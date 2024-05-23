Полицейские не вручают повестки военнообязанным, - Выговский

Работники полиции не вручают повестки военнообязанным, однако они участвуют в оповещении военнообязанных вместе с работниками ТЦК.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции... - участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", - сказал он.

Выговский отметил, что полицейские непосредственно не вручают повестки, поскольку это не предусмотрено законом.

Объясняя компетенцию полиции по проверке документов, он сказал: "Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанными законодательства по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции", добавил глава Нацполиции.

"Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности это Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а при наличии указывается также информация о месте работы, номера мобильных телефонов и т.д.", - подытожил Выговский.

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