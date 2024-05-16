УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
18 604 164

З такими підходами до бронювання скоро зупиниться громадський транспорт, - мер Дніпра Філатов

дніпро

Через діючі в Україні підходи до бронювання та мобілізації можлива зупинка громадського транспорту та припинення роботи комунальних служб.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. 

А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури - це не клітинки у спущених зверху "планах", а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює", - написав Філатов у фейсбуці.

Читайте: Мінспорту визнало ФК "Карпати" критично важливим для економіки: працівників забронюють від мобілізації. ДОКУМЕНТ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Після суспільного резонансу міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників цих компаній.

Мер Дніпра Філатов про бронювання та мобілізацію

Автор: 

Дніпро (3253) бронювання (336) мобілізація (3023) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Зато є бродячі цирки і казіно.
показати весь коментар
16.05.2024 23:14
+30
Півмільйона військовослужбовців Сил оборони України заброньовано від фронту.
Всю війну сидять в тилу і ні хрєна не роблять, отримуючи гарну зарплату.
Халява.
показати весь коментар
16.05.2024 23:24
+25
потрібно додивитись до кінця цю виставу зелену! щоб не було так больно їх знищувати.
показати весь коментар
16.05.2024 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А приходив із якою метою ?
показати весь коментар
17.05.2024 22:42 Відповісти
ага, йти на роботу у 5 ранку то мало хто захоче з жінок
показати весь коментар
17.05.2024 10:27 Відповісти
Гарний стимул замінювати маршрутки на великогабаритні автобуси. А взагалі лайфхак - управління транспорту домовляється з атб і оформлює водіїв як касирів і охоронців з бронню. Вони собі їздять на транспорті (ніби у вільний від роботи час), а числяться в атб на мінімалці, ну й за них всі податки платять і т.д. Вуаля)
показати весь коментар
17.05.2024 02:17 Відповісти
подоляцька ботва заброньована? чи вже готується під Дніпром русню зупиняти замість мобілізованих комунальників
показати весь коментар
17.05.2024 02:24 Відповісти
Це тупі бійці думають що вони грають в казіно, а насправді їх потрошать як лохів останніх. Є ж українська приказка "Розумний думає як заробити, а дурний як би його виграти"...
показати весь коментар
17.05.2024 04:25 Відповісти
Кожен раз кожне гівно прикривається сім'ями тих, хто воює. А не хотів би ти гівно мер відправити себе і весь свій штаб по мобілізації, а демобілізованих ветеранів на своє і ваші місця? Ні не хотів би. А чому. А тому що таке законодавство і ще до хєра чого. Так от це вже твої проблеми як думати про якоби нормальне функціонування там чогось і якоби нормальне життя. Опікун сімей тих, хто воює. Не опікун, а опікунище якесь. Один він бідний думає не дупою. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 06:50 Відповісти
Цікаво, а чим прикриваються тутешні "американці", німці", поляки", "чехи" й інші плювальщики лайном на користь *****?
показати весь коментар
17.05.2024 08:00 Відповісти
"Американець" це означає старлінк наприклад. А плювальщик гівном і кацапський агент якраз оцей гівно мер. Коли сам мобілізується то тільки тоді зможе щось там тявкати від імені сімей тих, хто воює. Включайте мізки хоч коли небудь. Тема про те що не вистачає водіїв? То залучайте водіїв. Створюйте умови. Людей стаями вештаються цілими днями у будь якому місті. До чого тут мобілізація? До чого тут сім'ї тих, хто воює? Придержуйтесь як і гівно мер теми , а не прапорців. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 08:27 Відповісти
Сидячи на американському дивані дуже легко прикриватися воїнами і повчати інших як треба жити в Україні. Приїжджай у Дніпро і покажи свої скілли з управління автобусом.
показати весь коментар
17.05.2024 09:02 Відповісти
Я би приїхав у Дніпро тільки зараз біля Вовчанська. Хай гівно мер напише Драпатому щоб той дав бойове розпорядження сісти мені за руль трамвая і що в нього там не їздить? Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 10:37 Відповісти
За місяць можете бути і під Дніпром, то таке.
показати весь коментар
17.05.2024 10:39 Відповісти
Якщо будемо під Дніпром, то всі оці питаннячки про транспорт і інше будуть ставати не такими актуальними. Треба буде окопи капати, а не про сантехніків думати. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 10:54 Відповісти
Це лише питання часу, виходячі з нинішніх темпів.
показати весь коментар
17.05.2024 11:13 Відповісти
Видимо, там у тебя дофига времени на Цензоре комменты писать и думать о проблемах троллейбусного сообщения в Днепреб
показати весь коментар
17.05.2024 11:42 Відповісти
Та мені цікаві не тролейбуси і водії, а трєндьож такого гівна як цей мер. До вас і досі не доходить що зв'язувати родини тих хто служить і свої недопрацювання це повне гівно. Написав би нема водіїв. Крапка. Для чого приписувати все інше? Для того що не вирішував проблеми з водіями і вирішувати не збираюся? Це схоже на те, як розказували про фортифікації. Що вони є, але не біля Вовчанська. А так є. Тільки не там. А цього нема водіїв але дороги повні транспорта. А водіїв нема . Та сама кварталівська сценка тільки навпаки. Час писати гівнюкам про те, що вони гівнюки є . Платять за час перебування в бойовому зіткненні. Немає бойового розпорядження, то інший час йде по розпорядку дня. Тобто час писати про водіїв із рота мера. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 13:05 Відповісти
Даже если есть там какие-то недоработки, это факт, чтородители, жены и дети тех, кто воюет, сейчас испытывают все больше проблем в тылу, в том числе из-за того, что эти проблемы становится некому оперативно решать - от сантехников и механиков до врачей и юристов. Причем выдергивание одного такого специалиста мультиплицирует проблему сразу на десятки бывших потребителей его труда. При этом огромное число полицейских и военных на пенсии в 45 лет, а также военных разных тыловых специальностей спокойно живут себе под бронью. Вот где полное говно.
показати весь коментар
17.05.2024 22:12 Відповісти
Так нехай пише про сантехніків окремо від родин солдат. Проблеми сантехніків це зовсім інші проблеми ніж у родин воїнів. Не впихуйте невпихуєме. Якщо для вас це одне і те саме, то ок. Вирішення якоби проблем якоби водіїв одразу колосально покращать становище родин солдат? Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 22:36 Відповісти
Ти в місто давно виходив ? Одні баби та пенси вже.
показати весь коментар
17.05.2024 09:56 Відповісти
Місто під постійними обстрілами, любди будуть завжди тікати від війни. Поцікавтеся, що в тилу відбувається в цілому
показати весь коментар
17.05.2024 10:31 Відповісти
Іноді буваю зараз в Харкові. Все нормально. Люди як тусили по Сумській, так і тусять. Так як і в інших областях. Маршрутки в Куп'янськ як ходили, так і ходять. Якщо мер не може щось там у себе організувати, то це говорить про його рівень як керівника. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 10:41 Відповісти
Пошукайцте там навколо себе циркачів. Що кажете? Нема бо заьроньовані від призову на відміну від водіїв трамваїв? Отож. Не у той бік тявкаєте.
показати весь коментар
17.05.2024 14:12 Відповісти
До чого тут циркачі і ваші водії? Нема чого говорити свої розговори від імені сімей тих хто воює. Цих водіїв і мера гівнюка хтось уповноважував згадувати у свойому бздурстві людей, які є родичами воїнів.Не воює і до війни немає ніякого відношення, проте згадує людей у своїх провокаціях. В нього проблеми з водіями. То нехай вирішує. А навіщо щось там вирішувати. Краще сидіти і клацати по клавіатурі. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 18:02 Відповісти
Дуже хочу, щоб мери переглядали дописи отаких розумак, як ви, перед тим, як допомагати підрозділам ВСУ. Є у підрозділі гівноплюй - підрозділ допомоги не отримує. Отримує інший підрозділ.
показати весь коментар
17.05.2024 18:46 Відповісти
Ого. Ніби гівнюк із своєї власної кишені щось допомагає. Кожна його премія це дрон як мінімум. А дрон це врятоване життя солдата або цивільного. От якби він дійсно жив би як тиловий солдат на 20 к. в місяць от тоді би і був би хоча б не гівнюком. Особисто мій підрозділ із особисто його грошей нічого ніколи не отримував і не отримує. А вся справа в тому що розпоряджаючись ресурсами громади все одно не робить йому честі прилітати до своїх оборудок якоби піклування про родини воїнів. Він ні яким боком до війни не причетний. І громада утримує його за вирішення тих проблем, які стають перед містом. Він як завжди спригує від адекватного вирішення проблеми і в той же час готує для вас щось неадекватне тіпа він тут ні причому. З його таким дописом мешканці міста просто будуть стояти на зупинках без транспорту. Ну і стійте собі. Бо меру до лампочки. Він вам про все написав. Цього достатньо. Ок. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 22:03 Відповісти
Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки. Філатов повністю віддає свою зарплату на благочинність. Більшу частину на ЗСУ. Коли підірвали греблю "Каховки", віддав власний катер. Це те, що було у пресі і швидко згадалось. Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.

показати весь коментар
17.05.2024 22:18 Відповісти
А для чого йому зарплата взагалі? Він і без зарплати себе нормально почуває. Невже не можна підняти зарплату водію до того рівня щоб стояли черги на роботу? Буде норм. зарплата приїде тіп із Пакистану і сяде за руль. Громадянин іншої країни, їздити може. Що ще треба? Але ж ні. Хоче щоб і далі водії працювали за копійки. Треба вигадати кучу причин і родини солдат туди у ту кучу. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 22:45 Відповісти
А що ж, раптом, ви про "грооооші грамаааади" та його "влааасну кишеееню" перестали писати? отримали прутнем по губах? То ловіть ще раз - Філатов став доларовим мільйонером задовго до того, як став мером Дніпра. Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки. Якось так, "американцю"...

показати весь коментар
17.05.2024 23:02 Відповісти
Я все намагаюсь сказати що проблеми родин солдат це не проблеми водіїв. Хоча цивільним це важко зрозуміти напевно. Хочете і далі собі жити із своїм любим гівнюком , то живіть. Хочете возвеличувати значимість оцього. Будь ласка. Подивитися у телевізор як він щось там комусь там дав. Ок. Його турботи, його доля і інше, що пов'язане з ним абсолютно нецікаве і нікчемне. Ви і досі не розумієте того, що своїми пальцями на клавіатурі він прикривається оманливою турботою про родини солдат. Звичайна совкова доповідь на партз'їзду без вирішення проблеми для міста. Краще без слів подарувати ще один катер. Більше толку. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.05.2024 23:56 Відповісти
А що ж, раптом, ви про "грооооші грамаааади" та його "влааасну кишеееню" перестали писати? отримали прутнем по губах? Бо катер він подарував тихо і без розголосу. Відомо це стало через декілька тижнів.
Ще раз. Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки.
показати весь коментар
18.05.2024 00:01 Відповісти
Особисто мер гівнюк. І ніяка не людина, а істота. І його самого і його прихильників цікавлять лише гроші. Не більше і не менше. Катери, водії і інша його якоби допомога комусь там мало цікаві. Хай заткне пельку про родини воїнів. А шукає водіїв . Хоч би і із власної кишені або із кишені громади. Розмазуйте і далі мерське гівно собі по мізках. Ха ха ха.
показати весь коментар
18.05.2024 08:58 Відповісти
Не міряйте людей по собі. Бо не всі такі гівнюки, (як ви).
показати весь коментар
18.05.2024 11:27 Відповісти
нахера сгугам народа общественный транспорт? Они на нем не ездят. Другое дело цирк, казино и доствака пиццы Глово.
показати весь коментар
17.05.2024 06:58 Відповісти
кстати, почтальонам разрешили носить боевой короткоствол, а то вдруг кто-то газеты решит украсть.
показати весь коментар
17.05.2024 07:00 Відповісти
Які в час ночі, газети???
показати весь коментар
17.05.2024 09:57 Відповісти
У нас багато тих, хто мріє про СРСР 2.0. Біс його знає, як вони ці газети використовують, може як у СРСР?
показати весь коментар
17.05.2024 10:19 Відповісти
Багато років уже ніхто газет не виписує. Можуть якийсь лист принести, на зразок "ви нам заборгували", або повістку до війська. Часом рекламу.
показати весь коментар
17.05.2024 12:13 Відповісти
Нічого, клоунів й наперсточників пришлють
показати весь коментар
17.05.2024 07:24 Відповісти
пане мер. ну от начебто доросла розумна людина, а наїв так і лізе. чи для вас таємниця, що ті, хто керує бронюванням, у громадському транспорті не їздять і їм на нього, пардон, насрати
показати весь коментар
17.05.2024 07:44 Відповісти
И это еще бех учета с будущими проблемами с дальнобойщиками и желехнодорожниками.
показати весь коментар
17.05.2024 07:57 Відповісти
Якщо жінки водять трамваї та тролейбуси, то будуть водити і автобуси і метро.
І коня на скаку остановят і піз дюлін випишуть..
показати весь коментар
17.05.2024 08:40 Відповісти
Долго молчал,правильно говоришь.
показати весь коментар
17.05.2024 08:56 Відповісти
А ви звернули увагу, що водіїв маршруток чомусь масово не мобілізують по країні? Вони собі їздять і по містам і між містами генеруючи чорний кеш для своїх власників. А ось на звичайних роботяг, які водять автобуси у містах чомусь бронь не поширюється. Цікаво чому? Може у ТЦК треба спитати скільки їм заносять за бронь власники маршрутів
показати весь коментар
17.05.2024 09:08 Відповісти
автранспортом расчитіваются...двое знакоміх с атп мобилизировались...
показати весь коментар
17.05.2024 12:30 Відповісти
Пішки більше треба ходити, дуже корисно для здоров'я.
показати весь коментар
17.05.2024 09:17 Відповісти
до речі слушне зауваження.
і нерви збережете, і в деяких випадках швидше доберетеся
показати весь коментар
17.05.2024 09:21 Відповісти
женщины могут отлично справиться с вождением общественного транспорта.
показати весь коментар
17.05.2024 09:23 Відповісти
Більшість жінок навіть водійського посвідчення не має.
показати весь коментар
17.05.2024 09:59 Відповісти
научаться. это не настолько сложно, здесь не нужно университетов заканчивать.
и война уже третий год идёт.
нужно было заранее набирать и обучать женщин.
показати весь коментар
17.05.2024 13:33 Відповісти
так парковщиков своих отбронируй!)))
показати весь коментар
17.05.2024 09:33 Відповісти
ну то завжди є дві сторони медалі..
показати весь коментар
17.05.2024 09:44 Відповісти
взять на работу не пригодных к службе и женщин?, вы про эту сторону???
показати весь коментар
17.05.2024 09:52 Відповісти
Филатов прав.С таким подходом к мобилизации работать скоро будет некому.В Запорожье таже ситуация и не только с гортранспортом.
показати весь коментар
17.05.2024 09:40 Відповісти
по всій країні зараз таке, і це те що видно , що по селам на полях - не бачить ніхто, а там вже жах.
Додаємо щє водіїв що мотають по містах на 2-5т у яких нема броні,і які вже їздять або зранку,або тільки ввечері, щоб не попасти на пости. Щє є водії фур, які мотають по областям та теж не мають нічого, і вже не хочуть їздити на різні напрямки. Лгістика ВЖЕ ніяка, а наші "слуги"просувають щє обмеження на юр.транспорт щодо міжобласних перевезень.
І це тільки по водіям.
показати весь коментар
17.05.2024 10:58 Відповісти
Боже, яка тупа влада!
показати весь коментар
17.05.2024 09:42 Відповісти
Хоч хтось з чиновників діло каже.
показати весь коментар
17.05.2024 09:43 Відповісти
З таким підходом до воювання країни скоро не буде.
показати весь коментар
17.05.2024 10:36 Відповісти
Ба більше, почнуть і тролейбуси експроприйовувать на потреби фронту.
показати весь коментар
17.05.2024 10:50 Відповісти
Ви що лещенка не дивитесь? Це все ІПСО! А якщо десь не видно укріплень - то перевірте свої очі, бо вони погано бачать!
показати весь коментар
17.05.2024 11:23 Відповісти
А что удивительного!? Война! Или общественный транспорт возит солдат ЗСУ на передний край?!
Можно конечно аргументировать чем и как угодно, но у орков аргумент один: " ты украинец?! Да! Тогда к стенке!" И общественный транспорт Днепру уже будет не нужен. А почему? А потому, что на нём уже не будет кому ездить!!!
показати весь коментар
17.05.2024 16:24 Відповісти
УВАГА! - зебот.
показати весь коментар
19.05.2024 18:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 