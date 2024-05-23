Військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК, - Вигівський
Співробітники поліції будуть направляти військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, до військкомату.
Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо розуміти, в якому саме розшуку перебуває особа. Якщо вона перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має вчинити невідкладні дії по затриманню такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства.
Розшук осіб здійснюється виключно в межах кримінального провадження відповідно до статей 281 (Розшук підозрюваного) та 335 (Зупинення судового провадження) Кримінального процесуального кодексу України.
Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - пояснив Вигівський.
"Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати заходи примусу.
Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - додав голова Нацполіції.
Нагадаємо, наразі у додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.
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але там жодної згадки про доставку до ТЦК.
уявімо собі ситуацію, от не про ухилянтів, так окрема.
макака за компом в ТЦК Києва тицьнула не туди, і поставила людину в розшук (вже ідіотизм, та він є),
далі, людина про то ні сном ні духом, їде десь відрядження/сімейні справи, зупинять на блокпосту тернополя.
куди будуть доставляти? в Київ? чи в Тернопільске ТЦК?
звичайна ситуація, не про ухилянтів.
Поліція складає протокол, затримує, доставляє до відділку, зясовує всі подробиці, виписує штраф за потреби. Але АДМІНІСТРАТИВНЕ порушення не вимагає утримання у відділку.
реально просто. дайте відповідь - в яке ТЦК будуть доставляти людину?
бо так якийсь райвідділ села вирішить собі палочки підняти, і всіх транзитних в місцеве ТЦК, де місцеве ж ВЛК за 2 хв зціляє людину, і через 3 години ти в учебці?
я не проти розшуку. хай ти хто ухиляється ловлять. але і режим Бога давати недоумкам не треба, буде лихо..
хоча, про що я.. одне лихо вже є, бородате, сипливе..
Також, КУ забороняє обмежувати права громадян військовими.
Відповідно, ті хто порушує цю заборону, вчиняють карний злочин і є звичайними кримінальними злочинцями.
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України
А головне КУ:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Якщо громадянин України порушує КУ про що можна говорити?
Військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК
https://www.youtube.com/watch?v=Awzb-UyJgRY
Як весь цей цирк весело розпочинався, ржали всі -
https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=622s
@bihusinfo
Три феї голови Нацполу: фантастичні історії про статки й бізнес оточення Івана Вигівського - вже о https://x.com/bihusinfo/status/1793667384747728959?t=1170 19:30 .
Очень этого боюсь и хотел бы что бы это никогда не случилось...
Но преступная украинская власть делает ВСЕ чтобы бы это произошло ...
И если это произойдёт - то начнется просто вал..., который просто захлестнет всё и всех...Отстрел превратится в охоту, перерастущую в "сафари"... И где денутся все эти "заявители от власти"...
https://imgbb.com/
Этот договор совсем не то что ты думаешь и "намекаешь"... )))).
Конкретно с Польшей он же (этот договор) уже ТРЕТИЙ с 1993 года!!!))))
Такие "договоры" существуют между ВСЕМИ СТРАНАМИ МИРА!!!
Это свод/сверка "юридических норм, терминов и трактований", что то вроде как для "признаний дипломов ВУЗОВ "! )))
Что бы при обмене документооборота правильно понимать значения написаных каждой из стран...
Например, что бы правильно понимать значения терминов : "справок об освобождении", "довидок о не судимости" и т.д.
Так что НЕ ПУГАЙ...))))
ты для начала отрежь яйца, одень юбку, увеличь сиськи и губы, чтоб тцкашники и полицейские даже рядом возле тебя не хотели находиться.
и в случае любого шугания сразу обсыкайся и обсырайся, тогда никто тебя не будет трогать.
повестку мне принес сантехник с ЖЭКа весной 22го.
очень интересно наблюдать, как шугают, отлавливают и достают с под женских юбок ссыкунов и полупидоров.
ще раз телефон поліції 102
Який сенс туди телефонувати, хіба що при ДТП.
Тіпу он розбили вікно в машині. Приїхали поліцаї, сказали шо він у розшуку і забрали. Запоріжжя.
звоніть 102, агащас!
Хочете захиститися від "урки" - мусите мати особисту зброю. Але наше МВС саботує ухвалення нормального закону про зброю, натомість, продає за "великий прайс" зброю "нагородну" тим же самим уркам.
Бо до МВС входить і поліція, і прикордонники, і рятувальники, і нацгвардія.
Ну загребіть, наприклад, рятувальників і бодро рапортуйте, що "МВС мобілізують". Але, нюанс, ви ж розумієте прекрасно: коли ви заберете рятувальників - витягувати вас з палаючого будинку, чи з під завалів після обстрілу - буде вже нема кому.
А говорити, при тому, так, можна що завгодно, тим більше, таким, як "дикі".
Ось повна цитата:
"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч - це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт"
Дивіться, у поліції купа дільничих, які не роблятб НІФІГА, якщо їх мобілізувати, то не станеться нічого. Знаю одного такого, не розумію, на біса ця посада. Плюс, купа непотрібних підрозділів поліції - на кшталт тих, хто порушує кримінальні справи проти дівчат за фотки з Онліфанс!
Ну і головне: у нас кількість поліцейських на душу населення суттєво більша, аніж у країнах ЄС. От ми ж усі норми узгоджуємо із законодавством ЄС, то можна і копів скоротити та мобілізувати!
Бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішало" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.