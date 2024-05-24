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Новости Война
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Поданные до 10 мая списки на бронирование будет обрабатывать Генштаб, их не будут передавать Минобороны

Військовий квиток

Бронирование военнообязанных по спискам, поданным до 10 мая, будет осуществляться по согласованию Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а не Министерства обороны.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 24 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.

"Изменениями в постановление №76 от 8 мая правительство передало функции проверки списков на бронирование, которую ранее осуществлял Генштаб, Министерству обороны Украины. В то же время на момент принятия решения на проверке Генштаба находились списки, оформленные и поданные ранее. Чтобы не замедлять процесс бронирования, Кабинет Министров поддержал решение, которое позволяет Генштабу завершить обработку таких списков. Решение Генштаба относительно таких согласований будет действовать, на его основании будет осуществляться бронирование военнообязанных", - пояснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

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Он отметил, что органам, которые подавали списки, не нужно повторно начинать процесс, подавая их в Минобороны.

Это разовое решение, отметили в Минэкономики, и оно касается только списков на согласование, которые поступили в Генштаб до 10 мая.

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Как сообщалось, 7 мая Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению правительства №76. 10 мая правительство утвердило изменения в постановление №76, по которым полномочия утверждать списки на бронирование передадут Минобороны.

Автор: 

Генштаб ВС (6245) Минобороны (9312) бронирование (152) мобилизация (2753)


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Топ комментарии
+3
Тільки ваша бронь - не приший кобилі хвіст: хочу дали, хочу забрали…(як от з візою і глово), мого знайомого після уточнення даних взагалі в армію відправили, хоча йому приписне треба було для того, щоби його взяли в Укртелеком, який мав видати після на його імʼя бронь)) Вообщем історія успєх
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24.05.2024 23:12
+3
Тут тільки, що швидше прийде - бронь або похоронка
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24.05.2024 23:40
+1
Бред какой то! Перекладывают ответственность друг на друга!
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24.05.2024 22:48
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Бред какой то! Перекладывают ответственность друг на друга!
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24.05.2024 22:48 Ответить
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24.05.2024 22:51 Ответить
Всі чиновники та їх діти,друзі,родичи заброньовані, а на війну відправляють дідів 50+
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24.05.2024 23:03 Ответить
бо вони насправді всі ящериці нібіру, починаючи від кучми. ну порошенко й зеленський звісно також, лише янукович якось проліз, але це тому шо він був настільки тупий, що його не відрізнили від дивана, на якому сидів
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25.05.2024 01:38 Ответить
Тільки ваша бронь - не приший кобилі хвіст: хочу дали, хочу забрали…(як от з візою і глово), мого знайомого після уточнення даних взагалі в армію відправили, хоча йому приписне треба було для того, щоби його взяли в Укртелеком, який мав видати після на його імʼя бронь)) Вообщем історія успєх
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24.05.2024 23:12 Ответить
Тобто він лоханувся, і ти нам про це бідкаєшся? Підказати в якому напрямку Тиса?
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24.05.2024 23:35 Ответить
Укртелеком? Що це? Де це?
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25.05.2024 00:14 Ответить
А вам для чого?
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25.05.2024 00:23 Ответить
Ага, генштабу нечем заняться :/
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24.05.2024 23:30 Ответить
Тут тільки, що швидше прийде - бронь або похоронка
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24.05.2024 23:40 Ответить
Точно ГенШтаб? Не МО, а ГенШтаб?
Вони там всі йо@нуті чи що? ГенШтабу під час активних бойових дій більше немає чим займатись?
Ну дебіли! (с)
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24.05.2024 23:47 Ответить
В Країні, в якій війна , заброньованих не має бути більш ніж мобілізованих!!
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24.05.2024 23:48 Ответить
от і срака всяким кур"єрам глово. ну або заносити ще раз іншим поважним панам.
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25.05.2024 01:36 Ответить
 
 