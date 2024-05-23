В приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных

По состоянию на 22 мая с помощью приложения "Резерв+" свои данные обновили уже 805 тысяч военнообязанных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"805 000 успешных обновлений данных через приложение Резерв+", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Закон, который вступил в силу с 18 мая, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в ТЦК, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

17 мая Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов для обновления учетных данных.

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