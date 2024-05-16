Свириденко про відстрочку працівникам "Glovo" та "Favbet Tech": Я скасовую наказ про бронювання, будемо розбиратися
Міністерка економіки Юлія Свириденко після суспільного резонансу скасувала наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Свириденко прокоментувала інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній.
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу", - зазначила вона.
На прикладі цієї ситуації вона пояснила, як відбувається процес бронювання: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.
Далі, за її словами, Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.
Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.
"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів - законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.
Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - резюмує Свириденко.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.
Економічне бронювання
Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.
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А "з огляду" на свой здравый смысл и совесть до резонанса никак нельзя было?
Министру не положено иметь свои мозги?
Сразу видно, что в министерских креслах вы пустое место и вас держат для сбора бабла для своих кукловодов.
@vinnicanin
Російську букмекерську помийку FAV BET Кабмін вніс до списку критично важливої інфраструктури. А Чонгарський міст та єдину ЗД гілку з Криму, по якій щоденно йдуть ешелони з ПММ зброєю та о/с,напевно вніс до переліку недоторканих. Іншого пояснення їх існування на 3р війни,не бачу
Звідки узялися?
Хто їх поставив?
Ааааааа, мудрий наріт, ***!!!