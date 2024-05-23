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Новости мобилизации
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Полицейские не вручают повестки военнообязанным, - Выговский

Поліція не може вручати повістки

Работники полиции не вручают повестки военнообязанным, однако они участвуют в оповещении военнообязанных вместе с работниками ТЦК.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается полномочий, которых раньше не было у полиции... - участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", - сказал он.

Выговский отметил, что полицейские непосредственно не вручают повестки, поскольку это не предусмотрено законом.

Объясняя компетенцию полиции по проверке документов, он сказал: "Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанными законодательства по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Полицейские имеют право проверять документы у всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции", добавил глава Нацполиции.

"Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности это Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а при наличии указывается также информация о месте работы, номера мобильных телефонов и т.д.", - подытожил Выговский.

Читайте: Будут судить харьковчанина, который распространял информацию о местах выдачи повесток. Ему грозит до восьми лет заключения

Автор: 

Нацполиция (16437) мобилизация (2749) Выговский Иван (56) повестка (153)


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Топ комментарии
+11
Нехай мусорва собі повіписють повістки, ховаються від мобілізації в мусарні, порядні поліцейські вже давно на фронті...а патрульна поліція з бородатими, відгодованоми молодиками які на Народного Ополчення зграямі сидять пють каву і заставили всю вулицю іномарками...гидко це читати, що до поліції, це хабарники, садисти, вбивці, шахраї, поднкі в більшості, 5-7 % порядних....ГАНББА
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23.05.2024 16:57
+8
та їм аж похрен , головне в тилу а не на фронті , і при баблі .. буде жарко- утечуть перші , а "ждуни" лиш емблеми поміняють ...тварі продажні.
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23.05.2024 17:07
+8
В 22-му році тікали в перших рядах з Херсону. А маріупольські не встигли втекти, тому цілими відділеннями у повному складі присягали кацапам. Взірці патріотизму...
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23.05.2024 17:18
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Нехай мусорва собі повіписють повістки, ховаються від мобілізації в мусарні, порядні поліцейські вже давно на фронті...а патрульна поліція з бородатими, відгодованоми молодиками які на Народного Ополчення зграямі сидять пють каву і заставили всю вулицю іномарками...гидко це читати, що до поліції, це хабарники, садисти, вбивці, шахраї, поднкі в більшості, 5-7 % порядних....ГАНББА
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23.05.2024 16:57 Ответить
Поліціантів пора трохи скоротити, кількість населення в країні значно зменшилось, а вночі теж не треба охороняти порядок бо комендантська година
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23.05.2024 17:05 Ответить
їх тільки потрібно....нехто цю падаль скроцювати не буде..Владі не вигодно, відмивання грошей...паскуди їздять на авто які потрібні ЗСУ....викають гроші...це корумпована структкра на чолі з Кліменком. Голова НП це пешка при дермаку і татарову,
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23.05.2024 17:08 Ответить
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів"....
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23.05.2024 17:11 Ответить
Владі вже ніхто і ні в чому не віритьа влада тупо зберігає себе і ту систему яка їй потрібна і всі все мовчать
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23.05.2024 17:07 Ответить
Влада використовує поліцію суто для захисту власних дуп, але за наш рахунок, корч. добре прилаштувалися...
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23.05.2024 17:14 Ответить
Ясен хер,за отмазку от мобизизации,прийдется отблагодарить власть в нужный момент.Дураков для войны еще наберут
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23.05.2024 17:33 Ответить
Щезни, кацапчику.
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23.05.2024 17:00 Ответить
Ok. Зупинила поліція громадянина, перевірила документи, звернення ТЦК та СП щодо цієї особи немає, але й на обліку громадянин не стоїть (але два місяці на це відпущено). Якими будуть дії поліції?
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23.05.2024 16:59 Ответить
Запхнуть кийко в сраку щоб швидше шевелився.
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23.05.2024 17:08 Ответить
іх не скоротять іх колись будуть знищувати..як це було вже на шляхах ....
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23.05.2024 17:03 Ответить
Звали нахер звідси дебільний кацап
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23.05.2024 20:15 Ответить
Виговський наведи порядок в мусарні....ви зганьбилися до нікуда....
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23.05.2024 17:02 Ответить
та їм аж похрен , головне в тилу а не на фронті , і при баблі .. буде жарко- утечуть перші , а "ждуни" лиш емблеми поміняють ...тварі продажні.
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23.05.2024 17:07 Ответить
В 22-му році тікали в перших рядах з Херсону. А маріупольські не встигли втекти, тому цілими відділеннями у повному складі присягали кацапам. Взірці патріотизму...
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23.05.2024 17:18 Ответить
А їм похріну якими мєнтами бути українськими чи кацапськими.
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23.05.2024 17:48 Ответить
https://politerno.com.ua/2024/05/18/sergij-nadal-dav-vkazivku-svoyemu-pidleglomu-eksmilitsioneru-rozsylaty-ternopolyanam-povistky/ Сергій Надал дав вказівку своєму підлеглому ексміліціонеру розсилати тернополянам повістки
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23.05.2024 17:50 Ответить
А хто буде боротися з приступністю? Чи в Україні поліцаї її побороли?
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23.05.2024 17:55 Ответить
Дурню мелеш, 90% всіх проблем це те що у "преступності" є криша з смітника, меньше сміття менше саме криміналу, не путати з побутовими злочинами, а зброя на руках і право недоторканої власності,- працюють краще чім ці дармоїди.
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23.05.2024 18:31 Ответить
ТЦК тоже може вручати повістки поліцейским, прокурорам - багато з них взагалі штани протерають, потрібно відвідувати поліцейські відділки, прокуратури, суди, проводити агітацію, спілкуватись - там багато жирних солдатів
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23.05.2024 20:34 Ответить
 
 