Будут судить харьковчанина, распространявшего информацию о местах выдачи повесток. Ему грозит до восьми лет заключения
49-летнего мужчину будут судить за распространение информации о местах выдачи повесток, поскольку этим он подрывал обороноспособность государства. Харьковчанину грозит до восьми лет заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину харьковчанин систематически распространял в телеграм-каналах информацию о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП.
Отмечается, что формулировки, которые использовал мужчина, дискредитировали работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету ВСУ и подрывали обороноспособность нашего государства.
В прокуратуре сообщили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки. Больше всего - на Днепропетровщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тем, кто перед самой войной границу разминировал и войска отвёл, нiчого не загрожує.
називається знайдіть 10 відмінностей
А твої виборці так хочуть бути схожими на тебе. Ти ж для них приклад.