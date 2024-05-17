Відсутність бажання йти воювати може стати на заваді мобілізації ув’язнених, - Мін’юст

Деякі засуджені можуть не захотіти мобілізуватися та воювати.

Про це в інтерв'ю Главкому заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ.

"Коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати", - пояснила вона.

Висоцька розповіла, що у квітні Мін'юст проводив опитування серед ув’язнених.

"Їм поставили єдине питання: чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення засуджених шляхом укладання контракту на військову службу. 4,5 тис. засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація", - додала вона.

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Мобілізація в'язнів

8 травня Рада ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених.

У Мін'юсті заявили, що для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи.