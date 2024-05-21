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Новини Війна
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Понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію, - Мін’юст

тюрма,вязниця

Вже понад 3 тисячі українських в’язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

3 тисячі засуджених подали заяви

"Це понад три тисячі людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися…", - сказала Висоцька, відповідаючи на запитання, скільки вже заяв про мобілізацію до ЗСУ є від засуджених.

Хто з в'язнів не зможе достроково вийти з в'язниці та приєднатися до лав ЗСУ?

Також, за її словами, у Мін’юсті розуміли, "що будуть бажаючі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт".

"Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби - ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. І тому коли ми говоримо великі цифри - про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту - це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", - пояснила заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність бажання йти воювати може стати на заваді мобілізації ув’язнених, - Мін’юст

Висоцька підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт із Збройними силами і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

"Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика… Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду", - сказала заступниця міністра юстиції.

Читайте: 4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт, - Мін’юст

Відповідальність за ухилення від виконання контракту

Водночас вона зауважила, що закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

"Потрібно розуміти, що у закону є певні перестороги на випадок такий. І відповідальність дуже висока за ухилення від укладення контракту. Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі", - сказала Висоцька.

Мобілізація в'язнів

8 травня Рада ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених.

У Мін'юсті заявили, що для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи.

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3040)


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Топ коментарі
+5
Шо знов не слава Богу? Чого знову істерим?
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21.05.2024 13:34
+5
Та да. Українські зека сплять і бачать як би приєднатись до расєюшки щоб сидіть на Ямалі а не під Тернополем...
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21.05.2024 13:37
+4
Херсонських зеків відправили досижувать в Сибір. Так що різниця для них є...
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21.05.2024 13:45
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І 10% є добре.
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21.05.2024 13:27 Відповісти
В тюрьме макароны, а не каб на горемычную голову.
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21.05.2024 13:37 Відповісти
0,5 процента від потреби армії.Але це все одно плюс
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21.05.2024 14:21 Відповісти
Шо знов не слава Богу? Чого знову істерим?
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21.05.2024 13:34 Відповісти
Скучаєш по щам?
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21.05.2024 13:46 Відповісти
почалося. в хід пішли приколи від 95 кварталу.
ну, давай шатай мене, своїм "інтелектуальним" словоблуддям.
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21.05.2024 13:49 Відповісти
Та від тебе через монітор тхне щами та лаптями ,тоньчіше надо брехати ,тоньчіше...
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21.05.2024 14:07 Відповісти
перелогінився, чи вас там ціла орда?
не треба ригати та срати на свій монітор, не буде воняти щями та лаптями.
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21.05.2024 14:10 Відповісти
От тільки зеків нам в підрозділах і не вистачало!
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21.05.2024 13:27 Відповісти
ЗЕКі кращі за свинопасів, кацапи вміло їх використовують.
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21.05.2024 13:41 Відповісти
Тобі разом з ними воювати? Ні? То про що ти тут пишеш
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22.05.2024 05:51 Відповісти
Разом воювати, як і зараз, які проблеми? В нас пів кабміну з ген штабом і службою тилу можна хоч зараз на нари відправляти, і нічого , воюють, що зміниться то
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22.05.2024 09:49 Відповісти
Ти на якому дивані воюєш? В мене в екіпажі був сідєлєц. Дуже дякую! Більше не треба!
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26.05.2024 04:52 Відповісти
Суходрочер? Бери вбивцю наступного разу, а ні такого як сам, і буде діло. Свинопаси довбані, перемогти вони хочуть, ваше діло смоктати…
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26.05.2024 19:44 Відповісти
На Закарпатті два перебіжчика відібрали зброю у прикордонника, і втекли з нею в Румунію, все що треба знати про наших прикордонників, і так скрізь
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26.05.2024 22:29 Відповісти
Сформують окремі зековські підрозділи.
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22.05.2024 10:02 Відповісти
Навіщо? Он Насіров відкупився, для чого йому окремий підрозділ в Монако?
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26.05.2024 19:46 Відповісти
І вже побігли маляви до вагнерів - де можна дуже швидко прорвати фронт. Хоча він і так дирявий.
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21.05.2024 13:29 Відповісти
Та да. Українські зека сплять і бачать як би приєднатись до расєюшки щоб сидіть на Ямалі а не під Тернополем...
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21.05.2024 13:37 Відповісти
Ключове слово - сидіти. Все інше - лайно.
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21.05.2024 13:39 Відповісти
Херсонських зеків відправили досижувать в Сибір. Так що різниця для них є...
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21.05.2024 13:45 Відповісти
Із вогню та в полум'я.
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21.05.2024 13:47 Відповісти
Осуждённый человек- человек который лишается на определённый срок части своих прав. Но почему, то в качестве поощрения с него сняты и обязанности. Т.е. заключённый не обязан защищать Украину, а только если изъявит желание.

Обрезаны статьи просто по степени тяжести. Т.е. не рассматриваются обстоятельства. Т.е. если произошла бытовуха, драка в ходе которой был применён нож для защиты или нападения, то этот человек не может защищать страну даже если хочет, так как 115 - убийство. Не только не обязан (что асбурдно) но и не может.

Если человек переписывался в интернете, не уточнив возраст с кем он знакмится, а оказалось, что это несовершеннолетний собеседник - то статья по педофилии.. хотя они друг друга не видели, а ещё и может подростковый собеседник даже не знал что он переписывается со взрослым, совершеннолетним анонимом... но это тоже особо тяжкая статья... тоже не имеет права даже при желании защищать Украину. Даже если 5 из 8 лет, отсидел...

Всё поставленно на одну гребёнку. Даи как, то это нелепо выглядит... что людей на улицах ловят забивают и кидают в бусы и везут в ТЦК, а ловкорукий карманник, который телефоны крал в маршрутках зажимая "клиентов", и получивший срок 3 года... может просто сказать "нет, не хочу"
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21.05.2024 13:30 Відповісти
От сумы да тюрьмы не зарекайся !!
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21.05.2024 13:39 Відповісти
Заявление написать не сложно. Они просто еще не знают что это за особые специализировнные подразделения
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21.05.2024 13:44 Відповісти
З неволі, в неволю. Зворотні зв'язок буде дуже цікавий. Треба трошки зачекати.
Якщо зможуть це зробити досягненням, то охочих буде більше.
Мені здається, що людина нічого не пробачає коли це стосується хибних засуджень. Збільшиться кількість безвісти зниклих...
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21.05.2024 14:10 Відповісти
 
 