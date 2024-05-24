У Польщі українець випав з вікна четвертого поверху та розбився на смерть
У польському місті Каліш громадянин України загинув внаслідок падіння з четвертого поверху.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Super Express.
В повідомленні йдеться, що трагедія сталася у середу ввечері в одному з багатоповерхових будинків. Рятувальні служби, які прибули на місце події, безрезультатно намагалися реанімувати чоловіка, який випав з вікна з четвертого поверху.
"Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років",- розповів речник Окружної прокуратури в містрі Острув Великопольський Мацей Мелер.
Нещодавно Цензор.НЕТ писав, що в німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного українця. Він зазнав травм та був госпіталізований.
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(можлива причина самогубства, не отримав аусвайсв, у амбасаді)
випадай з вікна на траву скільки заманеться і живий досі 😬
прийде олень небритий та неголений це максимум
падіння з 4-го поверху важко 🙁