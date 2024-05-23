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Військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК, - Вигівський

Голова Національної поліції Іван Вигівський

Співробітники поліції будуть направляти військовозобов’язаних, які перебувають у розшуку, до військкомату.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Національної поліції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо розуміти, в якому саме розшуку перебуває особа. Якщо вона перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліцейський має вчинити невідкладні дії по затриманню такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Розшук осіб здійснюється виключно в межах кримінального провадження відповідно до статей 281 (Розшук підозрюваного) та 335 (Зупинення судового провадження) Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спілкування з поліцією і ТЦК щодо мобілізації має фіксуватися на відео, - Вигівський

Якщо ж установлено особу, яка відповідно до звернення ТЦК та СП вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 КУпАП, то в такому випадку поліцейський уповноважений на здійснення адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаного до ТЦК та СП", - пояснив Вигівський.

"Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати заходи примусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські не вручають повістки військовозобов’язаним, - Вигівський

Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліцейського може бути застосовано такі заходи примусу як фізична сила та спеціальні засоби (кайданки, гумові та пластикові кийки)", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, наразі у додатку "Резерв+" свої дані оновили вже 805 тисяч військовозобов’язаних.

Автор: 

Нацполіція (15142) розшук (651) мобілізація (3040) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+33
Згідно чого? Мусора вже не соромляться на всю країну голосно казати що вони болт клали на конституцію, ККУ, КПК, і закон про нац поліцію. Просто пох їм на все.

Людина котра затримана за адмін правопорушення може бути направлена до ВІДДІЛКУ поліції в разі ящо є необхідність встановити її особу.

В разі вчинення кримінального правопорушення людина затримується і доправляться до СІЗО, до обрання запобіжного заходу слідчим суддею впродовж 2 діб.

Це вже давно не правоохоронці...
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23.05.2024 19:24
+32
кому ви їбаєте мозгі ?

кого зловлять, того і відправлять.

як люди в військовій формі без найменшого знання законодавства можуть чинити законні дії ?
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23.05.2024 19:13
+30
Якось непомітно пройшла новина про заяву спікера ВРУ про те, що ті хто сумнівається у легітимності перебування Зеленського на посаді , є ворогом держави.
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23.05.2024 19:20
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Почитай про нього і подумай, перш ніж щось стверджувати.
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23.05.2024 21:13 Відповісти
Ласкаво просимо у паРашу2, тупорила совдєпія вміє тільки "запрещать"та "непущать"
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23.05.2024 19:33 Відповісти
До речі, якщо вам покажуть у планшеті мусора,що ви у розшуку-це не є доказом скоєння вами правопорушення
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23.05.2024 19:35 Відповісти
Але затримати "до вияснення обставин" мають право.
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23.05.2024 19:38 Відповісти
так, скласти акт про затримання, і провести затримання. все як пише закон про поліцію і адмінкодекс.
але там жодної згадки про доставку до ТЦК.
уявімо собі ситуацію, от не про ухилянтів, так окрема.
макака за компом в ТЦК Києва тицьнула не туди, і поставила людину в розшук (вже ідіотизм, та він є),
далі, людина про то ні сном ні духом, їде десь відрядження/сімейні справи, зупинять на блокпосту тернополя.
куди будуть доставляти? в Київ? чи в Тернопільске ТЦК?
звичайна ситуація, не про ухилянтів.

Поліція складає протокол, затримує, доставляє до відділку, зясовує всі подробиці, виписує штраф за потреби. Але АДМІНІСТРАТИВНЕ порушення не вимагає утримання у відділку.
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23.05.2024 19:43 Відповісти
А Ви щось чули про обмеження прав та свобод під час воєнного стану?
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23.05.2024 19:47 Відповісти
і чим це обмеження так сприяє військовій справі?
реально просто. дайте відповідь - в яке ТЦК будуть доставляти людину?
бо так якийсь райвідділ села вирішить собі палочки підняти, і всіх транзитних в місцеве ТЦК, де місцеве ж ВЛК за 2 хв зціляє людину, і через 3 години ти в учебці?
я не проти розшуку. хай ти хто ухиляється ловлять. але і режим Бога давати недоумкам не треба, буде лихо..
хоча, про що я.. одне лихо вже є, бородате, сипливе..
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23.05.2024 19:51 Відповісти
ви мали наувазі хрипате і бородате
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24.05.2024 02:00 Відповісти
Конституція України прямо забороняє обмежувати основні права громадян під час воєнного стану. Почитайте КУ, там детальний перелік.
Також, КУ забороняє обмежувати права громадян військовими.
Відповідно, ті хто порушує цю заборону, вчиняють карний злочин і є звичайними кримінальними злочинцями.
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24.05.2024 09:51 Відповісти
Про які основні права Ви кажете?

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції України

А головне КУ:

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Якщо громадянин України порушує КУ про що можна говорити?
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24.05.2024 16:07 Відповісти
У неконституційній постанові кму 560, п. 54 останній абзац.
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24.05.2024 01:24 Відповісти
Не можна затримувати,а тим більше доставляти у тцк,але це по закону,на який поклали zелений прутень
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23.05.2024 19:57 Відповісти
У 2023 році змінили ст. 262 КУпап і додали можливість адмінзатримання ментами за порушення резервістами зобов'язаними правил обліку
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24.05.2024 01:28 Відповісти
Тут нічого нового немає, схема вже давно перевірена і відпрацьована - поліцаї просто чіпляються до перехожих чоловіків або тормозять якусь автівку і ось вже свіжопризначений 'ухилянт' (причому без пред'явлення жодних на то доказів) їде до ТЦК. Іноді звісно доводиться трохи побігати, поштовхатися або навіть застосовувати силу - але що поробиш, план по ухилянтам сам себе не виконає, а йти воювати нашій мусорні ну дуууже не хочеться
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23.05.2024 19:41 Відповісти

Військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку, затримуватимуть та доставлятимуть у ТЦК


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23.05.2024 19:43 Відповісти
приповзає троль додому. П'є росол. А в макітрі десь там на підсвідомому рівні внутрішній голос питає а нах уя це все? уся ця брехня? ***** все одно рано чи пізно повісять а у менья дети " мал, мала, меньше " куда бежать? Вялика ********** а спрятаться негде.
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23.05.2024 19:49 Відповісти
Так ось чому всю поліцію забронювали.
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23.05.2024 19:49 Відповісти
Там, до речі, у Бігуса якраз тільки що про мутки Вигіввського розслідування випустили
https://www.youtube.com/watch?v=Awzb-UyJgRY
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23.05.2024 19:50 Відповісти
Так, це гондон ще той
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23.05.2024 22:25 Відповісти
5 років правління Зеленського - далі все гірше і гірше

Як весь цей цирк весело розпочинався, ржали всі -

https://www.youtube.com/watch?v=DWcmoLcY2aI&t=622s
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23.05.2024 20:03 Відповісти
Нормальним вже тоді було тоскно від того, куди штовхнули країну невігласи разом із ворогами України.
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23.05.2024 21:01 Відповісти
Bihus.Info

@bihusinfo

Три феї голови Нацполу: фантастичні історії про статки й бізнес оточення Івана Вигівського - вже о https://x.com/bihusinfo/status/1793667384747728959?t=1170 19:30 .

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23.05.2024 20:17 Відповісти
Цього пі..ара самого треба садити. Як варіант потім можна провести мобілізацію засуджених і кинути в "укріплення" від зелених уйо.ків під фаби
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23.05.2024 22:27 Відповісти
От такі ходили з комісарами,та відбирали хліб у селян,чистий виродок,все на харі написано.
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23.05.2024 22:41 Відповісти
Покажуть дорогу до ТЦКа?
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23.05.2024 20:21 Відповісти
Складывается такое ощущение, что пружина в обществе сжимается до такого придела, что сдерживать её ни у кого сил уже не будет.... И может случится так, что люди просто начнут отстреливать причастных к нарушению свобод и прав человека ...
Очень этого боюсь и хотел бы что бы это никогда не случилось...
Но преступная украинская власть делает ВСЕ чтобы бы это произошло ...

И если это произойдёт - то начнется просто вал..., который просто захлестнет всё и всех...Отстрел превратится в охоту, перерастущую в "сафари"... И где денутся все эти "заявители от власти"...
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23.05.2024 20:22 Відповісти
не почнуть. немає кому.
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24.05.2024 07:07 Відповісти
А як було під час Майдану, на початку Великого вторгнення? - люди самі ходили по місту і патрулювали, а цих не було. Випарувались.
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24.05.2024 10:00 Відповісти
ВСЕ являются собственностью ОПГ "ТЦК" в этом концлагере...

https://imgbb.com/
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23.05.2024 20:26 Відповісти
Мабуть засмучу ухилянтську спільноту, що зараз "поневіряється" в батальйоні "Лодзь" та й взагалі в ЄС. У травні минулого року Україна підписала доповнення до договору з Польщею про виконання судових рішень. Тепер дія цієї угоди розповсюджується і на адміністративні правопорушення. Отже рішення українського суду про притягнення до адмінвідповідальності і доставку ухилянта в ТЦК будуть виконувати відповідні органи Польщі. Аналогічні угоди оформлені і з іншими країнами ЄС.
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23.05.2024 20:32 Відповісти
Це маячня, та угода діє із 1997 року. Побільше слухайте всіляких політиків та недоблогерів, вони всі чудово вміють продавати популізм та справедливість.
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23.05.2024 20:46 Відповісти
РАНЬШЕ. с 1993го !)
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23.05.2024 20:51 Відповісти
)) открою тебе "СТРАШНУЮ ТАЙШУУУУУ"....

Этот договор совсем не то что ты думаешь и "намекаешь"... )))).

Конкретно с Польшей он же (этот договор) уже ТРЕТИЙ с 1993 года!!!))))

Такие "договоры" существуют между ВСЕМИ СТРАНАМИ МИРА!!!

Это свод/сверка "юридических норм, терминов и трактований", что то вроде как для "признаний дипломов ВУЗОВ "! )))
Что бы при обмене документооборота правильно понимать значения написаных каждой из стран...
Например, что бы правильно понимать значения терминов : "справок об освобождении", "довидок о не судимости" и т.д.

Так что НЕ ПУГАЙ...))))
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23.05.2024 20:50 Відповісти
Товариш майор, ви тупе
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23.05.2024 22:28 Відповісти
Нехай це Вигівський спочатку прокоментує звідки у нього такі статки, що накопали журналісти.
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23.05.2024 20:44 Відповісти
Теща все життя петрушкою торгувала на Бесарабці )
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23.05.2024 21:06 Відповісти
Класична історія, всі родичі топ-чиновників це такі собі міні версії Безосів, які навіть в пустелі можуть продати комусь шубу...
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23.05.2024 21:13 Відповісти
Певно, то була якась дуже правильна та весела "петрушка". Тоді так, цілком можливо.
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24.05.2024 10:04 Відповісти
Начхати. Після знищення будиночка у який вклав пів життя стережу квартиру родичів на одинадцятому поверсі, відтак, поки вломляться встигну вийти у вікно - аби лиш не армія та в'язниця. Ніколи не жив за чиїмись вказівками і не буду, тим паче, що втрачати вже нічого.
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23.05.2024 20:45 Відповісти
не спеши, всегда успеешь позорно подохнуть.
ты для начала отрежь яйца, одень юбку, увеличь сиськи и губы, чтоб тцкашники и полицейские даже рядом возле тебя не хотели находиться.
и в случае любого шугания сразу обсыкайся и обсырайся, тогда никто тебя не будет трогать.
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23.05.2024 22:25 Відповісти
Навіщо ви хочете щоб людина таке з вами зробила?
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23.05.2024 22:30 Відповісти
Пишете з окопу в перерві між важкими боями чи хочете поділитися власним досвідом, як відмазалися?
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23.05.2024 22:34 Відповісти
на войне с осени 22 года. 2 ранения.
повестку мне принес сантехник с ЖЭКа весной 22го.
очень интересно наблюдать, как шугают, отлавливают и достают с под женских юбок ссыкунов и полупидоров.
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24.05.2024 10:10 Відповісти
зовсім подурів?..шотам страшне таке в тої армі?..)))..норм работа..важка бувае..але це работа..й платять норм..))) з ризиками для життя? так..в дома сидячи ризик такийже..й безплатний))))
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23.05.2024 23:03 Відповісти
Тінь Врадіївки все ближче.
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23.05.2024 21:16 Відповісти
Це антиконституціна протермінована зевлада
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23.05.2024 21:28 Відповісти
і Україна теж просрочена ?
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23.05.2024 22:03 Відповісти
Україна була й буде..а Зелик вредитель..судити треба..
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23.05.2024 23:07 Відповісти
а з цім я згоден..дурика зелю вибирали під час війни..немали права бо війна..
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23.05.2024 23:05 Відповісти
то що ми захищаємо, ЗЄлю чи Україну?
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24.05.2024 00:28 Відповісти
то ви в мене питаете?..срати мені на того зелю..24.02.22.я був вже на позиціях під Харковом..добровільно..хоча я ніх не військовий ще й шкутильгаю з давна..ніякого зелю ніколи не слухав й недивився..ця падлюка тількі гадить Україні..Завжди гадила й буде це робити поки не сконае..
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24.05.2024 00:56 Відповісти
По адмінці на розшук подати не можна, вчіть закони бовдури зелені
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23.05.2024 21:29 Відповісти
Мусор там сказав це інший неіснуючий розшук ніж по кримінальній справі, але не уточнив який конкретно і на підставі якого закону.
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24.05.2024 02:42 Відповісти
Поліцаї завжди були ворогами народу.
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23.05.2024 21:40 Відповісти
коли тебе буде бити урка, то зателефонуєш 102.

ще раз телефон поліції 102
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23.05.2024 22:07 Відповісти
Когда его будет бить урка ему будет не до этого, к тому же гопник когда закончит телефон заберёт, да вообще придётся попрощаться со всем более менее ценным, ну а потом в травмпункте конечно можно позвонить и полиция обязательно всех найдёт и всё вернёт.
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23.05.2024 22:14 Відповісти
Багатьом той телефон допоміг ?
Який сенс туди телефонувати, хіба що при ДТП.
Тіпу он розбили вікно в машині. Приїхали поліцаї, сказали шо він у розшуку і забрали. Запоріжжя.
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23.05.2024 22:15 Відповісти
А когда бьёт и/или грабит полиция по какому телефону звонить?
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23.05.2024 23:29 Відповісти
мені на прорізній у 2019 кийком голову пробили та зламали руку (я от кийка отбивався, невдало підставив руку), так мусор у відділенні змусив написати що я не маю претензій, бо то були охоронці борделю який він кришує 😁
звоніть 102, агащас!
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24.05.2024 08:45 Відповісти
Поліція не захищає від урки. В ліпшому разі, якщо ви залишитися живі та при пам'яті (після зустрічі зі злочинцем) - вона прийме вашу заяву. Та й те, ви ще мусите добряче попрацювати щоби за цією заявою був хоч якийсь рух.
Хочете захиститися від "урки" - мусите мати особисту зброю. Але наше МВС саботує ухвалення нормального закону про зброю, натомість, продає за "великий прайс" зброю "нагородну" тим же самим уркам.
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24.05.2024 10:17 Відповісти
То, може, ви заспокойтеся і не стресуйте? Дивися і життя буде здаватися не таким поганим
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23.05.2024 22:32 Відповісти
А мені здається, треба трохи скинути з нашої шиї чиновників та поліцейських. Кого охороняє поліція, кількість населення дуже скоротилась, а вночі комендантська година, стадіони зараз не збираються отож і така кількість поліції не потрібна! те сае і з чиновниками, від них і в мирний час користі не було !
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23.05.2024 22:05 Відповісти
вам би, таваріщь, в дєпутати, ЗЄльоні - там таких довбообів *******, із стєкляними глазами

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23.05.2024 22:10 Відповісти
Що не хочеться бути звільненим і почати нарешті щось корисне в житті робити? А доведеться
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23.05.2024 22:33 Відповісти
Взагалі-то безумна такого ніби не говорила, а от Євген Дикий недавно заявив, що із 250 000 штату МВС можна спокійно 50-100 тис. мобілізувати. А Дикий, як відомо, є активним прихильником посилення мобілізації.
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23.05.2024 22:39 Відповісти
В МВС, чи в поліції?
Бо до МВС входить і поліція, і прикордонники, і рятувальники, і нацгвардія.
Ну загребіть, наприклад, рятувальників і бодро рапортуйте, що "МВС мобілізують". Але, нюанс, ви ж розумієте прекрасно: коли ви заберете рятувальників - витягувати вас з палаючого будинку, чи з під завалів після обстрілу - буде вже нема кому.
А говорити, при тому, так, можна що завгодно, тим більше, таким, як "дикі".
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24.05.2024 10:28 Відповісти
Ніхто не каже про рятувальників чи Нацгвардію. Дикий мав на увазі саме поліцію.
Ось повна цитата:
"Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч - це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт"

Дивіться, у поліції купа дільничих, які не роблятб НІФІГА, якщо їх мобілізувати, то не станеться нічого. Знаю одного такого, не розумію, на біса ця посада. Плюс, купа непотрібних підрозділів поліції - на кшталт тих, хто порушує кримінальні справи проти дівчат за фотки з Онліфанс!
Ну і головне: у нас кількість поліцейських на душу населення суттєво більша, аніж у країнах ЄС. От ми ж усі норми узгоджуємо із законодавством ЄС, то можна і копів скоротити та мобілізувати!
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24.05.2024 10:36 Відповісти
У нас ще й постійний набір в поліцію. Обіцяють бронь, премії, пільги, окреме медичне обслуговування для членів родин співробітників, ранню пенсію і т.п. Вимоги: вік 18+, гарна фізична підготовка, відмінне здоров'я, водійські права і т.п. Як воювати з окупантом - згодяться старі, хворі та слабкі, а от для того, аби тероризувати цивільних - треба виключно молоді та сильні.
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23.05.2024 22:39 Відповісти
мєнти, будуть рвати землю, під ногами, тільки б не їх в окопи!
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23.05.2024 22:07 Відповісти
Це такий контингент що скурвляться та перейдут на бік ворога
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23.05.2024 22:21 Відповісти
Десь я читав,що на ТОТ мєнти-пенсіонери масово стають на службу кацапам.
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23.05.2024 23:08 Відповісти
Помните как один мусор из Запора говорил протестуя против мобилизации в Лють :: "Я 20 лет не спал, не ел"
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23.05.2024 23:32 Відповісти
Дуже цікаво, чому пан Вигівський досі не виконав добровільно дану ним присягу та ухиляється від виконання "почесного обов'язку" та погрожує розправою цивільним, захищати яких є його прямим обов'язком? Чому його колеги та підлеглі (за невеликим виключенням) аналогічно ухиляються від виконання присяги та ховаються за спинами цивільних? Де ховається вся ця армія молодих сорокарічних пенсіонерів з силових структур, які отримували чималі пільги та мали у разі небезпеки першими прийняти бій та захищати країну?
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23.05.2024 22:25 Відповісти
Дивно, що цей пан ще досі на свободі
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23.05.2024 22:55 Відповісти
Такі як він за ґрати не сідають бо завжди тримають носа за вітром і знають кому і коли вчасно підлизати та служити. Яка б влада не прийшла - буде запевняти у своїй відданості та охоче розправлятися з тими, на кого вкаже рука нового господаря. Тобто, нічого особливого - типовий представник МВС.
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23.05.2024 23:02 Відповісти
Треба ще наказ, про тих, хто вчиняє опір розстрілювати на місті. Або створювати з них штрафні батальони и кидать с лопатами у кацапські окопи. Зброю и спорядження мають видобувати в бою.
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23.05.2024 22:58 Відповісти
+💯!
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24.05.2024 00:31 Відповісти
Давно хворієш?
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24.05.2024 09:39 Відповісти
Україна вже давно перетворилась в диктатуру на зразок рф
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24.05.2024 03:56 Відповісти
Мусор берега попутав...адмін затримання ст 261....це не просто доставка...цьому мусарку тупарилому,закон гласить так- спочатку відповідальна особа складає протокол затримання,(обовязково) потім затриманому має держава призначити безкоштовного адвоката,а потім і уже видно буде ....
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24.05.2024 06:40 Відповісти
Журналісти відкопали ,що цей поліцейський є звичайним корупційним МУСОРОМ.....Начальник Нацполіції Іван Вигівський живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини. А сестра керівника Нацполу, яка працювала вчителькою молодших класів, раптово стала засновницею компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним, і веде торгівлю з фігурантами справ Нацполу. Прийде час і вони за все відповість
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24.05.2024 07:01 Відповісти
Зараз піде до ТЦК "заробляти". Ось приклад вже є:-

Бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішало" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за 24000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область.
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24.05.2024 08:19 Відповісти
Сміх да і только. Знаю одного вояку,який вже рік ,як шмигнув з фронту та таксує собі доба спокійно,а мусорки тільки баблішко зн ього знімають,так сказать за услугі...
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24.05.2024 08:33 Відповісти
якби ти амеба думала мозком, а не примітивними категоріям - "там врагі - тут наші", то ми би виграли цю війну раніше
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24.05.2024 11:47 Відповісти
У розшук можно подати тільки за кримінальне правопорушення та за ршшенням суду, ніяких інших розшуків законодавство не передбачає, під час затримання складається протокол, а складається він на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, а не тому що якась макака в ТЦК не туди тицнула. Дуже прикро, що правоохоронець не знає або хотів начхати на право яке він має захищати, а не плюндрувати.
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24.05.2024 09:37 Відповісти
Після війни вам всім в сраку ті кийки будуть засовувати. Або ви повтікаєте самі з України
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24.05.2024 11:46 Відповісти
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