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На Закарпатье в ТЦК скончался мужчина: У него резко ухудшилось самочувствие

В одному з ТЦК на Закарпатті помер мобілізований

В одном из ТЦК Закарпатской области умер мобилизованный мужчина. У него резко ухудшилось самочувствие, а медики после приезда констатировали смерть.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии.

Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что на Закарпатье у военнообязанного произошел эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

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Автор: 

смерть (9216) мобилизация (2751) Закарпатская область (2582)


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Топ комментарии
+51
влк нічого не визначають взагалі, в них є тільки один "діагноз" - придатний, щоб там не було..., навіщо цей цирк з лікарями, я не розумію, стільки людей просто нічого не роблять й отримують за це гроші...
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24.05.2024 09:33
+24
та що ж таке? знову здоровий і придатний, і знову епілепсія, чи смертельний гайморит
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24.05.2024 09:32
+23
Так це вже було, хто за відповідає? Мусора привезли отпи@или, потім там катували..нічого дивного, зелена влада, злочинна влада.
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24.05.2024 09:34
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Правила форума Совет форумчан
та що ж таке? знову здоровий і придатний, і знову епілепсія, чи смертельний гайморит
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24.05.2024 09:32 Ответить
влк нічого не визначають взагалі, в них є тільки один "діагноз" - придатний, щоб там не було..., навіщо цей цирк з лікарями, я не розумію, стільки людей просто нічого не роблять й отримують за це гроші...
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24.05.2024 09:33 Ответить
навідь Господь Бог так не сцілював як ВЛК при ТЦК.
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24.05.2024 10:53 Ответить
В 37 тоже правосудия не было...Но тройки то были.И иллюзию судов делали для чего то.....Так положено.Иллюзия правды-иллюзия осмотра-иллюзия врачей...и так дальше,до бесконечности.
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24.05.2024 12:24 Ответить
И причем безнаказанно...
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24.05.2024 12:27 Ответить
медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Я теж думаю над цим, хтось із коновалів, хто ставив діагноз Здоровий, і поставив свій підпис- ПОКАРАНИЙ?
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24.05.2024 12:46 Ответить
Придатний на лоха розраховано.Коли говориш про підробку документів,запитуєш ФИО,на кого заяву катать,вони відразу хвороби помічають і вибачаються ,затирають придатний і пишуть,як воно є.Я роз*їбав ВЛК по повній.Потрібно трішки знати закони,терпіння небагато і бажання відірватись на них по повній.Я навіть с юристом ТЦК познайомився .
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24.05.2024 14:43 Ответить
Лікарі будуть покарані та відсторонені від займаної посади ? В нас взагалі величезна проблема з медиками , рівень освяти та знань бажає кращого. Я уявляю кого призначають у склад комії.
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24.05.2024 09:33 Ответить
Хабарників, звісно.
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24.05.2024 09:45 Ответить
неодноразово проходив ВЛК - сидять старі лікарі, переважно вже списані з лікарень/поліклінік, їх не цікавить взагалі нічого.. вони тупо відсиджують з 9 до 13, клепають придатний, і їм пофіг на всі скарги, на мінздоров'я.. у них наказ з мінобра - щобільше людей..
штатні на центральні ВЛК трохи інші, але й там не спишуть за так
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24.05.2024 09:54 Ответить
Сумно. Але без подробиць тут нема що обговорювати.
Хіба що знову розвести класичний срач.
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24.05.2024 09:33 Ответить
Банальна хронічна гіпертонія до такого може привести..
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24.05.2024 09:41 Ответить
Ну якщо гіпертонія то щось банальне, тоді так, тоді здоровий.
Люди вмирають за нєхер. То страшно і погано. А ще дуже погано, що такі випадки працюють проти мобілізації, оскільки демонструють відношення влади до тих, кого вона кличе на захист держави. Не тих лікарів з ВЛК, а саме влади, бо й ті лікарі в цьому випадку є мобілізованими і тупо виконують накази і розпорядження.
От тоді й виникає проблема з ухилянтами, потопельниками в Тисі і самогубцями з повістками. Таке враження, що та **** влада робить все, щоб зірвати і мобілізацію, і шанси зберегти державу.
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24.05.2024 10:57 Ответить
Банальна тому, що ми всі зараз живемо у постійному стресі. Й навіть гіпотоники переходять в категорію гіпертоників. Різні ступені гіпертонії просто...я не розумію, якщо у людини медична картка є, в якій вказані хронічні хвороби, які можуть стати критичними - типа тієї ж епілепсіїї, гіпертонії, виразки й т.і. - нафіга по ТЦК таких людей тягати? Якщо діагноз давно встановлений? Чи думають, епілепсія чи гіпертонія розсосуться?
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24.05.2024 11:43 Ответить
Так це вже було, хто за відповідає? Мусора привезли отпи@или, потім там катували..нічого дивного, зелена влада, злочинна влада.
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24.05.2024 09:34 Ответить
Якщо катували, то це видно по тілу небіжчика.
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24.05.2024 10:48 Ответить
1001 спосіб не залишити сліди....
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24.05.2024 11:13 Ответить
Незнаєш ти наших мусорів.... Є дууууужжжжеее багато способів "приносити" біль - не порушуючи структури тіла, а деякі даже й органів - у нас вони дуже добре цьому навчилися на зеках - "виїздні тури" в колонію для "підняття кваліфікації" , а також сізо - "тренувальний" майданчик
Була б людина - а стаття знайдеться...
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24.05.2024 12:37 Ответить
От не думав відповідати, нема сенсу. Але можна хоча б на такій новині засунути свого гнилого язика в дупу? Людину не повернеш. Ну просто промовч? Незважаючи ні на що, щиро бажаю не бачити в житті пігулок. Ні для зниження, ні для підняття тиску. Коза драна. Баньте.
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24.05.2024 10:00 Ответить
ох! яка ж ти цинічна та тупа шлюпка!
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24.05.2024 10:33 Ответить
щоб у тебе так само погіршилось здоровя потаскуха клавіатурна, пацан був здоровий до відвідин тцк, після помер від інсульту
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24.05.2024 10:45 Ответить
Не пощастило зеленим з народом - помирають в тцк,в тисах, замість того щоб в окопі .... То ж не мєнтів з дєпутатами відправлять . А то прийде бурят ,хто буде панське добро охранять ?...
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24.05.2024 09:39 Ответить
А житті цивільних, мирних мешканців?
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24.05.2024 10:28 Ответить
Такі виродки як ти і обрали зелених у владу, а тепер скиглять. Хужє вжє нє будєт. Ржи давай.
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24.05.2024 10:50 Ответить
Судиш по собі ?
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24.05.2024 10:57 Ответить
І от знову нова смерть, а як там минула «службова перевірка», щось показала? Хоча розумію - питання риторичне. Закарпатські тцкашники настільки не хочуть йти самі воювати, що готові вже просто всіх мобілізувати і любими способами. Не здивуюсь, якщо там дітей почнуть мобілізовувати.
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24.05.2024 09:41 Ответить
А продавшийся зе-підарам Карась вже відкрито висловлював думку,що треба знижувати моб.вік до 18 років,адже хлопці ще здорові і мотивовані захищати країну,де живуть
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24.05.2024 09:45 Ответить
Правильно, що Карась, при всі повазі за його дії на війні, говорить - шобла думає. Впринципі цьому не здивуюсь. Вони замість себе всіх відправлять і жінок, і дітей, і пенсіонерів
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24.05.2024 09:52 Ответить
А оце хіба не рашистське ІПСО?
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24.05.2024 10:31 Ответить
померлий був фсб-шніком на заданії? чи яке іпсо? 🤦
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24.05.2024 10:43 Ответить
"Закарпатські тцкашники настільки не хочуть йти самі воювати, що готові вже просто всіх мобілізувати і любими способами. Не здивуюсь, якщо там дітей почнуть мобілізовувати." Тільки ТЦК-ники повинні воювати? Скоро і дітей будуть мобілізувати? Бо там самі ухилянти і, взагалі, не потрібно нікому воювати? Не прикидайтесь дурником.
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24.05.2024 10:50 Ответить
"Тільки ТЦК-ники повинні воювати?" а вони воюють? прямо на Закарпатті? Не прикидайтесь дурником.
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24.05.2024 10:56 Ответить
А повинні? Яка маячня.
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24.05.2024 12:17 Ответить
так, повинні. більшість з них кадрові служаки, які десятиліттями жили за мій рахунок, і зараз вони повинні відробляти ті гроші, і пенсію в 45, і інші бонуси
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24.05.2024 12:20 Ответить
Подоляківець, геть!
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24.05.2024 12:36 Ответить
класно, коли тебе підловили на тому, що ти кремлівський іпсошник, кричати на інших, що вони боти.
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24.05.2024 14:17 Ответить
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25.05.2024 09:37 Ответить
Ага,раптово так,зненацька погіршилося здоров'я .Як там у "Майстру ті Маргариті",зненацька навіть цеглина на голову не впаде.
Чи мус@рня відп№3дила,чи тцкуни після бусифікації.А "лікарі" влк навіть не дивилися на чоловіка,вони як Кашпіровський діагнози заочно ставлять.
Бл9gська зе-пліснява влада,яку треба арештовувати за держзраду і узурпацію,довела до повного п#3gеця країну.Хочуть здати фронт і звалити в Монако.
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24.05.2024 09:42 Ответить
Гіпертонічний криз/інсульт у хронічних гіпертоніків як раз зненацька.

Нам статистику по військоматах показують, але замовчують іншу, схожу - по типу йшов, впав, помер.

Я не захищаю працівників військоматів, але коли невідомі подробиці - малювати можна що завгодно.
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24.05.2024 09:55 Ответить
Так якщо у тебе гіпертонія, то ти по всім правилам - Придатний, навіть не обмежено придатний, а повністю. Просто жери свої пігулки з ранку і всьо.
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24.05.2024 11:26 Ответить
Дуже грамотний? Лікар мабудь? Краще б не зарікався. Бо боженька гуморист, тобі й пігулки можуть не допомогти.
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24.05.2024 11:37 Ответить
IQ 85? Желаю Вам AD 200/120 ,жрите таблетки с утра + физические нагрузки(как в армии) и все будет супер,правда недолго.
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24.05.2024 11:48 Ответить
Я кажу не свою власну думку, а те що написано в законі.
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24.05.2024 13:00 Ответить
Така ситуація з рішеннями ВЛК свідчить швидше за все не про низьку кваліфікацію лікчріа, а про спущені зверху ЦУ з погрозами мобілізації самих лікарів, а також про абсурдний підхід до визначених у спискв хворіб, згідно з директивами вілкинуто індивідуальний підхід, який дозволяв при одному і тому ж основному захворюванню у двох різних людей звертати увагу на щахворювання супутні і приймати рішення про придатність/непридатність у комплексі.
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24.05.2024 09:42 Ответить
Як би вони усвідомлювали , що можуть бути покарані , то не виконували би такі вказівки зверху. Позбавити акредитації як мінімум треба. Від акредитації залежить зарплата. От нехай га мінімальну і працюють.
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24.05.2024 10:00 Ответить
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24.05.2024 09:43 Ответить
А теперь спросите у родни покойника,их версия произошедшего будет явно ближе к правде,чем это хрень в стиле телемарофоньчика.
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24.05.2024 09:48 Ответить
А родня покойніка - судмедексперти?
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24.05.2024 10:52 Ответить
а ти депутат, що депутатів критикуєш? чи футболіст, коли кажеш, що вони хріново грають?

не треба бути генієм, щоб побачити синці і переломи
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24.05.2024 11:50 Ответить
Чекаємо на потужну внутрішню перевірку.
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24.05.2024 09:56 Ответить
В демократичній країні на медиків з ВЛК була би порушена кримінальна справа. Хтось би сів і багато би позбулися ліцензії практикувати цю професію за некомпетентністю. Але в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого.
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24.05.2024 10:23 Ответить
Ви хочете рашистської перемоги?
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24.05.2024 10:35 Ответить
Кацапскую победу приближает комплектование личного состава больными людьми.
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24.05.2024 11:49 Ответить
То потрібно з лікарями розбиратися. Але дописувач не це мав на увазі, коли писав " Але в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого." Тобто ті, хто воює - лохи.
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24.05.2024 12:22 Ответить
ти, кремльовське іпсо, ти тут стверджуєш, що смерть здорової людини в тцк - це нормально?

як саме кацапи переможуть, якщо в тцк перестануть люди вмирати ні з того, ні з сього?
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24.05.2024 11:56 Ответить
Хтось з фантазіями побачив, що я тут стверджую, що смерть здорової людини в тцк - це нормально? Де? Це така маячня, що жодний притомний мозок не прийме. І, взагалі, тут пишуть про лікарів, які ХВОРИХ відправляють воювати. Кацапи переможуть, бо " в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого". Читайте уважно і не перекручуйте.
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24.05.2024 12:30 Ответить
то називається сарказм. вам не зрозуміти.
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24.05.2024 14:18 Ответить
Ще раз, подоляківець - геть.
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25.05.2024 09:36 Ответить
Тьху ти. Ти ж подоляківське чмо, відпрацьовуєш криваві гроші, втягуєш у розмову. Будь прокляті всі подоляківці разом з менеджерами та керівництвом за їх криваві діяння.
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24.05.2024 12:34 Ответить
Довели мужика, изуверы
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24.05.2024 10:28 Ответить
Додам. То мені нагадує Совок і радянське військо де мені казали в медпункті : болить живіт? То ми його покажемо зеленкою і побачиш що пройде.!
Ні-ху-я не змінилось. Революція гідності отримала реванш.
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24.05.2024 10:31 Ответить
Совок та радянське військо - це вже в хромосомному наборі нашої армії і совкова спадщина. Та ще й головком савєцку школу пройшов.

То яка у нас повинна бути армія, якщо країною управляє кремлівський агент козир-Єрмак?
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24.05.2024 10:41 Ответить
Щось мені підказує, що і справа про Сергія Батріна не з пальця висмоктана. https://tsn.ua/exclusive/scho-vidomo-pro-sergiya-batrina-deputata-yakiy-pidirvav-granati-na-zakarpatti-2472520.html Мабудь ті ТЦК-ні ВЛК дограються...
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24.05.2024 10:36 Ответить
Прочитала постанову кабміну про перелік документів який має.бути при собі для проходження ВЛК.
Я вражена, м'яко кажучі. З медичних документів треба мати лише флюрографію, наче в людини немає жодних органів крім легень. Тому і такі «придатні».
Поки дихати можеш ти здоровий, все інше до дупи.
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24.05.2024 10:41 Ответить
Саме так, нажаль...(
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24.05.2024 12:55 Ответить
Не нужно делать таких поспешных выводов. На ВЛК вы заходите к врачу и с порога можете сказать, что все болит и вы умираете)). Он отправит вас на дообследование по каждой вашей жалобе. Если будет подозрение, что вы симулируете, то отправит на дообследование в очень серьезный институт где вам поставят честный диагноз. И если есть вопросы по здоровью медкарту с собой лучше иметь.
---------
А вот если вы думаете, что врачи вам чем то обязаны, или, что вам на раскачку дадут пол-часа, или будут носится как с принцессой, то скорее всего через одну минуту вы выйдете с вердиктом "пригоден".
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24.05.2024 15:09 Ответить
"Приклад , інопланетний окупаційний символ. Хто здогадався , про що я - той знає. Зараз почнуть казати, що то з фільму взяли , то все теорії змов або конспірологія. Ага тоді навіщо Зсу женеться за всіма чоловіками та жінками , їх викрадає з якою метою ? І після цього ніхто не вертається живим, так сам це роблять і так звані поліцейські. Вулиці пусті, чоловіків або вбили, або втекли хто зміг, хто ховається від утилізаторів. Що характерно для Зсу та Зс РФ вони мають додаткові злі черепи чужорідні окупаційні , як символ смерті хто їх носить той помре та несе іншим смерть. Якого чорта , міністерство оборони України та Мвс України дозволили носити символи окупантів та інопланетні загарбницькі символи."
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24.05.2024 11:08 Ответить
что это за х уйня?
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24.05.2024 12:14 Ответить
у мусаров опознавательній знак.
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24.05.2024 12:41 Ответить
https://rozetka.com.ua/ua/348949470/p348949470/ Шеврон "Хижак" арт. 14745, 6*7,5 см, Україна

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4.5/5 ( https://rozetka.com.ua/ua/seller/lama/reviews/ 21 оцінок )

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Є в наявності
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24.05.2024 14:22 Ответить
кляті ухилянти. мруть як мухи
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24.05.2024 11:08 Ответить
Придатний, бо не надав довідку про хворобу виражену в кругленькій кількісті мертвих американських президентів.
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24.05.2024 12:01 Ответить
Думаю, що позиція ТЦК буде така- що він був п'яний наркоман, в якого стався приступ епілепсії.
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24.05.2024 12:54 Ответить
 
 