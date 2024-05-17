Відсутність бажання йти воювати може стати на заваді мобілізації ув’язнених, - Мін’юст
Деякі засуджені можуть не захотіти мобілізуватися та воювати.
Про це в інтерв'ю Главкому заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає Цензор.НЕТ.
"Коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати", - пояснила вона.
Висоцька розповіла, що у квітні Мін'юст проводив опитування серед ув’язнених.
"Їм поставили єдине питання: чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення засуджених шляхом укладання контракту на військову службу. 4,5 тис. засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація", - додала вона.
Мобілізація в'язнів
8 травня Рада ухвалила закон про мобілізацію ув'язнених.
У Мін'юсті заявили, що для мобілізованих засуджених створюватимуть окремі підрозділи.
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Усе інше, як і пусто-порожня балаканина, то фігурний свист ротом, отих малюсків та агентів московитів, які коригують удари убивць орків!
Щось ви завели рака, за камінь…
Ось один - жерти в три горлянки - питання зайвої ваги ніде не фігурує, але є такий критерій.
Чи такий - зловживати речовинами, щоб була відмітка про психічний розлад який лікують. Але після такої історії не можуть дати зброю.
Вам ще накидати?
Про це в https://glavcom.ua/interviews/hotovi-vojuvati-5-tis-zasudzhenikh-voni-tochno-ne-sluzhitimut-u-tilovikh-chastinakh-1000866.html інтерв'ю Главкому заявила заступниця міністра юстиції , передає . Джерело:
Тож йди Оленко медсестрою на нуль за власнисм бажанням і мотивацією,,,
****, цьому грьобаному бродячему зе!цирку нема кінця!
ці деграданти генерують уйобскі ідеї кожної хвилини.
Памятаймо історію України , про Крути та табори ГУЛАГУ від московитів, для перевиховання УКРАЇНЦІВ в хохлів чи малоросів!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
УкраЇНА, переможе орків, і без твого ігнорування її ЗАХИСТУ!!
Допомагай, чим зможеш, Захисникам, а гадити у мережі, не личить Українцю. Слава Україні! Пильнуй за приблудами95
Единственное что непонятно что это за специализированные подразделения в которых могут воевать такие мобилизованные. Если типа штрафбатов, то там надо будет охранные роты рядом ставить.
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А чому тоді звичайних громадян з цими хворобами дозволено гребти в окопи? У них що, якісь інші штами цих вірусів і палички Коха? Ну, шо за дебільна влада!? Понапридумують хєр зна шо, а потім самі не знають, шо вони понаприймали...
А відсутність бажання прийняти душ може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не смердіти.
А відсутність бажання подумати перед тим, як щось пи...зданути може стати на заваді заступниці міністра юстиції Олені Висоцькій не нести х.у.йню.