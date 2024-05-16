З такими підходами до бронювання скоро зупиниться громадський транспорт, - мер Дніпра Філатов
Через діючі в Україні підходи до бронювання та мобілізації можлива зупинка громадського транспорту та припинення роботи комунальних служб.
Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго.
А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури - це не клітинки у спущених зверху "планах", а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює", - написав Філатов у фейсбуці.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.
Після суспільного резонансу міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників цих компаній.
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Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.
І коня на скаку остановят і піз дюлін випишуть..
і нерви збережете, і в деяких випадках швидше доберетеся
и война уже третий год идёт.
нужно было заранее набирать и обучать женщин.
Додаємо щє водіїв що мотають по містах на 2-5т у яких нема броні,і які вже їздять або зранку,або тільки ввечері, щоб не попасти на пости. Щє є водії фур, які мотають по областям та теж не мають нічого, і вже не хочуть їздити на різні напрямки. Лгістика ВЖЕ ніяка, а наші "слуги"просувають щє обмеження на юр.транспорт щодо міжобласних перевезень.
І це тільки по водіям.
Можно конечно аргументировать чем и как угодно, но у орков аргумент один: " ты украинец?! Да! Тогда к стенке!" И общественный транспорт Днепру уже будет не нужен. А почему? А потому, что на нём уже не будет кому ездить!!!