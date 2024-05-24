Подані до 10 травня списки на бронювання опрацьовуватиме Генштаб, їх не передаватимуть Міноборони

Бронювання військовозобов’язаних за списками, поданими до 10 травня, здійснюватиметься за погодженням Генерального штабу Збройних Сил України, а не Міністерства оборони.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 24 травня 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.

"Змінами до постанови №76 від 8 травня уряд передав функції перевірки списків на бронювання, яку раніше здійснював Генштаб, Міністерству оборони України. Водночас на момент ухвалення рішення на перевірці Генштабу перебували списки, оформлені та подані раніше. Щоб не сповільнювати процес бронювання, Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке дозволяє Генштабу завершити опрацювання таких списків. Рішення Генштабу щодо таких погоджень буде чинним, на його підставі здійснюватиметься бронювання військовозобов’язаних", - пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

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Він зазначив, що органам, що подавали списки, не потрібно повторно розпочинати процес, подаючи їх до Міноборони.

Це разове рішення, наголосили в Мінекономіки, і воно стосується лише списків на погодження, які надійшли до Генштабу до 10 травня.

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Як повідомлялося, 7 травня Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою уряду №76. 10 травня уряд затвердив зміни до постанови №76, за якими повноваження затверджувати списки на бронювання передадуть Міноборони.