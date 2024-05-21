Украинского подростка ранили ножом в Германии, полиция разыскивает нападающих
В германском городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего парня, который является гражданином Украины. Он получил травмы и был госпитализирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Как отмечается, нападение произошло 19 мая около 21:00.
"Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями, они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, видимо, не понравилось, и возникла драка" - отмечает издание.
Также сообщается, что один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов. 15-летний украинец сначала получил ранение в шею, затем нападавший вонзил ему нож в верхнюю часть тела.
Полученные раны были серьезными. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.
Сейчас пострадавший госпитализирован.
По словам местного прокурора Марибель Андерссон, следствие предполагает покушение на убийство.
Полиция интенсивно разыскивает злоумышленника, ведется расследование. По данным правоохранительных органов, сейчас состояние украинца удовлетворительное.
Нападения на украинцев в Германии
Отметим: это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован. Также сообщалось, что в Германии погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.
Резонансные убийства украинцев в Германии
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин из Украины. Убийство совершил россиянин. Впоследствии стало известно, что погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию.
Также наше издание сообщало о резонансном убийстве украинок в Германии. Так, 27-летнюю украинку Маргариту Разаз нашли убитой на берегу реки Рейн в небольшом германском городке Хоккенхайм. Как сообщали ранее немецкие СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего 5 недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых. Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец.
Впоследствии стало известно, что нашли мертвой мать ранее убитой украинки. Тело 51-летней Марины Стеценко обнаружили в озере Бад-Мингольсхайм.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
правило виживання будь якої нації -ворога ріж першим без жалю і совісті інакше ворог буде першим
Відразу кілька гравців Марселя стали жертвами збройного нападу після матчу 38 туру французької Ліги 1 проти Гавра (2:1). Про це повідомляє La Provence.
За інформацією джерела, Жан Онана, Абдул Бамо Мейте і Феріс Мумбанья поверталися додому, їхаючи двома машинами (Range Rover та Toyota Yaris), під час чого потрапили в неприємний інцидент.
Злодії, погрожуючи зброєю, вимагали футболістів віддати їм машини. Незважаючи на це, гравцям "провансальців" вдалося втекти, але їх автомобілі обстріляли.
Зазначається, що дві кулі потрапили у двері однієї з машин, а третя у багажник іншого автомобіля. Футболісти залишилися неушкодженими.
Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту.
такі ситуації можливі і вже були і у нас, за дівчат завжди йшла війна. і дівчата за хлопців б'ються дуже жорстоко.
лізе до чужих дівчат.