"Слуга народу" Наталуха запропонував роботодавцям сплачувати 20 тис. грн військового збору за кожного працівника

Комітет з питань економічного розвитку під керівництвом ініціативної групи голови Комітету Дмитра Наталухи розробив пропозиції щодо економічного бронювання, які дозволяють роботодавцям самостійно визначати стратегічно важливих для бізнесу працівників, сплатити за кожного з них 20 000 грн військового збору на місяць і продовжувати працювати та сплачувати податки, необхідні для підтримки ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати", - сказав "слуга народу" Наталуха.

Він зауважив, що якщо не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати українських захисників.

"Ось така може комусь неприємна, але очевидна правда. Але, ще раз – хай бізнес вирішить сам, хто з його співробітників є стратегічним", - наголосив він.

"Економічне бронювання - це про новий механізм ефективної взаємодії між бізнесом та державою. Та про збереження економіки", - додав голова парламентського комітету з питань економічного розвитку.

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Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді розглядається дві моделі економічного бронювання.

Один з них передбачає сплату податку з зарплати 35 тисяч гривень, другий - це квотне бронювання по галузях.