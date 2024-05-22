"Слуга народа" Наталуха предложил работодателям платить 20 тыс. грн военного сбора за каждого работника
Комитет по вопросам экономического развития под руководством инициативной группы председателя Комитета Дмитрия Наталухи разработал предложения по экономическому бронированию, которые позволяют работодателям самостоятельно определять стратегически важных для бизнеса работников, оплатить за каждого из них 20 000 грн военного сбора в месяц и продолжать работать и платить налоги, необходимые для поддержки ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - сказал "слуга народа" Наталуха.
Он отметил, что если не будет бизнеса с его налогами - не за что будет содержать украинских защитников.
"Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз - пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", - подчеркнул он.
"Экономическое бронирование - это о новом механизме эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. И о сохранении экономики", - добавил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития.
Экономичное бронирование
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде рассматривается две модели экономического бронирования.
Один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй - это квотное бронирование по отраслям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сподіваюсь, його вже послали за рашинським кораблем
чи вам при зустрічі майбаха поцарапати?