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Новости мобилизации
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С такими подходами к бронированию скоро остановится общественный транспорт, - мэр Днепра Филатов

дніпро

Из-за действующих в Украине подходов к бронированию и мобилизации возможна остановка общественного транспорта и прекращение работы коммунальных служб.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго.

А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Работники критической инфраструктуры - это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности, семьям тех, кто воюет", - написал Филатов в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минспорта признало ФК "Карпаты" критически важным для экономики: работников забронируют от мобилизации. ДОКУМЕНТ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

После общественного резонанса министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников этих компаний.

Мер Дніпра Філатов про бронювання та мобілізацію

Автор: 

Днепр (4398) бронирование (152) мобилизация (2735) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+43
Зато є бродячі цирки і казіно.
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16.05.2024 23:14
+30
Півмільйона військовослужбовців Сил оборони України заброньовано від фронту.
Всю війну сидять в тилу і ні хрєна не роблять, отримуючи гарну зарплату.
Халява.
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16.05.2024 23:24
+25
потрібно додивитись до кінця цю виставу зелену! щоб не було так больно їх знищувати.
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16.05.2024 23:14
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А приходив із якою метою ?
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17.05.2024 22:42 Ответить
ага, йти на роботу у 5 ранку то мало хто захоче з жінок
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17.05.2024 10:27 Ответить
Гарний стимул замінювати маршрутки на великогабаритні автобуси. А взагалі лайфхак - управління транспорту домовляється з атб і оформлює водіїв як касирів і охоронців з бронню. Вони собі їздять на транспорті (ніби у вільний від роботи час), а числяться в атб на мінімалці, ну й за них всі податки платять і т.д. Вуаля)
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17.05.2024 02:17 Ответить
подоляцька ботва заброньована? чи вже готується під Дніпром русню зупиняти замість мобілізованих комунальників
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17.05.2024 02:24 Ответить
Це тупі бійці думають що вони грають в казіно, а насправді їх потрошать як лохів останніх. Є ж українська приказка "Розумний думає як заробити, а дурний як би його виграти"...
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17.05.2024 04:25 Ответить
Кожен раз кожне гівно прикривається сім'ями тих, хто воює. А не хотів би ти гівно мер відправити себе і весь свій штаб по мобілізації, а демобілізованих ветеранів на своє і ваші місця? Ні не хотів би. А чому. А тому що таке законодавство і ще до хєра чого. Так от це вже твої проблеми як думати про якоби нормальне функціонування там чогось і якоби нормальне життя. Опікун сімей тих, хто воює. Не опікун, а опікунище якесь. Один він бідний думає не дупою. Ха ха ха.
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17.05.2024 06:50 Ответить
Цікаво, а чим прикриваються тутешні "американці", німці", поляки", "чехи" й інші плювальщики лайном на користь *****?
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17.05.2024 08:00 Ответить
"Американець" це означає старлінк наприклад. А плювальщик гівном і кацапський агент якраз оцей гівно мер. Коли сам мобілізується то тільки тоді зможе щось там тявкати від імені сімей тих, хто воює. Включайте мізки хоч коли небудь. Тема про те що не вистачає водіїв? То залучайте водіїв. Створюйте умови. Людей стаями вештаються цілими днями у будь якому місті. До чого тут мобілізація? До чого тут сім'ї тих, хто воює? Придержуйтесь як і гівно мер теми , а не прапорців. Ха ха ха.
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17.05.2024 08:27 Ответить
Сидячи на американському дивані дуже легко прикриватися воїнами і повчати інших як треба жити в Україні. Приїжджай у Дніпро і покажи свої скілли з управління автобусом.
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17.05.2024 09:02 Ответить
Я би приїхав у Дніпро тільки зараз біля Вовчанська. Хай гівно мер напише Драпатому щоб той дав бойове розпорядження сісти мені за руль трамвая і що в нього там не їздить? Ха ха ха.
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17.05.2024 10:37 Ответить
За місяць можете бути і під Дніпром, то таке.
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17.05.2024 10:39 Ответить
Якщо будемо під Дніпром, то всі оці питаннячки про транспорт і інше будуть ставати не такими актуальними. Треба буде окопи капати, а не про сантехніків думати. Ха ха ха.
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17.05.2024 10:54 Ответить
Це лише питання часу, виходячі з нинішніх темпів.
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17.05.2024 11:13 Ответить
Видимо, там у тебя дофига времени на Цензоре комменты писать и думать о проблемах троллейбусного сообщения в Днепреб
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17.05.2024 11:42 Ответить
Та мені цікаві не тролейбуси і водії, а трєндьож такого гівна як цей мер. До вас і досі не доходить що зв'язувати родини тих хто служить і свої недопрацювання це повне гівно. Написав би нема водіїв. Крапка. Для чого приписувати все інше? Для того що не вирішував проблеми з водіями і вирішувати не збираюся? Це схоже на те, як розказували про фортифікації. Що вони є, але не біля Вовчанська. А так є. Тільки не там. А цього нема водіїв але дороги повні транспорта. А водіїв нема . Та сама кварталівська сценка тільки навпаки. Час писати гівнюкам про те, що вони гівнюки є . Платять за час перебування в бойовому зіткненні. Немає бойового розпорядження, то інший час йде по розпорядку дня. Тобто час писати про водіїв із рота мера. Ха ха ха.
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17.05.2024 13:05 Ответить
Даже если есть там какие-то недоработки, это факт, чтородители, жены и дети тех, кто воюет, сейчас испытывают все больше проблем в тылу, в том числе из-за того, что эти проблемы становится некому оперативно решать - от сантехников и механиков до врачей и юристов. Причем выдергивание одного такого специалиста мультиплицирует проблему сразу на десятки бывших потребителей его труда. При этом огромное число полицейских и военных на пенсии в 45 лет, а также военных разных тыловых специальностей спокойно живут себе под бронью. Вот где полное говно.
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17.05.2024 22:12 Ответить
Так нехай пише про сантехніків окремо від родин солдат. Проблеми сантехніків це зовсім інші проблеми ніж у родин воїнів. Не впихуйте невпихуєме. Якщо для вас це одне і те саме, то ок. Вирішення якоби проблем якоби водіїв одразу колосально покращать становище родин солдат? Ха ха ха.
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17.05.2024 22:36 Ответить
Ти в місто давно виходив ? Одні баби та пенси вже.
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17.05.2024 09:56 Ответить
Місто під постійними обстрілами, любди будуть завжди тікати від війни. Поцікавтеся, що в тилу відбувається в цілому
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17.05.2024 10:31 Ответить
Іноді буваю зараз в Харкові. Все нормально. Люди як тусили по Сумській, так і тусять. Так як і в інших областях. Маршрутки в Куп'янськ як ходили, так і ходять. Якщо мер не може щось там у себе організувати, то це говорить про його рівень як керівника. Ха ха ха.
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17.05.2024 10:41 Ответить
Пошукайцте там навколо себе циркачів. Що кажете? Нема бо заьроньовані від призову на відміну від водіїв трамваїв? Отож. Не у той бік тявкаєте.
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17.05.2024 14:12 Ответить
До чого тут циркачі і ваші водії? Нема чого говорити свої розговори від імені сімей тих хто воює. Цих водіїв і мера гівнюка хтось уповноважував згадувати у свойому бздурстві людей, які є родичами воїнів.Не воює і до війни немає ніякого відношення, проте згадує людей у своїх провокаціях. В нього проблеми з водіями. То нехай вирішує. А навіщо щось там вирішувати. Краще сидіти і клацати по клавіатурі. Ха ха ха.
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17.05.2024 18:02 Ответить
Дуже хочу, щоб мери переглядали дописи отаких розумак, як ви, перед тим, як допомагати підрозділам ВСУ. Є у підрозділі гівноплюй - підрозділ допомоги не отримує. Отримує інший підрозділ.
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17.05.2024 18:46 Ответить
Ого. Ніби гівнюк із своєї власної кишені щось допомагає. Кожна його премія це дрон як мінімум. А дрон це врятоване життя солдата або цивільного. От якби він дійсно жив би як тиловий солдат на 20 к. в місяць от тоді би і був би хоча б не гівнюком. Особисто мій підрозділ із особисто його грошей нічого ніколи не отримував і не отримує. А вся справа в тому що розпоряджаючись ресурсами громади все одно не робить йому честі прилітати до своїх оборудок якоби піклування про родини воїнів. Він ні яким боком до війни не причетний. І громада утримує його за вирішення тих проблем, які стають перед містом. Він як завжди спригує від адекватного вирішення проблеми і в той же час готує для вас щось неадекватне тіпа він тут ні причому. З його таким дописом мешканці міста просто будуть стояти на зупинках без транспорту. Ну і стійте собі. Бо меру до лампочки. Він вам про все написав. Цього достатньо. Ок. Ха ха ха.
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17.05.2024 22:03 Ответить
Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки. Філатов повністю віддає свою зарплату на благочинність. Більшу частину на ЗСУ. Коли підірвали греблю "Каховки", віддав власний катер. Це те, що було у пресі і швидко згадалось. Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.

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17.05.2024 22:18 Ответить
А для чого йому зарплата взагалі? Він і без зарплати себе нормально почуває. Невже не можна підняти зарплату водію до того рівня щоб стояли черги на роботу? Буде норм. зарплата приїде тіп із Пакистану і сяде за руль. Громадянин іншої країни, їздити може. Що ще треба? Але ж ні. Хоче щоб і далі водії працювали за копійки. Треба вигадати кучу причин і родини солдат туди у ту кучу. Ха ха ха.
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17.05.2024 22:45 Ответить
А що ж, раптом, ви про "грооооші грамаааади" та його "влааасну кишеееню" перестали писати? отримали прутнем по губах? То ловіть ще раз - Філатов став доларовим мільйонером задовго до того, як став мером Дніпра. Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки. Якось так, "американцю"...

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17.05.2024 23:02 Ответить
Я все намагаюсь сказати що проблеми родин солдат це не проблеми водіїв. Хоча цивільним це важко зрозуміти напевно. Хочете і далі собі жити із своїм любим гівнюком , то живіть. Хочете возвеличувати значимість оцього. Будь ласка. Подивитися у телевізор як він щось там комусь там дав. Ок. Його турботи, його доля і інше, що пов'язане з ним абсолютно нецікаве і нікчемне. Ви і досі не розумієте того, що своїми пальцями на клавіатурі він прикривається оманливою турботою про родини солдат. Звичайна совкова доповідь на партз'їзду без вирішення проблеми для міста. Краще без слів подарувати ще один катер. Більше толку. Ха ха ха.
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17.05.2024 23:56 Ответить
А що ж, раптом, ви про "грооооші грамаааади" та його "влааасну кишеееню" перестали писати? отримали прутнем по губах? Бо катер він подарував тихо і без розголосу. Відомо це стало через декілька тижнів.
Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.
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18.05.2024 00:01 Ответить
Особисто мер гівнюк. І ніяка не людина, а істота. І його самого і його прихильників цікавлять лише гроші. Не більше і не менше. Катери, водії і інша його якоби допомога комусь там мало цікаві. Хай заткне пельку про родини воїнів. А шукає водіїв . Хоч би і із власної кишені або із кишені громади. Розмазуйте і далі мерське гівно собі по мізках. Ха ха ха.
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18.05.2024 08:58 Ответить
Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки, (як ви).
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18.05.2024 11:27 Ответить
нахера сгугам народа общественный транспорт? Они на нем не ездят. Другое дело цирк, казино и доствака пиццы Глово.
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17.05.2024 06:58 Ответить
кстати, почтальонам разрешили носить боевой короткоствол, а то вдруг кто-то газеты решит украсть.
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17.05.2024 07:00 Ответить
Які в час ночі, газети???
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17.05.2024 09:57 Ответить
У нас багато тих, хто мріє про СРСР 2.0. Біс його знає, як вони ці газети використовують, може як у СРСР?
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17.05.2024 10:19 Ответить
Багато років уже ніхто газет не виписує. Можуть якийсь лист принести, на зразок "ви нам заборгували", або повістку до війська. Часом рекламу.
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17.05.2024 12:13 Ответить
Нічого, клоунів й наперсточників пришлють
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17.05.2024 07:24 Ответить
пане мер. ну от начебто доросла розумна людина, а наїв так і лізе. чи для вас таємниця, що ті, хто керує бронюванням, у громадському транспорті не їздять і їм на нього, пардон, насрати
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17.05.2024 07:44 Ответить
И это еще бех учета с будущими проблемами с дальнобойщиками и желехнодорожниками.
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17.05.2024 07:57 Ответить
Якщо жінки водять трамваї та тролейбуси, то будуть водити і автобуси і метро.
І коня на скаку остановят і піз дюлін випишуть..
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17.05.2024 08:40 Ответить
Долго молчал,правильно говоришь.
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17.05.2024 08:56 Ответить
А ви звернули увагу, що водіїв маршруток чомусь масово не мобілізують по країні? Вони собі їздять і по містам і між містами генеруючи чорний кеш для своїх власників. А ось на звичайних роботяг, які водять автобуси у містах чомусь бронь не поширюється. Цікаво чому? Може у ТЦК треба спитати скільки їм заносять за бронь власники маршрутів
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17.05.2024 09:08 Ответить
автранспортом расчитіваются...двое знакоміх с атп мобилизировались...
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17.05.2024 12:30 Ответить
Пішки більше треба ходити, дуже корисно для здоров'я.
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17.05.2024 09:17 Ответить
до речі слушне зауваження.
і нерви збережете, і в деяких випадках швидше доберетеся
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17.05.2024 09:21 Ответить
женщины могут отлично справиться с вождением общественного транспорта.
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17.05.2024 09:23 Ответить
Більшість жінок навіть водійського посвідчення не має.
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17.05.2024 09:59 Ответить
научаться. это не настолько сложно, здесь не нужно университетов заканчивать.
и война уже третий год идёт.
нужно было заранее набирать и обучать женщин.
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17.05.2024 13:33 Ответить
так парковщиков своих отбронируй!)))
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17.05.2024 09:33 Ответить
ну то завжди є дві сторони медалі..
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17.05.2024 09:44 Ответить
взять на работу не пригодных к службе и женщин?, вы про эту сторону???
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17.05.2024 09:52 Ответить
Филатов прав.С таким подходом к мобилизации работать скоро будет некому.В Запорожье таже ситуация и не только с гортранспортом.
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17.05.2024 09:40 Ответить
по всій країні зараз таке, і це те що видно , що по селам на полях - не бачить ніхто, а там вже жах.
Додаємо щє водіїв що мотають по містах на 2-5т у яких нема броні,і які вже їздять або зранку,або тільки ввечері, щоб не попасти на пости. Щє є водії фур, які мотають по областям та теж не мають нічого, і вже не хочуть їздити на різні напрямки. Лгістика ВЖЕ ніяка, а наші "слуги"просувають щє обмеження на юр.транспорт щодо міжобласних перевезень.
І це тільки по водіям.
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17.05.2024 10:58 Ответить
Боже, яка тупа влада!
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17.05.2024 09:42 Ответить
Хоч хтось з чиновників діло каже.
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17.05.2024 09:43 Ответить
З таким підходом до воювання країни скоро не буде.
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17.05.2024 10:36 Ответить
Ба більше, почнуть і тролейбуси експроприйовувать на потреби фронту.
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17.05.2024 10:50 Ответить
Ви що лещенка не дивитесь? Це все ІПСО! А якщо десь не видно укріплень - то перевірте свої очі, бо вони погано бачать!
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17.05.2024 11:23 Ответить
А что удивительного!? Война! Или общественный транспорт возит солдат ЗСУ на передний край?!
Можно конечно аргументировать чем и как угодно, но у орков аргумент один: " ты украинец?! Да! Тогда к стенке!" И общественный транспорт Днепру уже будет не нужен. А почему? А потому, что на нём уже не будет кому ездить!!!
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17.05.2024 16:24 Ответить
УВАГА! - зебот.
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19.05.2024 18:03 Ответить
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