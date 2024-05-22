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Громадський транспорт у Миколаєві курсуватиме рідше через мобілізацію водіїв

транспорт,автобус,маршрутка,троллейбус,коронавирус

У Миколаєві з 27 травня на міські маршрути виходитиме менше автобусів через мобілізацію водіїв.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Суспільне.

За його словами, вранці 21 травня на маршрути вийшли 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси. Однак з 27 травня на маршрути виходитиме ще на два автобуси менше, хоча водіїв вже не вистачає.

"У нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них нема. Тобто, ця цифра — 22, могла б бути більшою", – сказав Сєнкевич.

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Мер міста нагадав, що Миколаїв отримав від норвезького міста Крістіансанн 6 автобусів, що були у вжитку, ще 12 придбані за гроші Данії. Також за договором з Європейським інвестиційним банком турецька компанія має поставити нові автобуси Миколаєву.

"Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так із пересторогою – на тролейбуси й не хочуть працювати на автобусах. Хоча чесно кажучи, мені незрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса? Навіть у тролейбусі важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив’язаний до контактної мережі", – додав Сєнкевич.

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Миколаїв (325) транспорт (505) мобілізація (468) Сєнкевич Олександр (2) автобус (247)


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Краще б Сенкевіча мобілізували разом з депутатами міськради. Місту була б лише користь. Ці ублюдки роками вирубають зелені насадження по всьому місту. Ще кілька років їхнього господарювання і в місті буде степова зона.
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22.05.2024 20:47 Відповісти

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