків від держави - в мене брат вже 3 місяць не може отримати кошти бо виконавча з ощадом блоканули карту ю. Він в ЗСУ . При чому це незаконно , і вже другий раз за півтори роки . Що це як не політика злодійскої банди під назвою держава ?
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27.05.2024 14:14 Відповісти
Да, провтыкал ((
Не нужно пользоваться Ощадбанком - это один из самых низколевельных в плане обслуживания банков. Опять же - государство тут не при чем.
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27.05.2024 14:23 Відповісти
Я думаю частково ви теж праві . Томущо можливо з штрафом в ДПІ - це і його провтик . Мабуть не все до кінця розповів...
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27.05.2024 14:40 Відповісти
Немає на фронті ніякої нестачі людей, їх навіть більше ніж потрібно, є нестача хорошої високоточної зброї, і не розганяйте цю кремлівську провокацію!
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27.05.2024 10:23 Відповісти
Через нестачу зброї люди й гинуть. Скільки людей не підкидуй - якщо нема зброї, то людей ніколи не вистачить.
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27.05.2024 12:41 Відповісти
От тільки ті люди в кількості більше мільйона сидять в тилу. Інший мільйон в погонах взагалі звільнений від мобілізації
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27.05.2024 12:47 Відповісти
Треба зупиняти цю війну, поки люди в Україні ще є, а не чекати, коли їх не стане
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27.05.2024 10:52 Відповісти
Давай мінятися, розумник. Я тобі три квартири в Донецьку, а ти мені - свою, одну. І далі можеш закінчувати, скільки тобі влізе. Втомився, падла.
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27.05.2024 14:29 Відповісти
А якщо вам треба людей, то є готових півмільйона дармоїдів зі зброєю в тилу , які кошмарять цивільних
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27.05.2024 10:54 Відповісти
Влада зеленських побудувала принципи керування країни на страху.
Як не любий друже то кримінальне впровадженням, слідство, приниження людської гідності, звільнення тощо. За таким принципом крана програє, бо логіка виходить дуже проста : якщо боятися, то яка різниця чого і кого боятися, пана в вишиванці або пана в лаптях.
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27.05.2024 11:09 Відповісти
Ну а як вони хотіли, кожен день ГШ доповідає про 1000+ росіян, і виходить, що навіть при найоптимістичнішому сценарії 1 до 5, наші втрати в день 200+.
Могли б бути менші, але ні мільйона дронів ні укріплень на -5 поверхів бетону немає, ще й розумних генералів познімали.
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27.05.2024 11:09 Відповісти
Основная причина в том, что с 18 до 24 не мобилизуют. Вот стало и важче.
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27.05.2024 11:20 Відповісти
треба зменшувати вік
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28.05.2024 00:54 Відповісти
Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем.
=======

Які дивні матері
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27.05.2024 11:23 Відповісти
Більшість молоді чхати на Україну, мріють закінчити навчання і рвонути на Захід.
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27.05.2024 11:51 Відповісти
Середній вік солдату приблизно такий самий яе середній вік чоловіків в Україні. Тож не зрозуміло це бідкання.
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27.05.2024 13:02 Відповісти
Бідкання тому, що чимало чоловіків середнього віку не здатні виконувати бойові завдання через свій фізичний стан. Краще б понизили призовний вік хоча б до 23 років (бо до 23 зазвичай у вузах навчаються) і брали 23-25-річних замість 45-50-річних.
А 45-50-річні хай би тримали економіку - на це здоров'я їм вистачить, та й досвіду і навичок в них більше, ніж у 23-річних після універу!
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27.05.2024 13:23 Відповісти
Ну це взагалі рішення на межі ідіотизму. А ми що, одним роком живемо чи днем, що завтра буде з такою політікою подумали? Перебити всю молодь, а за рахунок кого потім хоч якась народжуваність буде? За рахунок кого потім тим чоловікам 45-50 будуть пенсії хоч якісь платитись?
Чи ти сподіваєшся щоб самому проскочити, а ти потім сидіти як на футбольному матчі вболівати за 20-30 річних? Так це сама малочисельніша група населення - за 2 роки закінчиться, з залишками майбутнього України і все одно повернеться до того самого.
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27.05.2024 13:42 Відповісти
Перша світова, Друга світова, Корея, В'єтнам, Афган, Ірак - де там мобілізовували 45-50-річних? Де?? У Ізраїлі от призивають до 41 зараз, після 41 - лише або офіцерів з резерву, або на рідкісні спеціальності.
Армія - це велике фізичне навантаження! Тому після 40 варто призивати або добровольців, або небойові посади, або офіцерів-пенсіонерів із досвідом, як у Ізраїлі.
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27.05.2024 13:46 Відповісти
Та не порівнюй ти жопу з пальцем, будь ласка. Це війни 20 століття, десь навіть раннього. А що відрізняє 20 від 21 століття? Відсутність демографічної кризи.
Воювали там 20+ і навіть менше лише тому що цієї категорії було до-ху-ї-ща.
Зараз же ії взагалі мізер, вибити ії - значить вибити цю націю взагалі. Тоді воювати сенсу немає.

Ми - не Ізраїль. Наша народжуваність в декілька разів гірше. Тому ці порівняння лише для задоволення пузатих любителів пива, які хочуть щоб війна йшла в режимі футбольного матчу та їх не чіпали.
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27.05.2024 13:52 Відповісти
Воювали там 20+ тому, що вони сильніші, здоровіші і витриваліші. Ну камон, скільки в нас чоловіків після 40 повністю здорові?
І в Ізраїлі також демографічна криза, якщо що... Ну немає там по 5 дітей у родинах (є хіба в ортодоксів, які НЕ СЛУЖАТЬ).
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27.05.2024 13:58 Відповісти
Я вже декілька разів написав чому так, а в тебе немов пластівку заїло про здоровіших.
Вбити на війні залишки молоді - це вбити українців взагалі. Більше повторювати це не буду.
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27.05.2024 14:02 Відповісти
Чоловіче, а хто ти такий, щоб тебе тут слухали? Спеціально вчора тільки зареєструвався, боте?

Є історичний досвід, воюють МОЛОДІ ЗАВЖДИ!
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27.05.2024 14:06 Відповісти
А ти хто такий? Військовий експерт? Експерт з демографії? Не слухай. Я хіба тебе закликав слухати?

Молодь воює завжди в умовах відсутності демографічної кризи. Оскільки планета вперше зіштовхнулась з такою проблемою і всі 2000 років ії не було, то і умови зараз інші.
Тож не скигли, молодь в гіршому разу доб'ють останньою, хочеш ти цього чи ні.
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Я не експерт, експертами є Жорін, Карась, Дикий, які бачили війну, виступають за ПОСИЕЛННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ і їх думці можна довіряти. Почитай їх!
ВСІ ВОНИ кажуть, що краще призивати з 21-23 років, аніж брати 45-60-річних! Або ще було інтерв'ю з одним комбатом, який скаржився, що підрозділ не зміг захопити територію, бо більшість складу там 40-50-річні, які банально не здатні подолати елементарну смугу перешкод!
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27.05.2024 14:21 Відповісти
Особливо експертом є свінино-пингвін перДикий.
Яку смугу теріторій треба зараз подолати, якщо Україна вже місяців 8 сидить в оброні?
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27.05.2024 14:56 Відповісти
І так, мені 40 нема, якщо що...
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27.05.2024 14:00 Відповісти
Та навіть совки в Другу світову брали молодь, мого діда в 1944 в 37 років уже не взяли,а тоді вигрібали купу людей із сіл!
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27.05.2024 13:47 Відповісти
А ти подивись спочатку скільки по чисельності тоді була категорія населення 18-30 і скільки вона зараз. Може щось щолкне в голові, чому саме тоді було так і чому зараз навпаки.
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27.05.2024 13:54 Відповісти
Я розумію, що зараз 18-30 менше, але зараз у віці 18-25 взагалі не беруть, а 40-60 уже добряче вигребли.
Знаєте, якби у нас ще ВЛК нормально працювали, то можна було б і 40-50-річних ЗДОРОВИХ брати, а у нас ж діабетиків/гіпертоніків/сердешників гребуть аж бігом!

Ви реально не розумієте, що від хронічних хвороб у віці після 40 нікуди не дітися?
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27.05.2024 13:56 Відповісти
МОжете не хвилюватися, якщо війна буде тривати декілька років ще, то і до категорії 18-25 дотягнуться. Ії залишили на десерт, до якого, сподіваюсь, що не дійне.
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27.05.2024 14:04 Відповісти
Ти не розумієш, що ці мобілізовані 45-50, які мають онуків уже, потім часто по госпіталях лежать, бо в них серце хапає чи тиск скаче вже на полігоні? І все, за штатом такий боєць числиться в частині, а по факту його НЕМА, бо він лікується! Такий призив осіб з хронічними болячками - ЦЕ ПІДРИВ БОЄЗДАТНОСТІ АРМІЇ! Невже допетрати не можеш?
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Я вже озвучив свої аргументи, повторювати не буду. Для мене вимирання народу через знищення молодої є більш вагомим аргументом ніж те що в когось серце схопить.
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27.05.2024 14:13 Відповісти
Справа НЕ В СЕРЦІ! Не доганяєш? Справа в тому, що з небойових причин ці бійці вибувають! То на дідька їх тоді взагалі брати? Жорін, Карась і Дикий проти такого виступають ПРЯМО!
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27.05.2024 14:22 Відповісти
Нехай собі виступають. Вони звичайні вояки, Карась і перДикий воюють хіба що на колчаковських фронтах, та і Жорін із ефірів теж не вилазить. Що з країною буде завтра - вони навряд чи думають взагалі.
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27.05.2024 14:58 Відповісти
Ооо, от ви себе й показали... Зебот звичайний!
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27.05.2024 16:06 Відповісти
Авже ж, ці троє ********** зеленій пропаганді і отримують від цієї влади гроші, але зебот я.
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27.05.2024 18:57 Відповісти
В войне на выживание это не удачное решение.
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27.05.2024 14:05 Відповісти
Це все завдяки верховному ішаку.
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27.05.2024 22:03 Відповісти
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