Украинского подростка ранили ножом в Германии, полиция разыскивает нападающих

В германском городе Дортмунд на улице напали с ножом на 15-летнего парня, который является гражданином Украины. Он получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как отмечается, нападение произошло 19 мая около 21:00.

"Молодой украинец был вечером в дортмундском Нордштадте с двумя друзьями, они начали разговаривать с двумя девушками. Группе молодых людей это, видимо, не понравилось, и возникла драка" - отмечает издание.

Также сообщается, что один из молодых людей выхватил нож и нанес украинскому подростку несколько ударов. 15-летний украинец сначала получил ранение в шею, затем нападавший вонзил ему нож в верхнюю часть тела.

Полученные раны были серьезными. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Сейчас пострадавший госпитализирован.

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По словам местного прокурора Марибель Андерссон, следствие предполагает покушение на убийство.

Полиция интенсивно разыскивает злоумышленника, ведется расследование. По данным правоохранительных органов, сейчас состояние украинца удовлетворительное.

Нападения на украинцев в Германии

Отметим: это уже не первый подобный случай в Германии. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вблизи немецкого Дюссельдорфа совершено нападение на 15-летнего украинца. В результате инцидента юноша был травмирован. Также сообщалось, что в Германии погиб игрок молодежной сборной Украины по баскетболу Владимир Ермаков. Позже появилась информация о том, что его убийцу задержали. Им оказался 15-летний немец с турецкими корнями.

Резонансные убийства украинцев в Германии

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Германии в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин из Украины. Убийство совершил россиянин. Впоследствии стало известно, что погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию.

Также наше издание сообщало о резонансном убийстве украинок в Германии. Так, 27-летнюю украинку Маргариту Разаз нашли убитой на берегу реки Рейн в небольшом германском городке Хоккенхайм. Как сообщали ранее немецкие СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего 5 недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых. Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец.

Впоследствии стало известно, что нашли мертвой мать ранее убитой украинки. Тело 51-летней Марины Стеценко обнаружили в озере Бад-Мингольсхайм.