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Свириденко про відстрочку працівникам "Glovo" та "Favbet Tech": Я скасовую наказ про бронювання, будемо розбиратися

свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко після суспільного резонансу скасувала наказ про бронювання працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко прокоментувала інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу", - зазначила вона.

На прикладі цієї ситуації вона пояснила, як відбувається процес бронювання: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Далі, за її словами, Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

"На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів - законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.

Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", - резюмує Свириденко.

Також читайте: Мінспорту визнало ФК "Карпати" критично важливим для економіки: працівників забронюють від мобілізації. ДОКУМЕНТ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Економічне бронювання

Нагадаємо, раніше Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада розглядає дві моделі економічного бронювання.

Автор: 

Мінекономрозвитку (2343) бронювання (336) Свириденко (308)


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Топ коментарі
+38
Квартал 95
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16.05.2024 15:04
+35
Фавбет це онлайн казино? Нормась...
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16.05.2024 15:05
+34
Вони легальний засіб для виведення бабла за кордон й дачі хабаря. Ляшко свого часу постійно в лотерею нехилі суми вигравав.
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16.05.2024 15:08
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16.05.2024 19:24 Відповісти
Як голкою в серце, коли бачиш другу картинку разом з цією
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16.05.2024 19:28 Відповісти
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання "
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А "з огляду" на свой здравый смысл и совесть до резонанса никак нельзя было?
Министру не положено иметь свои мозги?
Сразу видно, что в министерских креслах вы пустое место и вас держат для сбора бабла для своих кукловодов.
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16.05.2024 20:06 Відповісти
Вона не пусте місце, вона керує Шмигалем.
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17.05.2024 07:52 Відповісти
..волшебный пендель от Бутусова работает.. Спасибо Юрий..
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16.05.2024 21:21 Відповісти
Круп'є казіно, аграрії по медичній маріхуані, телевізійники МарафонуЄдинихНовин, порно-студії, гуманітарні хаби, управління соцзахисту, ріелтори для бомжів-переселенців, народні депутати, чиновники вищої категорії, судді то всё стратегічні підприємства, тих працівників забирати на війну не можна. Та навіть якщо їх і долучити до війська то вони ж армію перетворять в вертеп і бєдлам.
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16.05.2024 21:23 Відповісти
Зате, доктора наук, науковці, інженери найбільше підходять в штурмовики.
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17.05.2024 07:54 Відповісти
тільки тому шо люди репетувати почали. Зараз розберуться і тихенько забронюють взад, але шоп люди не знали
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16.05.2024 21:28 Відповісти
Шапито
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16.05.2024 21:50 Відповісти
Kurt Wootz

@vinnicanin

Російську букмекерську помийку FAV BET Кабмін вніс до списку критично важливої інфраструктури. А Чонгарський міст та єдину ЗД гілку з Криму, по якій щоденно йдуть ешелони з ПММ зброєю та о/с,напевно вніс до переліку недоторканих. Іншого пояснення їх існування на 3р війни,не бачу
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16.05.2024 22:59 Відповісти
Та грьобать же ж ту Люсю!!! Навіть війна нічому не вчить!!!
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17.05.2024 01:22 Відповісти
показуха наше все
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17.05.2024 01:36 Відповісти
Десь недавно прочитав новину - "...ломбардам заборонено приймати в заставу дрони і прилади нічного бачення". От читаєш такі новини і просто хренієш...
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17.05.2024 04:25 Відповісти
Комп. Ігри -> Дрони-> Казіно -> Окопи -> Дрони. Такий ланцюг, на думку бронювальників, захистить Україну і 95 квартал. 😒😒
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17.05.2024 05:58 Відповісти
Отако прокинувся уранці, а навколо - одні чорти...
Звідки узялися?
Хто їх поставив?
Ааааааа, мудрий наріт, ***!!!
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17.05.2024 07:09 Відповісти
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