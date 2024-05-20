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Судитимуть харків’янина, який поширював інформацію про місця видачі повісток. Йому загрожує до восьми років ув’язнення

прокуратура

49-річного чоловіка судитимуть за поширення інформації про місця видачі повісток, оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків’янину загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну харків’янин систематично поширював у телеграм-каналах інформацію щодо місць перебування співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а також часу фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово, - постанова Кабміну

Зазначається, що формулювання, які використовував чоловік, дискредитували роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу. Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві, завдавали шкоди авторитету ЗСУ і підривали обороноздатність нашої держави.

У прокуратурі повідомили, що чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, ТЦК передали Нацполіції інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки. Найбільше - на Дніпропетровщині.

Автор: 

суд (11662) Харків (5573) повістка (182) ухилянти (881)


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Топ коментарі
+21
...оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків'янину загрожує до восьми років ув'язнення.

А тем, кто перед самой войной границу разминировал и войска отвёл, нiчого не загрожує.
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20.05.2024 17:02
+15
********* 1 в 1. А то и хуже.
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20.05.2024 17:06
+13
Ну тим хто розікрав на харківських оборонних укріпленнях і по причині яких загинуло скільки хлопців як і ранфше нічого не буде.....це ж не підрив обороноздатності.....але баранам спркійніше про баранів
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20.05.2024 17:13
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Ухилянти ще не оголосили збір коштів на встановлення пам'ятника цьому герою?
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20.05.2024 17:00 Відповісти
дима , ты - беблан
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20.05.2024 20:46 Відповісти
...оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків'янину загрожує до восьми років ув'язнення.

А тем, кто перед самой войной границу разминировал и войска отвёл, нiчого не загрожує.
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20.05.2024 17:02 Відповісти
нічогу. святі люди на наших податках
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20.05.2024 17:04 Відповісти
Звісно вони розв'язали війну, спровокували вовочку путіна розпочати сво, не залишивши йому вибору
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20.05.2024 18:04 Відповісти
обороноздатність держави в тому де роздають повістки?
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20.05.2024 17:03 Відповісти
Треба ж щось придумати
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20.05.2024 17:25 Відповісти
********* 1 в 1. А то и хуже.
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20.05.2024 17:06 Відповісти
Там напишеш «нет войне» і тобі вже строк паяють за дискредитацію армії. Тут напишеш, що біля магазину ТЦК і тобі вже строк паяють за шкоду авторитету ЗСУ.
називається знайдіть 10 відмінностей
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20.05.2024 20:10 Відповісти
фото та відео звісно не варто в мережу викладати, але стаття притягнена за вуха та героя чекає значна компансація з наших кишень від ЄСПЛ
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20.05.2024 17:06 Відповісти
думаєте, скоро й за таке будуть саджати?
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20.05.2024 17:30 Відповісти
будемо сподіватися, що й тебе стороною не обійдуть
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20.05.2024 17:39 Відповісти
ЄСПЛ скаже "військовий стан, тому можливі обмеження на розсуд України". Це було вже, не перший жеж рік.
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20.05.2024 17:56 Відповісти
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20.05.2024 17:12 Відповісти
Ну тим хто розікрав на харківських оборонних укріпленнях і по причині яких загинуло скільки хлопців як і ранфше нічого не буде.....це ж не підрив обороноздатності.....але баранам спркійніше про баранів
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20.05.2024 17:13 Відповісти
А яйценосець резніков за це ж саме отримав посаду в Українському інституті майбутнього. О як треба підривати!
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20.05.2024 17:15 Відповісти
це політична еліта , там інші працюють закони
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20.05.2024 17:19 Відповісти
Наша брілліантово-зелена янетрапка є першим, хто дискредитує мобілізацію. Особистим прикладом. А ми ж усі президенти, так вово?
А твої виборці так хочуть бути схожими на тебе. Ти ж для них приклад.
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20.05.2024 17:16 Відповісти
Слава богу знайшли того хто підривав обороноздатність. Тепер у нас із обороною все буде добре і Україна зможе відбити напад кацапів
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20.05.2024 17:20 Відповісти
Судити за злочини проти людяності, за геноцид тих хто просрав 45% народу, 20 млн. людей за чверть віку не кошерно?
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20.05.2024 17:21 Відповісти
Підстава притягнута за вуха
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20.05.2024 18:07 Відповісти
а Лієв,що нагрів Міноборони на 1,5 ляма випущений з СІЗО під особисте зобов"язання (((
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20.05.2024 18:30 Відповісти
За підрив обороноздатності... Капець. Це вже нагадує старий совєцький анекдот.

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20.05.2024 18:59 Відповісти
Чуваку загрожує 8 років за підрив боєздатності! А Рєзніков, Лієв що піз@или в МО обороноздатність не підривали? А Баканов, Зеленський, Верещук, Таран розмінуванням Чонгару і відводом військ цю обороноздатність не підривали? А Єрмак коли дзвонив Лукашенко про вагнерівців? Тощо тощо тощо
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20.05.2024 19:30 Відповісти
І цей хер і злодії, зрадники, корупціонери, колаборанти і т.п. ... повинна отримати те, що заслуговує. А край треба боронити і захищати свою землю, рідних, близьких, наших дітей від проклятих кацапів-окупантів.
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20.05.2024 22:17 Відповісти
 
 