Отсутствие желания идти воевать может помешать мобилизации заключенных, - Минюст
Некоторые осужденные могут не захотеть мобилизоваться и воевать.
Об этом в интервью Главкому заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Когда Министерство юстиции готовило указанную статистику для народных депутатов, сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать", - пояснила она.
Высоцкая рассказала, что в апреле Минюст проводил опрос среди заключенных.
"Им задали единственный вопрос: нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении осужденных путем заключения контракта на военную службу. 4,5 тыс. осужденных ответили: "Да". При этом следует понимать: администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. И, повторюсь, самый главный критерий - мотивация", - добавила она.
Мобилизация заключенных
8 мая Рада приняла закон о мобилизации заключенных.
В Минюсте заявили, что для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения.
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Усе інше, як і пусто-порожня балаканина, то фігурний свист ротом, отих малюсків та агентів московитів, які коригують удари убивць орків!
Щось ви завели рака, за камінь…
Ось один - жерти в три горлянки - питання зайвої ваги ніде не фігурує, але є такий критерій.
Чи такий - зловживати речовинами, щоб була відмітка про психічний розлад який лікують. Але після такої історії не можуть дати зброю.
Вам ще накидати?
Про це в https://glavcom.ua/interviews/hotovi-vojuvati-5-tis-zasudzhenikh-voni-tochno-ne-sluzhitimut-u-tilovikh-chastinakh-1000866.html інтерв'ю Главкому заявила заступниця міністра юстиції , передає . Джерело:
Тож йди Оленко медсестрою на нуль за власнисм бажанням і мотивацією,,,
****, цьому грьобаному бродячему зе!цирку нема кінця!
ці деграданти генерують уйобскі ідеї кожної хвилини.
Памятаймо історію України , про Крути та табори ГУЛАГУ від московитів, для перевиховання УКРАЇНЦІВ в хохлів чи малоросів!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
УкраЇНА, переможе орків, і без твого ігнорування її ЗАХИСТУ!!
Допомагай, чим зможеш, Захисникам, а гадити у мережі, не личить Українцю. Слава Україні! Пильнуй за приблудами95
Единственное что непонятно что это за специализированные подразделения в которых могут воевать такие мобилизованные. Если типа штрафбатов, то там надо будет охранные роты рядом ставить.
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А чому тоді звичайних громадян з цими хворобами дозволено гребти в окопи? У них що, якісь інші штами цих вірусів і палички Коха? Ну, шо за дебільна влада!? Понапридумують хєр зна шо, а потім самі не знають, шо вони понаприймали...
А відсутність бажання прийняти душ може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не смердіти.
А відсутність бажання подумати перед тим, як щось пи...зданути може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не нести х.у.йню.