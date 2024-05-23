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У додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Станом на 22 травня за допомогою застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

"805 000 успішних оновлень даних через застосунок Резерв+", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Закон, який набрав чинності з 18 травня, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

17 травня Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів для оновлення облікових даних.

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Автор: 

Міноборони (7334) мобілізація (3040) додаток (474)


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Топ коментарі
+12
804 тис. з яких мають бронь або відстрочку
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23.05.2024 07:06
+5
Але якщо не маєте бажання стояти в черзі в ТЦК - краще таки повісити тот додаток. В ЦНАПах теж можна - але у них вічно висить їх "Дія".
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23.05.2024 07:36
+4
Ага. Тільки пише ВЛК за 2014 рік і ВУС з радянської Армії. Тільки от майже 2 роки відбув на фронті. З новим званням, посадою, ВУСом. З пораненнями. Де воно все? Спеціально їхати в ТЦК розбиратися? Чи на його нафіг?
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23.05.2024 07:08
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804 тис. з яких мають бронь або відстрочку
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23.05.2024 07:06 Відповісти
Тільки в додатку її немає
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23.05.2024 07:25 Відповісти
або виклечені з обліку
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23.05.2024 09:13 Відповісти
Ага. Тільки пише ВЛК за 2014 рік і ВУС з радянської Армії. Тільки от майже 2 роки відбув на фронті. З новим званням, посадою, ВУСом. З пораненнями. Де воно все? Спеціально їхати в ТЦК розбиратися? Чи на його нафіг?
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23.05.2024 07:08 Відповісти
А як можна отримати нову вус?
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23.05.2024 07:10 Відповісти
Як мобілізуєшся, тобі ж пишуть ВУС 100 Стрілець. Поза тим, що було в воєннику зі строчки. Потім дають посаду по штатці. І ВУС міняється на ту, де ти по штату знаходишся. Штаб це робить наказами.
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23.05.2024 07:13 Відповісти
А Ви відгуки почитайте. Той додаток не підтягує у людей навіть адресу. Не зі всьома банками коннектить. Пишуть що можна з питаннями до підтримки звертатись, але відповіді чекати треба пару діб. І то не оновили 800 тис свої данні, а скачали глючний додаток. Його оцінка 2.5 бали.
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23.05.2024 07:29 Відповісти
Та знаю все. І що в програмному коді навіть не викинули баги з шкільного щоденника для дітей. Нє, ну реально дебіли.
Щодо реєстрації - воно мене підтягнуло тільки тому, що в свою адресу написав стару, ще радянську назву вулиці )))
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23.05.2024 07:35 Відповісти
Але якщо не маєте бажання стояти в черзі в ТЦК - краще таки повісити тот додаток. В ЦНАПах теж можна - але у них вічно висить їх "Дія".
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23.05.2024 07:36 Відповісти
От нафіга той підпис від банку, якщо потім воно починає запитувати адресу...я знесла, бо якщо данні старі підтягує, то за дипломом ще собі проблем на голову отримаю)))
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23.05.2024 07:50 Відповісти
Це було дійсно смішно )))) Пані Марина, Ви мені зробили ранок.
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23.05.2024 08:36 Відповісти
Я рада))) ще один ранковий прикол - до Дії 3.5 години вноситься свідоцтво про народження дитини)) причому гаснути екрану не можна, бо дія відразу закривається..вона мене перемогла..світла немає, а телефон так сяде швидко..
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23.05.2024 09:36 Відповісти
Останній Резерв.
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23.05.2024 07:11 Відповісти
Не находит в плеймаркете. Возможно, старая версия андроида.
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23.05.2024 07:27 Відповісти
Прикордонники не визнаватимуть дані у додатку "Резерв+": для виїзду за кордон треба паперові документи Джерело: https://biz.censor.net/n3490628
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23.05.2024 07:33 Відповісти
Знаю одне місце, де продають класні надувні матрасики. І через Тису! ВААААА-ХХХХАААА!!!!
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23.05.2024 07:39 Відповісти
Через Тису фуру з товаром не переженеш.
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23.05.2024 08:39 Відповісти
Прикупи понтонну переправу )))
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23.05.2024 08:55 Відповісти
Воно мені не треба
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23.05.2024 09:17 Відповісти
Так я те ж це писав, але мені тут рота закривали. На кордоні він код треба. А через місяць в резерві буде qr код для того щоб на блок постах, поліції та тцк його показувати. Прикордонникам він не підійде.
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23.05.2024 08:14 Відповісти
так в резерв+ є він-код
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23.05.2024 08:54 Відповісти
Нема
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23.05.2024 16:51 Відповісти
є. такий довгий набір циферок. у мене є.
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23.05.2024 16:58 Відповісти
Штрих код повинен бути. О ті циферки до одного місця. Вони на кордоні нафіг нікому не потрібні.
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23.05.2024 17:01 Відповісти
я писав про він-код, а не про штрихкод. на митниці сказали, що срати вони хотіли на резерв+.
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23.05.2024 17:21 Відповісти
Він-код це і є той самий штрих код. Як вам ще це пояснити?
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23.05.2024 20:55 Відповісти
Тепер у нашій країні запроваджено він-код - це штрихкод, індивідуальний номер, що присвоюють військовозобов'язаним у реєстрі "Оберіг". При зчитуванні такого штрихкоду відображається інформація про військовозобов'язаного
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23.05.2024 20:56 Відповісти
ну, в мене в резерв+ цей код є, я це і писав
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23.05.2024 21:24 Відповісти
Його клеють у тцк
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23.05.2024 16:52 Відповісти
Ярославе, а Вам більш за 60? Зайдіть в ЦНАП. Вони Вам підтягнуть у своїй комп. базі інфу та роздрукують папірець з QR кодом.
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23.05.2024 08:57 Відповісти
Щодо він кода... Лише один раз таке бачив. Така типу біла стрічка, що наклеюється в воєнник.А шо за фігня така і де його отримувати?
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23.05.2024 08:59 Відповісти
В ТЦК после обновления данных и прохождения ВВК.
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23.05.2024 09:10 Відповісти
цей код це твій ідентіфкатор в бд оберіга
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23.05.2024 09:25 Відповісти
якщо він є, то вже точно потрапив до реэстру
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23.05.2024 09:26 Відповісти
ВОС написали таку що невідповідає дійсності...фах зовсім другий))))
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23.05.2024 07:53 Відповісти
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23.05.2024 08:05 Відповісти
Як кажуть, курчат по осені рахують.
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23.05.2024 09:09 Відповісти
Интересно, разрабы здесь читают отзывы? Сделайте совместимость со всеми версиями андроида, установить невозможно. Или за новым телефоном в магазин бежать?)
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23.05.2024 09:19 Відповісти
У баби з дідом узяти Є- смартфон .
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23.05.2024 10:49 Відповісти
 
 