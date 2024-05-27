В Україні залишається проблема з нестачею людей на фронті, мобілізувати молодь стало важче з кількох причин, - Bloomberg
Середній вік українських військовослужбовців перевищує 40 років. І хоча з новим пакетом військової допомоги від США воювати стало трохи легше, на фронті все одно відчувається нестача людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на військових топчиновників, волонтерів і бійців Збройних Сил України.
"Більшості людей, з якими я спілкуюся, близько 40-45 років. Молодші – особливо молодше 30 років – зустрічаються відносно рідко", - заявив журналістам військовий експерт Павло Нарожний.
Також неназваний військовий топчиновник зазначив виданню, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
За словами українських військових, які нищать ворога на передовій, останній пакет військової допомоги від США полегшив ситуацію, але є проблема – не вистачає людей.
Як зазначає Bloomberg, в Україні існує проблема з рекрутингом.
Багато молодих людей, переміщених унаслідок бойових дій, неможливо знайти. За офіційною статистикою, яку наводить видання, лише половина з 4,5 млн переміщених осіб перереєструвалися за новою адресою.
Іншим фактором є те, що матері, які покинули Україну з синами-підлітками, не відправляють їх назад, коли вони досягають віку, що дозволяє бути добровольцем. Тому менше чоловіків записуються до лав добровольців у віці 18−20 років, зазначають журналісти.
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Якби вони хотіли реально ослаблення орків і головного бенефеціара цієї війни Китаю то б шукали іншого постачальника ресурсів... штати б вернули додаткові мита на продукцію косооких які був ввів Трамп.... Де ослаблення орків, якщо через диряві санкції доходи їх бюджету так і статки їх олігархів ростуть... тільки за перші 3 місяці 24 року орки заробили від екпорту 96 млрд. долларів що вже майже покрило витрати на війну.
Якби хотіли ослаблення то б тиснули на країни посередники які завозять в рашу електроніку, без західної електроніки орки не можуть зробити ні одного ********* озброєння... не зроблять ні ракет ні беспілотників...
Думаю що захід не відчуває загрози від орків.... просто через технологічну перевагу... у них більше літаків чим в орків та китая разом взятих, причому частина уже це ф35 та ф22 що переважають су35 та китайські аналоги.... І як показали удари атакамс по с400 що є старою зброєю, тому що йдуть розробки нових тактичних ракет... орки не мають чим їх збивати
через Каби які стрирають як позиції так і склади...
через Ланцети та Куби які б'ють по артилерії і виводять її з ладу та коли прийшли снаряди після довгої затримки то не має вже чим їх стріляти і коли підрозділи просять підтримки артилерії то командування змушене виставляти пріорітети...
І саме паскудне це перевага орків в дронах та реб... де ми могли б тримати паритет...
І людей нехватає саме через втрати, тому що не встигають поповнювати...
де немає мобілізації людей в моїй області йде повним ходом... 5 хв медкомісія і зранку вже на полігон.. і бачу що в інших регіонах те саме... просто в людей немає мотивації і військові вже жаліються в соцмережах на нове поповнення... що тікають і залишають позиції
1918 - не схотіли захищати Україну,і за 10+ років їли своїх дітей в окупацїї.
2019 не схотіли захищати,а хотіли грабувати - за менш ніж 10 років багато знищено,а більшість втекла від окупації.
Вище гляньте... є пост про Винниченка і його повернення в совок, не буду повторюватись
Теж знищеня армії,теж знищеня побудованою Порохом системи оборони і керуваня! Теж бачили мир з рашистами на 5 році війни.Такаж ПІДГОТОВЛЕНА безперешкодна здача зє 30% території за 2-3 доби!
От тільки зє з совка ніколи й не виходив.
Все військо совєтів яке було на той час захоплювало УНР було в розмірі до 20 тис... а Київ штурмувало 7 тис... смішна кількість враховуючи що на початку утворення УНР уряд міг зібрати 100 тис армію але не було в нікого з соціалістів бажання це робити... вони боялись військових
просто совєти мали артилерію, броньовики та бронепоїзди... а в армії УНР якої було десь під 1700 і то це завдяки Петлюрі та Січовим Стрільцям... не було нічого крім рушниць і кулеметів...
Нічого не нагадує... Тому звинувачувати людей це абсурд придуманий недолугими блогерами які сидять в тилу та ховаються за бронню...
То чим відрізнється,окрім техніки?
Тому що люди могли зробити проти хімзброї, артилерії і бронетехніки ніх...я
Бо вся техніка і арта була на заході,на полігонах,міні загородженя ЗНЯТІ! Наказ на спротив зє підписав ЗА ДОБУ ПІСЛЯ початку,а НАКАЗ НА ЕВАКУАЦІЮ ГПУ,ДБР,СБУ,МВС ЗА ТИЖДЕНЬ ДО!
З укріплень,яки залишились після 3 років "відведеня і розмінуваня" ули зняті війська.
Натомість дороги поремонтовані,мости через ірігаційні канали не ЗАМІНОВАНІ,а віремонтовані і ПІДСИЛЕНІ
То хто здав південь? Люди чи знов влада,на цей раз Зєленського?
Найбільше звернень щодо ухилянтів від ТЦК до поліції надійшло у Дніпропетровській області. За перші чотири місяці 2024 року - 38 282
Чернігівська обл. - 9 115
Харківська обл. - 4 664
Івано-Франківська обл. - 2 328 Житомирська обл. - 8 289
Полтавська обл. - 7 433
Рівненська обл. - 9 832
Вінницька обл. - 7 288
Кіровоградська обл. - 5 955
Хмельницька обл. - 1 085 ухилянтів.
Дніпропетровська - 38,3 тис. на 3,2 млн. населення;
Рівненська - 9,8 тис. на 1,15 млн. населення;
Чернігівська - 9,1 тис на 0,96 мнл. населення.
P.S.: Київ та Київська область виконала плани по мобілізації ще навесні 2022, коли десятки тисяч пішли добровольцями із "калашами" на кацапські танки. Хто вижив, потім пішли в ЗСУ.
Тому не дуже на Київ кивайте, порозбирайтесь там у себе в областях...
Ну або в патрульні перевести дільничних ментів, все рівно толку від них НУЛЬ!
Неожиданно... Чего это ни их ВУЗы отправляют, а не добровольцами? Странные мамы...
Недавно поїхав в Швецарію на заробітки - щоб виплатити борг за маленький будиночок ,які купив за позичені кошти . І розрахуватися з боргами - бо його бізнес в провінційному містечку - зараз ледь животіє .
Мало того ,що держава хєр особливо клала на його потреби - так ще й податкова оштрафувала його з а неподачу звітності та єдиний податок (за один місяць - хоча він тоді вже служив) ..
Була ідея податися на грант для бізнесу ветеранів щодо працевлаштування . Але знайомі ,які в темі - сказали ,що навряд - оскільки в нього зіпсована кредитна історія
А ще в нього є два рідних брати . Обоє служать . Один отримав поранення - не знаю точно суті - але з його слів - виведений за штат - і виплат,які мали йому бути виплачені до цих пір не отримав .
А ще в кума - старший син віиться в Польщі - йому правда ,ще не має 18 . Але чи захоче кум ,щоб він повертався - питання риторичне ...
А ще кум патріот - і був готовий воювати до останнього . Але в світлі останніх подій ,він вже мовчить - і думки мабуть в нього стосовно цього мабуть самі темні...
Але яка різниця?!
1. Мобилизация на сейчас - билет в один конец. Уволиться из армии сейчас можно только если комисуют.
2. Зарплаты тех, кто реально воюет аж нигде не маленькие. Посмотрите статистику покупок новых машин - вы наверное думаете, что это олигархи. А вот и нет - это те, кто на нуле прибарахляются. Поэтому либо не воевал, либо что-то не так. Да, зарплата сапера в ДСНС стартует с 40 тыс.
3. Все мои знакомые, кто закрывал бизнесс, первым делом сделали всю документацию именно для того, что бы избежать подобного. Лично мне еще через год звонили - банк не закрыл счет. Так, что косяк его лично, а не государства.
1, Він -БАТЬКО 5 ДІТЕЙ ,ДОБРОВОЛЕЦЬ. Багатодітні батьки МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИТСЯ ПО НИНІШНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ З ЗСУ.
2,Що таке зарплата 40 тисяч і навіть з доплатами ,коли в тебе 5 !!! дітей ?? Плюс борг за будинок ?
Але ти навіть тих грошей не можеш отримати в повному обємі - бо тобі потрібно постійно скидатися на різні потреби - пальне ,транспорт ,ремонт - і т.д ?
3, Він закрив всі питання. ДПС нарахувала вже після того як отримала довідку від нього .
П,С стосовно косяків від держави - в мене брат вже 3 місяць не може отримати кошти бо виконавча з ощадом блоканули карту ю. Він в ЗСУ . При чому це незаконно , і вже другий раз за півтори роки . Що це як не політика злодійскої банди під назвою держава ?
Не нужно пользоваться Ощадбанком - это один из самых низколевельных в плане обслуживания банков. Опять же - государство тут не при чем.
Як не любий друже то кримінальне впровадженням, слідство, приниження людської гідності, звільнення тощо. За таким принципом крана програє, бо логіка виходить дуже проста : якщо боятися, то яка різниця чого і кого боятися, пана в вишиванці або пана в лаптях.
Могли б бути менші, але ні мільйона дронів ні укріплень на -5 поверхів бетону немає, ще й розумних генералів познімали.
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Які дивні матері
А 45-50-річні хай би тримали економіку - на це здоров'я їм вистачить, та й досвіду і навичок в них більше, ніж у 23-річних після універу!
Чи ти сподіваєшся щоб самому проскочити, а ти потім сидіти як на футбольному матчі вболівати за 20-30 річних? Так це сама малочисельніша група населення - за 2 роки закінчиться, з залишками майбутнього України і все одно повернеться до того самого.
Армія - це велике фізичне навантаження! Тому після 40 варто призивати або добровольців, або небойові посади, або офіцерів-пенсіонерів із досвідом, як у Ізраїлі.
Воювали там 20+ і навіть менше лише тому що цієї категорії було до-ху-ї-ща.
Зараз же ії взагалі мізер, вибити ії - значить вибити цю націю взагалі. Тоді воювати сенсу немає.
Ми - не Ізраїль. Наша народжуваність в декілька разів гірше. Тому ці порівняння лише для задоволення пузатих любителів пива, які хочуть щоб війна йшла в режимі футбольного матчу та їх не чіпали.
І в Ізраїлі також демографічна криза, якщо що... Ну немає там по 5 дітей у родинах (є хіба в ортодоксів, які НЕ СЛУЖАТЬ).
Вбити на війні залишки молоді - це вбити українців взагалі. Більше повторювати це не буду.
Є історичний досвід, воюють МОЛОДІ ЗАВЖДИ!
Молодь воює завжди в умовах відсутності демографічної кризи. Оскільки планета вперше зіштовхнулась з такою проблемою і всі 2000 років ії не було, то і умови зараз інші.
Тож не скигли, молодь в гіршому разу доб'ють останньою, хочеш ти цього чи ні.
ВСІ ВОНИ кажуть, що краще призивати з 21-23 років, аніж брати 45-60-річних! Або ще було інтерв'ю з одним комбатом, який скаржився, що підрозділ не зміг захопити територію, бо більшість складу там 40-50-річні, які банально не здатні подолати елементарну смугу перешкод!
Яку смугу теріторій треба зараз подолати, якщо Україна вже місяців 8 сидить в оброні?
Знаєте, якби у нас ще ВЛК нормально працювали, то можна було б і 40-50-річних ЗДОРОВИХ брати, а у нас ж діабетиків/гіпертоніків/сердешників гребуть аж бігом!
Ви реально не розумієте, що від хронічних хвороб у віці після 40 нікуди не дітися?