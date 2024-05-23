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Новини Війна
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Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися на відео, - Вигівський

Голова Національної поліції України Іван Вигівський

Спілкування працівників поліції та ТЦК з громадянами щодо мобілізації має обов’язково фіксуватися на фото і відео.

Сповіщення військовозобов'язаного поліцейськими та представниками Територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) обов'язково має фіксуватися, а про протиправні дії поліцейських слід повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії, заявив Інтерфакс-Україна голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Вигівський розповів, що перед несенням служби поліцейським обов'язково проводять інструктаж.

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"Це передбачає нормативно-правова база діяльності поліції. Звісно, ці алгоритми вже доведені до всього особового складу та щоденно контролюється їхня реалізація", - наголосив він.

Щодо відповідальності поліцейських, то, як зазначив очільник Нацполіції, згідно з ч. 1 ст. 19 закону України "Про Національну поліцію", в разі вчинення протиправних дій поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну або дисциплінарну відповідальність залежно від кожного окремого випадку.

"Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації (частина шоста статті 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")", - розповів Вигівський.

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Отже, як наголосив він, фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Щодо скарг на неправомірні дії поліцейських, то, як пояснив глава Нацполіції, будь-який громадянин може повідомити про такі випадки за номерами 102 або 112 і на телефони гарячих ліній. "Відразу буде реакція", - запевнив Вигівський.

Очільник Нацполіції звернув увагу на те, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

Нагадаємо, наразі у додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.

Автор: 

мобілізація (3040) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+15
Ну і де вчорашнє відео з бодікамери харківського мусора з парку? ******.
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23.05.2024 18:33
+10
А невтручання в бійку що була в Харкові це теж правомірні дії поліції?
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23.05.2024 18:37
+9
Жду відос, де прострочений отримує повістку і відправляється на харківщину.
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23.05.2024 18:33
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Жду відос, де прострочений отримує повістку і відправляється на харківщину.
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23.05.2024 18:33 Відповісти
Ну і де вчорашнє відео з бодікамери харківського мусора з парку? ******.
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23.05.2024 18:33 Відповісти
це військова таємниця
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23.05.2024 19:06 Відповісти
А невтручання в бійку що була в Харкові це теж правомірні дії поліції?
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23.05.2024 18:37 Відповісти
місто може і гниле з погляду декого, але ж поліція не гнила ?
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23.05.2024 19:16 Відповісти
Бгг, на останньому відосіку з Одеси якась пані намагалася фільмувати. Ледь киздюлів за компанію не отримала.
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23.05.2024 18:38 Відповісти
И быкование призывника должно пресекаться мгновенно и на месте. Ласты завернули и в бой. очень много у нас умников - защитников, с холёными откормленными рожами, вот только воевать скоро будет некому.
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23.05.2024 18:43 Відповісти
І ШО?
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23.05.2024 18:48 Відповісти
Особливо багато таких, ледь не всі, серед ТЦКунов та мусарів.
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23.05.2024 18:51 Відповісти
Ти з окопах строчиш?
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23.05.2024 19:07 Відповісти
Если они считают нормаллтным женщин на мужские прфессии отправлять на заводы, то пусть в полицию наберут только женщин, а сами откормленные и обученные бугаи строем идут воевать. А то получается ,что и ЗП у них почти такая же, как и военного, и содержит их условный сантехник Петя, а потом этого же Петю посылают подыхать на ноль, а мордовороты толпами продолжают кошмарить пешеходов и искать, кого бы следующего туда отправить, чтобы самим не идти. Там же стреляют, там же громко, грязно и мокро! Не для того мама с татаровым цветочек растили!
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23.05.2024 19:22 Відповісти
Тоб то по твоїм рожі повинні бути сірі та убогі ? А чого ? Чого українці повинні страждати ?
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23.05.2024 23:42 Відповісти
Ти нидо поглянь на підлеглих де "сержанти" стільки набрали що їздять на позашляховиках "мітцубісі"ти ще їх доходи перевіряєш колись.
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23.05.2024 18:46 Відповісти
Таких відео тисячі, і що?
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23.05.2024 18:46 Відповісти
Тепер гурт ТЦК+поліція має бути доукомплектована відеооператором, помічником оператора, звукооператором.....
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23.05.2024 19:00 Відповісти
 
 