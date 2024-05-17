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Новости мобилизации
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Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст

тюрма,вязниця

Некоторые осужденные могут не захотеть мобилизоваться и воевать.

Об этом в интервью Главкому заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать", - пояснила она.

Высоцкая рассказала, что в апреле Минюст проводил опрос среди заключенных.

"Им задали единственный вопрос: нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении осужденных путем заключения контракта на военную службу. 4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - добавила она.

Читайте также: Мобилизовать можно десять-двадцать тысяч осужденных. Это позволит разгрузить камеры, - министр юстиции Малюська

Мобилизация заключенных

8 мая Рада приняла закон о мобилизации заключенных.

В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.

Автор: 

заключенные (511) мобилизация (2735) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+27
Оба-на! І ось тут зеки несподівано мають більше прав ніж законослухняні!
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17.05.2024 14:01
+15
ув'язнені то вже теж привілейована каста недоторканих.... нехай йдуть воювати розробники дронів програмісти, інженери та науковці, кому вони потрібні, але чиновники, циркачі та засуджені то наша еліта, ми без них ніяк...
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17.05.2024 14:08
+10
Малюська ж мав очолити тюремну армію
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17.05.2024 14:01
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Малюська ж мав очолити тюремну армію
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17.05.2024 14:01 Ответить
Оба-на! І ось тут зеки несподівано мають більше прав ніж законослухняні!
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17.05.2024 14:01 Ответить
А хто на волі той повинен воювати , а не пішли б ви подалі.
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17.05.2024 14:04 Ответить
У ВЛК здорові даже без кінцівок, а хворі ті хто вивалить бабла нємєрєно. А вот за здоров'я зеків в наших чинуш дуже велике піклування. Цей епізод вказує, що зебанда хоче знищити українців.
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17.05.2024 19:41 Ответить
Сядь в тюрьму, заучи вечер в хату и зад береги и никакая тебе мобилизация не страшна !
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17.05.2024 21:46 Ответить
«Відсутнє» бажання, захищати Україну та Родину, може стати повторенням часів трагедії з КРУТАМИ та подій в Україні 1918-19років, та новими таборами ГУЛАГУ2 для Українців! Історія, може повторитися з такими привладними!!
Усе інше, як і пусто-порожня балаканина, то фігурний свист ротом, отих малюсків та агентів московитів, які коригують удари убивць орків!
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17.05.2024 14:06 Ответить
Так ви ОСОБИСТО, за КАПІТУЛЯЦІЮ Українців перед орками!?
Щось ви завели рака, за камінь…
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17.05.2024 14:16 Ответить
Тухляк Ти ворог. Для украины
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17.05.2024 14:22 Ответить
Краще зміна влади. Вовка легітимний ще два дні, а там вже потрібно з ним щось робити.
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17.05.2024 19:43 Ответить
Тримай оборону Австрії воїн!
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17.05.2024 14:15 Ответить
Він тут цілодобово з Австрії всіх повчає як воювати, любити країну і т.п. Але сам надає перевагу захисту та любові на відстані.
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17.05.2024 14:23 Ответить
ув'язнені то вже теж привілейована каста недоторканих.... нехай йдуть воювати розробники дронів програмісти, інженери та науковці, кому вони потрібні, але чиновники, циркачі та засуджені то наша еліта, ми без них ніяк...
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17.05.2024 14:08 Ответить
Тобто, зеки можуть відмовитися від мобілізації по бажанню і при цьому не бути ухилянтами? Тоді навіщо цивільним ухилянтам топитися в Тисі, якщо можна стати зеком?
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17.05.2024 14:10 Ответить
Не кожен зможе. Якби були лише два варіанти: сісти за ґрати чи втопитися в Тисі, особисто я обрав би другий.
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17.05.2024 14:15 Ответить
Є ще пару варіантів.
Ось один - жерти в три горлянки - питання зайвої ваги ніде не фігурує, але є такий критерій.
Чи такий - зловживати речовинами, щоб була відмітка про психічний розлад який лікують. Але після такої історії не можуть дати зброю.
Вам ще накидати?
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17.05.2024 14:38 Ответить
Жерти в три горлянки для мене не варіант - через порушений обмін речовин скільки б не їв, все одно залишаюся обтягнутим шкірою скелетом. Зловживання речовинами призведе до залежності, а це неприпустимо. В будь-якому разі, щось вигадаю, але точно не маю наміру віддавати право розпоряджатися своїм життям будь-кому, крім себе.
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17.05.2024 14:53 Ответить
Такий вибір зараз є, чи йти воювати чи йти у буцегарню. Навіть у кацапів зеків примусово не гонять на війну. Інша справа, що під час війни, покарання за відмову воювати занадто м'яке.
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17.05.2024 14:18 Ответить
В нас не війна, в нас воєнний стан.
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17.05.2024 19:45 Ответить
Ага, просто воєнний стан, і ніхто не воює.
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17.05.2024 22:40 Ответить
Бажання зеків для влади закон - хай роблять, що хочуть. Зрештою, ще є повно цивільних, які не притягалися і яких можна викрасти трохи відлупцювати та відправити на передову. А про злочинців треба піклуватися, адже їм ще дбати про генофонд нації та вирішувати демографічну кризу.
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17.05.2024 14:11 Ответить
Это прикол? Отказники пойдут добровольцами?
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17.05.2024 14:11 Ответить
Деякі засуджені можуть не захотіти мобілізувати та воювати.

Про це в https://glavcom.ua/interviews/hotovi-vojuvati-5-tis-zasudzhenikh-voni-tochno-ne-sluzhitimut-u-tilovikh-chastinakh-1000866.html інтерв'ю Главкому заявила заступниця міністра юстиції , передає . Джерело:
Тож йди Оленко медсестрою на нуль за власнисм бажанням і мотивацією,,,
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17.05.2024 14:12 Ответить
опитування серед

****, цьому грьобаному бродячему зе!цирку нема кінця!
ці деграданти генерують уйобскі ідеї кожної хвилини.
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17.05.2024 14:16 Ответить
Он, як московські личинки, нагадили по мережі за капітуляцію перед ****** !! Розвели такі московські наративи, щоб зірвати заходи Мобілізації. Так робить ворог України! Щоб посіяти недовіру серед Українців! Ворога треба нищити, як бур'ян на полі, бо врожай пропаде!
Памятаймо історію України , про Крути та табори ГУЛАГУ від московитів, для перевиховання УКРАЇНЦІВ в хохлів чи малоросів!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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17.05.2024 14:23 Ответить
а ти якого прутня не в окопі.?За землю воювати а де вона бо зекурви прийняли закони де всі землі тепер в руках іноземних компаній,волю а де вона ця воля..все вирішують гроші та ті хто є злодії при владі,..та які тепер права в українців..гірше кріпаків зеВЛАДА клоунів та блазнів загнала в ярмо нарід...нема ні волі ні пради бо на київському княжому престолі сидить якась потвора мавпоподібна та регоче з мук та крові люду...
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17.05.2024 14:32 Ответить
Пий заспокійливе і діарея, може і пройде!! Заспокойся!!
УкраЇНА, переможе орків, і без твого ігнорування її ЗАХИСТУ!!
Допомагай, чим зможеш, Захисникам, а гадити у мережі, не личить Українцю. Слава Україні! Пильнуй за приблудами95
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17.05.2024 14:43 Ответить
Сьогодні в нас вже більш ніж мільйона армія і цього більш ніж достатньо. Поставити задачу кожному військовому знищити 1 москаля і це вже більше мільйона дохлих московитів і після цього настане мир.
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17.05.2024 19:49 Ответить
То треба піти в магазин,вкрасти пару бутилок горілки і при затриманні штурхнути поліцая а в суді обізвати суддю гоміком чи курвою і отриати 5 років тюрьми.Бо з могили виходу не має а з тюрьми рано чи пізно випустять.
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17.05.2024 14:24 Ответить
через 2 года війдешь по удо)))
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17.05.2024 14:49 Ответить
Яка глибока й неочевидна думка для людини з мізками молюска!
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17.05.2024 14:24 Ответить
Прочитал я текст закона. Той ***** которую депутаты слуги народов трындели что до завершення терміну їх покарання має залишатися не більше трьох років понятное дело нет

Единственное что непонятно что это за специализированные подразделения в которых могут воевать такие мобилизованные. Если типа штрафбатов, то там надо будет охранные роты рядом ставить.
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17.05.2024 14:28 Ответить
Мдаа, виявляється зеків насильно бусифікувати неможна. В мене знайомий зек, має ''паперу'', то його ТЦКашники не чіпають.
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17.05.2024 14:32 Ответить
что вы мутите???, контракт на сколько???, четко... 1 месяц на фронте = 6 месяцев отсидки, потом герой и паспорт гражданина со снятием судимости...
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17.05.2024 14:48 Ответить
кулеба и малюська во главе и народ подтянется
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17.05.2024 14:49 Ответить
одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Джерело:
************
А чому тоді звичайних громадян з цими хворобами дозволено гребти в окопи? У них що, якісь інші штами цих вірусів і палички Коха? Ну, шо за дебільна влада!? Понапридумують хєр зна шо, а потім самі не знають, шо вони понаприймали...

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17.05.2024 15:10 Ответить
ИПСО.
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17.05.2024 17:09 Ответить
Ну так створіть умови, замотивуйте. Вертухаї знають добре як це робиться.
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17.05.2024 16:27 Ответить
А відсутність бажання пописяти може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій у сечовиділенні.

А відсутність бажання прийняти душ може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не смердіти.

А відсутність бажання подумати перед тим, як щось пи...зданути може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не нести х.у.йню.
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17.05.2024 16:53 Ответить
Валяюсь... Мін'юст щось запідозрив))). А при підготовці закону давали цифру 30 тис, як мінімум. Навіть не проводили розрахунки.
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17.05.2024 18:03 Ответить
Всі раптом захотіли, щоб зеки йшли воювати, а буквально місяць тому скаржилися, що Зеля в усьому копіює росію
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17.05.2024 19:08 Ответить
 
 