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В приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

По состоянию на 22 мая с помощью приложения "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"805 000 успешных обновлений данных через приложение Резерв+", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.

Читайте также: Военнообязанные смогут показать представителям ТЦК свой статус обновления данных в "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9306) мобилизация (2749) приложение (170)


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Топ комментарии
+12
804 тис. з яких мають бронь або відстрочку
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23.05.2024 07:06
+5
Але якщо не маєте бажання стояти в черзі в ТЦК - краще таки повісити тот додаток. В ЦНАПах теж можна - але у них вічно висить їх "Дія".
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23.05.2024 07:36
+4
Ага. Тільки пише ВЛК за 2014 рік і ВУС з радянської Армії. Тільки от майже 2 роки відбув на фронті. З новим званням, посадою, ВУСом. З пораненнями. Де воно все? Спеціально їхати в ТЦК розбиратися? Чи на його нафіг?
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23.05.2024 07:08
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804 тис. з яких мають бронь або відстрочку
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23.05.2024 07:06 Ответить
Тільки в додатку її немає
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23.05.2024 07:25 Ответить
або виклечені з обліку
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23.05.2024 09:13 Ответить
Ага. Тільки пише ВЛК за 2014 рік і ВУС з радянської Армії. Тільки от майже 2 роки відбув на фронті. З новим званням, посадою, ВУСом. З пораненнями. Де воно все? Спеціально їхати в ТЦК розбиратися? Чи на його нафіг?
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23.05.2024 07:08 Ответить
А як можна отримати нову вус?
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23.05.2024 07:10 Ответить
Як мобілізуєшся, тобі ж пишуть ВУС 100 Стрілець. Поза тим, що було в воєннику зі строчки. Потім дають посаду по штатці. І ВУС міняється на ту, де ти по штату знаходишся. Штаб це робить наказами.
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23.05.2024 07:13 Ответить
А Ви відгуки почитайте. Той додаток не підтягує у людей навіть адресу. Не зі всьома банками коннектить. Пишуть що можна з питаннями до підтримки звертатись, але відповіді чекати треба пару діб. І то не оновили 800 тис свої данні, а скачали глючний додаток. Його оцінка 2.5 бали.
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23.05.2024 07:29 Ответить
Та знаю все. І що в програмному коді навіть не викинули баги з шкільного щоденника для дітей. Нє, ну реально дебіли.
Щодо реєстрації - воно мене підтягнуло тільки тому, що в свою адресу написав стару, ще радянську назву вулиці )))
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23.05.2024 07:35 Ответить
Але якщо не маєте бажання стояти в черзі в ТЦК - краще таки повісити тот додаток. В ЦНАПах теж можна - але у них вічно висить їх "Дія".
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23.05.2024 07:36 Ответить
От нафіга той підпис від банку, якщо потім воно починає запитувати адресу...я знесла, бо якщо данні старі підтягує, то за дипломом ще собі проблем на голову отримаю)))
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23.05.2024 07:50 Ответить
Це було дійсно смішно )))) Пані Марина, Ви мені зробили ранок.
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23.05.2024 08:36 Ответить
Я рада))) ще один ранковий прикол - до Дії 3.5 години вноситься свідоцтво про народження дитини)) причому гаснути екрану не можна, бо дія відразу закривається..вона мене перемогла..світла немає, а телефон так сяде швидко..
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23.05.2024 09:36 Ответить
Останній Резерв.
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23.05.2024 07:11 Ответить
Не находит в плеймаркете. Возможно, старая версия андроида.
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23.05.2024 07:27 Ответить
Прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+": для виїзду за кордон треба паперові документи Джерело: https://biz.censor.net/n3490628
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23.05.2024 07:33 Ответить
Знаю одне місце, де продають класні надувні матрасики. І через Тису! ВААААА-ХХХХАААА!!!!
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23.05.2024 07:39 Ответить
Через Тису фуру з товаром не переженеш.
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23.05.2024 08:39 Ответить
Прикупи понтонну переправу )))
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23.05.2024 08:55 Ответить
Воно мені не треба
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23.05.2024 09:17 Ответить
Так я те ж це писав, але мені тут рота закривали. На кордоні він код треба. А через місяць в резерві буде qr код для того щоб на блок постах, поліції та тцк його показувати. Прикордонникам він не підійде.
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23.05.2024 08:14 Ответить
так в резерв+ є він-код
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23.05.2024 08:54 Ответить
Нема
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23.05.2024 16:51 Ответить
є. такий довгий набір циферок. у мене є.
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23.05.2024 16:58 Ответить
Штрих код повинен бути. О ті циферки до одного місця. Вони на кордоні нафіг нікому не потрібні.
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23.05.2024 17:01 Ответить
я писав про він-код, а не про штрихкод. на митниці сказали, що срати вони хотіли на резерв+.
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23.05.2024 17:21 Ответить
Він-код це і є той самий штрих код. Як вам ще це пояснити?
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23.05.2024 20:55 Ответить
Тепер у нашій країні запроваджено він-код - це штрихкод, індивідуальний номер, що присвоюють військовозобов'язаним у реєстрі "Оберіг". При зчитуванні такого штрихкоду відображається інформація про військовозобов'язаного
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23.05.2024 20:56 Ответить
ну, в мене в резерв+ цей код є, я це і писав
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23.05.2024 21:24 Ответить
Його клеють у тцк
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23.05.2024 16:52 Ответить
Ярославе, а Вам більш за 60? Зайдіть в ЦНАП. Вони Вам підтягнуть у своїй комп. базі інфу та роздрукують папірець з QR кодом.
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23.05.2024 08:57 Ответить
Щодо він кода... Лише один раз таке бачив. Така типу біла стрічка, що наклеюється в воєнник.А шо за фігня така і де його отримувати?
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23.05.2024 08:59 Ответить
В ТЦК после обновления данных и прохождения ВВК.
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23.05.2024 09:10 Ответить
цей код це твій ідентіфкатор в бд оберіга
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23.05.2024 09:25 Ответить
якщо він є, то вже точно потрапив до реэстру
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23.05.2024 09:26 Ответить
ВОС написали таку що невідповідає дійсності...фах зовсім другий))))
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23.05.2024 07:53 Ответить
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23.05.2024 08:05 Ответить
Як кажуть, курчат по осені рахують.
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23.05.2024 09:09 Ответить
Интересно, разрабы здесь читают отзывы? Сделайте совместимость со всеми версиями андроида, установить невозможно. Или за новым телефоном в магазин бежать?)
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23.05.2024 09:19 Ответить
У баби з дідом узяти Є- смартфон .
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23.05.2024 10:49 Ответить
 
 