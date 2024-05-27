УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11679 відвідувачів онлайн
Новини
11 681 39

Звертаємося до в’язнів максимально зрозумілою мовою, вони більш ідейні, ніж найманці ПВК "Вагнер", - офіцер 67 ОМБР Савченко

Військові агітують ув’язнених

Роботу з засудженими розпочали військові, розповів офіцер 1 ОШБ ім. Героя України Д. Коцюбайла "Да Вінчі" 67 ОМБр Дмитро Савченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку військового.

"Ви думали, що так вміє робити лише прігожин та уткін?? Ніт.

Ми встрибнули в цей процес і звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою... Адже були по той бік барикад і знаємо патерни і алгоритми. Підпілля, каторги, спротив... Усе в ім'я Великої України!

І наші з*к на п'ять порядків більш ідейні, ніж паскудний вагнер. Поборемо і переможемо супостата", - йдеться в дописі.

Як повідомив в інтерв'ю The New York Times міністр юстиції Денис Малюська, в Україні майже 350 вʼязнів отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію. Загалом судова влада розглядає ще 4300 заявок від засуджених.

За словами міністра, ув’язнені братимуть участь у бойових діях в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію, - Мін’юст

Нагадаємо, днями стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

Автор: 

ув’язнення (116) в’язні (334) мобілізація (3048)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
так-вважаю що це вірне рішення яке потрібно було приймати набагато раніше але добре що взагалі це відбулось...
показати весь коментар
27.05.2024 08:33
+15
Як у нас все чудово у плані мобілізації та перспектив. У тракториста, чи програміста ніхто не питає чи мотивує воювати, їх пхають в бус незламності, без попередження. Друге діло зеки і мєнти, їх питають, мотивують і мобілізують тільки за їх бажанням, адже це дуже цінний генофонд..
показати весь коментар
27.05.2024 08:47
+13
Різні там є люди.Але і патріотів теж думаю немало.
показати весь коментар
27.05.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Різні там є люди.Але і патріотів теж думаю немало.
показати весь коментар
27.05.2024 08:24 Відповісти
так-вважаю що це вірне рішення яке потрібно було приймати набагато раніше але добре що взагалі це відбулось...
показати весь коментар
27.05.2024 08:33 Відповісти
Розмовляв з ветераном ВВВ. Прізвище його Бухенко Володимир Федорович. Під час війни старший сержант, на час розмови - полковник. Служив всю війну в дивізійній роті розвідки однієї з дивізій 8 гвардійської армії. Так, тієї самої, армії Чуйкова, що воювала під Сталінградом.. Так ось, ветеран розповідав, що в розвідку залюбки брали раніше судимих, тому що як правило, вони відрізнялися від інших хоробрістю і зухвалістю, тобто рисами, які особливо необхідні в розвідці.
показати весь коментар
30.05.2024 01:07 Відповісти
а шоб мене мошкі заїли і шо в'зні? - батальйони наступу?
а шо мусора? - загран отряди?
показати весь коментар
27.05.2024 08:30 Відповісти
"...Звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою..."

В ЗСУ з'явилась нова вакансія - перекладач з фені, який уміє вільно ботати по фені.
показати весь коментар
27.05.2024 08:32 Відповісти
якщо росія захопить Україну, то запровадить тут середньовічні порядки, так як це робиться на окупованих територіях і як, наприклад, росіяни це зробили в Чечні. А залякування, викрадання людей, тортури, вбивства у в'язницях нікому не сподобається з нормальних людей, навіть серед в' язнів мало кому таке 'життя' буде прийнятне
показати весь коментар
27.05.2024 08:34 Відповісти
" А залякування, викрадання людей, тортури, вбивства у в'язницях "- у нас по другому?
показати весь коментар
27.05.2024 11:59 Відповісти
на окупованих територіях саме так, на щастя, я живу не в окупації
показати весь коментар
28.05.2024 14:54 Відповісти
хлопці мають тільки одну мету - вийти на волю!
і ім глибоко насрати і на Україну і на кацапню...
показати весь коментар
27.05.2024 08:38 Відповісти
Помню еще в 14 году, были обращения заключенных к власти, что бы им дали возможность помогать армии... Что то делать в мастерских или хотя бы кровь раненным сдавать.
показати весь коментар
27.05.2024 08:40 Відповісти
Нет. У них были обращения на "повоевать". В общем через 10 лет они добились своего))
показати весь коментар
27.05.2024 09:15 Відповісти
мусорню на фронт.
злочинцям сидіти за висновком суду..
показати весь коментар
27.05.2024 08:40 Відповісти
Менты и так в печали великой их сняли с спецучета и поставили в военкомат,теперь не так как в АТО когда смылся с ментовки и стал приведением ,теперь сразу повестка .
показати весь коментар
27.05.2024 08:52 Відповісти
Червону качку в штрафбат..у повному склады 100%
показати весь коментар
27.05.2024 12:43 Відповісти
Офіційна назва тюрми - Менська виправна колонія №91 (МВК).
показати весь коментар
27.05.2024 12:45 Відповісти
Як у нас все чудово у плані мобілізації та перспектив. У тракториста, чи програміста ніхто не питає чи мотивує воювати, їх пхають в бус незламності, без попередження. Друге діло зеки і мєнти, їх питають, мотивують і мобілізують тільки за їх бажанням, адже це дуже цінний генофонд..
показати весь коментар
27.05.2024 08:47 Відповісти
то вихід стати зеком. Нащо та Тиса))
показати весь коментар
28.05.2024 01:03 Відповісти
ви от серьзно зараз?
випустити на волю злочинця і дати йому в руки зброю?
******* ідея...
показати весь коментар
27.05.2024 08:57 Відповісти
Слухайте, ну є злочинці і злочинці. Ми ж не москалі - вбивць, людожерів, ґвалтівників ніхто з-за грат не візьме на фронт, тим більше - зі зброєю.
Але є чимало тих, хто відбуває покарання за нетяжкі чи раптові злочини - наїзд, крадіжку, п'яну драку, спекуляцію тощо. То чому цим людям не дати можливість захистити рідну країну?
показати весь коментар
27.05.2024 09:17 Відповісти
сидіти будете, патріоти срані...
показати весь коментар
27.05.2024 09:53 Відповісти
ви порушили закон - інакше на *** нам суди?
показати весь коментар
27.05.2024 09:56 Відповісти
може вам, казлам, замість сроку відразу автомати видавать?
показати весь коментар
27.05.2024 09:58 Відповісти
Random user. В точку!
показати весь коментар
27.05.2024 09:00 Відповісти
а давайте відмінимо суди?
ну і справді на *** вони потрібні?
показати весь коментар
27.05.2024 09:09 Відповісти
то армію та військовослужбовця поставили в один рівень щодо колонії та ув'язнених. https://www.youtube.com/watch?v=Ty2FVORVTQM
показати весь коментар
27.05.2024 09:13 Відповісти
дівчята постережуть ту *****,
а мусорня на фронт!
можна з чупа чупсом!
показати весь коментар
27.05.2024 09:46 Відповісти
Це нічого глобально не вирішує, адже 4300 - це не цифра для поточних бойових дій.
показати весь коментар
27.05.2024 09:50 Відповісти
ви і справді вважаєте шо в зонах самі патріоти?
ви не тамада?
показати весь коментар
27.05.2024 10:04 Відповісти
Цікаво чому вам у череп гепнуло, що я вважаю усіх зеків патріотами? Якщо назбирався мізер укількості 4300, то звідки висновки про масовий патріотизм зеків? Інколи просто дивуєшся заокеанській маячні.
показати весь коментар
27.05.2024 10:26 Відповісти
4300 злочинців зі зброєю, щє як понарішають...
показати весь коментар
27.05.2024 10:03 Відповісти
Щось кацапським ботам новина не зайшла, це добрий знак!
показати весь коментар
27.05.2024 10:19 Відповісти
Прпості запитання до офіцера 67 ОМБр Дмитра Савченко:
1. чому СССР відмовилося від поєднанні в армії, в одних підрозділах криміналітету та звичайних громадян?
2. Що важливіше для криміналітету: наказ офіцера Дмитра Савченко чи малява законника?
3. Скільки тепловізорів/мавіків щомісяця здається в ломбарди?
4. Красти - це добре, чи погано? А для вора?
5. Чи здобув офіцер 68 ОМБр Д.Савченко спеціальну підготовку поводження з з/к, чи усі його знання почерпнути з кінофільмів? А взводні/ротні - як вони, задоволені?
показати весь коментар
27.05.2024 10:23 Відповісти
А ти в радянській армії служив?
Я там був 82-84 роках. В більшості військових частин, служба була гірше, чим зона, із-за дідовщини, або в чорних батальонах, де на 100 кавказців та азіатів, в роті 10 слов'ян, там були навідь графіки знущань і принижінь!
показати весь коментар
27.05.2024 11:51 Відповісти
І зеків відправляєте в нацгвардію, що прирівнюється на зоні до ментів. Замість того щоб до людей в ЗСУ. Тепер всі хто погоджується автоматом заробляє статус шерсті. Якби до ЗСУ бажаючих було б в рази більше
показати весь коментар
27.05.2024 12:19 Відповісти
 
 