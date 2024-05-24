На Закарпатье в ТЦК скончался мужчина: У него резко ухудшилось самочувствие
В одном из ТЦК Закарпатской области умер мобилизованный мужчина. У него резко ухудшилось самочувствие, а медики после приезда констатировали смерть.
Об этом сообщили в областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии.
Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по выводам ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду "скорой", которые по приезду констатировали смерть", - говорится в сообщении.
По данному факту назначена служебная проверка.
Напомним, в конце апреля сообщалось, что на Закарпатье у военнообязанного произошел эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я теж думаю над цим, хтось із коновалів, хто ставив діагноз Здоровий, і поставив свій підпис- ПОКАРАНИЙ?
штатні на центральні ВЛК трохи інші, але й там не спишуть за так
Хіба що знову розвести класичний срач.
Люди вмирають за нєхер. То страшно і погано. А ще дуже погано, що такі випадки працюють проти мобілізації, оскільки демонструють відношення влади до тих, кого вона кличе на захист держави. Не тих лікарів з ВЛК, а саме влади, бо й ті лікарі в цьому випадку є мобілізованими і тупо виконують накази і розпорядження.
От тоді й виникає проблема з ухилянтами, потопельниками в Тисі і самогубцями з повістками. Таке враження, що та **** влада робить все, щоб зірвати і мобілізацію, і шанси зберегти державу.
Була б людина - а стаття знайдеться...
Чи мус@рня відп№3дила,чи тцкуни після бусифікації.А "лікарі" влк навіть не дивилися на чоловіка,вони як Кашпіровський діагнози заочно ставлять.
Бл9gська зе-пліснява влада,яку треба арештовувати за держзраду і узурпацію,довела до повного п#3gеця країну.Хочуть здати фронт і звалити в Монако.
Нам статистику по військоматах показують, але замовчують іншу, схожу - по типу йшов, впав, помер.
Я не захищаю працівників військоматів, але коли невідомі подробиці - малювати можна що завгодно.
не треба бути генієм, щоб побачити синці і переломи
як саме кацапи переможуть, якщо в тцк перестануть люди вмирати ні з того, ні з сього?
Ні-ху-я не змінилось. Революція гідності отримала реванш.
То яка у нас повинна бути армія, якщо країною управляє кремлівський агент козир-Єрмак?
Я вражена, м'яко кажучі. З медичних документів треба мати лише флюрографію, наче в людини немає жодних органів крім легень. Тому і такі «придатні».
Поки дихати можеш ти здоровий, все інше до дупи.
---------
А вот если вы думаете, что врачи вам чем то обязаны, или, что вам на раскачку дадут пол-часа, или будут носится как с принцессой, то скорее всего через одну минуту вы выйдете с вердиктом "пригоден".
https://rozetka.com.ua/ua/348949470/p348949470/comments/ Залишити відгук Код: 348949470
Продавець:https://rozetka.com.ua/ua/seller/lama/ LAMA
4.5/5 ( https://rozetka.com.ua/ua/seller/lama/reviews/ 21 оцінок )
98₴
Є в наявності