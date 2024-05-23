Общение с полицией и ТЦК относительно мобилизации должно фиксироваться на видео, - Выговский

Общение сотрудников полиции и ТЦК с гражданами относительно мобилизации должно обязательно фиксироваться на фото и видео.

Оповещение военнообязанного полицейскими и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязательно должно фиксироваться, а о противоправных действиях полицейских следует сообщать на 102, 112 или на горячие линии, заявил Интерфакс-Украина глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Выговский рассказал, что перед несением службы полицейским обязательно проводят инструктаж.

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"Это предусматривает нормативно-правовая база деятельности полиции. Конечно, эти алгоритмы уже доведены до всего личного состава и ежедневно контролируется их реализация", - подчеркнул он.

Относительно ответственности полицейских, то, как отметил глава Нацполиции, согласно ч. 1 ст. 19 закона Украины "О Национальной полиции", в случае совершения противоправных действий полицейские несут уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную или дисциплинарную ответственность в зависимости от каждого отдельного случая.

"Относительно фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации (часть шестая статьи 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации")", - рассказал Выговский.

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Итак, как подчеркнул он, фото- и видеофиксация являются обязательными.

Что касается жалоб на неправомерные действия полицейских, то, как пояснил глава Нацполиции, любой гражданин может сообщить о таких случаях по номерам 102 или 112 и на телефоны горячих линий. "Сразу будет реакция", - заверил Выговский.

Глава Нацполиции обратил внимание на то, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК, в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

Напомним, сейчас в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных.