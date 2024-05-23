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Новини Мобілізація
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Поліцейські не вручають повістки військовозобов’язаним, - Вигівський

Поліція не може вручати повістки

Працівники поліції не вручають повістки військовозобов’язаним, проте вони беруть участь в оповіщенні військовозобов’язаних разом із працівниками ТЦК.

Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції... - участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", - сказав він.

Вигівський наголосив, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки, оскільки це не передбачено законом.

Пояснюючи компетенцію поліції щодо перевірки документів, він сказав: "Перевірка військово-облікових документів спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію", додав глава Нацполіції.

"Поліція в цьому випадку працює за зверненнями ТЦК та СП (частина третя статті 38 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). У цих зверненнях міститься інформація про особу, зокрема це П.І.Б., дата народження, адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, а у разі наявності зазначається також інформація про місце роботи, номери мобільних телефонів тощо", - підсумував Вигівський.

Читайте: Судитимуть харків’янина, який поширював інформацію про місця видачі повісток. Йому загрожує до восьми років ув’язнення

Автор: 

Нацполіція (15142) мобілізація (3040) Вигівський Іван (72) повістка (182)


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Топ коментарі
+11
Нехай мусорва собі повіписють повістки, ховаються від мобілізації в мусарні, порядні поліцейські вже давно на фронті...а патрульна поліція з бородатими, відгодованоми молодиками які на Народного Ополчення зграямі сидять пють каву і заставили всю вулицю іномарками...гидко це читати, що до поліції, це хабарники, садисти, вбивці, шахраї, поднкі в більшості, 5-7 % порядних....ГАНББА
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23.05.2024 16:57
+8
та їм аж похрен , головне в тилу а не на фронті , і при баблі .. буде жарко- утечуть перші , а "ждуни" лиш емблеми поміняють ...тварі продажні.
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23.05.2024 17:07
+8
В 22-му році тікали в перших рядах з Херсону. А маріупольські не встигли втекти, тому цілими відділеннями у повному складі присягали кацапам. Взірці патріотизму...
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23.05.2024 17:18
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Нехай мусорва собі повіписють повістки, ховаються від мобілізації в мусарні, порядні поліцейські вже давно на фронті...а патрульна поліція з бородатими, відгодованоми молодиками які на Народного Ополчення зграямі сидять пють каву і заставили всю вулицю іномарками...гидко це читати, що до поліції, це хабарники, садисти, вбивці, шахраї, поднкі в більшості, 5-7 % порядних....ГАНББА
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23.05.2024 16:57 Відповісти
Поліціантів пора трохи скоротити, кількість населення в країні значно зменшилось, а вночі теж не треба охороняти порядок бо комендантська година
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23.05.2024 17:05 Відповісти
їх тільки потрібно....нехто цю падаль скроцювати не буде..Владі не вигодно, відмивання грошей...паскуди їздять на авто які потрібні ЗСУ....викають гроші...це корумпована структкра на чолі з Кліменком. Голова НП це пешка при дермаку і татарову,
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23.05.2024 17:08 Відповісти
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів"....
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23.05.2024 17:11 Відповісти
Владі вже ніхто і ні в чому не віритьа влада тупо зберігає себе і ту систему яка їй потрібна і всі все мовчать
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23.05.2024 17:07 Відповісти
Влада використовує поліцію суто для захисту власних дуп, але за наш рахунок, корч. добре прилаштувалися...
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23.05.2024 17:14 Відповісти
Ясен хер,за отмазку от мобизизации,прийдется отблагодарить власть в нужный момент.Дураков для войны еще наберут
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23.05.2024 17:33 Відповісти
Щезни, кацапчику.
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23.05.2024 17:00 Відповісти
Ok. Зупинила поліція громадянина, перевірила документи, звернення ТЦК та СП щодо цієї особи немає, але й на обліку громадянин не стоїть (але два місяці на це відпущено). Якими будуть дії поліції?
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23.05.2024 16:59 Відповісти
Запхнуть кийко в сраку щоб швидше шевелився.
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23.05.2024 17:08 Відповісти
іх не скоротять іх колись будуть знищувати..як це було вже на шляхах ....
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23.05.2024 17:03 Відповісти
Звали нахер звідси дебільний кацап
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23.05.2024 20:15 Відповісти
Виговський наведи порядок в мусарні....ви зганьбилися до нікуда....
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23.05.2024 17:02 Відповісти
та їм аж похрен , головне в тилу а не на фронті , і при баблі .. буде жарко- утечуть перші , а "ждуни" лиш емблеми поміняють ...тварі продажні.
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23.05.2024 17:07 Відповісти
В 22-му році тікали в перших рядах з Херсону. А маріупольські не встигли втекти, тому цілими відділеннями у повному складі присягали кацапам. Взірці патріотизму...
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23.05.2024 17:18 Відповісти
А їм похріну якими мєнтами бути українськими чи кацапськими.
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23.05.2024 17:48 Відповісти
https://politerno.com.ua/2024/05/18/sergij-nadal-dav-vkazivku-svoyemu-pidleglomu-eksmilitsioneru-rozsylaty-ternopolyanam-povistky/ Сергій Надал дав вказівку своєму підлеглому ексміліціонеру розсилати тернополянам повістки
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23.05.2024 17:50 Відповісти
А хто буде боротися з приступністю? Чи в Україні поліцаї її побороли?
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23.05.2024 17:55 Відповісти
Дурню мелеш, 90% всіх проблем це те що у "преступності" є криша з смітника, меньше сміття менше саме криміналу, не путати з побутовими злочинами, а зброя на руках і право недоторканої власності,- працюють краще чім ці дармоїди.
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23.05.2024 18:31 Відповісти
ТЦК тоже може вручати повістки поліцейским, прокурорам - багато з них взагалі штани протерають, потрібно відвідувати поліцейські відділки, прокуратури, суди, проводити агітацію, спілкуватись - там багато жирних солдатів
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23.05.2024 20:34 Відповісти
 
 