Военнообязанных, находящихся в розыске, будут задерживать и доставлять в ТЦК, - Выговский

Сотрудники полиции будут направлять военнообязанных, находящихся в розыске, в военкомат.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

"Важно понимать, в каком именно розыске находится лицо. Если он находится в розыске за совершение уголовного преступления, то полицейский должен совершить неотложные действия по задержанию такого лица в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.

Розыск лиц осуществляется исключительно в рамках уголовного производства в соответствии со статьями 281 (Розыск подозреваемого) и 335 (Остановка судебного производства) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК и СП совершило административное правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 КУоАП, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК и СП", - пояснил Выговский.

"В соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции" полиция во время выполнения полномочий, определенных этим Законом, уполномочена применять меры принуждения.

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Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, которое совершает злостное неповиновение законному требованию полицейского могут быть применены такие меры принуждения как физическая сила и специальные средства (наручники, резиновые и пластиковые дубинки)", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, сейчас в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных.