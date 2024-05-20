Будут судить харьковчанина, распространявшего информацию о местах выдачи повесток. Ему грозит до восьми лет заключения

49-летнего мужчину будут судить за распространение информации о местах выдачи повесток, поскольку этим он подрывал обороноспособность государства. Харьковчанину грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).



По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину харьковчанин систематически распространял в телеграм-каналах информацию о местах пребывания сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП.

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Отмечается, что формулировки, которые использовал мужчина, дискредитировали работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.



Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету ВСУ и подрывали обороноспособность нашего государства.



В прокуратуре сообщили, что мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тыс. человек, которые уклоняются от явки. Больше всего - на Днепропетровщине.