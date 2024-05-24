Поданные до 10 мая списки на бронирование будет обрабатывать Генштаб, их не будут передавать Минобороны

Бронирование военнообязанных по спискам, поданным до 10 мая, будет осуществляться по согласованию Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а не Министерства обороны.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял на заседании 24 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает Цензор.НЕТ.

"Изменениями в постановление №76 от 8 мая правительство передало функции проверки списков на бронирование, которую ранее осуществлял Генштаб, Министерству обороны Украины. В то же время на момент принятия решения на проверке Генштаба находились списки, оформленные и поданные ранее. Чтобы не замедлять процесс бронирования, Кабинет Министров поддержал решение, которое позволяет Генштабу завершить обработку таких списков. Решение Генштаба относительно таких согласований будет действовать, на его основании будет осуществляться бронирование военнообязанных", - пояснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

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Он отметил, что органам, которые подавали списки, не нужно повторно начинать процесс, подавая их в Минобороны.

Это разовое решение, отметили в Минэкономики, и оно касается только списков на согласование, которые поступили в Генштаб до 10 мая.

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Как сообщалось, 7 мая Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению правительства №76. 10 мая правительство утвердило изменения в постановление №76, по которым полномочия утверждать списки на бронирование передадут Минобороны.