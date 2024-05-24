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Новини Війна
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Подані до 10 травня списки на бронювання опрацьовуватиме Генштаб, їх не передаватимуть Міноборони

Військовий квиток

Бронювання військовозобов’язаних за списками, поданими до 10 травня, здійснюватиметься за погодженням Генерального штабу Збройних Сил України, а не Міністерства оборони.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.

"Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків. Рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

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Він зазначив, що органам, що подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

Це разове рішення, наголосили в Мінекономіки, і воно стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.

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Як повідомлялося, 7 травня Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою уряду №76. 10 травня уряд затвердив зміни до постанови №76, за якими повноваження затверджувати списки на бронювання передадуть Міноборони.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) Міноборони (7343) бронювання (336) мобілізація (3044)


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Топ коментарі
+3
Тільки ваша бронь - не приший кобилі хвіст: хочу дали, хочу забрали…(як от з візою і глово), мого знайомого після уточнення даних взагалі в армію відправили, хоча йому приписне треба було для того, щоби його взяли в Укртелеком, який мав видати після на його імʼя бронь)) Вообщем історія успєх
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24.05.2024 23:12
+3
Тут тільки, що швидше прийде - бронь або похоронка
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24.05.2024 23:40
+1
Бред какой то! Перекладывают ответственность друг на друга!
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24.05.2024 22:48
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Бред какой то! Перекладывают ответственность друг на друга!
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24.05.2024 22:48 Відповісти
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24.05.2024 22:51 Відповісти
Всі чиновники та їх діти,друзі,родичи заброньовані, а на війну відправляють дідів 50+
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24.05.2024 23:03 Відповісти
бо вони насправді всі ящериці нібіру, починаючи від кучми. ну порошенко й зеленський звісно також, лише янукович якось проліз, але це тому шо він був настільки тупий, що його не відрізнили від дивана, на якому сидів
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25.05.2024 01:38 Відповісти
Тільки ваша бронь - не приший кобилі хвіст: хочу дали, хочу забрали…(як от з візою і глово), мого знайомого після уточнення даних взагалі в армію відправили, хоча йому приписне треба було для того, щоби його взяли в Укртелеком, який мав видати після на його імʼя бронь)) Вообщем історія успєх
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24.05.2024 23:12 Відповісти
Тобто він лоханувся, і ти нам про це бідкаєшся? Підказати в якому напрямку Тиса?
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24.05.2024 23:35 Відповісти
Укртелеком? Що це? Де це?
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25.05.2024 00:14 Відповісти
А вам для чого?
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25.05.2024 00:23 Відповісти
Ага, генштабу нечем заняться :/
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24.05.2024 23:30 Відповісти
Тут тільки, що швидше прийде - бронь або похоронка
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24.05.2024 23:40 Відповісти
Точно ГенШтаб? Не МО, а ГенШтаб?
Вони там всі йо@нуті чи що? ГенШтабу під час активних бойових дій більше немає чим займатись?
Ну дебіли! (с)
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24.05.2024 23:47 Відповісти
В Країні, в якій війна , заброньованих не має бути більш ніж мобілізованих!!
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24.05.2024 23:48 Відповісти
от і срака всяким кур"єрам глово. ну або заносити ще раз іншим поважним панам.
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25.05.2024 01:36 Відповісти
 
 