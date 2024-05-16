Я отменяю приказ о бронировании, будем разбираться - Свириденко об отсрочке от призыва работникам "Glovo" и "Favbet Tech"

Министр экономики Юлия Свириденко после общественного резонанса отменила приказ о бронировании работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко прокомментировала информацию, которая появилась в СМИ относительно бронирования некоторых технологических компаний.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - отметила она.

На примере этой ситуации она объяснила, как выглядит процесс бронирования: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации.

Далее, по ее словам, Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников. Мы понимаем, что бронирование специалистов - законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время.

Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время даст возможность работать экономике", - резюмирует Свириденко.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.