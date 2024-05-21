Українського підлітка поранили ножем у Німеччині, поліція розшукує нападників

У німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного хлопця, який є громадянином України. Він зазнав травм та був госпіталізований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначається, напад стався 19 травня близько 21:00.

"Молодий українець був увечері в дортмундському Нордштадті з двома друзями, вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка" - зазначає видання.

Також повідомляється, що один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів. 15-річний українець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Отримані рани були серйозними. Нападникам вдалося втекти з місця події.

Наразі постраждалий госпіталізований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині група росіян напала на українців

За словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство.

Поліція інтенсивно розшукує зловмисника, ведеться розслідування. За даними правоохоронних органів, наразі зараз стан українця задовільний.

Напади на українців у Німеччині

Зазначимо: це вже не перший схожий випадок в Німеччині. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований. Також повідомлялось, що у Німеччині загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.

Резонансні вбивства українців у Німеччині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України. Вбивство скоїв росіянин. Згодом стало відомо, що загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Також наше видання повідомляло про резонансне вбивство українок у Німеччині. Так, 27-річну українку Маргариту Разаз знайшли вбитою на березі річки Рейн у невеликому німецькому містечку Хоккенгайм. Як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише 5 тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних. Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець.

Згодом стало відомо, що знайшли мертвою матір раніше вбитої українки. Тіло 51-річної Марини Стеценко виявили в озері Бад-Мінгольсхайм.