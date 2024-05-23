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Новости Война
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Общение с полицией и ТЦК относительно мобилизации должно фиксироваться на видео, - Выговский

Голова Національної поліції України Іван Вигівський

Общение сотрудников полиции и ТЦК с гражданами относительно мобилизации должно обязательно фиксироваться на фото и видео.

Оповещение военнообязанного полицейскими и представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязательно должно фиксироваться, а о противоправных действиях полицейских следует сообщать на 102, 112 или на горячие линии, заявил Интерфакс-Украина глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ.

Выговский рассказал, что перед несением службы полицейским обязательно проводят инструктаж.

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"Это предусматривает нормативно-правовая база деятельности полиции. Конечно, эти алгоритмы уже доведены до всего личного состава и ежедневно контролируется их реализация", - подчеркнул он.

Относительно ответственности полицейских, то, как отметил глава Нацполиции, согласно ч. 1 ст. 19 закона Украины "О Национальной полиции", в случае совершения противоправных действий полицейские несут уголовную, административную, гражданско-правовую, материальную или дисциплинарную ответственность в зависимости от каждого отдельного случая.

"Относительно фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации (часть шестая статьи 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации")", - рассказал Выговский.

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Итак, как подчеркнул он, фото- и видеофиксация являются обязательными.

Что касается жалоб на неправомерные действия полицейских, то, как пояснил глава Нацполиции, любой гражданин может сообщить о таких случаях по номерам 102 или 112 и на телефоны горячих линий. "Сразу будет реакция", - заверил Выговский.

Глава Нацполиции обратил внимание на то, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК, в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

Напомним, сейчас в приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных.

Автор: 

мобилизация (2751) Выговский Иван (56)


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Топ комментарии
+15
Ну і де вчорашнє відео з бодікамери харківського мусора з парку? ******.
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23.05.2024 18:33
+10
А невтручання в бійку що була в Харкові це теж правомірні дії поліції?
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23.05.2024 18:37
+9
Жду відос, де прострочений отримує повістку і відправляється на харківщину.
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23.05.2024 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Жду відос, де прострочений отримує повістку і відправляється на харківщину.
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23.05.2024 18:33 Ответить
Ну і де вчорашнє відео з бодікамери харківського мусора з парку? ******.
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23.05.2024 18:33 Ответить
це військова таємниця
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23.05.2024 19:06 Ответить
А невтручання в бійку що була в Харкові це теж правомірні дії поліції?
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23.05.2024 18:37 Ответить
місто може і гниле з погляду декого, але ж поліція не гнила ?
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23.05.2024 19:16 Ответить
Бгг, на останньому відосіку з Одеси якась пані намагалася фільмувати. Ледь киздюлів за компанію не отримала.
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23.05.2024 18:38 Ответить
И быкование призывника должно пресекаться мгновенно и на месте. Ласты завернули и в бой. очень много у нас умников - защитников, с холёными откормленными рожами, вот только воевать скоро будет некому.
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23.05.2024 18:43 Ответить
І ШО?
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23.05.2024 18:48 Ответить
Особливо багато таких, ледь не всі, серед ТЦКунов та мусарів.
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23.05.2024 18:51 Ответить
Ти з окопах строчиш?
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23.05.2024 19:07 Ответить
Если они считают нормаллтным женщин на мужские прфессии отправлять на заводы, то пусть в полицию наберут только женщин, а сами откормленные и обученные бугаи строем идут воевать. А то получается ,что и ЗП у них почти такая же, как и военного, и содержит их условный сантехник Петя, а потом этого же Петю посылают подыхать на ноль, а мордовороты толпами продолжают кошмарить пешеходов и искать, кого бы следующего туда отправить, чтобы самим не идти. Там же стреляют, там же громко, грязно и мокро! Не для того мама с татаровым цветочек растили!
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23.05.2024 19:22 Ответить
Тоб то по твоїм рожі повинні бути сірі та убогі ? А чого ? Чого українці повинні страждати ?
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23.05.2024 23:42 Ответить
Ти нидо поглянь на підлеглих де "сержанти" стільки набрали що їздять на позашляховиках "мітцубісі"ти ще їх доходи перевіряєш колись.
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23.05.2024 18:46 Ответить
Таких відео тисячі, і що?
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23.05.2024 18:46 Ответить
Тепер гурт ТЦК+поліція має бути доукомплектована відеооператором, помічником оператора, звукооператором.....
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23.05.2024 19:00 Ответить
 
 