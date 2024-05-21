Понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію, - Мін’юст

Вже понад 3 тисячі українських в’язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

3 тисячі засуджених подали заяви

"Це понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…", - сказала Висоцька, відповідаючи на запитання, скільки вже заяв про мобілізацію до ЗСУ є від засуджених.

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Також, за її словами, у Мін’юсті розуміли, "що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт".

"Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби - ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - пояснила заступниця міністра.

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Висоцька підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Збройними силами і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

"Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика… Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", - сказала заступниця міністра юстиції.

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Відповідальність за ухилення від виконання контракту

Водночас вона зауважила, що закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

"Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі", - сказала Висоцька.

Мобілізація в'язнів

8 травня Рада ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених.

У Мін'юсті заявили, що для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи.