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Будут судить харьковчанина, распространявшего информацию о местах выдачи повесток. Ему грозит до восьми лет заключения

прокуратура

49-летнего мужчину будут судить за распространение информации о местах выдачи повесток, поскольку этим он подрывал обороноспособность государства. Харьковчанину грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину харьковчанин систематически распространял в телеграм-каналах информацию о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП.

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Отмечается, что формулировки, которые использовал мужчина, дискредитировали работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету ВСУ и подрывали обороноспособность нашего государства.

В прокуратуре сообщили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки. Больше всего - на Днепропетровщине.

Автор: 

суд (25084) Харьков (7460) повестка (153) уклонисты (814)


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Топ комментарии
+21
...оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків'янину загрожує до восьми років ув'язнення.

А тем, кто перед самой войной границу разминировал и войска отвёл, нiчого не загрожує.
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20.05.2024 17:02
+15
********* 1 в 1. А то и хуже.
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20.05.2024 17:06
+13
Ну тим хто розікрав на харківських оборонних укріпленнях і по причині яких загинуло скільки хлопців як і ранфше нічого не буде.....це ж не підрив обороноздатності.....але баранам спркійніше про баранів
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20.05.2024 17:13
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Ухилянти ще не оголосили збір коштів на встановлення пам'ятника цьому герою?
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20.05.2024 17:00 Ответить
дима , ты - беблан
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20.05.2024 20:46 Ответить
...оскільки цим він підривав обороноздатність держави. Харків'янину загрожує до восьми років ув'язнення.

А тем, кто перед самой войной границу разминировал и войска отвёл, нiчого не загрожує.
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20.05.2024 17:02 Ответить
нічогу. святі люди на наших податках
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20.05.2024 17:04 Ответить
Звісно вони розв'язали війну, спровокували вовочку путіна розпочати сво, не залишивши йому вибору
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20.05.2024 18:04 Ответить
обороноздатність держави в тому де роздають повістки?
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20.05.2024 17:03 Ответить
Треба ж щось придумати
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20.05.2024 17:25 Ответить
********* 1 в 1. А то и хуже.
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20.05.2024 17:06 Ответить
Там напишеш «нет войне» і тобі вже строк паяють за дискредитацію армії. Тут напишеш, що біля магазину ТЦК і тобі вже строк паяють за шкоду авторитету ЗСУ.
називається знайдіть 10 відмінностей
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20.05.2024 20:10 Ответить
фото та відео звісно не варто в мережу викладати, але стаття притягнена за вуха та героя чекає значна компансація з наших кишень від ЄСПЛ
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20.05.2024 17:06 Ответить
думаєте, скоро й за таке будуть саджати?
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20.05.2024 17:30 Ответить
будемо сподіватися, що й тебе стороною не обійдуть
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20.05.2024 17:39 Ответить
ЄСПЛ скаже "військовий стан, тому можливі обмеження на розсуд України". Це було вже, не перший жеж рік.
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20.05.2024 17:56 Ответить
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20.05.2024 17:12 Ответить
Ну тим хто розікрав на харківських оборонних укріпленнях і по причині яких загинуло скільки хлопців як і ранфше нічого не буде.....це ж не підрив обороноздатності.....але баранам спркійніше про баранів
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20.05.2024 17:13 Ответить
А яйценосець резніков за це ж саме отримав посаду в Українському інституті майбутнього. О як треба підривати!
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20.05.2024 17:15 Ответить
це політична еліта , там інші працюють закони
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20.05.2024 17:19 Ответить
Наша брілліантово-зелена янетрапка є першим, хто дискредитує мобілізацію. Особистим прикладом. А ми ж усі президенти, так вово?
А твої виборці так хочуть бути схожими на тебе. Ти ж для них приклад.
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20.05.2024 17:16 Ответить
Слава богу знайшли того хто підривав обороноздатність. Тепер у нас із обороною все буде добре і Україна зможе відбити напад кацапів
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20.05.2024 17:20 Ответить
Судити за злочини проти людяності, за геноцид тих хто просрав 45% народу, 20 млн. людей за чверть віку не кошерно?
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20.05.2024 17:21 Ответить
Підстава притягнута за вуха
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20.05.2024 18:07 Ответить
а Лієв,що нагрів Міноборони на 1,5 ляма випущений з СІЗО під особисте зобов"язання (((
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20.05.2024 18:30 Ответить
За підрив обороноздатності... Капець. Це вже нагадує старий совєцький анекдот.

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20.05.2024 18:59 Ответить
Чуваку загрожує 8 років за підрив боєздатності! А Рєзніков, Лієв що піз@или в МО обороноздатність не підривали? А Баканов, Зеленський, Верещук, Таран розмінуванням Чонгару і відводом військ цю обороноздатність не підривали? А Єрмак коли дзвонив Лукашенко про вагнерівців? Тощо тощо тощо
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20.05.2024 19:30 Ответить
І цей хер і злодії, зрадники, корупціонери, колаборанти і т.п. ... повинна отримати те, що заслуговує. А край треба боронити і захищати свою землю, рідних, близьких, наших дітей від проклятих кацапів-окупантів.
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20.05.2024 22:17 Ответить
 
 