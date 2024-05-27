Звертаємося до в’язнів максимально зрозумілою мовою, вони більш ідейні, ніж найманці ПВК "Вагнер", - офіцер 67 ОМБР Савченко

Роботу з засудженими розпочали військові, розповів офіцер 1 ОШБ ім. Героя України Д. Коцюбайла "Да Вінчі" 67 ОМБр Дмитро Савченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку військового.

"Ви думали, що так вміє робити лише прігожин та уткін?? Ніт.

Ми встрибнули в цей процес і звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою... Адже були по той бік барикад і знаємо патерни і алгоритми. Підпілля, каторги, спротив... Усе в ім'я Великої України!

І наші з*к на п'ять порядків більш ідейні, ніж паскудний вагнер. Поборемо і переможемо супостата", - йдеться в дописі.

Як повідомив в інтерв'ю The New York Times міністр юстиції Денис Малюська, в Україні майже 350 вʼязнів отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію. Загалом судова влада розглядає ще 4300 заявок від засуджених.

За словами міністра, ув’язнені братимуть участь у бойових діях в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.