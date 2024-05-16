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Я отменяю приказ о бронировании, будем разбираться - Свириденко об отсрочке от призыва работникам "Glovo" и "Favbet Tech"

свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко после общественного резонанса отменила приказ о бронировании работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech.

Об этом она сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко прокомментировала информацию, которая появилась в СМИ относительно бронирования некоторых технологических компаний.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - отметила она.

На примере этой ситуации она объяснила, как выглядит процесс бронирования: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации.

Далее, по ее словам, Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті.

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

"На основе решения Генштаба, списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников. Мы понимаем, что бронирование специалистов - законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в такое трудное время.

Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время даст возможность работать экономике", - резюмирует Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минспорта признало ФК "Карпаты" критически важным для экономики: работников забронируют от мобилизации. ДОКУМЕНТ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что работники компаний "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" получили отсрочку от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

Экономичное бронирование

Напомним, ранее Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил предложения по "экономическому бронированию" от мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада рассматривает две модели экономического бронирования.

Автор: 

Минэкономразвития (652) бронирование (152) Свириденко Юлия (122)


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16.05.2024 15:04
+35
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16.05.2024 15:05
+34
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16.05.2024 15:08
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16.05.2024 19:24 Ответить
Як голкою в серце, коли бачиш другу картинку разом з цією
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16.05.2024 19:28 Ответить
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання "
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А "з огляду" на свой здравый смысл и совесть до резонанса никак нельзя было?
Министру не положено иметь свои мозги?
Сразу видно, что в министерских креслах вы пустое место и вас держат для сбора бабла для своих кукловодов.
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16.05.2024 20:06 Ответить
Вона не пусте місце, вона керує Шмигалем.
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17.05.2024 07:52 Ответить
..волшебный пендель от Бутусова работает.. Спасибо Юрий..
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16.05.2024 21:21 Ответить
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16.05.2024 21:23 Ответить
Зате, доктора наук, науковці, інженери найбільше підходять в штурмовики.
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17.05.2024 07:54 Ответить
тільки тому шо люди репетувати почали. Зараз розберуться і тихенько забронюють взад, але шоп люди не знали
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16.05.2024 21:28 Ответить
Шапито
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16.05.2024 21:50 Ответить
Kurt Wootz

@vinnicanin

Російську букмекерську помийку FAV BET Кабмін вніс до списку критично важливої інфраструктури. А Чонгарський міст та єдину ЗД гілку з Криму, по якій щоденно йдуть ешелони з ПММ зброєю та о/с,напевно вніс до переліку недоторканих. Іншого пояснення їх існування на 3р війни,не бачу
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16.05.2024 22:59 Ответить
Та грьобать же ж ту Люсю!!! Навіть війна нічому не вчить!!!
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17.05.2024 01:22 Ответить
показуха наше все
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17.05.2024 01:36 Ответить
Десь недавно прочитав новину - "...ломбардам заборонено приймати в заставу дрони і прилади нічного бачення". От читаєш такі новини і просто хренієш...
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17.05.2024 04:25 Ответить
Комп. Ігри -> Дрони-> Казіно -> Окопи -> Дрони. Такий ланцюг, на думку бронювальників, захистить Україну і 95 квартал. 😒😒
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17.05.2024 05:58 Ответить
Отако прокинувся уранці, а навколо - одні чорти...
Звідки узялися?
Хто їх поставив?
Ааааааа, мудрий наріт, ***!!!
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17.05.2024 07:09 Ответить
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