С такими подходами к бронированию скоро остановится общественный транспорт, - мэр Днепра Филатов
Из-за действующих в Украине подходов к бронированию и мобилизации возможна остановка общественного транспорта и прекращение работы коммунальных служб.
Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго.
А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Работники критической инфраструктуры - это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности, семьям тех, кто воюет", - написал Филатов в фейсбуке.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.
После общественного резонанса министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников этих компаний.
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Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.
І коня на скаку остановят і піз дюлін випишуть..
і нерви збережете, і в деяких випадках швидше доберетеся
и война уже третий год идёт.
нужно было заранее набирать и обучать женщин.
Додаємо щє водіїв що мотають по містах на 2-5т у яких нема броні,і які вже їздять або зранку,або тільки ввечері, щоб не попасти на пости. Щє є водії фур, які мотають по областям та теж не мають нічого, і вже не хочуть їздити на різні напрямки. Лгістика ВЖЕ ніяка, а наші "слуги"просувають щє обмеження на юр.транспорт щодо міжобласних перевезень.
І це тільки по водіям.
Можно конечно аргументировать чем и как угодно, но у орков аргумент один: " ты украинец?! Да! Тогда к стенке!" И общественный транспорт Днепру уже будет не нужен. А почему? А потому, что на нём уже не будет кому ездить!!!