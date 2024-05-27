Обращаемся к заключенным максимально понятным языком, они более идейные, чем наемники ЧВК "Вагнер", - офицер 67 ОМБР Савченко

Работу с осужденными начали военные, рассказал офицер 1 ОШБ им. Героя Украины Д. Коцюбайло "Да Винчи" 67 ОМБр Дмитрий Савченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу военного.

"Вы думали, что так умеют делать только Пригожин и Уткин?" Нет.

Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключенным максимально понятным языком... Ведь были по ту сторону баррикад и знаем паттерны и алгоритмы. Подполье, каторги, сопротивление... Все во имя Великой Украины!

И наши з*к на пять порядков более идейные, чем паскудный вагнер. Поборемся и победим супостата", - говорится в заметке.

Как сообщил в интервью The New York Times министр юстиции Денис Малюська, в Украине почти 350 заключенных получили условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию. В целом судебные власти рассматривают еще 4300 заявок от осужденных.

По словам министра, заключенные будут участвовать в боевых действиях в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

Напомним, на днях стало известно, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.