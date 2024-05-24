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Новини
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У Польщі українець випав з вікна четвертого поверху та розбився на смерть

В Польщі загинув українець

У польському місті Каліш громадянин України загинув внаслідок падіння з четвертого поверху.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Super Express.

В повідомленні йдеться, що трагедія сталася у середу ввечері в одному з багатоповерхових будинків. Рятувальні служби, які прибули на місце події, безрезультатно намагалися реанімувати чоловіка, який випав з вікна з четвертого поверху.

"Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років",- розповів речник Окружної прокуратури в містрі Острув Великопольський Мацей Мелер.

Нещодавно Цензор.НЕТ писав, що в німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного українця. Він зазнав травм та був госпіталізований.

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Автор: 

Польща (8489) смерть (6744) українці (2537)


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Топ коментарі
+8
Зрозумів мабуть за кого проголосував у 2019 році
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24.05.2024 02:45
+5
небезпечне там життя.
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24.05.2024 02:11
+3
І вік призивний. Був.
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24.05.2024 06:16
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небезпечне там життя.
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24.05.2024 02:11 Відповісти
Я думаю тут ключове слово "бухло".
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24.05.2024 02:16 Відповісти
думаю, що тут ключове слово "вата в голові".
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24.05.2024 02:28 Відповісти
Або допомогли, хоа напевно сам, а далі питання.. чого.. хто.. куди і як..., чи то зе, чи о пе, насправді, до сраки...
(можлива причина самогубства, не отримав аусвайсв, у амбасаді)
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24.05.2024 06:07 Відповісти
щож поробиш... мабуть така доля всіх, хто не отримав аусвайс у амбасаді.
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24.05.2024 07:14 Відповісти
Зрозумів мабуть за кого проголосував у 2019 році
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24.05.2024 02:45 Відповісти
от тому я живу у одноповерховому будинку
випадай з вікна на траву скільки заманеться і живий досі 😬
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24.05.2024 05:57 Відповісти
А как же мишки гризли? Они любят тех кто падают на зеленую травку.
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24.05.2024 06:00 Відповісти
в нас мішок гризлі років 150 вженема, пардон мій хранцузький
прийде олень небритий та неголений це максимум
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24.05.2024 06:37 Відповісти
Ще краще жити в подвалі, якщо впадеш, то тільки вгору, але ж тоді закон всесвітнього тяжіння порушується.
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24.05.2024 07:52 Відповісти
І вік призивний. Був.
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24.05.2024 06:16 Відповісти
І скільки ж років було небіжчику?
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24.05.2024 09:23 Відповісти
От якби покійний відгукнувся на зов лідєра України та повернувся на батьківщину то й би залишився живим,по крайній мірі на деякий період своєй жизні.
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24.05.2024 06:53 Відповісти
Мабуть спочатку вбили , а потім викинули , бо розбитися після
падіння з 4-го поверху важко 🙁
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24.05.2024 07:12 Відповісти
Нахріна такі "новини"? Поступово сповзаєте в лайно...
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24.05.2024 07:15 Відповісти
Такі негативні новини повинні мотивувати населення повертатись у вільну і безпечну Україну
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24.05.2024 07:42 Відповісти
Сарказм, я сподіваюсь((
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24.05.2024 11:11 Відповісти
А ви кмітливі )
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24.05.2024 14:57 Відповісти
Чувак був призовного віку. Значить - ухилянт.
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24.05.2024 07:23 Відповісти
А скільки йому було років?
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24.05.2024 09:25 Відповісти
Бухло і наркота до добра не приводять!
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24.05.2024 07:29 Відповісти
Де тут про бухло і наркоту?
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24.05.2024 09:26 Відповісти
Очень важная новость!
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24.05.2024 07:30 Відповісти
в крижопле и жмеринке сегодня тоже наверное ктото от инфаркта а ктото и от наезда на дороге сбит,смісл таких новостей? а сколько померших в индии и китаи за день,наверное сумаммарные кацапские и наши потери 200ми на войне за 2 года как у них обыч.смертность за 1 день.
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24.05.2024 08:05 Відповісти
Держава ніяк не може повернути військовозобов'язаних що виїхали, тому постійно з'являються такі негативні новини, щоб якось вплинути на співвітчизників-втікачів. А оскільки більшість виїхали до Польщі і Німеччини, то відповідно з цих країн і з'являються подібні страшилки. Все дуже просто. Треба тільки зрозуміти, хто являється цільовою аудиторією подібних новин.
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24.05.2024 08:53 Відповісти
Дійсно, в ЄС навкруги одні вороги, це тільки в рашці брати.
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24.05.2024 09:29 Відповісти
Вирішив пришвидшити покидання з Польщі...
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24.05.2024 10:41 Відповісти
 
 