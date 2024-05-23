У додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних

Станом на 22 травня за допомогою застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

"805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

17 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.

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