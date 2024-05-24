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На Закарпатті у ТЦК помер чоловік: У нього різко погіршилося самопочуття

В одному з ТЦК на Закарпатті помер мобілізований

В одному із ТЦК Закарпатської області помер мобілізований чоловік. У нього різко погіршилося самопочуття, а медики після приїзду констатували смерть.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялось, що на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

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Автор: 

смерть (6744) мобілізація (3042) Закарпатська область (2046)


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Топ коментарі
+51
влк нічого не визначають взагалі, в них є тільки один "діагноз" - придатний, щоб там не було..., навіщо цей цирк з лікарями, я не розумію, стільки людей просто нічого не роблять й отримують за це гроші...
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24.05.2024 09:33
+24
та що ж таке? знову здоровий і придатний, і знову епілепсія, чи смертельний гайморит
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24.05.2024 09:32
+23
Так це вже було, хто за відповідає? Мусора привезли отпи@или, потім там катували..нічого дивного, зелена влада, злочинна влада.
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24.05.2024 09:34
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та що ж таке? знову здоровий і придатний, і знову епілепсія, чи смертельний гайморит
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24.05.2024 09:32 Відповісти
влк нічого не визначають взагалі, в них є тільки один "діагноз" - придатний, щоб там не було..., навіщо цей цирк з лікарями, я не розумію, стільки людей просто нічого не роблять й отримують за це гроші...
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24.05.2024 09:33 Відповісти
навідь Господь Бог так не сцілював як ВЛК при ТЦК.
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24.05.2024 10:53 Відповісти
В 37 тоже правосудия не было...Но тройки то были.И иллюзию судов делали для чего то.....Так положено.Иллюзия правды-иллюзия осмотра-иллюзия врачей...и так дальше,до бесконечности.
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24.05.2024 12:24 Відповісти
И причем безнаказанно...
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24.05.2024 12:27 Відповісти
медики ВЛК визнають військовозобов'язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Я теж думаю над цим, хтось із коновалів, хто ставив діагноз Здоровий, і поставив свій підпис- ПОКАРАНИЙ?
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24.05.2024 12:46 Відповісти
Придатний на лоха розраховано.Коли говориш про підробку документів,запитуєш ФИО,на кого заяву катать,вони відразу хвороби помічають і вибачаються ,затирають придатний і пишуть,як воно є.Я роз*їбав ВЛК по повній.Потрібно трішки знати закони,терпіння небагато і бажання відірватись на них по повній.Я навіть с юристом ТЦК познайомився .
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24.05.2024 14:43 Відповісти
Лікарі будуть покарані та відсторонені від займаної посади ? В нас взагалі величезна проблема з медиками , рівень освяти та знань бажає кращого. Я уявляю кого призначають у склад комії.
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24.05.2024 09:33 Відповісти
Хабарників, звісно.
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24.05.2024 09:45 Відповісти
неодноразово проходив ВЛК - сидять старі лікарі, переважно вже списані з лікарень/поліклінік, їх не цікавить взагалі нічого.. вони тупо відсиджують з 9 до 13, клепають придатний, і їм пофіг на всі скарги, на мінздоров'я.. у них наказ з мінобра - щобільше людей..
штатні на центральні ВЛК трохи інші, але й там не спишуть за так
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24.05.2024 09:54 Відповісти
Сумно. Але без подробиць тут нема що обговорювати.
Хіба що знову розвести класичний срач.
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24.05.2024 09:33 Відповісти
Банальна хронічна гіпертонія до такого може привести..
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24.05.2024 09:41 Відповісти
Ну якщо гіпертонія то щось банальне, тоді так, тоді здоровий.
Люди вмирають за нєхер. То страшно і погано. А ще дуже погано, що такі випадки працюють проти мобілізації, оскільки демонструють відношення влади до тих, кого вона кличе на захист держави. Не тих лікарів з ВЛК, а саме влади, бо й ті лікарі в цьому випадку є мобілізованими і тупо виконують накази і розпорядження.
От тоді й виникає проблема з ухилянтами, потопельниками в Тисі і самогубцями з повістками. Таке враження, що та **** влада робить все, щоб зірвати і мобілізацію, і шанси зберегти державу.
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24.05.2024 10:57 Відповісти
Банальна тому, що ми всі зараз живемо у постійному стресі. Й навіть гіпотоники переходять в категорію гіпертоників. Різні ступені гіпертонії просто...я не розумію, якщо у людини медична картка є, в якій вказані хронічні хвороби, які можуть стати критичними - типа тієї ж епілепсіїї, гіпертонії, виразки й т.і. - нафіга по ТЦК таких людей тягати? Якщо діагноз давно встановлений? Чи думають, епілепсія чи гіпертонія розсосуться?
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24.05.2024 11:43 Відповісти
Так це вже було, хто за відповідає? Мусора привезли отпи@или, потім там катували..нічого дивного, зелена влада, злочинна влада.
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24.05.2024 09:34 Відповісти
Якщо катували, то це видно по тілу небіжчика.
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24.05.2024 10:48 Відповісти
1001 спосіб не залишити сліди....
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24.05.2024 11:13 Відповісти
Незнаєш ти наших мусорів.... Є дууууужжжжеее багато способів "приносити" біль - не порушуючи структури тіла, а деякі даже й органів - у нас вони дуже добре цьому навчилися на зеках - "виїздні тури" в колонію для "підняття кваліфікації" , а також сізо - "тренувальний" майданчик
Була б людина - а стаття знайдеться...
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24.05.2024 12:37 Відповісти
От не думав відповідати, нема сенсу. Але можна хоча б на такій новині засунути свого гнилого язика в дупу? Людину не повернеш. Ну просто промовч? Незважаючи ні на що, щиро бажаю не бачити в житті пігулок. Ні для зниження, ні для підняття тиску. Коза драна. Баньте.
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24.05.2024 10:00 Відповісти
ох! яка ж ти цинічна та тупа шлюпка!
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24.05.2024 10:33 Відповісти
щоб у тебе так само погіршилось здоровя потаскуха клавіатурна, пацан був здоровий до відвідин тцк, після помер від інсульту
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24.05.2024 10:45 Відповісти
Не пощастило зеленим з народом - помирають в тцк,в тисах, замість того щоб в окопі .... То ж не мєнтів з дєпутатами відправлять . А то прийде бурят ,хто буде панське добро охранять ?...
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24.05.2024 09:39 Відповісти
А житті цивільних, мирних мешканців?
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24.05.2024 10:28 Відповісти
Такі виродки як ти і обрали зелених у владу, а тепер скиглять. Хужє вжє нє будєт. Ржи давай.
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24.05.2024 10:50 Відповісти
Судиш по собі ?
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24.05.2024 10:57 Відповісти
І от знову нова смерть, а як там минула «службова перевірка», щось показала? Хоча розумію - питання риторичне. Закарпатські тцкашники настільки не хочуть йти самі воювати, що готові вже просто всіх мобілізувати і любими способами. Не здивуюсь, якщо там дітей почнуть мобілізовувати.
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24.05.2024 09:41 Відповісти
А продавшийся зе-підарам Карась вже відкрито висловлював думку,що треба знижувати моб.вік до 18 років,адже хлопці ще здорові і мотивовані захищати країну,де живуть
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24.05.2024 09:45 Відповісти
Правильно, що Карась, при всі повазі за його дії на війні, говорить - шобла думає. Впринципі цьому не здивуюсь. Вони замість себе всіх відправлять і жінок, і дітей, і пенсіонерів
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24.05.2024 09:52 Відповісти
А оце хіба не рашистське ІПСО?
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24.05.2024 10:31 Відповісти
померлий був фсб-шніком на заданії? чи яке іпсо? 🤦
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24.05.2024 10:43 Відповісти
"Закарпатські тцкашники настільки не хочуть йти самі воювати, що готові вже просто всіх мобілізувати і любими способами. Не здивуюсь, якщо там дітей почнуть мобілізовувати." Тільки ТЦК-ники повинні воювати? Скоро і дітей будуть мобілізувати? Бо там самі ухилянти і, взагалі, не потрібно нікому воювати? Не прикидайтесь дурником.
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24.05.2024 10:50 Відповісти
"Тільки ТЦК-ники повинні воювати?" а вони воюють? прямо на Закарпатті? Не прикидайтесь дурником.
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24.05.2024 10:56 Відповісти
А повинні? Яка маячня.
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24.05.2024 12:17 Відповісти
так, повинні. більшість з них кадрові служаки, які десятиліттями жили за мій рахунок, і зараз вони повинні відробляти ті гроші, і пенсію в 45, і інші бонуси
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24.05.2024 12:20 Відповісти
Подоляківець, геть!
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24.05.2024 12:36 Відповісти
класно, коли тебе підловили на тому, що ти кремлівський іпсошник, кричати на інших, що вони боти.
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24.05.2024 14:17 Відповісти
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25.05.2024 09:37 Відповісти
Ага,раптово так,зненацька погіршилося здоров'я .Як там у "Майстру ті Маргариті",зненацька навіть цеглина на голову не впаде.
Чи мус@рня відп№3дила,чи тцкуни після бусифікації.А "лікарі" влк навіть не дивилися на чоловіка,вони як Кашпіровський діагнози заочно ставлять.
Бл9gська зе-пліснява влада,яку треба арештовувати за держзраду і узурпацію,довела до повного п#3gеця країну.Хочуть здати фронт і звалити в Монако.
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24.05.2024 09:42 Відповісти
Гіпертонічний криз/інсульт у хронічних гіпертоніків як раз зненацька.

Нам статистику по військоматах показують, але замовчують іншу, схожу - по типу йшов, впав, помер.

Я не захищаю працівників військоматів, але коли невідомі подробиці - малювати можна що завгодно.
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24.05.2024 09:55 Відповісти
Так якщо у тебе гіпертонія, то ти по всім правилам - Придатний, навіть не обмежено придатний, а повністю. Просто жери свої пігулки з ранку і всьо.
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24.05.2024 11:26 Відповісти
Дуже грамотний? Лікар мабудь? Краще б не зарікався. Бо боженька гуморист, тобі й пігулки можуть не допомогти.
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24.05.2024 11:37 Відповісти
IQ 85? Желаю Вам AD 200/120 ,жрите таблетки с утра + физические нагрузки(как в армии) и все будет супер,правда недолго.
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24.05.2024 11:48 Відповісти
Я кажу не свою власну думку, а те що написано в законі.
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24.05.2024 13:00 Відповісти
Така ситуація з рішеннями ВЛК свідчить швидше за все не про низьку кваліфікацію лікчріа, а про спущені зверху ЦУ з погрозами мобілізації самих лікарів, а також про абсурдний підхід до визначених у спискв хворіб, згідно з директивами вілкинуто індивідуальний підхід, який дозволяв при одному і тому ж основному захворюванню у двох різних людей звертати увагу на щахворювання супутні і приймати рішення про придатність/непридатність у комплексі.
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24.05.2024 09:42 Відповісти
Як би вони усвідомлювали , що можуть бути покарані , то не виконували би такі вказівки зверху. Позбавити акредитації як мінімум треба. Від акредитації залежить зарплата. От нехай га мінімальну і працюють.
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24.05.2024 10:00 Відповісти
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24.05.2024 09:43 Відповісти
А теперь спросите у родни покойника,их версия произошедшего будет явно ближе к правде,чем это хрень в стиле телемарофоньчика.
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24.05.2024 09:48 Відповісти
А родня покойніка - судмедексперти?
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24.05.2024 10:52 Відповісти
а ти депутат, що депутатів критикуєш? чи футболіст, коли кажеш, що вони хріново грають?

не треба бути генієм, щоб побачити синці і переломи
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24.05.2024 11:50 Відповісти
Чекаємо на потужну внутрішню перевірку.
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24.05.2024 09:56 Відповісти
В демократичній країні на медиків з ВЛК була би порушена кримінальна справа. Хтось би сів і багато би позбулися ліцензії практикувати цю професію за некомпетентністю. Але в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого.
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24.05.2024 10:23 Відповісти
Ви хочете рашистської перемоги?
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24.05.2024 10:35 Відповісти
Кацапскую победу приближает комплектование личного состава больными людьми.
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24.05.2024 11:49 Відповісти
То потрібно з лікарями розбиратися. Але дописувач не це мав на увазі, коли писав " Але в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого." Тобто ті, хто воює - лохи.
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24.05.2024 12:22 Відповісти
ти, кремльовське іпсо, ти тут стверджуєш, що смерть здорової людини в тцк - це нормально?

як саме кацапи переможуть, якщо в тцк перестануть люди вмирати ні з того, ні з сього?
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24.05.2024 11:56 Відповісти
Хтось з фантазіями побачив, що я тут стверджую, що смерть здорової людини в тцк - це нормально? Де? Це така маячня, що жодний притомний мозок не прийме. І, взагалі, тут пишуть про лікарів, які ХВОРИХ відправляють воювати. Кацапи переможуть, бо " в Україні на одного кріпака стало меньше, ну то і що? На ланцюгу приведуть іншого". Читайте уважно і не перекручуйте.
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24.05.2024 12:30 Відповісти
то називається сарказм. вам не зрозуміти.
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24.05.2024 14:18 Відповісти
Ще раз, подоляківець - геть.
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25.05.2024 09:36 Відповісти
Тьху ти. Ти ж подоляківське чмо, відпрацьовуєш криваві гроші, втягуєш у розмову. Будь прокляті всі подоляківці разом з менеджерами та керівництвом за їх криваві діяння.
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24.05.2024 12:34 Відповісти
Довели мужика, изуверы
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24.05.2024 10:28 Відповісти
Додам. То мені нагадує Совок і радянське військо де мені казали в медпункті : болить живіт? То ми його покажемо зеленкою і побачиш що пройде.!
Ні-ху-я не змінилось. Революція гідності отримала реванш.
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24.05.2024 10:31 Відповісти
Совок та радянське військо - це вже в хромосомному наборі нашої армії і совкова спадщина. Та ще й головком савєцку школу пройшов.

То яка у нас повинна бути армія, якщо країною управляє кремлівський агент козир-Єрмак?
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24.05.2024 10:41 Відповісти
Щось мені підказує, що і справа про Сергія Батріна не з пальця висмоктана. https://tsn.ua/exclusive/scho-vidomo-pro-sergiya-batrina-deputata-yakiy-pidirvav-granati-na-zakarpatti-2472520.html Мабудь ті ТЦК-ні ВЛК дограються...
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24.05.2024 10:36 Відповісти
Прочитала постанову кабміну про перелік документів який має.бути при собі для проходження ВЛК.
Я вражена, м'яко кажучі. З медичних документів треба мати лише флюрографію, наче в людини немає жодних органів крім легень. Тому і такі «придатні».
Поки дихати можеш ти здоровий, все інше до дупи.
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24.05.2024 10:41 Відповісти
Саме так, нажаль...(
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24.05.2024 12:55 Відповісти
Не нужно делать таких поспешных выводов. На ВЛК вы заходите к врачу и с порога можете сказать, что все болит и вы умираете)). Он отправит вас на дообследование по каждой вашей жалобе. Если будет подозрение, что вы симулируете, то отправит на дообследование в очень серьезный институт где вам поставят честный диагноз. И если есть вопросы по здоровью медкарту с собой лучше иметь.
---------
А вот если вы думаете, что врачи вам чем то обязаны, или, что вам на раскачку дадут пол-часа, или будут носится как с принцессой, то скорее всего через одну минуту вы выйдете с вердиктом "пригоден".
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24.05.2024 15:09 Відповісти
"Приклад , інопланетний окупаційний символ. Хто здогадався , про що я - той знає. Зараз почнуть казати, що то з фільму взяли , то все теорії змов або конспірологія. Ага тоді навіщо Зсу женеться за всіма чоловіками та жінками , їх викрадає з якою метою ? І після цього ніхто не вертається живим, так сам це роблять і так звані поліцейські. Вулиці пусті, чоловіків або вбили, або втекли хто зміг, хто ховається від утилізаторів. Що характерно для Зсу та Зс РФ вони мають додаткові злі черепи чужорідні окупаційні , як символ смерті хто їх носить той помре та несе іншим смерть. Якого чорта , міністерство оборони України та Мвс України дозволили носити символи окупантів та інопланетні загарбницькі символи."
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24.05.2024 11:08 Відповісти
что это за х уйня?
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24.05.2024 12:14 Відповісти
у мусаров опознавательній знак.
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24.05.2024 12:41 Відповісти
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Є в наявності
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24.05.2024 14:22 Відповісти
кляті ухилянти. мруть як мухи
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24.05.2024 11:08 Відповісти
Придатний, бо не надав довідку про хворобу виражену в кругленькій кількісті мертвих американських президентів.
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24.05.2024 12:01 Відповісти
Думаю, що позиція ТЦК буде така- що він був п'яний наркоман, в якого стався приступ епілепсії.
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24.05.2024 12:54 Відповісти
 
 