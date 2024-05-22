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Новини Мобілізація
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"Слуга народу" Наталуха запропонував роботодавцям сплачувати 20 тис. грн військового збору за кожного працівника

Дмитро Наталуха про економічне бронювання

Комітет з питань економічного розвитку під керівництвом ініціативної групи голови Комітету Дмитра Наталухи розробив пропозиції щодо економічного бронювання, які дозволяють роботодавцям самостійно визначати стратегічно важливих для бізнесу працівників, сплатити за кожного з них 20 000 грн військового збору на місяць і продовжувати працювати та сплачувати податки, необхідні для підтримки ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати", - сказав "слуга народу" Наталуха.

Він зауважив, що якщо не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати українських  захисників.

"Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним", - наголосив він.

"Економічне бронювання - це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки", - додав голова парламентського комітету з питань економічного розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Наталуха розповів про деталі проєкту закону щодо економічного бронювання: Існує дві моделі законопроєкту

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді розглядається дві моделі економічного бронювання.

Один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.

Автор: 

законопроєкт (3584) бронювання (336) мобілізація (3040) Наталуха Дмитро (34)


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Топ коментарі
+31
У них досі скумбрія по 8 грн
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22.05.2024 11:35
+27
я так розумію що наші обранці в цифрах орієнтуються досить поверхньо....подивіться середню зарплатню по регіонах а не в верховній раді і у чиновників...як можна бути такими цинічними?
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22.05.2024 11:32
+23
Па наталухє-шоб карова давала больше малака єйо нада меньше карміть і больше даіть...
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22.05.2024 11:32
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До влади прийшли тупі рекетири.
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22.05.2024 16:20 Відповісти
ЦЕ недолухе, чи ге?
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22.05.2024 16:46 Відповісти
Гроші бажано переводити безпосередньо на рахунок пана Наталухи!
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22.05.2024 17:53 Відповісти
Мда... керівник комітету з економічного розвитку пропонує корупційну схему. Торгівля бронню
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22.05.2024 18:23 Відповісти
Так він же каже " підприємствам все одно потрібно бронювання" то хай краще платять йому.
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23.05.2024 08:20 Відповісти
При феодализме так было: одни платили оброк, а другие воевали. Только они забыли, что власть была у тех, кто воевал. А если не воюешь, то ни оброка, ни власти не получаешь.
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22.05.2024 19:01 Відповісти
що, мало грошей для "розпилу"?

сподіваюсь, його вже послали за рашинським кораблем
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22.05.2024 19:02 Відповісти
Чому у всіх цих рахітів вигляд придурків з коміксів?
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22.05.2024 19:09 Відповісти
Хороша ініціатива. Без економічного бронювання зарплата військовослужбовців на передку з теперішніх 100К впаде до мінімалки, бо не буде з кого ці податки збирати. Про удари по території росії далекобійною зброєю теж можна буде забути, бо не буде за що її купити. США забороняють бити своєю зброєю по рос. території. Слушна ініціатива. А той, хто теребить пісюна за мінімалку, краще хай теребить автомата на передку. Більше буде з нього толку.
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22.05.2024 19:10 Відповісти
це сарказм я так розумію???
чи вам при зустрічі майбаха поцарапати?
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22.05.2024 23:04 Відповісти
Крім грошей в мозгах нема нічого від слова зовсім!!! Мобілізація через сраку!!! Боронь хузнакому!!! Права на відлов громадян у хузнакого! Всі в умовах війни якоі документально нема!!! Влада всіх рівнів живе як в довоєнний час лиш краде більше!!! І все це дякуючи нєвʼєбєнному таланту ОПи ЗЕ!!!
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22.05.2024 19:26 Відповісти
*******,что там употребляют?
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22.05.2024 19:52 Відповісти
Як це не прикро - але патрони і снаряди коштують грошей. Вилами і піздє..м у інтернеті не перемогти. Треба бути ідіотом, шоп думати, шо воююється за гроші сусідів.Але сума замала. Най платить хоч 30 000.
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22.05.2024 21:07 Відповісти
І саме головне більше всього виють ті, хто не платить податки офіційно, або ті , хто отримує зарплату конверті
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22.05.2024 21:11 Відповісти
Нада меньше красть! Скумбриякратия заигралась совсем
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22.05.2024 21:41 Відповісти
У зелёных соревнование - кто омерзительнее идею придумает. Выслуживаются
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22.05.2024 22:58 Відповісти
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