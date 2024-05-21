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Новости
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Украинского подростка ранили ножом в Германии, полиция разыскивает нападающих

Українського підлітка поранили в Німеччині

В германском городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего парня, который является гражданином Украины. Он получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечается, нападение произошло 19 мая около 21:00.

"Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями, они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, видимо, не понравилось, и возникла драка" - отмечает издание.

Также сообщается, что один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов. 15-летний украинец сначала получил ранение в шею, затем нападавший вонзил ему нож в верхнюю часть тела.

Полученные раны были серьезными. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Сейчас пострадавший госпитализирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше жестоко убили украинца: расчлененное тело пытались сжечь. Среди подозреваемых - начальник жертвы

По словам местного прокурора Марибель Андерссон, следствие предполагает покушение на убийство.

Полиция интенсивно разыскивает злоумышленника, ведется расследование. По данным правоохранительных органов, сейчас состояние украинца удовлетворительное.

Нападения на украинцев в Германии

Отметим: это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован. Также сообщалось, что в Германии погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.

Резонансные убийства украинцев в Германии

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин из Украины. Убийство совершил россиянин. Впоследствии стало известно, что погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию.

Также наше издание сообщало о резонансном убийстве украинок в Германии. Так, 27-летнюю украинку Маргариту Разаз нашли убитой на берегу реки Рейн в небольшом германском городке Хоккенхайм. Как сообщали ранее немецкие СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего 5 недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых. Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец.

Впоследствии стало известно, что нашли мертвой мать ранее убитой украинки. Тело 51-летней Марины Стеценко обнаружили в озере Бад-Мингольсхайм.

Автор: 

Германия (6938) нападение (2208) ранение (3379) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+13
українці поки ви будете толерантною нацією вас будуть вбивати , різати, правити вами чужинці і т п елементи геноциду
правило виживання будь якої нації -ворога ріж першим без жалю і совісті інакше ворог буде першим
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21.05.2024 07:09
+10
Це араби рамсять вони тут теж в яданіі до Українців ставляться так ніби біженцями можуть бути тільки мусліми.
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21.05.2024 07:11
+4
ЄС не є безпечною, нажаль.
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21.05.2024 07:57
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Правила форума Совет форумчан
чухломою смердить.
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21.05.2024 07:05 Ответить
українці поки ви будете толерантною нацією вас будуть вбивати , різати, правити вами чужинці і т п елементи геноциду
правило виживання будь якої нації -ворога ріж першим без жалю і совісті інакше ворог буде першим
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21.05.2024 07:09 Ответить
Золоті слова.
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21.05.2024 08:39 Ответить
Це араби рамсять вони тут теж в яданіі до Українців ставляться так ніби біженцями можуть бути тільки мусліми.
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21.05.2024 07:11 Ответить
ЄС не є безпечною, нажаль.
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21.05.2024 07:57 Ответить
Ну, у Франції ще "веселіше":
Відразу кілька гравців Марселя стали жертвами збройного нападу після матчу 38 туру французької Ліги 1 проти Гавра (2:1). Про це повідомляє La Provence.

За інформацією джерела, Жан Онана, Абдул Бамо Мейте і Феріс Мумбанья поверталися додому, їхаючи двома машинами (Range Rover та Toyota Yaris), під час чого потрапили в неприємний інцидент.

Злодії, погрожуючи зброєю, вимагали футболістів віддати їм машини. Незважаючи на це, гравцям "провансальців" вдалося втекти, але їх автомобілі обстріляли.

Зазначається, що дві кулі потрапили у двері однієї з машин, а третя у багажник іншого автомобіля. Футболісти залишилися неушкодженими.

Поліція вже розпочала розслідування цього інциденту.
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21.05.2024 09:19 Ответить
"за словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство припускає замах на вбивство" - ви що, така різка заява?! А раптом раZZіянскія діаспора Німеччини образиться? Ні, треба бути толєрастичнішими. Ніж в шию - це легкі тілесні ушкодження, не більш як синець на дупі. Може, підліток ходив до цього конфлікту вулицями Дортмунда з ножем в шиї. Якщо це був такий спосіб його самовираження, то що, садити кацапського нападника за це ? (99%, що це був кацап)
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21.05.2024 07:59 Ответить
Не факт, якщо подумати логічно - українські біженці, для німців, набагато кращі ніж мусульманські нероби - можливо завидність, яка переросла в ненависть.... Хоча факт москаля - не потрібно виключати....
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21.05.2024 08:32 Ответить
Там головне - знання мови. Якщо не знаєш, то ти там - ніхто і звати тебе ніяк.
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21.05.2024 09:07 Ответить
Как немцы живут в этой криминальной кловаке, где все ходят с ножами.
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21.05.2024 09:20 Ответить
виникла бійка. бійка ніколи не була і не буде доказом власної правоти. Якщо дівчата були подругами отих німців, то чого ви лізете на чуже пасовисько?
такі ситуації можливі і вже були і у нас, за дівчат завжди йшла війна. і дівчата за хлопців б'ються дуже жорстоко.
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21.05.2024 10:13 Ответить
Поки представники діаспори не почнуть спалювати помешкання кривдників і чинити напади на їх родини - чурки і москалі будуть самостверджуватися вбиваючи українців. Як тільки виявлять десяток кривдників порубаними на фарш - так і проблеми зникнуть. Це все тому, що там лише жінки і діти, які не здатні дати відсіч.
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23.05.2024 10:48 Ответить
Ну да, это только в Украине менты ничего не делают, а уж в Европе порядок и благодать
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21.05.2024 11:50 Ответить
Та Європа вже давно суцільний кольоровий зоопарк ...
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21.05.2024 12:26 Ответить
Замість того, щоб вчити мову ввечері в чужій країні, піліток, що не може навіть себе захистити,
лізе до чужих дівчат.
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21.05.2024 13:10 Ответить
 
 