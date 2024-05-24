На Закарпатті у ТЦК помер чоловік: У нього різко погіршилося самопочуття
В одному із ТЦК Закарпатської області помер мобілізований чоловік. У нього різко погіршилося самопочуття, а медики після приїзду констатували смерть.
Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.
Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом призначено службову перевірку.
Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялось, що на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.
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Я теж думаю над цим, хтось із коновалів, хто ставив діагноз Здоровий, і поставив свій підпис- ПОКАРАНИЙ?
штатні на центральні ВЛК трохи інші, але й там не спишуть за так
Хіба що знову розвести класичний срач.
Люди вмирають за нєхер. То страшно і погано. А ще дуже погано, що такі випадки працюють проти мобілізації, оскільки демонструють відношення влади до тих, кого вона кличе на захист держави. Не тих лікарів з ВЛК, а саме влади, бо й ті лікарі в цьому випадку є мобілізованими і тупо виконують накази і розпорядження.
От тоді й виникає проблема з ухилянтами, потопельниками в Тисі і самогубцями з повістками. Таке враження, що та **** влада робить все, щоб зірвати і мобілізацію, і шанси зберегти державу.
Була б людина - а стаття знайдеться...
Чи мус@рня відп№3дила,чи тцкуни після бусифікації.А "лікарі" влк навіть не дивилися на чоловіка,вони як Кашпіровський діагнози заочно ставлять.
Бл9gська зе-пліснява влада,яку треба арештовувати за держзраду і узурпацію,довела до повного п#3gеця країну.Хочуть здати фронт і звалити в Монако.
Нам статистику по військоматах показують, але замовчують іншу, схожу - по типу йшов, впав, помер.
Я не захищаю працівників військоматів, але коли невідомі подробиці - малювати можна що завгодно.
не треба бути генієм, щоб побачити синці і переломи
як саме кацапи переможуть, якщо в тцк перестануть люди вмирати ні з того, ні з сього?
Ні-ху-я не змінилось. Революція гідності отримала реванш.
То яка у нас повинна бути армія, якщо країною управляє кремлівський агент козир-Єрмак?
Я вражена, м'яко кажучі. З медичних документів треба мати лише флюрографію, наче в людини немає жодних органів крім легень. Тому і такі «придатні».
Поки дихати можеш ти здоровий, все інше до дупи.
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А вот если вы думаете, что врачи вам чем то обязаны, или, что вам на раскачку дадут пол-часа, или будут носится как с принцессой, то скорее всего через одну минуту вы выйдете с вердиктом "пригоден".
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