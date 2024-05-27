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Обращаемся к заключенным максимально понятным языком, они более идейные, чем наемники ЧВК "Вагнер", - офицер 67 ОМБР Савченко

Військові агітують ув’язнених

Работу с осужденными начали военные, рассказал офицер 1 ОШБ им. Героя Украины Д. Коцюбайло "Да Винчи" 67 ОМБр Дмитрий Савченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу военного.

"Вы думали, что так умеют делать только Пригожин и Уткин?" Нет.

Мы запрыгнули в этот процесс и обращаемся к заключенным максимально понятным языком... Ведь были по ту сторону баррикад и знаем паттерны и алгоритмы. Подполье, каторги, сопротивление... Все во имя Великой Украины!

И наши з*к на пять порядков более идейные, чем паскудный вагнер. Поборемся и победим супостата", - говорится в заметке.

Как сообщил в интервью The New York Times министр юстиции Денис Малюська, в Украине почти 350 заключенных получили условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию. В целом судебные власти рассматривают еще 4300 заявок от осужденных.

По словам министра, заключенные будут участвовать в боевых действиях в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

Напомним, на днях стало известно, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

Автор: 

заключение (171) заключенные (511) мобилизация (2756)


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Топ комментарии
+15
так-вважаю що це вірне рішення яке потрібно було приймати набагато раніше але добре що взагалі це відбулось...
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27.05.2024 08:33
+15
Як у нас все чудово у плані мобілізації та перспектив. У тракториста, чи програміста ніхто не питає чи мотивує воювати, їх пхають в бус незламності, без попередження. Друге діло зеки і мєнти, їх питають, мотивують і мобілізують тільки за їх бажанням, адже це дуже цінний генофонд..
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27.05.2024 08:47
+13
Різні там є люди.Але і патріотів теж думаю немало.
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27.05.2024 08:24
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Різні там є люди.Але і патріотів теж думаю немало.
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27.05.2024 08:24 Ответить
так-вважаю що це вірне рішення яке потрібно було приймати набагато раніше але добре що взагалі це відбулось...
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27.05.2024 08:33 Ответить
Розмовляв з ветераном ВВВ. Прізвище його Бухенко Володимир Федорович. Під час війни старший сержант, на час розмови - полковник. Служив всю війну в дивізійній роті розвідки однієї з дивізій 8 гвардійської армії. Так, тієї самої, армії Чуйкова, що воювала під Сталінградом.. Так ось, ветеран розповідав, що в розвідку залюбки брали раніше судимих, тому що як правило, вони відрізнялися від інших хоробрістю і зухвалістю, тобто рисами, які особливо необхідні в розвідці.
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30.05.2024 01:07 Ответить
а шоб мене мошкі заїли і шо в'зні? - батальйони наступу?
а шо мусора? - загран отряди?
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27.05.2024 08:30 Ответить
"...Звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою..."

В ЗСУ з'явилась нова вакансія - перекладач з фені, який уміє вільно ботати по фені.
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27.05.2024 08:32 Ответить
якщо росія захопить Україну, то запровадить тут середньовічні порядки, так як це робиться на окупованих територіях і як, наприклад, росіяни це зробили в Чечні. А залякування, викрадання людей, тортури, вбивства у в'язницях нікому не сподобається з нормальних людей, навіть серед в' язнів мало кому таке 'життя' буде прийнятне
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27.05.2024 08:34 Ответить
" А залякування, викрадання людей, тортури, вбивства у в'язницях "- у нас по другому?
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27.05.2024 11:59 Ответить
на окупованих територіях саме так, на щастя, я живу не в окупації
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28.05.2024 14:54 Ответить
хлопці мають тільки одну мету - вийти на волю!
і ім глибоко насрати і на Україну і на кацапню...
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27.05.2024 08:38 Ответить
Помню еще в 14 году, были обращения заключенных к власти, что бы им дали возможность помогать армии... Что то делать в мастерских или хотя бы кровь раненным сдавать.
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27.05.2024 08:40 Ответить
Нет. У них были обращения на "повоевать". В общем через 10 лет они добились своего))
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27.05.2024 09:15 Ответить
мусорню на фронт.
злочинцям сидіти за висновком суду..
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27.05.2024 08:40 Ответить
Менты и так в печали великой их сняли с спецучета и поставили в военкомат,теперь не так как в АТО когда смылся с ментовки и стал приведением ,теперь сразу повестка .
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27.05.2024 08:52 Ответить
Червону качку в штрафбат..у повному склады 100%
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27.05.2024 12:43 Ответить
Офіційна назва тюрми - Менська виправна колонія №91 (МВК).
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27.05.2024 12:45 Ответить
Як у нас все чудово у плані мобілізації та перспектив. У тракториста, чи програміста ніхто не питає чи мотивує воювати, їх пхають в бус незламності, без попередження. Друге діло зеки і мєнти, їх питають, мотивують і мобілізують тільки за їх бажанням, адже це дуже цінний генофонд..
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27.05.2024 08:47 Ответить
то вихід стати зеком. Нащо та Тиса))
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28.05.2024 01:03 Ответить
ви от серьзно зараз?
випустити на волю злочинця і дати йому в руки зброю?
******* ідея...
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27.05.2024 08:57 Ответить
Слухайте, ну є злочинці і злочинці. Ми ж не москалі - вбивць, людожерів, ґвалтівників ніхто з-за грат не візьме на фронт, тим більше - зі зброєю.
Але є чимало тих, хто відбуває покарання за нетяжкі чи раптові злочини - наїзд, крадіжку, п'яну драку, спекуляцію тощо. То чому цим людям не дати можливість захистити рідну країну?
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27.05.2024 09:17 Ответить
сидіти будете, патріоти срані...
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27.05.2024 09:53 Ответить
ви порушили закон - інакше на *** нам суди?
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27.05.2024 09:56 Ответить
може вам, казлам, замість сроку відразу автомати видавать?
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27.05.2024 09:58 Ответить
Random user. В точку!
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27.05.2024 09:00 Ответить
а давайте відмінимо суди?
ну і справді на *** вони потрібні?
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27.05.2024 09:09 Ответить
то армію та військовослужбовця поставили в один рівень щодо колонії та ув'язнених. https://www.youtube.com/watch?v=Ty2FVORVTQM
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27.05.2024 09:13 Ответить
дівчята постережуть ту *****,
а мусорня на фронт!
можна з чупа чупсом!
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27.05.2024 09:46 Ответить
Це нічого глобально не вирішує, адже 4300 - це не цифра для поточних бойових дій.
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27.05.2024 09:50 Ответить
ви і справді вважаєте шо в зонах самі патріоти?
ви не тамада?
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27.05.2024 10:04 Ответить
Цікаво чому вам у череп гепнуло, що я вважаю усіх зеків патріотами? Якщо назбирався мізер укількості 4300, то звідки висновки про масовий патріотизм зеків? Інколи просто дивуєшся заокеанській маячні.
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27.05.2024 10:26 Ответить
4300 злочинців зі зброєю, щє як понарішають...
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27.05.2024 10:03 Ответить
Щось кацапським ботам новина не зайшла, це добрий знак!
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27.05.2024 10:19 Ответить
Прпості запитання до офіцера 67 ОМБр Дмитра Савченко:
1. чому СССР відмовилося від поєднанні в армії, в одних підрозділах криміналітету та звичайних громадян?
2. Що важливіше для криміналітету: наказ офіцера Дмитра Савченко чи малява законника?
3. Скільки тепловізорів/мавіків щомісяця здається в ломбарди?
4. Красти - це добре, чи погано? А для вора?
5. Чи здобув офіцер 68 ОМБр Д.Савченко спеціальну підготовку поводження з з/к, чи усі його знання почерпнути з кінофільмів? А взводні/ротні - як вони, задоволені?
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27.05.2024 10:23 Ответить
А ти в радянській армії служив?
Я там був 82-84 роках. В більшості військових частин, служба була гірше, чим зона, із-за дідовщини, або в чорних батальонах, де на 100 кавказців та азіатів, в роті 10 слов'ян, там були навідь графіки знущань і принижінь!
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27.05.2024 11:51 Ответить
І зеків відправляєте в нацгвардію, що прирівнюється на зоні до ментів. Замість того щоб до людей в ЗСУ. Тепер всі хто погоджується автоматом заробляє статус шерсті. Якби до ЗСУ бажаючих було б в рази більше
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27.05.2024 12:19 Ответить
 
 