Обращаемся к заключенным максимально понятным языком, они более идейные, чем наемники ЧВК "Вагнер", - офицер 67 ОМБР Савченко
Работу с осужденными начали военные, рассказал офицер 1 ОШБ им. Героя Украины Д. Коцюбайло "Да Винчи" 67 ОМБр Дмитрий Савченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу военного.
"Вы думали, что так умеют делать только Пригожин и Уткин?" Нет.
Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключенным максимально понятным языком... Ведь были по ту сторону баррикад и знаем паттерны и алгоритмы. Подполье, каторги, сопротивление... Все во имя Великой Украины!
И наши з*к на пять порядков более идейные, чем паскудный вагнер. Поборемся и победим супостата", - говорится в заметке.
Как сообщил в интервью The New York Times министр юстиции Денис Малюська, в Украине почти 350 заключенных получили условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию. В целом судебные власти рассматривают еще 4300 заявок от осужденных.
По словам министра, заключенные будут участвовать в боевых действиях в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.
Напомним, на днях стало известно, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а шо мусора? - загран отряди?
В ЗСУ з'явилась нова вакансія - перекладач з фені, який уміє вільно ботати по фені.
і ім глибоко насрати і на Україну і на кацапню...
злочинцям сидіти за висновком суду..
випустити на волю злочинця і дати йому в руки зброю?
******* ідея...
Але є чимало тих, хто відбуває покарання за нетяжкі чи раптові злочини - наїзд, крадіжку, п'яну драку, спекуляцію тощо. То чому цим людям не дати можливість захистити рідну країну?
ну і справді на *** вони потрібні?
а мусорня на фронт!
можна з чупа чупсом!
ви не тамада?
1. чому СССР відмовилося від поєднанні в армії, в одних підрозділах криміналітету та звичайних громадян?
2. Що важливіше для криміналітету: наказ офіцера Дмитра Савченко чи малява законника?
3. Скільки тепловізорів/мавіків щомісяця здається в ломбарди?
4. Красти - це добре, чи погано? А для вора?
5. Чи здобув офіцер 68 ОМБр Д.Савченко спеціальну підготовку поводження з з/к, чи усі його знання почерпнути з кінофільмів? А взводні/ротні - як вони, задоволені?
Я там був 82-84 роках. В більшості військових частин, служба була гірше, чим зона, із-за дідовщини, або в чорних батальонах, де на 100 кавказців та азіатів, в роті 10 слов'ян, там були навідь графіки знущань і принижінь!