На Закарпатье в ТЦК скончался мужчина: У него резко ухудшилось самочувствие

В одном из ТЦК Закарпатской области умер мобилизованный мужчина. У него резко ухудшилось самочувствие, а медики после приезда констатировали смерть.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии.

Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что на Закарпатье у военнообязанного произошел эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

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