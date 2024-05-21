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Новости Война
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Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

тюрма,вязниця

Уже более 3 тысяч украинских заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в обмен на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

3 тысячи осужденных подали заявления

"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться...", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько уже заявлений о мобилизации в ВСУ есть от осужденных.

Кто из заключенных не сможет досрочно выйти из тюрьмы и присоединиться к рядам ВСУ?

Также, по ее словам, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".

"Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. И поэтому когда мы говорим большие цифры - о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно освободиться при условии заключения контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - объяснила заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст

Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами и таким образом получить условно-досрочное освобождение.

"Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", - сказала заместитель министра юстиции.

Читайте: 4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт, - Минюст

Ответственность за уклонение от выполнения контракта

В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

"Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на такой случай. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы", - сказала Высоцкая.

Мобилизация заключенных

8 мая Рада приняла закон о мобилизации осужденных.

В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.

Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+5
Шо знов не слава Богу? Чого знову істерим?
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21.05.2024 13:34
+5
Та да. Українські зека сплять і бачать як би приєднатись до расєюшки щоб сидіть на Ямалі а не під Тернополем...
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21.05.2024 13:37
+4
Херсонських зеків відправили досижувать в Сибір. Так що різниця для них є...
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21.05.2024 13:45
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І 10% є добре.
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21.05.2024 13:27 Ответить
В тюрьме макароны, а не каб на горемычную голову.
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21.05.2024 13:37 Ответить
0,5 процента від потреби армії.Але це все одно плюс
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21.05.2024 14:21 Ответить
Шо знов не слава Богу? Чого знову істерим?
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21.05.2024 13:34 Ответить
Скучаєш по щам?
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21.05.2024 13:46 Ответить
почалося. в хід пішли приколи від 95 кварталу.
ну, давай шатай мене, своїм "інтелектуальним" словоблуддям.
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21.05.2024 13:49 Ответить
Та від тебе через монітор тхне щами та лаптями ,тоньчіше надо брехати ,тоньчіше...
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21.05.2024 14:07 Ответить
перелогінився, чи вас там ціла орда?
не треба ригати та срати на свій монітор, не буде воняти щями та лаптями.
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21.05.2024 14:10 Ответить
От тільки зеків нам в підрозділах і не вистачало!
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21.05.2024 13:27 Ответить
ЗЕКі кращі за свинопасів, кацапи вміло їх використовують.
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21.05.2024 13:41 Ответить
Тобі разом з ними воювати? Ні? То про що ти тут пишеш
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22.05.2024 05:51 Ответить
Разом воювати, як і зараз, які проблеми? В нас пів кабміну з ген штабом і службою тилу можна хоч зараз на нари відправляти, і нічого , воюють, що зміниться то
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22.05.2024 09:49 Ответить
Ти на якому дивані воюєш? В мене в екіпажі був сідєлєц. Дуже дякую! Більше не треба!
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26.05.2024 04:52 Ответить
Суходрочер? Бери вбивцю наступного разу, а ні такого як сам, і буде діло. Свинопаси довбані, перемогти вони хочуть, ваше діло смоктати…
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26.05.2024 19:44 Ответить
На Закарпатті два перебіжчика відібрали зброю у прикордонника, і втекли з нею в Румунію, все що треба знати про наших прикордонників, і так скрізь
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26.05.2024 22:29 Ответить
Сформують окремі зековські підрозділи.
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22.05.2024 10:02 Ответить
Навіщо? Он Насіров відкупився, для чого йому окремий підрозділ в Монако?
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26.05.2024 19:46 Ответить
І вже побігли маляви до вагнерів - де можна дуже швидко прорвати фронт. Хоча він і так дирявий.
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21.05.2024 13:29 Ответить
Та да. Українські зека сплять і бачать як би приєднатись до расєюшки щоб сидіть на Ямалі а не під Тернополем...
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21.05.2024 13:37 Ответить
Ключове слово - сидіти. Все інше - лайно.
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21.05.2024 13:39 Ответить
Херсонських зеків відправили досижувать в Сибір. Так що різниця для них є...
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21.05.2024 13:45 Ответить
Із вогню та в полум'я.
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21.05.2024 13:47 Ответить
Осуждённый человек- человек который лишается на определённый срок части своих прав. Но почему, то в качестве поощрения с него сняты и обязанности. Т.е. заключённый не обязан защищать Украину, а только если изъявит желание.

Обрезаны статьи просто по степени тяжести. Т.е. не рассматриваются обстоятельства. Т.е. если произошла бытовуха, драка в ходе которой был применён нож для защиты или нападения, то этот человек не может защищать страну даже если хочет, так как 115 - убийство. Не только не обязан (что асбурдно) но и не может.

Если человек переписывался в интернете, не уточнив возраст с кем он знакмится, а оказалось, что это несовершеннолетний собеседник - то статья по педофилии.. хотя они друг друга не видели, а ещё и может подростковый собеседник даже не знал что он переписывается со взрослым, совершеннолетним анонимом... но это тоже особо тяжкая статья... тоже не имеет права даже при желании защищать Украину. Даже если 5 из 8 лет, отсидел...

Всё поставленно на одну гребёнку. Даи как, то это нелепо выглядит... что людей на улицах ловят забивают и кидают в бусы и везут в ТЦК, а ловкорукий карманник, который телефоны крал в маршрутках зажимая "клиентов", и получивший срок 3 года... может просто сказать "нет, не хочу"
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21.05.2024 13:30 Ответить
От сумы да тюрьмы не зарекайся !!
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21.05.2024 13:39 Ответить
Заявление написать не сложно. Они просто еще не знают что это за особые специализировнные подразделения
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21.05.2024 13:44 Ответить
З неволі, в неволю. Зворотні зв'язок буде дуже цікавий. Треба трошки зачекати.
Якщо зможуть це зробити досягненням, то охочих буде більше.
Мені здається, що людина нічого не пробачає коли це стосується хибних засуджень. Збільшиться кількість безвісти зниклих...
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21.05.2024 14:10 Ответить
 
 