Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст
Уже более 3 тысяч украинских заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в обмен на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
3 тысячи осужденных подали заявления
"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться...", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько уже заявлений о мобилизации в ВСУ есть от осужденных.
Кто из заключенных не сможет досрочно выйти из тюрьмы и присоединиться к рядам ВСУ?
Также, по ее словам, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".
"Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. И поэтому когда мы говорим большие цифры - о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно освободиться при условии заключения контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - объяснила заместитель министра.
Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами и таким образом получить условно-досрочное освобождение.
"Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", - сказала заместитель министра юстиции.
Ответственность за уклонение от выполнения контракта
В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.
"Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на такой случай. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы", - сказала Высоцкая.
Мобилизация заключенных
8 мая Рада приняла закон о мобилизации осужденных.
В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.
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ну, давай шатай мене, своїм "інтелектуальним" словоблуддям.
не треба ригати та срати на свій монітор, не буде воняти щями та лаптями.
Обрезаны статьи просто по степени тяжести. Т.е. не рассматриваются обстоятельства. Т.е. если произошла бытовуха, драка в ходе которой был применён нож для защиты или нападения, то этот человек не может защищать страну даже если хочет, так как 115 - убийство. Не только не обязан (что асбурдно) но и не может.
Если человек переписывался в интернете, не уточнив возраст с кем он знакмится, а оказалось, что это несовершеннолетний собеседник - то статья по педофилии.. хотя они друг друга не видели, а ещё и может подростковый собеседник даже не знал что он переписывается со взрослым, совершеннолетним анонимом... но это тоже особо тяжкая статья... тоже не имеет права даже при желании защищать Украину. Даже если 5 из 8 лет, отсидел...
Всё поставленно на одну гребёнку. Даи как, то это нелепо выглядит... что людей на улицах ловят забивают и кидают в бусы и везут в ТЦК, а ловкорукий карманник, который телефоны крал в маршрутках зажимая "клиентов", и получивший срок 3 года... может просто сказать "нет, не хочу"
Якщо зможуть це зробити досягненням, то охочих буде більше.
Мені здається, що людина нічого не пробачає коли це стосується хибних засуджень. Збільшиться кількість безвісти зниклих...