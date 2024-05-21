УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини
7 020 15

Українського підлітка поранили ножем у Німеччині, поліція розшукує нападників

Українського підлітка поранили в Німеччині

У німецькому місті Дортмунд на вулиці напали з ножем на 15-річного хлопця, який є громадянином України. Він зазнав травм та був госпіталізований.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Як зазначається, напад стався 19 травня близько 21:00.

"Молодий українець був увечері в дортмундському Нордштадті з двома друзями, вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося, і виникла бійка" - зазначає видання.

Також повідомляється, що один із молодиків вихопив ніж та завдав українському підлітку кілька ударів. 15-річний українець спочатку отримав поранення у шию, потім нападник встромив йому ніж у верхню частину тіла.

Отримані рани були серйозними. Нападникам вдалося втекти з місця події.

Наразі постраждалий госпіталізований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині група росіян напала на українців

За словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство.

Поліція інтенсивно розшукує зловмисника, ведеться розслідування. За даними правоохоронних органів, наразі зараз стан українця задовільний.

Напади на українців у Німеччині

Зазначимо: це вже не перший схожий випадок в Німеччині. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що поблизу німецького Дюссельдорфа вчинено напад на 15-річного українця. Внаслідок інциденту юнак був травмований. Також повідомлялось, що у Німеччині загинув гравець молодіжної збірної України з баскетболу Володимир Єрмаков. Пізніше з'явилась інформація про те, що його вбивцю затримали. Ним виявився 15-річний німець з турецьким корінням.

Резонансні вбивства українців у Німеччині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України. Вбивство скоїв росіянин. Згодом стало відомо, що загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Також наше видання повідомляло про резонансне вбивство українок у Німеччині. Так, 27-річну українку Маргариту Разаз знайшли вбитою на березі річки Рейн у невеликому німецькому містечку Хоккенгайм. Як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише 5 тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних. Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець.

Згодом стало відомо, що знайшли мертвою матір раніше вбитої українки. Тіло 51-річної Марини Стеценко виявили в озері Бад-Мінгольсхайм.

Автор: 

Німеччина (7336) напад (1118) поранення (2798) українці (2537)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
українці поки ви будете толерантною нацією вас будуть вбивати , різати, правити вами чужинці і т п елементи геноциду
правило виживання будь якої нації -ворога ріж першим без жалю і совісті інакше ворог буде першим
показати весь коментар
21.05.2024 07:09
+10
Це араби рамсять вони тут теж в яданіі до Українців ставляться так ніби біженцями можуть бути тільки мусліми.
показати весь коментар
21.05.2024 07:11
+4
ЄС не є безпечною, нажаль.
показати весь коментар
21.05.2024 07:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чухломою смердить.
показати весь коментар
21.05.2024 07:05 Відповісти
українці поки ви будете толерантною нацією вас будуть вбивати , різати, правити вами чужинці і т п елементи геноциду
правило виживання будь якої нації -ворога ріж першим без жалю і совісті інакше ворог буде першим
показати весь коментар
21.05.2024 07:09 Відповісти
Золоті слова.
показати весь коментар
21.05.2024 08:39 Відповісти
Це араби рамсять вони тут теж в яданіі до Українців ставляться так ніби біженцями можуть бути тільки мусліми.
показати весь коментар
21.05.2024 07:11 Відповісти
ЄС не є безпечною, нажаль.
показати весь коментар
21.05.2024 07:57 Відповісти
Ну, у Франції ще "веселіше":
Відразу кілька гравців Марселя стали жертвами збройного нападу після матчу 38 туру французької Ліги 1 проти Гавра (2:1). Про це повідомляє La Provence.

За інформацією джерела, Жан Онана, Абдул Бамо Мейте і Феріс Мумбанья поверталися додому, їхаючи двома машинами (Range Rover та Toyota Yaris), під час чого потрапили в неприємний інцидент.

Злодії, погрожуючи зброєю, вимагали футболістів віддати їм машини. Незважаючи на це, гравцям "провансальців" вдалося втекти, але їх автомобілі обстріляли.

Зазначається, що дві кулі потрапили у двері однієї з машин, а третя у багажник іншого автомобіля. Футболісти залишилися неушкодженими.

Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту.
показати весь коментар
21.05.2024 09:19 Відповісти
"за словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство" - ви що, така різка заява?! А раптом раZZіянскія діаспора Німеччини образиться? Ні, треба бути толєрастичнішими. Ніж в шию - це легкі тілесні ушкодження, не більш як синець на дупі. Може, підліток ходив до цього конфлікту вулицями Дортмунда з ножем в шиї. Якщо це був такий спосіб його самовираження, то що, садити кацапського нападника за це ? (99%, що це був кацап)
показати весь коментар
21.05.2024 07:59 Відповісти
Не факт, якщо подумати логічно - українські біженці, для німців, набагато кращі ніж мусульманські нероби - можливо завидність, яка переросла в ненависть.... Хоча факт москаля - не потрібно виключати....
показати весь коментар
21.05.2024 08:32 Відповісти
Там головне - знання мови. Якщо не знаєш, то ти там - ніхто і звати тебе ніяк.
показати весь коментар
21.05.2024 09:07 Відповісти
Как немцы живут в этой криминальной кловаке, где все ходят с ножами.
показати весь коментар
21.05.2024 09:20 Відповісти
виникла бійка. бійка ніколи не була і не буде доказом власної правоти. Якщо дівчата були подругами отих німців, то чого ви лізете на чуже пасовисько?
такі ситуації можливі і вже були і у нас, за дівчат завжди йшла війна. і дівчата за хлопців б'ються дуже жорстоко.
показати весь коментар
21.05.2024 10:13 Відповісти
Поки представники діаспори не почнуть спалювати помешкання кривдників і чинити напади на їх родини - чурки і москалі будуть самостверджуватися вбиваючи українців. Як тільки виявлять десяток кривдників порубаними на фарш - так і проблеми зникнуть. Це все тому, що там лише жінки і діти, які не здатні дати відсіч.
показати весь коментар
23.05.2024 10:48 Відповісти
Ну да, это только в Украине менты ничего не делают, а уж в Европе порядок и благодать
показати весь коментар
21.05.2024 11:50 Відповісти
Та Європа вже давно суцільний кольоровий зоопарк ...
показати весь коментар
21.05.2024 12:26 Відповісти
Замість того, щоб вчити мову ввечері в чужій країні, піліток, що не може навіть себе захистити,
лізе до чужих дівчат.
показати весь коментар
21.05.2024 13:10 Відповісти
 
 