У Польщі українець випав з вікна четвертого поверху та розбився на смерть

У польському місті Каліш громадянин України загинув внаслідок падіння з четвертого поверху.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Super Express.

В повідомленні йдеться, що трагедія сталася у середу ввечері в одному з багатоповерхових будинків. Рятувальні служби, які прибули на місце події, безрезультатно намагалися реанімувати чоловіка, який випав з вікна з четвертого поверху.

"Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років",- розповів речник Окружної прокуратури в містрі Острув Великопольський Мацей Мелер.

Нещодавно Цензор.НЕТ писав, що в німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного українця. Він зазнав травм та був госпіталізований.

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