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Новости мобилизации
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"Слуга народа" Наталуха предложил работодателям платить 20 тыс. грн военного сбора за каждого работника

Дмитро Наталуха про економічне бронювання

Комитет по вопросам экономического развития под руководством инициативной группы председателя Комитета Дмитрия Наталухи разработал предложения по экономическому бронированию, которые позволяют работодателям самостоятельно определять стратегически важных для бизнеса работников, оплатить за каждого из них 20 000 грн военного сбора в месяц и продолжать работать и платить налоги, необходимые для поддержки ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - сказал "слуга народа" Наталуха.

Он отметил, что если не будет бизнеса с его налогами - не за что будет содержать украинских защитников.

"Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз - пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", - подчеркнул он.

"Экономическое бронирование - это о новом механизме эффективного взаимодействия между бизнесом и государством. И о сохранении экономики", - добавил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития.

Также читайте: "Слуга народа" Наталуха рассказал о деталях закона об экономическом бронировании: Существует две модели законопроекта

Экономичное бронирование

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной Раде рассматривается две модели экономического бронирования.

Один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй - это квотное бронирование по отраслям.

Автор: 

законопроект (3220) бронирование (152) мобилизация (2748) Наталуха Дмитрий (28)


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Топ комментарии
+31
У них досі скумбрія по 8 грн
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22.05.2024 11:35
+27
я так розумію що наші обранці в цифрах орієнтуються досить поверхньо....подивіться середню зарплатню по регіонах а не в верховній раді і у чиновників...як можна бути такими цинічними?
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22.05.2024 11:32
+23
Па наталухє-шоб карова давала больше малака єйо нада меньше карміть і больше даіть...
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22.05.2024 11:32
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До влади прийшли тупі рекетири.
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22.05.2024 16:20 Ответить
ЦЕ недолухе, чи ге?
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22.05.2024 16:46 Ответить
Гроші бажано переводити безпосередньо на рахунок пана Наталухи!
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22.05.2024 17:53 Ответить
Мда... керівник комітету з економічного розвитку пропонує корупційну схему. Торгівля бронню
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22.05.2024 18:23 Ответить
Так він же каже " підприємствам все одно потрібно бронювання" то хай краще платять йому.
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23.05.2024 08:20 Ответить
При феодализме так было: одни платили оброк, а другие воевали. Только они забыли, что власть была у тех, кто воевал. А если не воюешь, то ни оброка, ни власти не получаешь.
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22.05.2024 19:01 Ответить
що, мало грошей для "розпилу"?

сподіваюсь, його вже послали за рашинським кораблем
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22.05.2024 19:02 Ответить
Чому у всіх цих рахітів вигляд придурків з коміксів?
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22.05.2024 19:09 Ответить
Хороша ініціатива. Без економічного бронювання зарплата військовослужбовців на передку з теперішніх 100К впаде до мінімалки, бо не буде з кого ці податки збирати. Про удари по території росії далекобійною зброєю теж можна буде забути, бо не буде за що її купити. США забороняють бити своєю зброєю по рос. території. Слушна ініціатива. А той, хто теребить пісюна за мінімалку, краще хай теребить автомата на передку. Більше буде з нього толку.
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22.05.2024 19:10 Ответить
це сарказм я так розумію???
чи вам при зустрічі майбаха поцарапати?
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22.05.2024 23:04 Ответить
Крім грошей в мозгах нема нічого від слова зовсім!!! Мобілізація через сраку!!! Боронь хузнакому!!! Права на відлов громадян у хузнакого! Всі в умовах війни якоі документально нема!!! Влада всіх рівнів живе як в довоєнний час лиш краде більше!!! І все це дякуючи нєвʼєбєнному таланту ОПи ЗЕ!!!
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22.05.2024 19:26 Ответить
*******,что там употребляют?
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22.05.2024 19:52 Ответить
Як це не прикро - але патрони і снаряди коштують грошей. Вилами і піздє..м у інтернеті не перемогти. Треба бути ідіотом, шоп думати, шо воююється за гроші сусідів.Але сума замала. Най платить хоч 30 000.
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22.05.2024 21:07 Ответить
І саме головне більше всього виють ті, хто не платить податки офіційно, або ті , хто отримує зарплату конверті
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22.05.2024 21:11 Ответить
Нада меньше красть! Скумбриякратия заигралась совсем
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22.05.2024 21:41 Ответить
У зелёных соревнование - кто омерзительнее идею придумает. Выслуживаются
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22.05.2024 22:58 Ответить
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