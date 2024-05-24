На Закарпатті у ТЦК помер чоловік: У нього різко погіршилося самопочуття

В одному із ТЦК Закарпатської області помер мобілізований чоловік. У нього різко погіршилося самопочуття, а медики після приїзду констатували смерть.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії.

Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялось, що на Закарпатті у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

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