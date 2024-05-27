Звертаємося до в’язнів максимально зрозумілою мовою, вони більш ідейні, ніж найманці ПВК "Вагнер", - офіцер 67 ОМБР Савченко
Роботу з засудженими розпочали військові, розповів офіцер 1 ОШБ ім. Героя України Д. Коцюбайла "Да Вінчі" 67 ОМБр Дмитро Савченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку військового.
"Ви думали, що так вміє робити лише прігожин та уткін?? Ніт.
Ми встрибнули в цей процес і звертаємося до в'язнів максимально зрозумілою мовою... Адже були по той бік барикад і знаємо патерни і алгоритми. Підпілля, каторги, спротив... Усе в ім'я Великої України!
І наші з*к на п'ять порядків більш ідейні, ніж паскудний вагнер. Поборемо і переможемо супостата", - йдеться в дописі.
Як повідомив в інтерв'ю The New York Times міністр юстиції Денис Малюська, в Україні майже 350 вʼязнів отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію. Загалом судова влада розглядає ще 4300 заявок від засуджених.
За словами міністра, ув’язнені братимуть участь у бойових діях в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення.
Нагадаємо, днями стало відомо, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.
Президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.
Будь ласка, зачекайте...
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а шо мусора? - загран отряди?
В ЗСУ з'явилась нова вакансія - перекладач з фені, який уміє вільно ботати по фені.
і ім глибоко насрати і на Україну і на кацапню...
злочинцям сидіти за висновком суду..
випустити на волю злочинця і дати йому в руки зброю?
******* ідея...
Але є чимало тих, хто відбуває покарання за нетяжкі чи раптові злочини - наїзд, крадіжку, п'яну драку, спекуляцію тощо. То чому цим людям не дати можливість захистити рідну країну?
ну і справді на *** вони потрібні?
а мусорня на фронт!
можна з чупа чупсом!
ви не тамада?
1. чому СССР відмовилося від поєднанні в армії, в одних підрозділах криміналітету та звичайних громадян?
2. Що важливіше для криміналітету: наказ офіцера Дмитра Савченко чи малява законника?
3. Скільки тепловізорів/мавіків щомісяця здається в ломбарди?
4. Красти - це добре, чи погано? А для вора?
5. Чи здобув офіцер 68 ОМБр Д.Савченко спеціальну підготовку поводження з з/к, чи усі його знання почерпнути з кінофільмів? А взводні/ротні - як вони, задоволені?
Я там був 82-84 роках. В більшості військових частин, служба була гірше, чим зона, із-за дідовщини, або в чорних батальонах, де на 100 кавказців та азіатів, в роті 10 слов'ян, там були навідь графіки знущань і принижінь!