Более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию, - Минюст

Уже более 3 тысяч украинских заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в обмен на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

3 тысячи осужденных подали заявления

"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться...", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько уже заявлений о мобилизации в ВСУ есть от осужденных.

Кто из заключенных не сможет досрочно выйти из тюрьмы и присоединиться к рядам ВСУ?

Также, по ее словам, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".

"Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. И поэтому когда мы говорим большие цифры - о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно освободиться при условии заключения контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", - объяснила заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст

Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами и таким образом получить условно-досрочное освобождение.

"Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд", - сказала заместитель министра юстиции.

Читайте: 4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт, - Минюст

Ответственность за уклонение от выполнения контракта

В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

"Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на такой случай. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и присоединить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы", - сказала Высоцкая.

Мобилизация заключенных

8 мая Рада приняла закон о мобилизации осужденных.

В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.