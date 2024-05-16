С такими подходами к бронированию скоро остановится общественный транспорт, - мэр Днепра Филатов

Из-за действующих в Украине подходов к бронированию и мобилизации возможна остановка общественного транспорта и прекращение работы коммунальных служб.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и в теплоэнерго.

А инициативные товарищи из ТЦК тоже должны думать не задницей, а головой. Работники критической инфраструктуры - это не клеточки в спущенных сверху "планах", а те, кто дает возможность жить в тылу нормальной жизнью. В частности, семьям тех, кто воюет", - написал Филатов в фейсбуке.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

После общественного резонанса министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников этих компаний.