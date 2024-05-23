Поліцейські не вручають повістки військовозобов’язаним, - Вигівський

Працівники поліції не вручають повістки військовозобов’язаним, проте вони беруть участь в оповіщенні військовозобов’язаних разом із працівниками ТЦК.

Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", - сказав він.

Вигівський наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки, оскільки це не передбачено законом.

Пояснюючи компетенцію поліції щодо перевірки документів, він сказав: "Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію", додав глава Нацполіції.

"Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо", - підсумував Вигівський.

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