Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст

Некоторые осужденные могут не захотеть мобилизоваться и воевать.

Об этом в интервью Главкому заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать", - пояснила она.

Высоцкая рассказала, что в апреле Минюст проводил опрос среди заключенных.

"Им задали единственный вопрос: нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении осужденных путем заключения контракта на военную службу. 4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - добавила она.

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Мобилизация заключенных

8 мая Рада приняла закон о мобилизации заключенных.

В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.