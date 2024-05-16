З такими підходами до бронювання скоро зупиниться громадський транспорт, - мер Дніпра Філатов

Через діючі в Україні підходи до бронювання та мобілізації можлива зупинка громадського транспорту та припинення роботи комунальних служб.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго.

А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури - це не клітинки у спущених зверху "планах", а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює", - написав Філатов у фейсбуці.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що працівники компаній "Glovo", "Visa", "Favbet Tech" отримали відстрочку від призову на військову службу строком на 6 місяців.

Після суспільного резонансу міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників цих компаній.