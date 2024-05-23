Військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК, - Вигівський

Співробітники поліції будуть направляти військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, до військкомату.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо розуміти, в якому саме розшуку перебуває особа. Якщо вона перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має вчинити невідкладні дії по затриманню такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Розшук осіб здійснюється виключно в межах кримінального провадження відповідно до статей 281 (Розшук підозрюваного) та 335 (Зупинення судового провадження) Кримінального процесуального кодексу України.

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Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - пояснив Вигівський.

"Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати заходи примусу.

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Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, наразі у додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.